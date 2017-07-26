MS Paint удалят из Windows 10, но приложение можно будет скачать из Windows Store

Компания Microsoft опубликовала перечень приложений и сервисов, которые должны уйти в прошлое с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update.
Одним из таких приложений является графический редактор MS Paint. 32-летнее приложение являлось неотъемлемой частью каждой версии операционной системы Windows.
Данная новость вызвала целую волну обсуждения в Сети, после чего Microsoft опубликовала новое заявление. Увидев, что у MS Paint осталось огромное количество поклонников, разработчики решили не удалять его полностью, а просто убрать приложение из стандартного списка, который устанавливается по-умолчанию при инсталляции Windows 10.
При желании вы все еще сможете скачать MS Paint из магазина приложений Windows Store. Однако Microsoft рекомендует использовать всем новое приложение Paint 3D.