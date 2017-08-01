Google запустила инициативу Made for India

Компания Google продолжает уделять Индии особое внимание. Кроме того, что некоторые проекты, программы и смартфоны выпускаются сугубо для этого рынка или же появляются тут в первую очередь, поисковый гигант запустил ещё и инициативу Made for India.

В рамках этой программы индийские разработчики могут подать заявку на размещение их приложений в специальном разделе Play Market. В этом разделе будет доступно ПО, специально оптимизированное для местного рынка.

Google будет выделять несколько факторов при отборе кандидатов: инновации, минимальное потребление данных, оптимизация потребления энергии, оптимизация подключения к Сети, наличие автономного режима, совместимость, локализация и оптимальный размер самого ПО.

Для Google такая инициатива вполне объяснима. Более 70% пользователей в Индии выходят в Сеть посредством смартфонов, а огромное население страны и темпы роста экономики позволяют создавать проекты с прицелом на будущее.