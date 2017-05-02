Смартфон Samsung Galaxy S8+

Длинный, безрамочный, с отличной камерой и высочайшей производительностью

Содержание

Недавно компания Samsung официально представила в России свои долгожданные флагманские смартфоны Galaxy S8 и Galaxy S8+. Даже несмотря на крупные неудачи в недавнем прошлом, флагманские аппараты Samsung не только продолжают составлять главную конкуренцию айфонам Apple, но и являются одними из наиболее технически совершенных Android-смартфонов. По сравнению с предыдущим (седьмым) поколением здесь изменилось многое, от дизайна в целом до расположения отдельных элементов в частности, не говоря уже об усовершенствованной аппаратной части и обновленной программной начинке. Не все изменения к лучшему, но их так много, что можно говорить о том, что Samsung решила начать «с чистого листа». Стоит отметить, что, к удовольствию многих, различие в моделях Galaxy S8 и Galaxy S8+ заключается лишь в габаритах, практически все остальное одинаково. Отсутствуют разнообразные модификации с варьируемым количеством встроенной памяти или ОЗУ, разной производительностью, наличием или отсутствием тех или иных элементов. Пользователю не нужно мучиться с выбором, достаточно лишь определиться с предпочитаемыми размерами устройства. Технические же характеристики у обеих моделей практически идентичны, с их перечисления мы и начнем данный обзор, выбрав в качестве образца модель Galaxy S8+.

Основные характеристики Samsung Galaxy S8+ (Модель SM-G955F)

SoC Samsung Exynos 8895 Octa, 8 ядер: 4@2,3 ГГц (Exynos M1) + 4@1,7 ГГц (ARM Cortex-A53)

(другая модификация смартфона основана на SoC Qualcomm Snapdragon 835)

GPU Mali-G71

Операционная система Android 7.0

Сенсорный дисплей Super AMOLED 6,2″, 2960×1440, 529 ppi

Оперативная память (RAM) 4 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети FDD LTE Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 66

Сети TD LTE Band 38—41

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) MIMO

Bluetooth 5.0 LE

NFC

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 12 Мп (f/1,7), автофокус, видео 4К

Фронтальная камера 8 Мп (f/1,7), автофокус

Влагозащита IP68

Датчик приближения, освещения, сердечного ритма, магнитного поля, акселерометр, гироскоп, барометр

Сканер радужной оболочки глаза, сканер отпечатков пальцев

Аккумулятор 3500 мА·ч, быстрая зарядка

Беспроводная зарядка (WPC, PMA)

Размеры 160×73×8,1 мм

Масса 173 г

Samsung Galaxy S8+ Samsung Galaxy S8 Средняя цена T-1722193758 T-1722193751 Розничные предложения Samsung Galaxy S8+ L-1722193758-5 Розничные предложения Samsung Galaxy S8 L-1722193751-5

Комплект поставки

Samsung Galaxy S8+ получил в качестве упаковки стильно оформленную матовую черную картонную коробку с лаконичным оформлением. Крышка не снимается полностью, она откидывается на манер шкатулки. Содержимое аккуратно расфасовано по отдельным ячейкам.

Комплект, в лучших традициях Samsung, оказался обширным. В комплектацию смартфона входит соединительный кабель USB Type-C, сетевой адаптер с варьируемым выходным током и напряжением 5/9 В 1,67/2 А, ключик необычной формы для извлечения карт, переходник Micro-USB — USB Type-C, второй переходник USB — USB Type-C.

Также компания вложила в комплект качественные проводные двухдрайверные стереонаушники AKG с набором сменных накладок внутриканального типа.

Внешний вид и удобство использования

Дизайн Samsung Galaxy S8/S8+ получился необычным и привлекательным. Обтекаемый корпус полностью выполнен из металла и стекла, пластика здесь нет. Закругленная со всех сторон металлическая рамка, симметрично сужающаяся по бокам и расширяющаяся на верхнем и нижнем торцах, соединяет две стеклянных панели — переднюю и заднюю. В качестве покрытия использовано стекло Gorilla Glass 5, стекла имеют заметные закругления по бокам. Рамка в передней плоскости экрана полностью скрывается за изгибом стекла, поэтому тут можно говорить об истинно безрамочном варианте.

Корпус у Samsung Galaxy S8+ абсолютно симметричен, тыльная сторона также полностью покрыта стеклом Gorilla Glass 5 с загнутыми краями. Края стекол закругляются настолько сильно, что практически бесшовно (не считая рамки) переходят одно в другое, создавая законченную форму без единого острого угла и прямой грани. За такую форму маркетологи Samsung окрестили свое новое детище «смартфоном без границ».

