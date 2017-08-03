Смартфон Meizu M5c

Самая доступная модель в семействе

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Исторически сложилась такая ситуация, что на российском рынке максимальные продажи приходятся на смартфоны нижнего ценового диапазона (стоимостью менее 10 тысяч рублей), в котором продукция Meizu до недавнего времени представлена не была. Компания решила исправить ситуацию и выпустила действительно бюджетный аппарат M5c. В самом начале лета производитель объявил о старте продаж в России этого самого доступного из своих продуктов — смартфона ценой 8990 рублей, подробный обзор которого мы сегодня представляем.

Основные характеристики Meizu M5c (Модель M710H)

SoC MediaTek MT6737, 4 ядра ARM Cortex-A53 @1,25 ГГц

GPU Mali-T720

Операционная система Android 6.0

Сенсорный дисплей IPS 5″, 1280×720, 293 ppi

Оперативная память (RAM) 2 ГБ, внутренняя память 16 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 128 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.6 FDD (B1/3/5/7/8/20), TD (B38/40)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.1 BLE

GPS, A-GPS

Micro-USB, USB OTG

Основная камера 8 Мп, f/2,0, автофокус, видео 1080p

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,2, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, гироскоп

Аккумулятор 3000 мА·ч

Размеры 144×71×8,3 мм

Масса 135 г

Средняя цена T-1727845664 Розничные предложения L-1727845664-10

Комплект поставки

Meizu M5c поставляется в совсем небольшой картонной коробочке, стильно и лаконично оформленной, без разноцветия и аляповатости. Внутри есть несколько отделений, разделенных перегородкой.

Комплект состоит из USB-кабеля довольно толстого сечения, а также сетевого адаптера с выходным током 1,5 А и максимальным напряжением 5 В. Ключик для извлечения карт закреплен на картонной папке с бумажной документацией на русском языке.

Внешний вид и удобство использования

Meizu M5c выглядит лучше большинства своих аналогов в нижнем ценовом диапазоне. Это тот случай, когда производитель не упрощает дизайн, изменяя лишь материалы. Аппарат очень похож на своих старших собратьев по линейке, только корпус у него выполнен не из металла, а из пластика. Похожий вариант корпуса некоторые смартфоны Meizu получали и раньше: например, Meizu M2.

Дизайн прост и лаконичен, цельный пластиковый корпус с плоской задней поверхностью и округлыми боковинами выглядит симпатично и вместе с тем строго. К тому же, он явно смотрится дороже, чем есть, особенно в черном матовом цвете.

Пятидюймовый аппарат можно по современным меркам назвать некрупным, он хорошо лежит в руке, комфортно устраивается в любом кармане, а за счет матовых поверхностей и небольшой массы из рук практически не выскальзывает. Тем не менее, нельзя сказать, что на матовом пластике совсем не видны отпечатки, это не так. Остаются на пластике и пятна от соприкосновения с ладонями, то же самое можно сказать и о переднем стекле. Смартфон придется время от времени протирать, чтобы он выглядел презентабельно.

От своих старших сородичей M5c отличается отсутствием некоторых элементов. Здесь, например, нет сканера отпечатков пальцев, нет второго микрофона для работы системы шумоподавления. В нижнем торце прорезаны два ряда отверстий, хотя динамик здесь, естественно, один. Расположенный посередине этого торца универсальный разъем Micro-USB поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG, однако срабатывает это, почему-то, не со всеми флэшками.

Верхний торец содержит лишь 3,5-миллиметровый аудиовыход на наушники, дополнительного микрофона для системы шумоподавления тут нет.

SIM-карты вставляются в боковой гибридный разъем. В него можно установить либо две карты Nano-SIM, либо одну Nano-SIM и одну карту памяти microSD. Любопытно, что карту памяти аппарат не определяет сходу, горячей замены нет, необходимо перезагружать смартфон.

Аппаратные механические кнопки установлены на другой боковине. Клавиши крупные, жестковатые, отклик отчетливый, на ощупь находятся легко.

Передняя панель прикрыта плоским защитным стеклом, эффекта 2.5D здесь нет. Над экраном привычно установлены сенсоры и глазок фронтальной камеры без собственной вспышки. Также имеется светодиодный индикатор событий, он светит мягким молочным светом.

