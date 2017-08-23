Смартфон Xiaomi Mi Max 2

с самым большим экраном и самым емким аккумулятором в семействе Mi

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Прошедший сезон китайская компания Xiaomi, которая еще пару лет назад одна из немногих достойно выступала в сегменте некрупных флагманских смартфонов с топовыми характеристиками, ознаменовала выпуском чуть ли не самого крупного планшетофона на рынке с огромным экраном, сбалансированными характеристиками и впечатляющей автономностью. Такой не совсем привычный для Xiaomi продукт, тем не менее, пришелся по вкусу фанатам бренда, и Mi Max стал хитом. Вполне естественно, что производитель не стал останавливаться и на волне успеха выпустил в текущем сезоне обновление этого популярного решения — Mi Max 2. В новинке сохранились лучшие черты предшественника, а кое-какие сомнительные моменты были смягчены. Подробнее обо всем этом читайте в нашем обзоре Xiaomi Mi Max 2.

Основные характеристики Xiaomi Mi Max 2

SoC Qualcomm Snapdragon 625, 8 ядер Cortex-A53 (2,0 ГГц)

GPU Adreno 506 (650 МГц)

Операционная система Android 7.1.1, MIUI 8.5

Сенсорный дисплей IPS 6,44″, 1920×1080, 342 ppi

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 64/128 ГБ

Поддержка Nano-SIM (1 шт.), Micro-SIM (1 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.12, FDD (B1/B3/B5/B7/B8), TD (B38—B41)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) MU-MIMO

WiFi Display, WiFi Direct

Bluetooth 4.2

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB Type-C, USB OTG

ИК-порт

Основная камера 12 Мп, f/2,2, автофокус, видео 4К

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,0, фикс. фокус

Датчик приближения, освещенности, магнитного поля, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, счетчик шагов

Аккумулятор 5300 мА·ч, Quick Charge 3.0

Размеры 174×89×7,6 мм

Масса 211 г

Средняя цена Xiaomi Mi Max 2 (64 ГБ) Xiaomi Mi Max 2 (128 ГБ) T-1727124138 T-1728172732 Розничные предложения Xiaomi Mi Max 2 (64 ГБ) L-1727124138-5 Розничные предложения Xiaomi Mi Max 2 (128 ГБ) L-1728172732-5

Комплект поставки

Xiaomi Mi Max 2 получил в качестве упаковки стандартно оформленную коробку, выполненную из очень толстого и твердого картона. Крышка, надо сказать, сидит слишком уж плотно, и никаких дополнительных средств для удобного ее снятия не предусмотрено. Поэтому приходится много-много раз потрясти ее, пока поддон хоть немного не выползет наружу. Прямо скажем, не самая удобная упаковка для вскрытия.

Содержимое, как обычно, самое скудное. В коробке нет ничего, кроме зарядного устройства с варьируемым максимальным выходным током и напряжением (3 А 5 В/2 А 9 В/1,5 А 12 В) и соединительного кабеля. Инструмент для извлечения SIM-карты стандартно закреплен на бумажной вкладке.

Внешний вид и удобство использования

Корпус Xiaomi Mi Max 2 полностью выполнен из металла. Здесь нет торцевых пластиковых вставок, цельное алюминиевое корытце полностью накрывает все грани, имея лишь одно место склейки с передним стеклом. Соответственно, чтобы металл не экранировал радиосигналы, для антенн вырезаны канавки снаружи. Они по-современному изогнуты в соответствии с линиями корпуса, повторяют его форму.

В остальном это вполне типичный представитель смартфонов Xiaomi, с максимально простым и лаконичным дизайном. Он не красивый и не отталкивающий, простой и спокойный.

Корпус очень крупный, широкий, но довольно тонкий: его толщина составляет всего лишь 7,6 мм, а за счет сильно закругленных граней корпус ощущается в руке еще более тонким, грани почти что впиваются в ладони, потому что для такого широкого корпуса нужен довольно крепкий хват. Одним словом, это не самый продуманный вариант, у крупного и тяжелого устройства (массой 211 г) боковые грани необходимо делать более плоскими и широкими, иначе смартфон крутится в руке как кусок мыла и каждый раз норовит выпасть на пол.

Матовый гладкий металл также способствует тому, что Xiaomi Mi Max 2 довольно скользкий для удержания в руке. Зато неплохое жироотталкивающее покрытие переднего стекла Gorilla Glass и немаркий металл задней части делают аппарат практически невосприимчивым к отпечаткам пальцев, смартфон долгое время сохраняет презентабельный вид без необходимости постоянного протирания тряпочкой.