Смотрится Samsung Galaxy S8+ очень привлекательно. И хотя такой дизайн может показаться слишком уж «зализанным» и «изнеженным», но таковы современные реалии, абсолютному большинству пользователей он пришелся по душе.

За счет непривычного соотношения сторон дисплея (не 16:9, а 18,5:9) корпус получился сильно вытянутым в высоту. При этом отсутствие рамки по бокам от экрана в передней плоскости позволило сделать корпус настолько узким, что его вполне комфортно удерживать в руке даже при диагонали экрана в 6,2 дюйма. Правда, аппарат довольно скользкий за счет своих стеклянных панелей, гладкой рамки и обтекаемой формы.

Загнутые края переднего стекла работают в связке с соответствующим ПО так же, как в предыдущих моделях серии Galaxy Edge. Над экраном можно обнаружить полный набор элементов, в том числе светодиодный индикатор событий и даже сканер радужной оболочки глаз.

Сканер работает сносно, но сам процесс установки блокировки и постоянного распознавания довольно утомителен, потому что срабатывает эта система только в определенных световых условиях и на определенном расстоянии от глаз. Куда проще и быстрее воспользоваться сканером отпечатков пальцев, хотя его расположение здесь и вызывает некоторое недоумение.

Управляющих кнопок под экраном больше нет, только на самом экране. Это нетипично для Samsung, у ее смартфонов Galaxy спереди всегда красовалась аппаратная клавиша (в последних моделях — со вписанным дактилоскопическим датчиком). Теперь ее место заняла виртуальная кнопка на экране, но она тоже не совсем обычная. Для того, чтобы статичная кнопка, постоянно подсвечивающаяся в режиме Always On Display, не стала причиной выгорания пикселей, ее сделали подвижной. Таким образом, статичная на первый взгляд центральная кнопка на экране на самом деле постоянно незаметно смещается в различных направлениях.

Сканер отпечатков пальцев перенесен на тыльную сторону. При этом он сильно смещен от центра вправо, так что левше тянуться до него пальцем неудобно. К тому же, тактильно площадка дактилоскопического датчика не отличается от соседних элементов, ее трудно нащупать вслепую, нужно привыкать. В общем, это, пожалуй, пока самый непривычный и неудобный вариант расположения данного элемента из всех нам ранее встречавшихся, в Samsung опять перемудрили с дактилоскопическим датчиком.

Рядом со сканером можно найти модуль камеры со вспышкой, а также привычный для смартфонов Samsung датчик сердечного ритма. Ни один из элементов не выпирает за пределы поверхности, поэтому смартфон на столе лежит устойчиво, не покачивается при прикосновениях к экрану. Вспышка максимально яркая.

К работе самого сканера отпечатков пальцев претензий нет, срабатывает он быстро, четко и безошибочно. Но, как уже было сказано, тянуться к нему, держа смартфон в левой руке, весьма неудобно.

Разъем для установки карточек вынесен на верхний торец. Крышка съемных салазок, на которые укладываются карточки, имеет прорезиненную прокладку, поскольку Samsung Galaxy S8+, как и LG G6, соответствует категории защиты IP68, то есть корпус полностью защищен от попадания пыли и допускает погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 минут. Дальше, правда, разработчики не пошли: конструкция тут не рассчитана на суровые условия эксплуатации, как у LG G6, поэтому сертификации военного стандарта герой обзора не имеет.

Используется стандартный гибридный разъем, в который можно установить либо две карты Nano-SIM, либо одну SIM-карту и одну карту памяти microSD. Салазки выполнены из гибкой пластмассы, аппарат сам рапортует о необходимости плотно закрыть крышку разъема для защиты от воды.

Кнопка регулировки громкости перенесена на левую боковую грань, здесь она соседствует с отдельной клавишей для вызова интеллектуального помощника Bixby, с помощью которого можно работать с доступными сервисами и приложениями посредством сенсорного экрана, голосовых или текстовых команд. Клавиша питания осталась на правой боковой грани. Кнопки не очень крупные, но обращение с ними вполне комфортно, клавиши легко нащупываются вслепую.

Все прочие интерфейсные элементы размещены на нижнем торце. Здесь установлен разъем USB Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG, сюда выведен основной динамик, а также 3,5-миллиметровый разъем для наушников и отверстие разговорного микрофона. На удивление, разработчики не смогли установить ни один из элементов ровно, каждый из них оказался смещенным относительно продольной оси торца, что немного портит впечатление.

Изучив строение корпуса Galaxy S8+, сравним его с предшествующей моделью Galaxy S7 Edge. Невооруженным глазом видно, что ширина этих смартфонов практически идентична.

Однако Galaxy S8+ оснащен более вытянутым экраном с нестандартным соотношением сторон, что позволило отдать бо́льшую площадь поверхности под экран. В результате Galaxy S8+ с экраном диагональю 6,2″ лежит в ладони так же удобно, как Galaxy S7 Edge c 5,5-дюймовым экраном.

