Apple и Balmain выпустили специальные версии гарнитур Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless

Компания Apple заключила договор с французским домом высокой моды Balmain, результатом сотрудничества стали специальные версии гарнитур Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless.
Устройства выполнены в цвете сафари, имеют золотые вставки и логотип Balmain. В техническом плане никаких отличий от оригинальных моделей у этих гарнитур нет.
Рекламировать новые устройства пригласили модель Кайли Дженнер (Kylie Jenner).
Специальные версии Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless доступны по цене 250 и 600 долларов соответственно.