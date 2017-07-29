Доход Intel достиг рекордного значения 14,8 млрд долларов

Компания Intel опубликовала отчет за второй квартал 2017 года. Отчетный период принес производителю 14,8 млрд долларов дохода. Это значение стало рекордным. Оно на 9% превышает показатель за второй квартал 2016 года, равный 13,5 млрд долларов.

Валовая прибыль за год увеличилась с 58,9% до 61,6%. Операционная прибыль увеличилась на 190% — с 1,3 до 3,8 млрд долларов. Чистая прибыль тоже увеличилась. Год назад она была равна 1,3 млрд долларов, а в минувшем квартале достигла 2,8 млрд долларов, то есть рост составил 111%.

Отметим, что расходы на исследования и разработки, а также на маркетинг и управление остались без изменений. В течение квартала на эти цели было израсходовано 5,1 млрд долларов.

На текущей квартал производитель прогнозирует доход 15,7±0,5 млрд долларов и валовую прибыль около 61%. На исследования и разработки, маркетинг и управление планируется выделить около 5,2 млрд долларов.