К тому же, боковины корпуса у героя обзора стали менее скользкими за счет увеличенной ширины металлической рамы: загнутые края экрана у Galaxy S8+ уменьшены, рамка теперь находится ровно посередине между фронтальной и тыльной панелями. Так что в целом изменения пошли новинке только на пользу.

Samsung Galaxy S8+ представлен на российском рынке в трех цветовых решениях: черном («Черный бриллиант»), сером («Мистический аметист») и золотистом («Желтый топаз»).

Экран

Samsung Galaxy S8+ оснащен дисплеем Super AMOLED с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 с сильно закругленными краями. Физические размеры экрана составляют примерно 70×142 мм при диагонали 6,2 дюйма, то есть соотношение сторон составляет 18,5:9. Разрешение экрана — 2960×1440, плотность точек составляет около 529 ppi. Угловые части экрана, как и у LG G6, скруглены, боковых рамок, как таковых, в передней плоскости экрана нет, верхний и нижний окружающие экран сегменты имеют размеры всего примерно по 8,5 мм в высоту.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Поддерживается режим HDR10. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Имеется режим защиты зрения (предотвращения усталости глаз). В режиме Always-on на выключенный экран выводится информация о текущих времени и дате, а также о пропущенных событиях.

В разделе настроек экрана имеется возможность выбрать разрешение и приложения, которые следует использовать в полноэкранных пропорциях. Создается впечатление, что разработчики сначала сделали экран с необычным соотношением сторон, просто чтобы было «не как у всех», а потом добавляли в ПО разнообразные «костыли», чтобы программы нормально заработали с таким экраном.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Samsung Galaxy S8+, далее их можно различать по размеру):

Экран у Samsung Galaxy S8+ немного темнее (яркость по фотографиям 107 против 115 у Nexus 7) и не имеет выраженного оттенка. Двоение отраженных объектов в экране Samsung Galaxy S8+ очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана нет воздушного промежутка. За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления экраны без воздушного промежутка лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана Samsung Galaxy S8+ есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (эффективное, лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При выводе белого поля во весь экран и при ручном управлении яркостью ее максимальное значение составило 370 кд/м² в обычных условиях и повышается до 580 кд/м² на очень ярком свету. Также нужно учитывать тот факт, что в данном случае чем меньше площадь белого на экране, тем он светлее, то есть фактическая максимальная яркость белых участков будет почти всегда выше указанного значения. Например, при выводе белого поля на половине экрана и черного на другой половине мы для указанных выше условий получили значения 460 кд/м² и 725 кд/м². В итоге читаемость днем на солнце должна быть на хорошем уровне. Минимальное значение — 1,6 кд/м². Пониженный уровень яркости без проблем позволяет использовать устройство даже в полной темноте. Работает автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он расположен слева от прорези фронтального громкоговорителя). Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости, им пользователь может попытаться выставить желаемый уровень яркости в текущих условиях. Если в условиях офиса ползунок яркости вывести на максимум, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 6,4 кд/м² (темновато), в условиях освещенного искусственным светом офиса (примерно 550 лк) устанавливает на 340 кд/м² (чрезмерно ярко), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) повышает до 545 кд/м² (достаточно). Если в полной темноте и в условиях офиса ползунком выставить яркость чуть побольше и поменьше, то яркость экрана для трех условий, указанных выше, следующая: 13, 180, 545 кд/м² (идеальное сочетание). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости присутствует значимая модуляция с частотой примерно 60 или 240 Гц. На рисунке ниже приведены зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) для нескольких значений настройки яркости:

Видно, что на максимальной и близкой к ней яркости амплитуда модуляции не очень большая, в итоге видимого мерцания нет. Однако при понижении яркости появляется модуляция с большой относительной амплитудой, ее наличие уже можно увидеть в тесте на присутствие стробоскопического эффекта или просто при быстром движении глаз. В зависимости от индивидуальной чувствительности такое мерцание может вызывать повышенную утомляемость.

В этом экране используется матрица Super AMOLED — активная матрица на органических светодиодах. Полноцветное изображение создается с помощью субпикселей трех цветов — красного (R), зеленого (G) и синего (B), но зеленых субпикселей в два раза больше, что можно обозначить как RGBG. Это подтверждается фрагментом микрофотографии:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

На фрагменте выше можно насчитать 4 зеленых субпикселя, 2 красных (4 половинки) и 2 синих (1 целый и 4 четвертушки), при этом, повторяя эти фрагменты, можно выложить весь экран без разрывов и перехлеста. Для таких матриц компания Samsung ввела наименование PenTile RGBG. Разрешение экрана производитель считает по зеленым субпикселям, по двум другим оно будет в два раз ниже. Расположение и форма субпикселей в этом варианте близка к случаю экрана Samsung Galaxy S4 и некоторых других более новых устройств Samsung (и не только) с экранами AMOLED. Такой вариант PenTile RGBG лучше, чем старый с квадратиками красных, прямоугольниками синих и полосками зеленых субпикселей. Тем не менее, некоторая неровность контрастных границ и другие артефакты все равно присутствуют. Впрочем, из-за очень высокого разрешения они лишь минимально сказываются на качестве изображения.