Под экраном стандартно для Meizu имеется одна аппаратная клавиша овальной формы. Правда, в нее не вписан сканер отпечатков пальцев, как у многих современных моделей, включая аппараты Meizu. Но кнопка все же содержит сенсорную площадку, с помощью которой можно жестами выполнять функции, которые обычно возлагаются на две соседние кнопки, которых у смартфонов Meizu традиционно нет: касание кнопки выполняет действие «Назад», нажатие — «Домой», при длительном удержании можно погасить экран.

На тыльной стороне установлен модуль камеры с двойной вспышкой, больше ничего на задней поверхности у Meizu M5c нет.

На момент старта продаж была доступна только версия смартфона в черном матовом корпусе. Чуть позже в продаже должны появиться также красный, синий, розовый и золотистый варианты.

Экран

Meizu M5c оснащен дисплеем IPS с физическими размерами 62×110 мм при диагонали 5 дюймов. Разрешение равняется 1280×720, плотность точек составляет около 293 ppi. Рамка вокруг экрана имеет ширину по бокам примерно в 4 мм, снизу и сверху — по 15 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана примерно такие же, как у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Meizu M5c, далее их можно различать по размеру):

Экран у Meizu M5c немного светлее (яркость по фотографиям 119 против 113 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Meizu M5c очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 390 кд/м², минимальное — 4 кд/м². Максимальная яркость невысокая, но, учитывая хорошие антибликовые свойства, даже в солнечный день вне помещения на экране можно будет что-то разобрать. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 13 кд/м² (нормально), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 190 кд/м² (подходит), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 390 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 4, 130 и 390 кд/м² (первое значение занижено), регулятор на 0% — 4, 25 и 390 кд/м² (уже первые два значения занижены, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования (кроме самых-самых темных при отклонении по одной диагонали) оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Meizu M5c и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Meizu M5c имеют естественную насыщенность, цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана заметно различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, контраст уменьшился, но тоже не очень сильно.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у Meizu M5c экран все же чуть светлее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется не очень сильно и приобретает фиолетовый или красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля плохая:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 800:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 29 мс (16 мс вкл. + 13 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 43 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,49, что выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая сильно отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть агрессивная динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения — на темных в среднем изображениях яркость подсветки уменьшается. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) не соответствует гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Вообще такая неотключаемая коррекция яркости ничего кроме вреда не приносит, так как постоянная смена яркости экрана как минимум может вызывать некоторый дискомфорт, снизить различимость градаций в тенях в случае темных изображений и читаемость экрана на ярком свету, поскольку на не самых светлых в среднем изображениях яркость подсветки занижается, а ее и так не избыток.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют естественную насыщенность и оттенок. Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура сильно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка.

Однако после коррекции точка белого почти не меняется, а цветовая температура и ΔE изменяются очень сильно. Смотрится это отвратительно, поэтому выполнять коррекцию не имеет никакого смысла.

Подведем итоги: экран имеет невысокую максимальную яркость, но обладает хорошими антибликовыми свойствами, поэтому устройством как-то можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, а также цветовой охват sRGB. К значимым недостаткам мы отнесем плохую равномерность черного поля, а также неотключаемую динамическую подстройку яркости подсветки. С учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать относительно высоким.

Камера

Фронтальный модуль у Meizu M5c получил 5-мегапиксельный сенсор и четырехкомпонентный объектив с диафрагмой f/2,2, с фиксированным фокусом и без собственной вспышки. Естественно, присутствует режим украшения портрета с несколькими степенями настройки, а также есть ручной режим с регулировками светочувствительности, баланса белого, контрастности, насыщенности, экспокоррекции. Снимает селфи-камера при всем при этом довольно слабо: есть зоны нерезкости даже в центральной части кадра, детализация в целом низкая, из-за чего изображение рыхлое. Динамический диапазон узок, поэтому на одном снимке есть и пересветы, и недоэкспонированные места.

