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Доход Intel достиг рекордного значения 14,8 млрд долларов

Теги: Intel

Источник: Intel

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Компания Intel опубликовала отчет за второй квартал 2017 года. Отчетный период принес производителю 14,8 млрд долларов дохода. Это значение стало рекордным. Оно на 9% превышает показатель за второй квартал 2016 года, равный 13,5 млрд долларов.

Доход достиг рекордного значения 14,8 млрд долларов

Валовая прибыль за год увеличилась с 58,9% до 61,6%. Операционная прибыль увеличилась на 190% — с 1,3 до 3,8 млрд долларов. Чистая прибыль тоже увеличилась. Год назад она была равна 1,3 млрд долларов, а в минувшем квартале достигла 2,8 млрд долларов, то есть рост составил 111%.

Отметим, что расходы на исследования и разработки, а также на маркетинг и управление остались без изменений. В течение квартала на эти цели было израсходовано 5,1 млрд долларов.

На текущей квартал производитель прогнозирует доход 15,7±0,5 млрд долларов и валовую прибыль около 61%. На исследования и разработки, маркетинг и управление планируется выделить около 5,2 млрд долларов.

29 июля 2017

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Доход Intel достиг рекордного значения 14,8 млрд долларов: Опубликован отчет Intel за второй квартал 2017 года3

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