Экран характеризуется великолепными углами обзора. Правда, белый цвет при отклонении даже на небольшие углы поочередно приобретает легкий сине-зеленый и розоватый оттенок, но черный цвет остается просто черным под любыми углами. Он настолько черный, что параметр контрастности в данном случае неприменим. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Samsung Galaxy S8+ (профиль Основной) и второго участника сравнения выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля (за исключением небольшого затемнения и изменения оттенка к загнутым краям).

И тестовая картинка (профиль Основной):

Цветопередача хорошая, цвета в меру насыщенные, цветовой баланс у экранов немного различается. Напомним, что фотография не может служить надежным источником сведений о качестве цветопередачи и приводится только для условной наглядной иллюстрации. В частности, выраженный красноватый оттенок белого и серого полей, присутствующий на фотографиях экрана Samsung Galaxy S8+, при перпендикулярном взгляде визуально отсутствует, что подтверждается аппаратными тестами с помощью спектрофотометра. Причина в том, что спектральная чувствительность матрицы фотоаппарата неточно совпадает с этой характеристикой человеческого зрения. Заметим, что в данном случае картинка занимает в высоту (при этой ориентации экрана) всю доступную для вывода изображения область и заходит на загнутые края экрана, что приводит к затемнению и искажению цвета. Также на свету эти области почти всегда бликуют, что еще больше мешает при просмотре изображений, выведенных на весь экран. И даже картинка фильмов с соотношением сторон 16:9 заходит на загибы, что сильно мешает при просмотре кино.

Фотография выше получена после выбора профиля Основной в настройках экрана, всего их четыре:

Профиль Адаптивный дисплей отличается какой-то автоматической подстройкой цветопередачи под тип выводимого изображения и окружающие условия:

Насыщенность и цветовой контраст сильно увеличены, выглядит ужасно. Что получается при выборе двух оставшихся профилей, показано ниже.

Фильм AMOLED:



Насыщенность и цветовой контраст также увеличены, но не так сильно.

Фото AMOLED:



Насыщенность чуть ниже, но цветовой контраст чуть выше, чем в случае Фильм AMOLED.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана (профиль Основной).

Белое поле:

Яркость под углом у обоих экранов заметно уменьшилась (чтобы избежать сильного затемнения, выдержка увеличена в сравнении с предыдущими фотографиями), но в случае Samsung падение яркости выражено гораздо меньше. В итоге при формально одинаковой яркости экран Samsung Galaxy S8+ визуально выглядит гораздо более ярким (в сравнении с ЖК-экранами), так как на экран мобильного устройства часто приходится смотреть как минимум под небольшим углом.

И тестовая картинка:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов и яркость у смартфона Samsung под углом заметно выше. Переключение состояния элементов матрицы выполняется практически мгновенно, но на фронте включения может присутствовать ступенька шириной примерно 17 мс (что соответствует частоте обновления экрана в 60 Гц). Например, так выглядит зависимость яркости от времени при переходе от черного к белому и обратно:

В некоторых условиях наличие такой ступеньки может приводить к шлейфам, тянущимися за движущимися объектами. Впрочем, динамичные сцены в фильмах на экранах OLED отличаются высокой четкостью и даже некоторой «дерганностью» движений.

Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая показала, что существенного завала нет ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,09, что немного меньше стандартного значения 2,2, при этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

Напомним, что в случае OLED-экранов яркость фрагментов изображения динамично меняется в соответствии с характером выводимого изображения — уменьшается для светлых в целом изображений. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая), скорее всего, немного не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран.

Цветовой охват в случае профиля Адаптивный дисплей очень широкий:

В профиле Фильм AMOLED охват немного у́же:

При выборе профиля Фото AMOLED охват поджимается к границам Adobe RGB:

При выборе профиля Основной охват сжимается до границ sRGB:

Без коррекции спектры компонент очень хорошо разделены:

В случае профиля Основной с максимальной коррекцией компоненты цветов уже заметно подмешиваются друг к другу:

Отметим, что на экранах с широким цветовым охватом без соответствующей коррекции цвета обычных изображений, оптимизированных для устройств sRGB, выглядят неестественно насыщенными. Отсюда и рекомендация — в большинстве случаев смотреть кино, фотографии и все естественное лучше при выборе профиля Основной, и только если фотография сделана на установке Adobe RGB, имеет смысл переключить профиль на Фото AMOLED. Профиль Фильм AMOLED, несмотря на название, наименее пригоден для просмотра фильмов и вообще чего бы то ни было.

