Более половины сотрудников компании Three Square Market согласились, чтобы им имплантировали микросхемы
Висконсинская компания Three Square Market, занимающая торговыми автоматами, предложила своим сотрудникам имплантировать микросхемы, которые позволят платить в кафетерии компании, авторизоваться в компьютерной системе и пользоваться копировальным аппаратом.
Всего в компании работает 85 человек. Около 50 из них уже согласились на имплантацию.
Имплантат представляет собой метку RFID размером с рисовое зернышко и может взаимодействовать со считывающим оборудованием на расстоянии до 15 см. Он устанавливается под кожу между большим и указательным пальцами с помощь инструмента, напоминающего шприц. Производителем микросхем является шведская компания BioHax International. Проект является частью теста, который призван помочь оценить перспективы широкого внедрения этой технологии.
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Более половины сотрудников компании Three Square Market согласились, чтобы им имплантировали микросхемы: Производителем микросхем является шведская компания BioHax International
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