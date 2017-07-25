Qualcomm обвиняет сторонников Apple в попытке ввести ITC в заблуждение

Компания Qualcomm ответила на действия представителей отрасли, поддержавших Apple в споре с Qualcomm. По словам Qualcomm, эти компании предпринимают «скоординированные усилия, призванные ввести в заблуждение» антимонопольный орган.

В начале месяца компания Qualcomm потребовала запретить ввоз и продажи в США смартфонов Apple, в которых используются модемы «других производителей» (начиная с модели iPhone 7, Apple использует модемы не только Qualcomm, но и Intel).

На прошлой неделе на сторону Apple стали компании Google, Amazon, Microsoft и Facebook, заявившие, что запрет на импорт смартфонов iPhone с модемами Intel «существенно ударит по поставкам» и повредит потребителям.

Во вчерашнем обращении в ITC компания Qualcomm утверждает, что запрет на импорт связан не с микросхемами Intel, а с запатентованной технологией, поэтому в долгосрочной перспективе он не повредит конкуренции.

«Apple может покупать и использовать любые модемы LTE по своему выбору, если она не нарушает патенты Qualcomm», — приводит источник слова из заявления Qualcomm.