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Apple и Balmain выпустили специальные версии гарнитур Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless

Теги: Apple

Источник: Apple, Apple

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Компания Apple заключила договор с французским домом высокой моды Balmain, результатом сотрудничества стали специальные версии гарнитур Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless.

Apple и Balmain выпустили специальные версии гарнитур Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless

Устройства выполнены в цвете сафари, имеют золотые вставки и логотип Balmain. В техническом плане никаких отличий от оригинальных моделей у этих гарнитур нет.

Рекламировать новые устройства пригласили модель Кайли Дженнер (Kylie Jenner).

Apple и Balmain выпустили специальные версии гарнитур Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless

Специальные версии Powerbeats 3 Wireless и Beats Studio Wireless доступны по цене 250 и 600 долларов соответственно.

21 июля 2017

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