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Elephone уже рекламирует безрамочный смартфон с ОС Android 8.0

Выход операционной системы Android 8.0 ожидается только через несколько месяцев, однако китайский производитель Elephone уже заявил о подготовке первого флагманского смартфона с новой ОС.

Изображенное на картинке устройство напоминает Samsung Galaxy S8, только верхняя рамка у смартфона Elephone практически отсутствует. В этом плане устройство также немного похоже на Xiaomi Mi Mix, с которым новинку роднит фронтальная камера, размещенная под дисплеем.

Основная камера имеет два модуля, над камерой располагается вспышка, состоящая из четырех светодиодов.

Elephone уже рекламирует безрамочный смартфон с ОС Android 8

Других подробностей об устройстве пока нет.

Источник: Elephone

10:08 25.05.2017
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