Баланс оттенков на шкале серого хороший. Цветовая температура близка к 6500 К, при этом на значимом участке шкалы серого этот параметр изменяется не очень сильно, что улучшает визуальное восприятие баланса цветов. Отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) на большей части шкалы серого остается ниже 10 единиц, что для потребительского устройства считается хорошим показателем:







(Самые темные области шкалы серого в большинстве случаев можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)

Почему-то только при выборе профиля Адаптивный дисплей появляется возможность настройки цветового баланса тремя регулировками интенсивности основных цветов, но из-за слишком широкого цветового охвата как раз в этом профиле нет смысла исправлять именно баланс.

Подведем итоги. Экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. Допустимо использовать режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, а также близкий к sRGB цветовой охват и хороший цветовой баланс. Заодно напомним про общие достоинства OLED-экранов: истинный черный цвет (если в экране ничего не отражается), заметно меньшее, чем у ЖК, падение яркости изображения при взгляде под углом. К недостаткам можно отнести модуляцию яркости экрана. У пользователей, особо чувствительных к мерцанию, из-за этого может возникать повышенная утомляемость. Тем не менее, в целом качество экрана очень высокое. Отдельно отметим, что с точки зрения качества изображения от загнутых краев только вред, так как эта дизайнерская находка вносит очень заметные искажения цветового тона и уменьшает яркость на краях картинки, а в условиях внешней освещенности приводит к неизбежным бликам хотя бы вдоль одной длинной стороны экрана.

Камера

Фронтальная 8-мегапиксельная камера не получила собственной вспышки, но зато имеет светосильный объектив f/1,7 и даже поддерживает интеллектуальный автофокус с функцией распознавания лиц. В качестве фронтальной вспышки можно использовать «заполняющую» яркую подсветку экрана непосредственно в момент съемки. Естественно, имеется режим ретуши селфи-фотографий. Снимает фронтальная камера для своего уровня неплохо, к детализации и резкости особых претензий нет, но трудно сказать, что данная камера в чем-то лучше аналогов у Huawei, например. Неплохо, но не более того.

Основная камера использует 12-мегапиксельную матрицу с размером пикселя 1,4 мкм, а также светосильный объектив с диафрагмой f/1,7, систему оптической стабилизации и технологию Dual Pixel, которая призвана обеспечивать настолько быструю автофокусировку, чтобы можно было запечатлеть даже самые резкие движения в условиях недостаточного освещения. Есть очень яркая светодиодная вспышка.

Снимает камера в автоматическом или ручном режиме. В режиме ручных настроек можно настраивать выдержку (от 1/24000 до 10 с), светочувствительность (до ISO 800), баланс белого и экспокоррекцию. Есть возможность ретуши снимков, поддержка HDR auto и режим с выборочным фокусом для изменения глубины резкости на готовом снимке. Также камера соединена с интеллектуальным помощником Bixby, который должен распознавать объекты съемки, находить места и переводить тексты с экрана.

С помощью Camera2 API можно передавать управление камерой сторонним приложениям. Также есть возможность сохранять снимки в RAW.

Камера может снимать видео в разрешении 4К (3840×2160), но лишь со скоростью 30 fps, а скорость 60 fps доступна только в Full HD (1920×1080). Есть и режим съемки в промежуточном разрешении 2560×1440, тоже со скоростью 30 fps. Присутствует функция оптической стабилизации, которая действительно делает съемку с рук на ходу чрезвычайно плавной. В любом из разрешений с видеосъемкой камера справляется очень качественно: резкость, цветопередача и детализация в норме, яркости хватает, об артефактах и притормаживаниях не может быть и речи. К записи звука претензий тоже нет: чувствительность микрофонов высока, звук чистый, громкий, система шумоподавления адекватно справляется с шумом ветра.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Хорошая резкость по полю кадра. Неплохая детализация на дальних планах. Для съемки в помещении детализация отличная. Камера хорошо отрабатывает мелкие и сложные детали. Хорошая детализация при съемке в сумерках. Текст отработан отлично. С макросъемкой камера справляется хорошо. Хорошая резкость по полю кадра и по планам. С удалением плана резкость падает медленно и плавно.

Также мы протестировали камеру на лабораторном стенде по нашей методике.

JPEG RAW Освещение ≈3200 люкс. Освещение ≈1400 люкс. Освещение ≈130 люкс. Освещение ≈130 люкс, вспышка. Освещение <1 люкс, вспышка.

