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Аналитик UBS назвал новую цену iPhone 8

В начале апреля аналитик UBS Стивен Милунович (Steven Milunovich) опубликовал прогноз, сколько будет стоить смартфон Apple iPhone 8. Сегодня он разослал своим клиентам уточенную оценку. Она несколько отличается от первоначальной, причем, в большую сторону.

Аналитик UBS назвал новую цену iPhone 8

Опираясь на имеющиеся в его распоряжении сведения, аналитик полагает, что iPhone 8 в младшей конфигурации, то есть с 64 ГБ флэш-памяти, будет стоить 870 долларов. Аппарат с 256 ГБ производитель оценит в 1070 долларов. В предыдущем прогнозе были приведены значения 850 и 1000 долларов соответственно.

Аналитик ожидает, что на модель iPhone 8, оснащенную экраном OLED, придется 45% всех продаж смартфонов Apple нового поколения.

Источник: Business Insider
20:29 22.05.2017
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