Цельнометаллический корпус без пластмассовых вставок устойчив на изгиб, практичен, надежен и способен прослужить в течение долгого времени, нужно только постараться не ронять его на пол. Для этого лучше сразу приобрести чехол, поскольку, как уже было сказано, широкий, тяжелый и очень тонкий аппарат с острыми боковинами плохо удерживается в руке.

Теперь перейдем к перечислению элементов, расположенных на корпусе Xiaomi Mi Max 2 — их здесь больше, чем обычно. Из нестандартного — полезный ИК-передатчик на верхнем торце, который с помощью встроенной программы Mi Remote превращает смартфон в удобный универсальный пульт дистанционного управления домашней техникой. Программа сходу без проблем распознала старенький телевизор Philips, с которым сейчас справляются далеко не все программы такого рода.

Кроме этого, на верхнем торце можно найти 3,5-миллиметровый аудиовыход на наушники и маленькое отверстие вспомогательного микрофона.

Нижний торец отдан под универсальный разъем USB Type-C, по бокам от него прорезаны два ряда отверстий. За правым скрывается динамик, а за левым, возможно, разговорный микрофон, но для него обычно не нужно так много отверстий.

Механические клавиши питания и громкости расположились сбоку под правой рукой, они не очень крупные, выполнены из металла, довольно жесткие и с коротким ходом. Клавиши не самые комфортные, но привыкнуть можно.

Задняя панель привычно отдана под модуль камеры со вспышкой, а также под сканер отпечатков пальцев. Ни один из этих элементов не выпирает за пределы поверхности, аппарат лежит на столе устойчиво. В отличие от первой версии Mi Max, здесь вспышку разместили слева от модуля камеры. Она сдвоенная, светит ярко. Сканер отрабатывает распознавания четко, быстро, палец можно подносить под любым углом. Поддерживается регистрация до 5 пальцев.

Передняя панель полностью прикрыта 2.5D-стеклом Gorilla Glass с покатыми краями. Над экраном, помимо прикрывающей разговорный динамик решетки и датчиков, имеется и светодиодный индикатор событий, он светит точкой молочного цвета во время зарядки, но не работает в качестве оповещения о пропущенных голосовых звонках.

В нижней части передней панели имеется ряд сенсорных кнопок, имеющих собственную настраиваемую подсветку. Традиционно для интерфейса MIUI, кнопкам добавляется дополнительная функциональность, задействующая их длительное удержание.

Xiaomi Mi Max 2 на российском рынке можно приобрести в золотистом цвете, как у нас на фотографиях, а также в черном.

Экран

Xiaomi Mi Max 2 оснащен дисплеем IPS с защитным 2.5D-стеклом Gorilla Glass с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 80×143 мм при диагонали 6,44 дюйма. Разрешение экрана — 1920×1080, плотность точек составляет около 342 ppi. Для экрана с такой огромной площадью разрешение и плотность точек, пожалуй, маловаты. Стоит также отметить, что пресловутая черная рамка вокруг дисплея, за которую всегда так ругали Xiaomi, осталась на месте, но стала примерно вполовину тоньше. Тем не менее, она все равно хорошо заметна, а общая ширина рамки вокруг экрана вместе с боковинами корпуса составляет с боков по 4 мм, снизу — 17 мм, сверху — 14 мм. То есть ни о какой «безрамочности» тут речи не идет.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Есть возможность активации экрана двойным постукиванием.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана примерно как у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Xiaomi Mi Max 2, далее их можно различать по размеру, и Nexus 7 на фотографиях для сравнения изображений на экранах располагается под тестируемым устройством):

Экран у Xiaomi Mi Max 2 немного светлее (яркость по фотографиям 124 против 117 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Xiaomi Mi Max 2 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности даже лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 520 кд/м², минимальное — 1,0 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая хорошие антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится левее прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если не вмешиваться, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 4 кд/м² (слишком темно), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 160 кд/м² (нормально), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 520 кд/м² (до максимума, что и нужно). Результат нас не совсем устроил, поэтому в условиях полной темноты мы чуть передвинули ползунок вправо, и для трех условий, указанных выше, получили следующие значения: 14, 160 и 520 кд/м² (подходящие величины). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования (кроме самых-самых темных при отклонении по одной диагонали) оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Xiaomi Mi Max 2 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цветовой контраст на экране Xiaomi Mi Max 2 слегка завышен, а цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана немного различается. Фотография получена в случае выбранного по умолчанию профиля Automatic contrast в настройках экрана:

В профиле Increaser contrast цветовой контраст еще выше, а в профиле Standard увеличения цветового контраста, похоже, нет, и именно этот профиль нужно выбрать первым делом. Так выглядит при этом тестовое изображение:

К сожалению в этом профиле, как и в профиле Increaser contrast регулировка цветовой температуры недоступна. Сложно понять, что двигало разработчиками, когда они так ограничили возможности настройки цветопередачи. Наверняка это сделано исключительно во благо пользователя.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Xiaomi Mi Max 2 контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного, также у него стали проявляться признаки инвертирования темных оттенков.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась, но в случае Xiaomi Mi Max 2 снижение яркости меньше (чтобы избежать сильного затемнения, для снимков под углом выдержка увеличена в сравнении с предыдущими фотографиями). Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает фиолетовый или красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля очень хорошая:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 820:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 16 мс (8 мс вкл. + 8 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 25 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,34, что немного выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая немного отклоняется от степенной зависимости:

При выборе профиля Automatic contrast есть не очень агрессивная динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения, в других профилях ее наличия мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют естественную насыщенность и оттенок (только выбрать нужно профиль Standard). Баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура не сильно выше стандартных 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) в основном ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом оба параметра мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести наличие эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, хорошую равномерность черного поля, а также приемлемый цветовой баланс и близкий к sRGB цветовой охват. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальная 5-мегапиксельная камера имеет объектив с диафрагмой f/2,0 с фиксированным фокусом и без собственной вспышки. Есть несколько режимов ретуши портрета, можно выбирать соотношение сторон и качество снимка, а также есть стандартный для всех смартфонов Xiaomi режим определения пола и возраста объекта съемки. При этом само качество съемки скромное: изображение заметно искажает пропорции объектов, детализация невысокая, динамический диапазон узковат, поэтому есть и недоэкспонированные участки, и явные засветы.

Основная камера использует модуль Sony IMX386 с 12-мегапиксельной матрицей с большими пикселями размером в 1,25 мкм и объектив с диафрагмой f/2,2, оснащена быстрым фазовым автофокусом. Вспышка двойная двухтональная, светит ярко. Системы стабилизации нет.

Есть режим ручных настроек, в этом режиме становятся доступны 4 ползунка (баланс белого, варианты фокусировки, значения выдержки и светочувствительности). Также здесь имеются некоторые дополнительные режимы, которых нет в более дешевых моделях, например групповое селфи и квадрат 1:1.

В разделе настроек все стандартно для Xiaomi: есть доступ к изменяемым значениям четкости, насыщенности и контрастности, есть функции определения лиц, возраста, пола, можно даже использовать камеру как сканер QR-кодов. А вот выбрать разрешение снимка нельзя, имеется лишь три готовых пресета и два соотношения сторон. Режим HDR выделен отдельно, он всегда доступен прямо с экрана видоискателя для быстрого включения.

Камера может снимать видео в разрешении 4К (3840×2160), а также 1080p со скоростью 30 fps, но не 60 fps. Стабилизации видео нет, так что съемку с рук на ходу лучше не осуществлять, но в остальном с видеосъемкой камера справляется неплохо. Чего не скажешь о звукозаписи: звук записывается с искажениями, из-за чрезмерно агрессивной работы системы шумоподавления присутствует знакомый эффект эха и булькающей воды.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Хорошая резкость на дальних планах. Неплохая резкость по полю и по планам. Текст отработан хорошо. Резкость падает только в углах. Хорошая детализация даже на дальних планах. С макросъемкой камера справляется хорошо.

Камера получилась хорошей. Высокая детализация и хорошая резкость заметны практически на всех снимках. Иногда в углах кадра возникают зоны нерезкости, и порой довольно большие, однако в остальном камера работает очень хорошо. Пожалуй, ее можно было бы рекомендовать не только для документальной, но и для художественной съемки, если бы не зоны нерезкости в углу.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Xiaomi Mi Max 2 благодаря модему X9 широки, однако диапазон FDD LTE Band 20 все равно не поддерживается. Таким образом, из интересных нам поддерживаются только два диапазона частот LTE FDD (Band 3 и 7), также есть поддержка четырех диапазонов TDD LTE (Band 38 — 41). В городской черте московского региона аппарат с SIM-картой Билайна вел себя безупречно, а вот с Tele 2 нам не удалось даже запустить Speedtest для проверки скорости передачи данных.