Samsung продолжает работать над качеством своих камер. Гонка мегапикселей, к счастью, забылась, и теперь производитель уделяет больше внимания мелочам. Даже в сложных сюжетах камера не забывает про мелкие детали, поэтому изображения выглядят хорошо и при недостатке света. Мыльность постепенно сходит на нет, а значит, алгоритмы программы улучшились. Программа практически перестала «съедать» детали, а шарпинг почти незаметен. Конечно, если внимательно приглядеться, можно найти и то, и другое, но это уже придирки.

Лабораторный тест подтверждает, что камера с прошлого поколения практически не изменилась. Однако отличия есть, просто заключаются они в мелочах, которые стенду отразить сложно. Для любителей повозиться с обработкой фото производитель сделал весьма неплохой RAW, который в некоторых ситуациях действительно позволяет получить результат лучше внутрикамерного JPEG.

В целом камера получилась вполне флагманской и отлично справится со множеством различных сюжетов.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Samsung Galaxy S8+ включают поддержку продвинутой технологии LTE Cat.16, поддерживаются все три интересных нам диапазона частот LTE FDD (Band 3, 7, 20), также есть поддержка четырех диапазонов TDD LTE (Band 38—41). Поддерживается два диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), есть Bluetooth 5.0 LE, можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Разработчики утверждают, что благодаря поддержке стандартов Wi-Fi 1204-QAM и LTE Cat.16 скорость загрузки по сравнению с предыдущими флагманами Samsung Galaxy S7/S7 edge увеличена на 20% как по сети Wi-Fi, так и через мобильный интернет. В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает, аппарат демонстрирует высокие скорости в привычных проверочных местах, быстро восстанавливает связь после обрыва.

Модуль NFC в аппарате имеется, но он не поддерживает работу с электронными проездными картами. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG, соответствующий переходник вложен в комплект аксессуаров. Скорость передачи данных между компьютером и смартфоном через кабель, подключенный в случае ПК к портам USB 3.1 Type-C, составляет около 26 МБ/с.

Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых секунд, четкость позиционирования максимальная. Имеется встроенный магнитный компас.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук натуральный, чистый, запаса громкости достаточно. Виброзвонок по мощности гораздо выше среднего уровня, его интенсивность можно изменять вручную.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Samsung Galaxy S8+ используется ОС Android версии 7.0 Nougat с собственной фирменной оболочкой. Есть удобная возможность быстрого переноса всех данных со старого смартфона на новый Samsung Galaxy S8 или S8+ с помощью OTG-адаптера, который входит в комплект поставки.

Прежде всего нужно отметить, что увеличенный дисплей с измененным соотношением сторон и высоким разрешением предоставляет больше места для любой информации, текстовой или графической, поэтому много внимания уделено двухоконному режиму. Далеко не любое приложение здесь можно заставить работать в маленьком окне, для этого у каждого есть соответствующий значок, отображаемый в меню последних открытых программ. То есть необходимо для начала запустить и свернуть приложение, чтобы понять, есть ли у него возможность работать в режиме двух окон, а затем найти второе такое же. Не очень простой и интуитивно понятный вариант, но привыкнуть можно. К тому же, размер таких окон можно менять. Есть и возможность уменьшения всей рабочей площади экрана для удобства управления пальцами одной руки. Нельзя сказать, что эта функциональность удобна на практике, поскольку все элементы на экране становятся слишком мелкими, особенно кнопки виртуальной клавиатуры, но такая возможность есть.

Из-за нестандартного соотношения сторон экрана видео в проигрывателе отображается с черными полосками по бокам, но с помощью масштабирования изображение можно растянуть до самых краев экрана. Некоторые игры сообщают о возможных проблемах с отображением, но в целом мы не столкнулись ни с одной нерешаемой проблемой.

Другой особенностью экрана Samsung Galaxy S8+ является возможность использования его загнутых боковин, доступных для взаимодействия с пальцами вследствие отсутствия рамок. Здесь нет ничего нового: как и ранее, на боковину экрана можно вывести подсвечивающуюся виртуальную полоску, при нажатии которой открывается меню, отвечающее за быстрые контакты и мгновенный доступ к самым используемым приложениями. Также здесь появляется возможность выделения и сохранения любой части экрана с дальнейшим распознаванием текста.

Но конечно же, главной особенностью программного обеспечения новых смартфонов корейцев стало появление голосового помощника Samsung — Bixby, являющегося прямым конкурентом как Siri, так и Google Assistant, который, кстати, остался на месте. По задумке разработчиков, Bixby будет уметь не только отвечать на вопросы, собирая информацию в Сети, но и определять продукт при помощи камеры и искать его на Amazon, переводить тексты в режиме реального времени, распознавать достопримечательности. А вот функции, которые позволят полностью управлять смартфоном посредством голосовых команд, пока недоступны и появятся позже.

