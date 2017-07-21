Водоблок Alphacool Eisblock HDX-3 предназначен для SSD типоразмера M.2

Компания Alphacool представила водоблок HDX-3.

Он комплектуется картой расширения PCIe x4 и предназначен для твердотельных накопителей типоразмера M.2.

По мнению Alphacool, отвод тепла от накопителя, включенного в слот M.2 на системной плате, может быть затруднен, тогда как использование карты расширения решает эту проблему.

Кроме того, такой вариант может дать выигрыш в производительности, если в слот M.2 разведено всего две линии PCIe, и уж тем более — по сравнению с интерфейсом SATA. Подключение PCIe x4 позволяет получить пропускную способность 3900 МБ/с.

Водоблок рассчитан на стандартное четвертьдюймовое соединение.

Кроме того, доступна модель HDX-2, тоже комплектуемая картой расширения и представляющая собой комплект из двух радиаторов, прилегающих к карте с SSD с двух сторон.