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В следующем году Intel выведет на рынок оперативную память на основе микросхем 3D XPoint
В марте копания Intel представила первые накопители Optane для настольных ПК. Напомним, они используют новую энергонезависимую память 3D XPoint.
Несмотря на то, что первые шаги этой памяти на рынке никак нельзя назвать революцией, в итоге она может занять даже большую нишу, чем считалось ранее. Источник сообщает, что уже в следующем году Intel может вывести на рынок оперативную память, использующую микросхемы 3D XPoint.
По мнению процессорного гиганта, память DRAM является дорогой, нестабильной (энергозависимой) и не может предоставить существенные объёмы по доступной цене. Всё это якобы можно исправить с внедрением в эту область памяти 3D XPoint.
Память будет использовать существующий форм-фактор DIMM, что позволит сохранить совместимость. Однако нужно понимать, что такие модули не заменят привычные модули ОЗУ, по крайней мере, первое время. Речь идёт о совместной работе двух разных видов памяти, а тут уже возникает проблема поддержки со стороны CPU и ПО. Вероятно, именно по этой причине изначально такая оперативная память появится лишь для серверного сегмента.
Источник: EXPreview
13:12 21.05.2017 MPAK
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