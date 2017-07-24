Apple рекламирует iPhone и Siri при помощи актера Дуэйна Джонсона

Компания Apple опубликовала новый рекламный ролик линейки своих смартфонов iPhone, а также персонального помощника Siri, который получил название The Rock x Siri Dominate the Day.
Главным героем короткометражного фильма стал американский рестлер и киноактер Дуэйн Джонсон (Dwayne Johnson), который широко известен под псевдонимом The Rock.
The Rock x Siri Dominate the Day является нестандартным рекламным роликом для Apple, которая старается привлечь внимание общественности к новым смартфонами iPhone и умной АС HomePod на базе Siri, которые поступят в продажу осенью этого года.
В конце прошлого месяца Apple опубликовала короткометражный фильм Detour, который был снят на iPhone 7 французским режиссером Мишелем Гондри (Michel Gondry).