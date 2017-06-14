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Главная » Новости » 2017 » 06 » 14 14 июня 2017

Google наняла ключевого разработчика мобильных SoC Apple

Компания Google наняла на работу Ману Гулати (Manu Gulati), ключевого разработчика однокристальных систем, используемых в мобильных устройствах Apple. По данным источника, в Google он тоже возглавит разработку однокристальных систем. Можно предположить, что Google рассчитывает создать собственные SoC для смартфонов Pixel.

Вероятно, Google рассчитывает нарастить долю рынка, принадлежащую устройствам Pixel

Сейчас Google, как и многие другие производители смартфонов, использует SoC Qualcomm. Однако крупные участники рынка — Samsung, Apple, Huawei — располагают SoC собственной разработки. При их объемах выпуска создание собственной SoC становится оправдано. Вероятно, Google рассчитывает нарастить долю рынка, принадлежащую устройствам Pixel. Если собственная однокристальная система сможет обеспечить смартфонам Google преимущество над конкурентами, такой вариант развития вполне реален.

Источник: Engadget
09:50 14.06.2017
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