Поддерживаются два диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) с MU-MIMO, есть Bluetooth 4.2. Доступны WiFi Display, WiFi Direct, можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Модуля NFC в аппарате нет. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых секунд, точность позиционирования удовлетворительная. Есть встроенный магнитный компас.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. Способы настройки сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android, имеется черный список для нежелательных контактов. Есть функция автоматической записи телефонных разговоров с линии, поддерживается VoLTE. Виброзвонок средний по силе. В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, звук густой, насыщенный, мощный и громкий.

Xiaomi Mi Max 2 поддерживает активное ожидание обеих SIM-карт в 3G/4G одновременно. То есть SIM-карта может находиться в активном ожидании в сети не только в 2G, но и в 3G, даже если для передачи данных в 3G/4G назначена другая карта. Интерфейс не позволяет выбрать для отправки SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения. Заранее можно назначить SIM-карту для голосовых звонков и передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Xiaomi Mi Max 2 используется ОС Android свежей версии 7.1.1 совместно с собственной фирменной оболочкой MIUI 8,5 с возможностью обновлений по воздуху. Поскольку Xiaomi теперь официально вышла на российский рынок, то для официально приобретенных здесь устройств уже нет необходимости самостоятельно устанавливать магазин приложений Play Store и набор программ Google Apps.

Для пользователей, знакомых с интерфейсом MIUI, здесь ничего нового. В глобальной прошивке присутствуют все сервисы Google, поддерживается русский язык, а в качестве виртуальной клавиатуры предустановлена SwiftKey. Отдельного меню программ в ланчере нет, дополнительных сторонних программ в смартфоне почти не предустановлено. Имеется несколько утилит (компас, QR-сканер, двойной аккаунт), есть системный менеджер, в котором можно настраивать энергосбережение, антивирусную защиту, контролировать трафик, включать черные списки блокировки. Поддерживаются жесты и обещан двухоконный режим, который появится с будущими обновлениями. Для тех, кто купил смартфон с огромным дисплеем, но предпочитает управляться с ним одной рукой, предусмотрен режим уменьшения площади рабочего экрана. Также имеется знакомая виртуальная кнопка, которая позволяет получить быстрый доступ к самым востребованным функциям.

Для прослушивания музыки используется собственный фирменный плеер со знакомым интерфейсом и привычным набором специализированных профилей для разных моделей ушных телефонов. Звучание смартфона насыщенное, чистое и громкое. В этом аппарате разговорный динамик используется и для озвучивания музыки и фильмов, и хотя он тише основного динамика, эффект объемного звучания все-таки создается и добавляет звуку мощи. Аппарат звучит чрезвычайно ярко и громко.

В наушниках звук также яркий, густой, приятный на слух, присутствуют и низкие частоты, и даже басы. Диктофон, вопреки расхожему мнению об излишне агрессивной системе шумоподавления и неспособности регистрировать негромкие звуки, обладает вполне неплохой чувствительностью. FM-радио в смартфоне имеется.

Производительность

Аппаратная платформа Xiaomi Mi Max 2 строится на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 625, выполненной по 14-нанометровой технологии. В состав этой SoC входят восемь 64-битных ядер ARM Cortex-A53 с частотой до 2,0 ГГц, за обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 506 с частотой ядер до 650 МГц. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а встроенной флэш-памяти — 64 или 128 ГБ в зависимости от модификации. Из них свободно около 51,5 ГБ флэш-памяти (из 64) и примерно 2,1 ГБ ОЗУ.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD. Устанавливать приложения на карту памяти нельзя, она используется лишь для хранения медиафайлов и прочего. Поддерживается подключение внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG.

Qualcomm Snapdragon 625 — платформа, предназначенная для смартфонов среднего уровня. Это уже не самый интересный чип в своей категории, ему на смену пришел Snapdragon 626 с более высокой частотой ядер (2,2 ГГц вместо 2,0 ГГц). Благодаря техпроцессу 14 нм, SoC сочетает неплохую производительность с невысоким энергопотреблением. Надо отметить, что новинка не стала мощнее своего предшественника Mi Max, хотя общественность ожидала применения в Mi Max 2 хотя бы Snapdragon 660.