Как уже было сказано, камера смартфона соединена с интеллектуальным помощником Bixby, который должен распознавать объекты съемки, находить места и переводить тексты с экрана. Правда, на практике для российских реалий все это ему пока удается с трудом. Даже если основной язык аппарата русский, программа будет упорно предлагать перевести с какого угодно другого языка, только не с русского. Достопримечательности помощник тоже пока узнает далеко не все. В то же время с переводом с английского на русский язык никаких проблем не возникло.

Дополнительных программ совсем немного, а те, что есть, представлены в основном набором приложений Microsoft. Стоит особо отметить Game Launcher, удобный агрегатор игр, который автоматически собирает все устанавливаемые игровые приложения в одном месте, а также обеспечивает работу дополнительных функций, связанных с этим. Например, есть возможность прямо во время игры запустить запись игрового процесса с экрана, с дальнейшей его трансляцией в сети. Также с помощью Game Launcher можно повышать производительность системы при запуске выбранных игр для улучшения игрового процесса.

Для прослушивания музыки предусмотрен лишь штатный плеер Google Play Music, дополненный мощным набором ручных настроек и пресетов эквалайзера, а также технологией Adapt sound для наушников. В комплекте со смартфоном поставляются двухдрайверные наушники AKG с очень неплохим для своего уровня качеством звучания. Но если со звуком в наушниках все хорошо, то основной динамик смартфона не так впечатляет. Он выдает довольно однообразный и плоский звук, без заметной глубины и насыщенности, хотя к чистоте и запасу громкости никаких претензий нет.

Производительность

Аппаратная платформа Samsung Galaxy S8+ строится на SoC Samsung Exynos 8895 Octa с 8 ядрами в двух кластерах: 4 ядра Exynos M1 с частотой до 2,3 ГГц и 4 ядра ARM Cortex-A53 с частотой до 1,7 ГГц. Данная SoC выполнена по новейшему 10-нанометровому техпроцессу. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-G71 с поддержкой графического API Vulkan. Объем ОЗУ составляет 4 ГБ, а встроенной памяти — 64 ГБ, из них изначально свободно около 1,6 ГБ ОЗУ и 52,5 ГБ ПЗУ.

Стоит отметить, что традиционно для Samsung аппараты Galaxy могут быть основаны на разных SoC: в данном случае это Qualcomm Snapdragon 835 либо Exynos 8895. Как всегда, вопрос поставок той или иной модификации будет зависеть от региона. Полученный нами на тесты смартфон работал на платформе Samsung Exynos 8895.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карт microSD, но тогда придется изымать одну из SIM-карт. Есть возможность переносить приложения на карту памяти.

По итогам всех без исключения тестов SoC Samsung Exynos 8895 показала максимальные результаты, это наиболее мощная на текущий момент мобильная платформа из всех протестированных нами. Соответственно, Samsung Galaxy S8+ — один из самых мощных современных смартфонов, у него имеется значительный запас производительности для будущих обновлений. Смартфон уверенно справляется с любыми задачами в реальных сценариях, а благодаря мощному видеоускорителю прекрасно ведет себя и в самых требовательных играх. Данные видеоролики с записью игрового процесса в Modern Combat 5 и в Mortal Kombat X были записаны встроенными средствами самого смартфона с помощью приложения Game Launcher.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Asus Zenfone 3 Deluxe

(Qualcomm Snapdragon 820) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 172891 138718 149788 130540 113351 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 2008/6433 1741/4221 1728/4036 1868/6328 1482/3836

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Asus Zenfone 3 Deluxe

(Qualcomm Snapdragon 820) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 2628 2409 2676 1417 1869 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 19 12 31 18 13 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 36 24 32 21 24 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 57 38 59 46 52 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 103 61 92 57 71

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Asus Zenfone 3 Deluxe

(Qualcomm Snapdragon 820) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 2535 2494 2931 3139 13047 Google Octane 2

(больше — лучше) 9905 10036 9287 10155 3116 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 490 551 584 478 1383