Основная камера использует модуль с 8-мегапиксельной матрицей, четырехкомпонентным объективом с диафрагмой f/2,0, есть вполне проворный фазовый автофокус и сдвоенная, но не очень яркая вспышка. Системы стабилизации нет.

Как обычно, в настройках имеется ручной режим управления настройками камеры. Если включить его, то появится ползунок настройки, такой же как у селфи-камеры, с изменяемыми значениями светочувствительности (до ISO 1600), экспокоррекции, насыщенности и контрастности, а также баланса белого. Дополнительных режимов мало: сканер QR-кодов, панорама, анимированный GIF, есть HDR.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении лишь 720р, не поддерживается не только съемка 4K-видео, но и Full HD. Функции стабилизации нет, мелкая дрожь рук заметна даже при статичной съемке, но говоря уже о движении. Сама же картинка сочная, яркая, но высокой детализации при таком разрешении ждать не приходится. К звукозаписи претензий нет, звук качественный, без заметных искажений, но системы шумоподавления, по всей видимости, здесь нет.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Хорошая резкость и детализация по полю кадра. Текст отработан хорошо. С макросъемкой камера справляется. Неплохая детализация на средних планах. Небольшая зона нерезкости в левой части кадра.

Камеру вполне можно назвать хорошей. Несмотря на то, что местами видны необработанные шумы, детали не теряются даже на дальних планах, хотя там они и «подтянуты» программно. Резкость хорошо сохраняется по полю кадра. В итоге камеру смело можно рекомендовать для документальной съемки.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Meizu M5c включают поддержку LTE Cat.4 (до 150 Мбит/с), поддерживается некоторое количество диапазонов частот LTE FDD и TDD, в их числе и все 3 интересных нам диапазона FDD LTE (band 3, 7, 20). В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает.

В то же время, поддерживается один лишь диапазон Wi-Fi (2,4 ГГц), NFC нет. Можно стандартно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth 4.1. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Навигационный модуль работает только с GPS (с A-GPS). Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд, точность позиционирования неплохая. Имеется встроенный сенсор магнитного поля.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial. В разделе контактов имеется множество настроек по импортированию и группировке, но настройки отображения контакта (фамилия, имя, иные данные) для входящего звонка отсутствуют вовсе.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника узнаваем, звук густой, насыщенный, немного гулкий. Виброзвонок средний по силе. Есть возможность автоматической записи телефонных разговоров с линии.

Смартфон не поддерживает в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть когда для передачи данных в 4G назначена одна карта, вторая может работать только в 2G. Интерфейс не позволяет выбрать для голосовых вызовов и SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения; заранее указать карту можно только для передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется Google Android версии 6.0 с фирменной оболочкой Flyme OS. Интерфейс симпатичный, в новой версии он стал выглядеть еще лучше, все иконки интерфейса и приложений были заново перерисованы, появились новые варианты анимации, добавлены темы оформления.

Но, к сожалению, время максимальной лаконичности Flyme OS прошло безвозвратно. Теперь уже не получится сказать, что в новеньком смартфоне Meizu нет массы мусорных предустановленных программ. С появлением раздела Hot Apps они устанавливаются по умолчанию, их много, есть даже отдельная папка с демо-играми, которые нужно покупать для полноценного использования. Появились приложения Сбербанка, Яндекса, и отказаться от их первоначальной загрузки не получится — можно лишь поочередно поудалять все это потом вручную. В то же время, приложения Google (gapps), в том числе и магазин Play Store, придется устанавливать вручную — изначально в смартфонах Meizu их теперь нет. Предустановлена альтернативная клавиатура TouchPal, у которой имеется масса дополнительных возможностей.

Для прослушивания музыки используется собственный фирменный аудиопроигрыватель с привычным набором настроек в виде предустановленных значений эквалайзера, который можно задействовать только с подключенными наушниками. И в наушниках, и через динамик аппарат звучит средне: звук чистый, без примесей, запас громкости не чрезмерен, преобладают высокие частоты. FM-радио в смартфоне нет. Микрофон демонстрирует удовлетворительную чувствительность, диктофон вполне пригоден для записи лекций.