И в комплексных и в графических тестах SoC Snapdragon 625 демонстрирует удовлетворительные для большинства задач результаты, примерно на уровне 60К в AnTuTu. Производительности достаточно для записи и воспроизведения видео с разрешением до 4K UHD и для требовательных игр. Mortal Kombat X идет на смартфоне без малейших притормаживаний.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Xiaomi Mi Max 2

(Qualcomm Snapdragon 625) Moto Z2 Play

(Qualcomm Snapdragon 626) HTC One X10

(MediaTek Helio P10) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 63442 68515 50597 56991 30492 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 876/4290 — 757/2071 787/3300 558/1569

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Xiaomi Mi Max 2

(Qualcomm Snapdragon 625) Moto Z2 Play

(Qualcomm Snapdragon 626) HTC One X10

(MediaTek Helio P10) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 464 470 421 378 99 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 6 7 5 5 3 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 6 6 5 5 1 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 18 23 17 19 11 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 23 23 17 19 6

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Xiaomi Mi Max 2

(Qualcomm Snapdragon 625) Moto Z2 Play

(Qualcomm Snapdragon 626) HTC One X10

(MediaTek Helio P10) Honor 6X

(HiSilicon Kirin 655) Moto E4 Plus

(MediaTek (MT6737) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 9151 8599 9992 9587 16478 Google Octane 2

(больше — лучше) 4384 4964 3928 4428 2384 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1341 1231 1104 1084 2274

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил всего 32 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это совсем мало.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально не воспроизводится

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона очень хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации оттенков.

Время автономной работы

Xiaomi Mi Max 2 получил весьма емкую батарею объемом в 5300 мА·ч. С такой батареей герой обзора ожидаемо демонстрирует очень высокие, граничащие с рекордными результаты длительности автономной работы. В реальных сценариях использования в рабочем режиме смартфон вполне способен продержаться пару дней без подзарядки.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Xiaomi Mi Max 2 5300 мА·ч 25 ч. 00 м. 17 ч. 30 м. 10 ч. 00 м. Lenovo Moto Z2 Play 3000 мА·ч 18 ч. 00 м. 14 ч. 20 м. 8 ч. 10 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Honor 6X 3340 мА·ч 15 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 4 ч. 40 м. Lenovo Moto E4 Plus 5000 мА·ч 22 ч. 00 м. 15 ч. 00 м. 8 ч. 30 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора более суток, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует около 17,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать и 10 часов, но тут все будет зависеть от конкретной игры и настроек.

Смартфон поддерживает фирменную быструю зарядку Quick Charge 3.0, но такую огромную батарею мгновенно все равно не зарядить. Полностью смартфон заряжается током 2 А при напряжении 6,2 В в течение 3 часов 10 минут, что тоже весьма неплохо, учитывая объем аккумулятора.

Итог

Смартфон уже продается в российской рознице, и его официальная цена для нашего рынка в момент старта продаж была определена в 20 тысяч рублей (за версию 4/64 ГБ), что вполне доступно по российским меркам. Особенно удивительна столь низкая цена, если учесть аппетиты наместников Xiaomi, отвечающих здесь за ценовую политику. Впрочем, в Азии аппарат все равно продается дешевле — на том же AliExpress эту модель можно приобрести за 15 тысяч рублей с доставкой. К моменту публикации нашего обзора, впрочем, на российском рынке уже было полно куда более дешевых предложений.

Xiaomi Mi Max 2 прежде всего интересен, конечно же, размерами своего огромного экрана. Картинка на нем, правда, немного рыхловатая, у дисплея такой площади можно было бы сделать разрешение и повыше, но все равно неплохо. На такой формат найдется не так много любителей, поскольку для большинства людей подобный размер дисплея избыточен, а неудобств при обращении с мобильным устройством огромных размеров много. Однако для ценителей эта модель весьма привлекательна, поскольку в ней удачно сочетаются неплохие технические характеристики, надежный и симпатичный корпус и вполне доступная цена. Те же, для кого очень большой экран не является обязательным, не найдут для себя в Xiaomi Mi Max 2 ничего особенного, поскольку почти все остальные достоинства героя обзора можно без труда найти в других, менее крупных современных смартфонах средней категории. Особняком стоит только очень емкий аккумулятор Xiaomi Mi Max 2, но все-таки даже любители «долгоиграющих» смартфонов вряд ли так просто пойдут на покупку настоящего планшетофона лишь из-за времени его автономной работы. Солидная автономность в данном случае — скорее бонус. В заключение стоит отметить, что по сравнению с первым Mi Max здесь нет значительных улучшений, поэтому у владельцев предыдущей модели пока нет оснований совершать апгрейд.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор смартфона Xiaomi Mi Max 2: