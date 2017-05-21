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На выпуск электрического скейтборда Longrunner собрано 170 000 евро

Примерно через час на сайте KickStarter завершится сбор средств на скейтборд с электроприводом. Разработчики, назвавшие свое детище Longrunner, рассчитывали собрать на его выпуск 50 000 евро. Им удалось собрать около 170 000 евро.

Отгрузку готовых изделий создатели Longrunner рассчитывают начать уже в июне

К основным достоинствам скейтборда авторы проекта относят доступную цену, равную 149 евро, и большой пробег на одной зарядке — 10 км. Подключение дополнительной батареи массой 1,1 кг и стоимостью 99 евро увеличивает пробег до 40 км. Максимальная скорость Longrunner составляет 15-20 км/ч. Пульт ДУ позволяет управлять разгоном и торможением. Для пульта используется радиоканал на частоте 2,4 ГГц.

Отгрузку готовых изделий создатели Longrunner рассчитывают начать уже в июне

Отгрузку готовых изделий создатели Longrunner рассчитывают начать уже в июне.

Источник: KickStarter
13:19 21.05.2017
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