Смартфон Micromax Canvas 2

Российская презентация индийской компании Micromax в Москве

Один из лидирующих производителей электроники в Индии, а также крупный игрок на мировом рынке мобильных телефонов, Micromax, в последний день минувшей весны провел масштабную презентацию в Москве, в ходе которой был анонсирован новый смартфон под названием Canvas 2. Модель получила индекс Q4310, ориентирована она на средний сегмент рынка мобильных устройств, и подробнее о ней будет рассказано чуть позже.

Однако, информационным поводом и предпосылкой для проведения презентации стал не только очередной выпуск нового продукта. Во время презентации Рамник Кохли (Ramnik Kohli), глава представительства Micromax в России и СНГ, подвел итоги своей трехлетней работы на российском рынке и рассказал о планах компании на будущее.

Известно, что основными рынками присутствия Micromax являются Индия, Непал, Шри-Ланка, Бангладеш, а также Россия и страны СНГ. Производитель приводит цифры: согласно последнему исследованию российского рынка мобильных телефонов и смартфонов (по данным Counterpoint) Micromax занимает второе место по поставкам мобильных телефонов в Россию. При этом бренд занимает 10% доли рынка кнопочных телефонов, а в целом доля рынка бренда в России держится стабильно в районе 5% в штуках. К марту 2018 Micromax планирует увеличить показатель до 7-8%. Кроме того, Micromax стал брендом №1 в независимой рознице (средний и малый бизнес), а за 2016 год было продано 3 млн устройств.

Также компания активно развивается и в СНГ: в Казахстане, Белоруссии и Армении Micromax представлен в более чем 2600 точках, а в 2016 году компания вышла на два новых рынка — Азербайджан и Грузия.

Продуктовая стратегия в целом нацелена теперь на присутствие во всех ценовых сегментах, лучшее ценовое предложение в наиболее популярных категориях, и самое главное — на увеличение среднего чека. В текущем году планируется расширение ассортимента моделей в среднем сегменте. Представленный Canvas 2 (2017) стал ярким представителем данного сегмента, он является по словам представителей компании «идеальным сочетанием производительности и внешнего вида».

Micromax Canvas 2 действительно недорогой смартфон: его цена в российской рознице составляет 9990 рублей. За эти деньги производитель предлагает 5-дюймовый мобильный аппарат со сканером отпечатков пальцев и защитным стеклом Gorilla Glass 5, работающий в 4G и поддерживающий VoLTE.

Micromax Canvas 2 функционирует на SoC MediaTek MT6737 с четырьмя ядрами Cortex-A53 по 1,3 ГГц и двухъядерным видеоускорителем ARM Mali-T720 MP2, оснащен тремя гигабайтами оперативной памяти и 16 ГБ внутреннего хранилища с возможностью расширения за счет карт памяти microSD. Разрешение IPS-экрана составляет 1280×720 точек, экран неплох по яркости (max 400 нит), цвета насыщенные, используется стекло Gorilla Glass 5 с олеофобным покрытием. Тыльная панель и боковины выполнены из пластика глянцевого пластика. Толщина корпуса составляет 8,6 мм, а масса не превышает 160 г.

Камеры имеют разрешение 13 Мп с диафрагмой f/2,0 для основной и 5 Мп, f/2,2 для фронтальной. Отдельно упоминается возможность создания эффектного размытия фона (боке), но на деле это оказалось обычной программной функцией с размытием по полю вокруг центрального пятна резкости, хорошо знакомой по большинству дешевых китайских смартфонов.

Среди коммуникационных возможностей новинки значатся поддержка всех трех популярных в России диапазона частот LTE FDD (Band 3, 7 и 20), а также Bluetooth 4.0 и одного диапазона Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц), NFC не поддерживается. Встроенная батарея имеет емкость 3050 мА·ч, позволяет функционировать смартфону до 11 часов в режиме разговора и до 250 часов в режиме ожидания. Более полный список технических характеристик модели Micromax Canvas 2 приведен ниже.

Основные характеристики Micromax Canvas 2 (Q4310)

SoC MediaTek MT6737, 4 ядра ARM Cortex-A53 @1,3 ГГц

GPU ARM Mali-T720 MP2

Операционная система Android 7.0 Nougat

Сенсорный дисплей IPS 5″, 1280×720, 294 ppi

Оперативная память (RAM) 3 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Micro-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 64 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/2100 МГц)

Сети LTE cat.4 FDD (Band 3/7/20)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.0

GPS, A-GPS

Micro-USB 2.0

Основная камера 13 Мп, автофокус, f/2,0, видео 720р

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,2

Датчик приближения, освещения, акселерометр

Аккумулятор 3050 мА·ч

Размеры 144×70×8,6 мм

Масса 160 г

Аппарат можно будет приобрести в июле в официальном интернет-магазине бренда micromaxstore.ru, и, как уже было сказано выше, цена его составляет без малого 10 тысяч рублей. Смартфон для своей цены неплох по возможностям, учитывая наличие дактилоскопического датчика, достойного стекла Gorilla Glass 5 и даже поддержки 4G c VoLTE.

Что касается дальнейших планов, то Micromax планирует расширение производства не только бюджетных смартфонов, но и устройств среднего сегмента. Общая черта запланированных новинок - упор на производительность, качество камеры и дизайн. Micromax одна из немногих компаний среди брендов не первой величины, у продуктов которой есть собственный узнаваемый дизайн. В сериях Warrior и Juice используется единый дизайн каждой линейки, компания планирует этого придерживаться и в дальнейшем. В смартфонах новой серии, которая выйдет осенью, это также будет прослеживаться. Кроме того, не только смартфоны последнего поколения, но и телевизоры с LED экранами станут приоритетными направлениями компании на ближайшее будущее.

Далее представлен видеоролик с основными моментами из презентации смартфона Micromax Canvas 2 (Q4310):