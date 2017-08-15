ЖК-монитор ViewSonic VG2753

Содержание:

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Тип матрицы SuperClear IPS с краевой светодиодной (WLED) подсветкой Диагональ 68,6 см (27 дюймов) Отношение сторон 16:9 (597,888×336,312 мм) Разрешение 1920×1080 пикселей (Full HD) Шаг пикселей 0,3114 мм Яркость 250 кд/м² Контрастность Статическая 1000:1, динамическая 20 000 000 : 1 Углы обзора 178° (гор.) и 178° (верт.) Время отклика 5 мс (от серого к серому — GTG) Количество отображаемых цветов Нет данных Интерфейсы Видео/аудиовход HDMI

Видео/аудиовход DisplayPort

Видео/аудиовход Mini-DisplayPort

Видеовход VGA

Аудиовход (гнездо 3,5 мм миниджек)

Выход на наушники (гнездо 3,5 мм миниджек)

USB 3.0 (гнездо типа B, вход на концентратор)

USB 3.0 (гнездо типа А, выход концентратора), 2 шт. Совместимые видеосигналы До 1920×1080/60 Гц

Отчет MonInfo для HDMI-подключения

Отчет MonInfo для DisplayPort-подключения

Отчет MonInfo для VGA-подключения Акустическая система Встроенные громкоговорители, 2×2 Вт Особенности Отсутствие мерцания подсветки

Режим с низкой интенсивностью синей компоненты

Регулируемый разгон матрицы

Подставка: поворот вправо-влево ±360°, наклон 5° вперед и 20° назад, подъем 130 мм, переворот в портретную ориентацию по часовой стрелке

100×100 мм площадка VESA для настенного монтажа

Разъем для кенсингтонского замка Размеры (Ш×В×Г) 621,9×372,2×49,1 мм без подставки

621,9×543,2×233,3 мм с подставкой Масса 4,33 кг без подставки

6,4 кг с подставкой Потребляемая мощность 27 Вт (типично),

менее 0,5 Вт в режиме ожидания и в выключенном состоянии Напряжение питания 100—240 В, 50/60 Гц Комплект поставки (необходимо уточнять перед покупкой) Монитор

Основание стойки и винт

Сетевой кабель питания с евровилкой

USB(3.0)-кабель, вилка типа A на тип B

Кабель DisplayPort на Mini-DisplayPort

Краткое руководство пользователя Ссылка на сайт производителя www.viewsonic.com/ru Средняя цена T-1721117601 Розничные предложения L-1721117601-10

Внешний вид

Дизайн сугубо утилитарный — простые формы, декоративных элементов нет, все пластиковые панели черные и имеют матовую поверхность без покрытия. Внешняя поверхность матрицы черная, матовая, и по ощущениям внешний слой матрицы жесткий. Фронтальная поверхность экрана выглядит как монолитная черная матовая поверхность, ограниченная снизу неширокой рамкой, а по периметру — узкой окантовкой.

Справа внизу на фронтальной рамке блока экрана нанесены белые и контрастные значки кнопок. Подсветки значков нет, нет и никаких рельефных меток, поэтому в темноте пользоваться кнопками очень неудобно. Сами кнопки сенсорные, их чувствительные области расположены примерно за метками.

Светорассеиватель индикатора состояния установлен на углу перехода фронтальной рамки в нижний торец. Разъем питания интерфейсные разъемы расположены на нижнем торце выступа сзади и ориентированы вниз.

Подключать кабели к монитору относительно удобно, особенно при перевороте блока экрана в портретную ориентацию. Также на задней панели можно обнаружить разъем для кенсингтонского замка. Вентиляционные решетки расположены по периметру выступа на задней панели. За верхней вентиляционной решеткой на задней панели можно разглядеть небольшие громкоговорители с вытянутыми диффузорами. Громкоговорители установлены в индивидуальные корпуса, закрепленные на резиновых демпфирующих стойках. Монитор оснащен встроенным блоком питания. Стойка имеет фиксированную высоту, но подпираемый пружиной механизм со стальным рельсовым шариковым подшипником обеспечивает вертикальное перемещение шарнира, на который крепится блок экрана. Резиновая полоска-заглушка сзади на стойке прикрывает четыре отверстия с резьбой М4 в раме стойки. В одно из них можно ввинтить винт так, чтобы он зашел в отверстие на шарнире, это зафиксирует шарнир в одном из четырех положений по высоте. Правильно подобранная длина винта и его шляпка позволят затем установить заглушку на место. В отверстие сбоку на стойке можно вставить проволочную чеку, идущую в комплекте, и заблокировать шарнир в нижнем положении, что удобно, например, при упаковке или транспортировке монитора. Стальная скоба, закрепленная сверху на стойке, формирует удобную ручку для переноски монитора в сборе. Сверху скобу закрывает накладка из черного пластика. Штатная подставка позволяет блок экрана немного наклонить вперед, отклонить назад, приподнять, перевернуть в портретную ориентацию по часовой стрелке и повернуть вправо-влево без ограничений.

