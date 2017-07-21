Считается, что TSMC останется единственным поставщиком SoC Apple A12 для iPhone в 2018 году

На этой неделе корейские источники сообщили, что Samsung получит часть заказов на однокристальные системы Apple A12 для iPhone уже в следующем году.

Теперь же издание DigiTimes утверждает, что с высокой долей вероятности Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) останется единственным поставщиком однокристальных систем для iPhone и в следующем году.

Источник пишет, что 7-нанометровый технологический процесс FinFET компании TSMC значительно превосходит то, чего удалось добиться в этой области Samsung. Последняя делает все для того, чтобы получить заказы на SoC Apple A12, но даже связи, установленные благодаря эксклюзивным поставкам дисплеев OLED, не помогут Samsung в этом.