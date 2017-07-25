Специалисты KIMM смогли ускорить производство панелей micro-LED в 1000 раз
Специалистам института KIMM (Korea Institute of Machinery & Materials) удалось разработать технологию рулонного производства панелей micro-LED.
Разработка KIMM построена на использовании переноса тонкопленочных кремниевых транзисторов и микроскопических светодиодов на одну и ту же подложку для формирования активной матрицы. По имеющимся данным, эта технология позволяет троекратно повысить светоотдачу панели при одновременном уменьшении энергопотребления на 50%.
Другое достоинство разработанной технологии — высокая производительность производства. Если при нынешней технологии за секунду можно перенести от 1 до 10 светодиодов, то разработка KIMM позволяет переносить более 10 000 светодиодов в секунду.
Институт планирует предоставить лицензию на шесть патентов, защищающих разработку, южнокорейской компании Lumens, выпускающей светодиоды, чтобы та могла начать пробное производство.
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