На верхнем внутреннем ребре стойки закреплена накладка из резины, смягчающая возможные удары корпуса о кромку стойки. Резиновые накладки по периметру диска из пластика с небольшим коэффициентом трения, закрепленного центральным винтом снизу на основании подставки, защищают поверхность стола от царапин и предотвращают непредвиденное перемещение монитора на гладких поверхностях. Монитор вместе со стойкой и основанием подставки опирается на указанный диск и при повороте вправо-влево скользит по нему.

Кабели, идущие от разъемов монитора, можно пропустить через центральный вырез в стойке подставки. При необходимости подставку можно отсоединить и закрепить блок экрана на VESA-совместимом кронштейне (площадка 100 на 100 мм). Продается монитор в большой скромно оформленной коробке из толстого и прочного гофркартона с пластиковой ручкой сверху, что удобно при транспортировке одним человеком.

Коммутация

Монитор оснащен четырьмя входами: DisplayPort в полноразмерном и Mini-варианте, HDMI и VGA. Входы DisplayPort и HDMI способны принимать цифровые аудиосигналы (только PCM стерео), которые выводятся после преобразования в аналоговый вид на встроенные громкоговорители и через гнездо миниджек 3,5 мм. К этому гнезду можно подключить внешнюю активную акустическую систему или наушники. Звук в аналоговом виде можно завести через второй разъем миниджек 3,5 мм. Встроенные громкоговорители звучат согласно их размерам и акустическому окружению — не очень громко, без низких частот вообще, с выраженным «пластиковым» призвуком и со слабым стереофоническим эффектом, но сильных искажений все же нет. Мощности выхода хватило, чтобы в 32-омных наушниках с чувствительностью 112 дБ был небольшой запас по громкости. Качество звука в наушниках хорошее — звук чистый, воспроизводится широкий диапазон частот, в паузах шума не слышно. Громкость регулируется в меню, там же звук можно отключить и в случае активных входов DisplayPort или HDMI принудительно выбрать аналоговый аудиовход. Есть отключаемая функция автоматического поиска активного входа. В монитор встроен USB(3.0)-концентратор с одним входом и двумя выходами тоже 3.0.

Меню, управление, локализация, дополнительные функции и ПО из комплекта

Индикатор питания при работе неярко светится синим, в режиме ожидания — оранжевым и не горит, если монитор условно выключен. Подсветку индикатора в рабочем состоянии можно отключить в меню, но он все равно будет мигать синим при нажатии на кнопки. Когда монитор включен и на экране нет меню, то при первом нажатии на любую кнопку, кроме кнопки питания, на экран выводится стартовое меню в виде пяти значков точно напротив кнопок и пояснительного окошка. Неудобно то, что значки расположены горизонтально, а список в окошке вертикальный.

Слева направо — первые три значка обозначают вызов коротких меню быстрого доступа к списку игровых профилей, регулировки яркости и контрастности и выбору входа.











Предпоследний значок — вызов основного меню, последний — выход из меню. Далее при навигации по меню над кнопками также выводятся значки-подсказки по текущим функциям кнопок. Меню относительно большое. При настройке изображения меню остается на экране, что немного мешает оценке вносимых изменений. При необходимости можно перевернуть меню, включить легкую прозрачность фона, выбрать тайм-аут автоматического выхода из меню и включить блокировку всех кнопок, чтобы предотвратить нежелательное изменение настроек, или заблокировать только кнопку питания, чтобы случайно не выключать монитор. Запоминается пункт верхнего уровня, к которому предыдущий раз обращался пользователь. Списки в меню зациклены, что удобно. Есть русская версия экранного меню. Кириллический шрифт меню ровный, надписи читаемые. Качество перевода на русский язык приемлемое.

На сайте компании мы обнаружили руководства пользователя в виде PDF-файлов (русскоязычной версии нет). Руководство, к сожалению, малоинформативное. Кроме того, там же есть архивы с драйверами и программой ViewSplit (видимо, для распределения окон на рабочем столе).

Изображение

В списке Режим просмотра есть ряд профилей с предустановленными значениями некоторых настроек, при этом при выборе профиля Стандартное или одного из профилей в списке Игра пользователь может самостоятельно регулировать ряд параметров.







На странице Настройка цвета есть ряд типичных настроек, а также список с предустановленными профилями цветокоррекции.







Можно и самому подправить цветовой баланс регулировками усиления красного, зеленого и синего цветов.

Режимов геометрической трансформации два: изображение увеличивается до границ экрана с сохранением пропорций 4:3 или выполняется принудительное растягивание картинки на всю площадь экрана. Есть и функция небольшого увеличения картинки так, что ее края выходят за область отображения. Доступность некоторых настроек зависит от вида текущего видеосигнала.

