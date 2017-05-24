Аудиофильский плеер Hifiman HM-901s

с поддержкой Hi-Res DSD 24/192, на базе двух ЦАП ES9018S и со сменными усилителями

Плееры данной серии компания Hifiman разработала по пожеланиям своей аудитории, опросив ее на предмет того, какие именно функции пользователи бы хотели видеть в дорогом плеере. Большинство попросили емкий аккумулятор с высоким размахом напряжения, чтобы исключить высокочастотные преобразователи напряжения и возможные проблемы от этого. Попросили максимально простое механическое управление, отсутствие эквалайзеров и обработок. И, конечно, максимальное качество звука, какое только возможно в портативном устройстве. Пользователи готовы были потерпеть, даже если это приведет к увеличению габаритов и веса плеера. Таким образом, плееры Hifiman сделаны четко для аудитории фанатов именно автономных плееров. Они не бьют рекордов по габаритам и весу, не имеют Retina-дисплея, но вместо этого предлагают отличный звук и много интересного даже для обладателей топовых моделей полноразмерных наушников.

Плеер Hifiman HM-901s является серебристой (silver) модификацией известного топового плеера Hifiman HM-901. Модель с приставкой s не только призвана расширить выбор внешнего вида, но и содержит довольно много изменений. Как более люксовая модель, она стоит дороже.

Плеер 901 при эксплуатации грелся, поэтому имел много отверстий для охлаждения по бокам. 901s, напротив, имеет минимум всяких отверстий и переключателей, а тепло отводится через металлическую раму корпуса и металлические внешние крышки. Внутри все чипы имеют термоинтерфейс для эффективного теплоотвода.

Технические характеристики Hifiman HM-901s

ЦАП: dual mono ESS Sabre 32 ES9018S

ОУ: 2×OPA627, 2×OPA2107

К Г : 0,008% (линейный выход)

: 0,008% (линейный выход) Сигнал/шум: 106 дБ

Объем носителя SD: 256 ГБ

Продолжительность работы: 9 ч

Форматы: MP3, AAC, WMA, OGG, APE, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD64 (DFF, DSF)

Официальная страничка продукта hifiman.ru/products/hifi-players/hm-901s

Как видим, упор делается на начинку, но не на рекордные ТТХ. Разберем самое интересное — начинку.

Особенностей у модели несколько. Помимо dual mono ЦАП ESS Sabre 32 ES9018S (самая дорогая настольная версия), чем уже сложно удивить искушенного меломана, в этом плеере еще и реализованы сменные наушниковые усилители.

Сменные усилители поддерживаются в нескольких моделях плееров Hifiman, но нужно смотреть на совместимость конкретной модели усилителя с плеером. Старые платы несовместимы с новым поколением плееров.

Но самое интересное в том, что эти модули меняют возможности плеера по мощности и по самому звуку, чем дают пользователям огромное поле для экспериментов. Единственный минус — в том, что стоят они недешево, от $100 до $300 за платку. Говорят, энтузиасты уже наловчились делать свои собственные платки, чтобы не переплачивать за готовые.

Среди платок усилителей есть модель с приставкой IEM — специально для внутриканальных наушников. Есть балансная, с большим размахом напряжения для высокоимпедансных низкочувствительных наушников. Есть полностью дискретная схема, без ОУ (желтая плата). Есть «музыкальная», с измененным характером звучания (черная плата слева вверху). Есть универсальная, относительно недорогая (слева внизу). Всего количество официальных платок уже дошло до 7. При покупке плеера стоит уточнить комплектацию.

В нашем случае плеер комплектовался дорогой платой Hifiman Minibox Gold. Она основана на двух ОУ OPA637SM и восьми токовых буферах BUF634U. Металлический кожух ОУ OPA637SM создан для авиационной и военной промышленности, он дает температурную стабильность и защиту от электромагнитных наводок. Именно поэтому плата называется Gold, в отличие от предыдущей обычной красной платы Minibox. Плата универсальная, подходит и для низкоомных, и для высокоомных наушников.

Паспортные характеристики Hifiman Minibox Gold:

Тип выхода: небалансный

АЧХ: 5 Гц — 30 кГц

Максимальная мощность: 440 мВт

К Г : 0.0003%

: 0.0003% Разделение каналов: 104 дБ

Сигнал/шум: 110 дБА

Все параметры очень впечатляют! Как впечатляет и количество токовых буферов BUF 634U. Как говорит производитель, мощность эквивалентна 15 смартфонам iPhone 6s, работающим вместе!

Помимо платок, интерес представляет и дискретный регулятор громкости с резисторами, что дает одинаковую громкость между каналами, тогда как у переменных резисторов разлет между каналами доходит до нескольких децибелов на средней и малой громкости.

Если в модели 901 был только один выход на наушники (и переключатель: балансные/обычные), то теперь сделано два отдельных разъема.

