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Apple увеличивает срок гарантии на Smart Keyboard до трех лет
Компания Apple увеличила срок гарантии на мобильную клавиатуру Smart Keyboard, представленную в 2015 году.
Гарантия покрывает «функциональные нарушения» в виде залипающих или неработающих клавиш, ухудшения магнитного соединения и т.п. В этих случаях производитель намерен предлагать пользователям бесплатный ремонт в течение трех лет с момента покупки. Исходный срок гарантии был равен одному году.
По данным источника, расширенная гарантия распространяется на обе модели Smart Keyboard (как известно, клавиатуры выпускаются в вариантах для планшетов iPad с экранами размером 9,7 и 12,9 дюйма).
Источник: Engadget
13:20 09.05.2017 Accent
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