При VGA-подключении (1920×1080 при 60 Гц) автоматическая подстройка под параметры VGA-сигнала выполняется быстро и правильно, а на шкале серого различаются оттенки от 3 до 255. При HDMI-подключении поддерживалось разрешение до 1920×1080 при 60 Гц кадровой частоты. К качеству изображения претензий нет, отображаются все градации оттенков. Работа по DisplayPort охарактеризована ниже, так как все аппаратные тесты выполнялись именно при этом способе подключения. Заметим, что сигнал с 10 бит на цвет монитор не поддерживает.

Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Проверялась работа по HDMI. Монитор воспринимает сигналы 576i/p, 480i/p, 720p, 1080i и 1080p при 50 и 60 кадр/с. 1080p при 24 кадр/с не поддерживается. В случае чересстрочных сигналов картинка просто выводится по полям. Для сигнала 1080i/p картинка выводится в исходном разрешении один к одному по пикселям (если отключен оверскан). Тонкие градации оттенков различаются как в светах, так и в тенях. Яркостная и цветовая четкости очень высокие и определяются именно типом видеосигнала. Интерполяция низких разрешений к разрешению матрицы выполняется без значимых артефактов.

Заметного «кристаллического» эффекта нет. Матовость поверхности матрицы позволяет работать с комфортом в случае типичного варианта расположения монитора, пользователя и светильников в помещении.

Тестирование ЖК-матрицы

Микрофотографии матрицы

Четкое изображение структуры пикселей из-за матовой поверхности получить не удается, впрочем, на фрагменте ниже при желании можно разглядеть, что каждый субпиксель делится на два равных домена:

Фокусировка на поверхности экрана выявила хаотично расположенные микродефекты поверхности, отвечающие собственно за матовые свойства:

Зерно этих дефектов в несколько раз меньше размеров субпикселей, поэтому фокусировка на микродефектах и «перескок» фокуса по субпикселям при изменении угла зрения выражены слабо, из-за этого и нет «кристаллического» эффекта.

Оценка качества цветопередачи

Реальная гамма-кривая ближе всего к стандартной при Гамма = 2.4, поэтому для оценки характера роста яркости на шкале серого мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) при этом значении значении. Заметим, что настройку Контрастность мы установили в 70, так как при превышении этого значения часть оттенков в светах начинала сливаться с белым цветом. График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами:

Рост прироста яркости в среднем равномерный, и каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего, в том числе и в области ближайших к черному оттенков:

Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,20, что равно стандартному значению 2,2. При этом реальная гамма-кривая все же немного отклоняется от аппроксимирующей степенной функции:

Для оценки качества цветопередачи использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0).

Цветовой охват немного отличается от sRGB:

Впрочем, отклонения координат первичных цветов от вершин sRGB не очень большие, поэтому визуально цвета на этом мониторе имеют естественные насыщенность и оттенок. Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов):

Такой спектр с относительно узким пиком синего и с широкими горбами зеленого и красного цветов характерен для мониторов, в которых используется белая светодиодная подсветка с синим излучателем и желтым люминофором.

Цветопередача даже при выборе предустановленного профиля sRGB несколько отличается от стандартной, поэтому мы попытались вручную скорректировать цвета, регулируя усиление трех основных цветов. Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) в случае профиля sRGB и после ручной коррекции:







Самый близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. Ручная коррекция несколько улучшила цветопередачу, по крайней мере, ΔE стала меньше 3 почти на всей значимой части шкалы серого. Отметим, что для большинства вариантов использования этого монитора качество цветопередачи будет достаточно хорошим и в варианте «из коробки».

Измерение равномерности черного и белого полей, яркости и энергопотребления

Измерения яркости проводились в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены). Контрастность вычислялась, как отношение яркости полей в измеряемых точках.

Параметр Среднее Отклонение от среднего мин., % макс., % Яркость черного поля 0,22 кд/м² −15 42 Яркость белого поля 250 кд/м² −7,9 8,1 Контрастность 1150:1 −36 14

Равномерность белого очень хорошая, а черного, и как следствие, контрастности — заметно хуже. Контрастность для данного типа матриц довольно высокая. Визуально черное поле местами заметно высветляется, но резких переходов нет. Фотография ниже это демонстрирует:

При включении режима с динамическим управлением яркости установившаяся контрастность формально возрастает, но не до бесконечности, так как даже на черном поле во весь экран подсветка совсем не выключается. График ниже показывает, как увеличивается яркость (вертикальная ось) при переключении с черного поля (после пяти секунд вывода) на белое при выключенной и включенной динамической подстройке яркости:

Видно, что в динамическом режиме яркость подсветки плавно и почти линейно повышается до максимального значения. Практической пользы от этой функции ноль, но производитель может указать огромное значение контрастности в характеристиках. Отметим, что включение функции динамической подстройки яркости сопровождается появлением заметных артефактов изображения.