Балансный выход для наушников сделан для подключения дорогих моделей со своим балансным кабелем. Что дает такое подключение? Во-первых, очень хорошее разделение каналов. Во-вторых, при тех же номиналах элементов на плате может быть реализован вдвое больший размах напряжения. То есть балансное подключение наушников имеет вполне ощутимые технические преимущества. Конечно, усилитель должен быть качественным, под стать подключению. Страшно даже представить, какие усилители для наушников начнут выпускать дешевые ноунейм-бренды, если балансное подключение вдруг станет массовым.

Режим фильтрации убран с корпуса, перенесен в меню. На слух сильных изменений в звуке нет. Услышать разницу от включения этого фильтра чрезвычайно сложно.

Также убран переключатель высокого и низкого усиления. Все это сделано для того, чтобы плеер стал более монолитным и стильным. На гранях оставлены только два физических переключателя — те, что часто используются.

Меню плеера очень простое. Есть поддержка русского языка, что приятно. В последней прошивке особых изменений нет, плеер остается брутальным и аскетичным.

Экранчик довольно блеклый в сравнении с современными экранами смартфонов. Это сделано намеренно, для увеличения времени автономной работы.

Имеется поддержка обложек песен. Файлы просто заливаются на SD-карточку, и потом плеер сам строит фонотеку, анализируя тэги в файлах.

Есть выбор всех композиций, а также фильтрация по исполнителю, альбому и т. п.

Через отдельный переходник можно подать сигнал на цифровой вход плеера.

Цифровой вход позволяет использовать плеер в качестве чистого ЦАП.

Режим звуковой USB-карты не поддерживается, при подключении к компьютеру плеер становится лишь картоводом.

Тестирование в RightMark Audio Analyzer

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,04, −0,71 Хорошо Уровень шума, дБ (А) −102,1 Отлично Динамический диапазон, дБ (А) 102,1 Отлично Гармонические искажения, % 0,012 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −75,1 Средне Интермодуляционные искажения + шум, % 0,015 Очень хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −98,6 Отлично Интермодуляции на 10 кГц, % 0,017 Очень хорошо Общая оценка Очень хорошо

Цифры измерений примерно совпадают с паспортными данными. Судя по интернету, похожие результаты были при тестировании Hifiman HM-901. Делаем вывод, что плеер имеет свою собственную логику электронной части и не оптимизирован производителем для получения высоких цифр измерений. Hifiman в своем плеере не делает на это упор.

Звучание

Мы оценивали качество звучания на ряде наушников, включая Ultrasone Jubilee Edition 25 за 300 тысяч рублей (ограниченная партия к юбилею компании). Среди примененных материалов — обработанное вручную драгоценное эбеновое дерево с отделкой из серебра 925-й пробы, а также амбушюры из кожи эфиопской длинношерстной овцы. Каждую модель собирают вручную в предгорье Баварских Альп и присваивают индивидуальный серийный номер, чтобы подчеркнуть ее уникальность. Защитная пластина из мю-металла работает для снижения электромагнитного излучения. Наушники имеют чувствительность 96 дБ при 32 Ом, таким образом им показан полноценный наушниковый усилитель, с запасом по мощности и по току. Русскоязычная страничка продукта: ultrasoneaudio.ru/product/jubilee-25-edition.

Плеер Hifiman HM-901 звучит очень хорошо, для портативного устройства звук один из лучших. Среди настольных устройств можно отыскать конкурентов, особенно если нет ограничения по цене, но среди мобильных плеер чувствует себя довольно уверенно. В звуке нет никакого особого характера, но если нужно, наоборот, добавить какой-то оттенок — пользователь может сменить платку усилителя. Усилитель Hifiman Minibox Gold очень понравился. Довольно яркое красивое звучание, без акцента на ВЧ. Баса в меру, все на своем месте, любые наушники отыгрывают музыку не хуже, чем со стационарным усилителем. Можно ли пожелать еще более качественный звук? Очевидно, что нет пределов совершенству, но за любые самые небольшие улучшения надо быть готовым платить.

Выводы

В ходе нашего подробного тестирования мы выяснили, что Hifiman HM-901s является интересным и необычным аудиофильским плеером. Он очень сильно отличается от многих других устройств и больше всего рассчитан на обеспеченных опытных владельцев портативных плееров. HM-901s — флагман плееров Hifiman, и этим все сказано.

Из непринципиальных моментов отметим, что в плеере данной ценовой категории нам хотелось бы увидеть более качественный экран — например, в следующем поколении. Также можно было бы подумать, чтобы наряду с нестандартным разъемом был и Micro-USB, с возможностью зарядки от внешних аккумуляторов в поездках. Хотелось бы еще подумать над чехлом в комплекте, для дорогой флагманской модели это может иметь смысл.

Средняя цена T-12914527 Розничные предложения L-12914527-10

Благодарим российских представителей компании Hifiman и Ultrasone

за предоставленные на тестирование

плеер Hifiman HM-901s и наушники Ultrasone Jubilee Edition 25