Производительность

Аппаратная платформа Meizu M5c строится на базе SoC MediaTek MT6737, выполненной по техпроцессу 28 нм. В конфигурацию 64-битной платформы входят 4 процессорных ядра Cortex-A53, работающих на частоте до 1,25 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-T720. Объем ОЗУ равняется 2 ГБ, а пользовательское хранилище составляет 16 ГБ. Из них в реальности свободно менее 1 ГБ ОЗУ и всего около 10,7 ПЗУ. Возможность расширения памяти за счет установки карты microSD есть, но приложения на нее устанавливать не получится. Также есть возможность подключения внешних флэш-накопителей в режиме USB OTG.

MediaTek MT6737 — одна из самых простых по возможностям современных платформ для мобильных устройств начального уровня, она ориентирована на ультрабюджетный класс устройств. Ждать от такой платформы высоких показателей производительности не стоит, герой обзора демонстрирует всего около 29К очков в AnTuTu. Аппаратные возможности героя обзора минимальны, смартфон во всех тестах показывает низкий уровень. Здесь не только заметно притормаживают требовательные игры и графические тесты, например Mortal Kombat X и Epic Citadel, но порой заметны задержки даже при перелистывании рабочих столов и открытии приложений. Запаса на будущее у такого аппарата точно нет.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Meizu M5c

(MediaTek (MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 29371 21993 45579 50597 57038 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 568/1352 387/957 678/2121 757/2071 809/3357

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Meizu M5c

(MediaTek (MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 101 — 254 421 398 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 3 — 11 5 5 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 1 — 5 5 5 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 10 9 28 17 19 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 6 5 16 17 18

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Meizu M5c

(MediaTek (MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Honor 6C

(Qualcomm Snapdragon 435) HTC One X10

(MediaTek Helio P10 (MT6755)) Honor 8 lite

(HiSilicon Kirin 655) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 15494 16297 11038 9992 8663 Google Octane 2

(больше — лучше) 2682 1922 3125 3928 4735 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1515 2170 1381 1104 987

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 38 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это не очень много.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится со значительными задержками видео не воспроизводится, звук есть 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится со значительными задержками видео не воспроизводится, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Частота обновления экрана равна 58 Гц, поэтому в случае файлов с 60 кадр/с как минимум два кадра за секунду пропускаются, но бывает, что и больше, и несколько подряд. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах лишь примерно пара оттенков сливаются с черным и с белым соответственно.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Meizu M5c , имеет емкость 3000 мА·ч. С такой батареей герой обзора демонстрирует скромные, но удовлетворительные результаты автономности. В реальных сценариях работы заряда хватает на полдня или день в зависимости от нагрузки, но на большее точно рассчитывать не стоит.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые, естественно, в аппарате предусмотрены.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Meizu M5c 3000 мА·ч 14 ч. 00 м. 9 ч. 00 м. 5 ч. 30 м. Honor 8 Lite 3000 мА·ч 13 ч. 30 м. 10 ч. 40 м. 4 ч. 30 м. Honor 6C 3020 мА·ч 16 ч. 30 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 30 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Micromax Canvas Juice A1 4000 мА·ч 19 ч. 00 м. 14 ч. 00 м. 7 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора около 14 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через сеть Wi-Fi аппарат функционирует примерно 9 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 5,5 часов.

От стандартного сетевого адаптера с максимальным выходным током 1,5 А смартфон заряжается в течение 3 часов током 1,28 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

Смартфон Meizu M5c по всем параметрам получился довольно простеньким. Низкое разрешение экрана, очень слабая аппаратная платформа, отсутствие сканера отпечатков пальцев, NFC, поддержки кодека H.265 и спутниковых систем Глонасс и BeiDou, а также скромный уровень автономности и наличие большого количества мусорных предустановленных бесполезных приложений, в том числе и демо-игр, — все это не очень радует. С другой стороны, продукты Meizu традиционно могут похвастать высоким качеством изготовления, отсутствием явного брака, недоделок. Все заявленное — на месте, недочетов нет. Для сертифицированного смартфона ценой 8990 рублей в российской рознице это продукт вполне годный, но нужно понимать, что это типичная «рабочая лошадка», а не разносторонний аппарат для мультимедийных развлечений. Для них у Meizu M5c сил и возможностей маловато.