Яркость белого поля в центре экрана и потребляемая от сети мощность (остальные настройки установлены на значения, обеспечивающие максимальную яркость изображения):

Значение настройки Яркость Яркость, кд/м² Потребление электроэнергии, Вт 100 260 20,9 50 178 16,0 0 91 11,3

В режиме ожидания монитор от сети потребляет 0,4 Вт, а в условно выключенном состоянии потребление снижается до 0,2 Вт.

Яркость монитора меняется именно яркостью подсветки, т. е. без ущерба для качества изображения (сохраняется контрастность и количество различимых градаций) яркость монитора можно менять в достаточно широких пределах, что позволяет с комфортом работать и смотреть фильмы как в освещенном, так и в темном помещении. Хотя минимальная яркость могла бы быть и пониже. На любом уровне яркости мало-мальски значимая модуляция подсветки отсутствует, что исключает видимое мерцание экрана. В доказательство приведем графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) при различных значениях настройки яркости:

Нагрев монитора можно оценить по приведенным снимкам с ИК-камеры, полученным после долговременной работы монитора на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °С (чем ближе к белому, тем выше температура):







Нагрев задней панели:

Нагрев спереди:Нагрев задней панели:

Задняя панель нагрелась максимум до 34 °С (это видно на снимках с более близкого расстояния), тогда как нижняя часть экрана — до 40 °С (видимо, там находится светодиодная линейка подсветки экрана). В целом нагрев скорее средний.

Определение времени отклика и задержки вывода

Время отклика зависит от значения одноименной настройки (три значения), которая управляет разгоном матрицы. График ниже показывает, как меняется время включения и выключения при переходе черный-белый-черный (столбики вкл. и выкл.), а также среднее суммарное время для переходов между полутонами (столбики GTG):

При значениях, отличных от Стандартное на графиках некоторых переходов появляются характерные всплески яркости, например, так выглядят графики для перехода между оттенками 40% и 60% (значения настройки Время отклика приведены над графиками):

Оптимальным значением с нашей точки зрения является Сверхнизкое, так как даже на максимальном разгоне артефакты не очень заметны.

Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. В итоге средняя задержка вывода изображения составила порядка 10 мс для подключения по VGA, DisplayPort и HDMI. Включение режима со сниженной задержкой вывода снижало задержку на незначительную величину. Значение полной задержки мизерное, и не будет ощущаться даже в самых динамичных играх.

Измерение углов обзора

Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости черного, белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол) направлениях.

В вертикальной плоскости





В горизонтальной плоскости





По диагонали





Яркость черного поля в процентах от максимальной яркости белого поля





Контрастность

Уменьшение яркости на 50% от максимального значения:

Направление Угол, градусы Вертикальное −29/29 Горизонтальное −43/43 Диагональное −38/37

Отметим плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану в горизонтальном направлении, при этом графики не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. Чуть быстрее падает яркость при отклонении в вертикальном направлении. При отклонении в диагональном направлении поведение яркости оттенков имеет промежуточный характер между вертикальным и горизонтальным направлениями, за исключением яркости черного поля, которая начинает резко возрастать уже при 20°-30° отклонения от перпендикуляра к экрану. Если сидеть от экрана на расстоянии 50-60 см, то черное поле по углам будет заметно светлее, чем в центре, оставаясь примерно нейтрально-серым по оттенку. Впрочем, яркость повышается всего примерно до 0,5% от максимальной яркости белого поля, то есть черный цвет у данного монитора немного стабильнее, чем у большинства мониторов с матрицами IPS. Контрастность в диапазоне углов ±82° для всех направлений превышает 10:1.

Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:







В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°, что может быть актуальным в случае, например, если изображение на экране рассматривают два человека одновременно. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3.

Стабильность цветов в целом хорошая, хотя в одном случае серый слегка выбиваются.

Выводы

Монитор можно считать хорошим вариантом, если дома или на работе нужен относительно большой экран с матрицей IPS на регулируемой подставке. В целом, ViewSonic VG2753 является универсальным устройством отображения, пригодным для выполнения типичной офисной работы, непрофессиональной работы с графикой и видео, для просмотра кино и даже для динамичных игр.

Достоинства:

Хорошее качество цветопередачи

Четыре видеовхода

Утилитарный дизайн

Удобная и регулируемая подставка

Отсутствие мерцания подсветки

Эффективный регулируемый разгон матрицы

Низкая задержка вывода

Режим с низкой интенсивностью синей компоненты

Отключаемая подсветка индикатора

Двухпортовый концентратор USB (3.0)

Хорошее качество выхода на наушники

VESA-площадка 100 на 100 мм

Русифицированное меню

Недостатки: