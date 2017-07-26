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MS Paint удалят из Windows 10, но приложение можно будет скачать из Windows Store

Теги: Windows, Microsoft

Источник: Windows Blog

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Компания Microsoft опубликовала перечень приложений и сервисов, которые должны уйти в прошлое с выходом обновления Windows 10 Fall Creators Update.

Одним из таких приложений является графический редактор MS Paint. 32-летнее приложение являлось неотъемлемой частью каждой версии операционной системы Windows.

Данная новость вызвала целую волну обсуждения в Сети, после чего Microsoft опубликовала новое заявление. Увидев, что у MS Paint осталось огромное количество поклонников, разработчики решили не удалять его полностью, а просто убрать приложение из стандартного списка, который устанавливается по-умолчанию при инсталляции Windows 10.

MS Paint удалят из Windows 10, но приложение можно будет скачать из Windows Store

При желании вы все еще сможете скачать MS Paint из магазина приложений Windows Store. Однако Microsoft рекомендует использовать всем новое приложение Paint 3D.

26 июля 2017

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