Google обещает вернуть отсутствующие буквы в русской раскладке клавиатуры Android Wear 2.0

После установки операционной системы Android Wear 2.0 пользователи некоторых умных часов заметили, что в некоторых языках, в частности, русском и венгерском, не хватает нескольких знаков.

В русской ракладке нет букв «Х», «Ъ», «Э» и «Ё». И если «Ё» вызывается удерживаем кнопки «Е», а твердый знак можно поставить, удерживая «Ь», то двух оставшихся букв просто нет.

Проблема проявляется на умных часах с круглым дисплеем, включая LG Watch Urbane и Huawei Watch. В связи с этим менеджер по связям с общественностью Google недавно сделал официальное заявление:

«Мы в курсе данной проблемы, она будет устранена в следующем обновлении. Спасибо всем за поддержку».