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев сильно локализован выше центра и близко к правому краю, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 41 градус (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это средний нагрев в данном тесте для современных смартфонов.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования, к удивлению, здесь оказался тот редкий случай, когда штатный проигрыватель не воспроизводит звук AC3, а сторонний MX Player успешно справляется со всеми без исключения тестовыми файлами.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Теоретически возможную поддержку адаптеров для вывода на внешнее устройство изображения мы проверить не смогли из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type-C, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого устройства очень хорошее, так как кадры (или группы кадров) могут выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по узкой границе экрана, заходя на загибы. Четкость картинки высокая, но не идеальная, так как от интерполяции к разрешению экрана никуда не деться. Впрочем, можно ради эксперимента переключиться в режим один к одному по пикселям, интерполяции при этом не будет, но проявятся особенности PenTile — вертикальная мира через пиксель будет в сеточку, а горизонтальная — чуть-чуть зеленоватой. Последнее справедливо для тестовых мир, на реальных кадрах описываемые артефакты отсутствуют. Отображаемый на экране диапазон яркости фактически соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях всего пара оттенков сливается с черным, но в светах отображаются все градации оттенков. Отметим, что в области самых темных оттенков на шкале серого заметна вариация цветового тона.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Samsung Galaxy S8+, имеет емкость в 3500 мА·ч (у обычного Galaxy S8 это значение составляет 3000 мА·ч). Новый аппарат корейцев демонстрирует весьма достойные результаты автономности, это уровень явно выше среднего, хотя и далекий от рекордов. В реальных сценариях использования при нормальном среднестатистическом режиме работы герой обзора вполне способен продержаться без подзарядки целый день, но без ежедневной ночной зарядки тут не обойтись.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения. В настройках Samsung Galaxy S8+ можно найти режимы работы от высокопроизводительного до экономичного, выбор которых будет влиять на многое, вплоть до яркости и даже разрешения экрана.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Samsung Galaxy S8+ 3500 мА·ч 21 ч. 30 м. 14 ч. 30 м. 5 ч. 15 м. LG G6 3300 мА·ч 16 ч. 50 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Asus Zenfone 3 Deluxe 3000 мА·ч 14 ч. 00 м. 11 ч. 30 м. 5 ч. 40 м. Honor 8 Pro 4000 мА·ч 16 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 3 ч. 50 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 21,5 час, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует до 14,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать более 5 часов.

Смартфон должен поддерживать быструю зарядку, но протестировать это нам не удалось, поскольку на момент написания обзора в комплекте с тестовым экземпляром отсутствовал сетевой адаптер. Впрочем, от обычного ЗУ (5 В 2 А) аппарат заряжается довольно быстро, в течение примерно полутора часов током 1,75 А при напряжении 5 В. Поддерживается также беспроводная зарядка (WPC и PMA).

Итог

Цены для российского рынка таковы: 28 апреля смартфоны Galaxy S8 и S8+ поступили в продажу в России по рекомендованной розничной цене 54 990 и 59 990 соответственно. Не совсем понятно, почему разница в стоимости одинаковых по функциональности устройств с небольшим отличием лишь в размерах дисплея и батареи составляет целых 5 тысяч. Как бы то ни было, в случае Samsung Galaxy S8+ за 60 тысяч производитель предлагает один из лучших смартфонов по многим показателям, в том числе по качеству камеры, производительности аппаратной платформы и весьма продвинутым коммуникационным возможностям, в привлекательном и очень необычном корпусе, а также с массой дополнительных функций, многие из которых, впрочем, имелись и у предыдущих моделей серии.

В то же время нельзя сказать, что смартфон стал каким-то прорывом, новым словом в создании мобильных устройств и совсем уж лишен минусов. Одиночная основная камера, хоть она и одна из лучших на рынке, все равно смотрится довольно странно на фоне всеобщего движения в сторону наращивания количества модулей. Также нельзя похвалить звучание основного динамика: в плане звука аппарат явно уступает флагманским смартфонам Apple и Huawei. Весьма сомнительным было и решение перенести сканер отпечатков пальцев на тыльную сторону, да еще в столь неудачно выбранное место. Ну и нельзя не вспомнить недавние проблемы с возгоранием аккумуляторов мобильных устройств Samsung, на фоне которых пользователи могут сейчас поостеречься вот так сходу платить очень высокую цену, которую запросил производитель за свои мобильные новинки. И тем не менее, интерес к флагманским устройствам корейской компании не ослабел, это видно. Даже те, кто и не собирался выкладывать 60 тысяч рублей за смартфон, с жаром обсуждают сейчас его возможности в интернете. Однако кое-что в процессе тестирования и для нас осталось нераскрытым, поскольку в наших руках побывал не финальный коммерческий образец. Скорее всего, нас еще ждет, как минимум, встреча с доведенным до ума помощником Bixby, а также с обновлениями прошивок камеры, которые вполне могут расширить ее и без того недюжинные возможности.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор смартфона Samsung Galaxy S8+:

Наш видеообзор смартфона Samsung Galaxy S8+ можно также посмотреть на iXBT.Video

Также предлагаем посмотреть наш видеообзор со сравнением смартфонов Samsung Galaxy S8+ и Galaxy S7 Edge:

Наше сравнение смартфонов Samsung Galaxy S8+ и Galaxy S7 Edge можно также посмотреть на iXBT.Video