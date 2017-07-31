Компания Western Digital отчиталась за четвертый квартал 2017 финансового года и за год в целом

Компания Western Digital опубликовала очередной квартальный отчет. Поскольку на ее календаре недавно завершился четвертый квартал 2017 финансового года, то это был и отчет за год в целом.

В течение квартала Western Digital удалось получить доход 4,8 млрд долларов. Операционная прибыль составила 652 млн долларов, а чистая — 280 млн долларов. Составители отчета отмечают, что это значения, рассчитанные по методике GAAP, которые оказываются меньше из-за недавних приобретений. Расчет не по методике GAAP дает значение операционной прибыли 1,2 млрд долларов, чистой прибыли — 881 млн долларов.

Для сравнения: за такой же период предшествующего финансового года был получен доход 3,5 млрд долларов; операционная прибыль не по GAAP составила 451 млн долларов, а чистая — 269 млн долларов.

Что касается показателей за 2017 финансовый год в целом, доход составил 19,1 млрд долларов, операционная прибыль — 2,0 млрд долларов, чистая прибыль — 397 млн долларов. В 2016 финансовом году доход был равен 13,0 млрд долларов, операционная прибыль — 466 млн долларов, чистая прибыль — 242 млн долларов. Расчет на GAAP дает в 2017 году 3,9 млрд долларов операционной прибыли и 2,7 млрд долларов чистой прибыли. Соответствующие значения за 2016 год равны 1,7 и 1,4 млрд долларов.

В течение года на выкуп акций и выплату дивидендов было потрачено 574 млн долларов.