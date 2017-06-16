Смартфон LeRee Le 3

Российская презентация первого смартфона под маркой LeRee

Компания LeRee провела в Москве официальную презентацию своего первого устройства, выпущенного под данной торговой маркой. Напомним, что LeRee (LeEco Russia and Eastern Europe) является дочерней компанией холдинга LeEco, специально созданной в 2016 году для ведения бизнеса в России и Восточной Европе, а также в странах СНГ.

Теперь компания объявила о создании новой продуктовой линейки под собственным брендом, и первым представленным в ней устройством стал смартфон LeRee Le 3. О нем будет сказано чуть позже, пока же стоит еще пару слов рассказать о самой компании, которая так любит менять имена и коллекционировать названия.

Сама LeEco — это китайская компания, ранее носившая название LeTV, смартфоны этой марки уже появлялись в наших обзорах ранее (LeTV 1s X500, LeTV One X600), но тогда этот производитель был мало кому известен в России. Теперь же, после шумного выхода бренда на российский рынок, о LeEco многие знают и у нас в стране.

Производитель даже открыл минувшей осенью собственный розничный фирменный магазин в торгово-развлекательном комплексе «Атриум» в Москве. В этом магазине представлены, кстати, не только смартфоны, но и смарт-телевизоры, носящие название LeSuperTV, и даже «умный» велосипед Le Super Bike.

Смартфоны же этот разносторонний холдинг начал производить много позже остальной своей продукции. Первые продажи их начались лишь в конце весны 2015 года, но уже к концу года LeTV умудрилась реализовать более 4 млн смартфонов. Такую популярность бренда в Китае компания заработала, будучи у себя на родине не только популярным производителем электронной техники, но и одним из ведущих поставщиков видеоконтента.

Уже к концу 2010 года LeTV стала ведущей онлайн-видеоплатформой в Китае с месячным охватом аудитории более 800 млн пользователей. Поэтому, собственно, первоначальное название компании и было связано с приставкой «TV». Сейчас она владеет тысячью кинотеатров, правами на сотни фильмов и сериалов, и даже собственной киностудией Le Vision Pictures (LeVP).

Но вернемся к московской презентации. В ходе данного мероприятия российские журналисты имели возможность не только получить информацию и эксклюзивные комментарии о самом бренде, но также познакомиться поближе с первенцем продуктовой линейки марки LeRee — смартфоном Le 3, официальная цена которого, как и дата старта продаж на российском рынке, были объявлены тут же, во время представления новинки.

Однако при первом же взгляде выяснилось, что молодая была уже не молода. В представленной «новинке» легко угадываются знакомые черты аппарата Coolpad Cool 1. Данный смартфон хорошо знаком любителям китайской мобильной техники, он уже не первый месяц продается в регионах Азии.

Собственно, представители компании не собираются скрывать тот факт, что продуктовая линейка LeRee будет включать и смартфоны крупного китайского производителя Coolpad, который также подконтролен LeEco.

Смартфон LeRee Le 3 получил добротный металлический корпус, выполненный в едином для большинства современных мобильных аппаратов LeEco дизайне. Одной из его заметных отличительных черт является отшлифованная до зеркального блеска площадка сканера отпечатков пальцев, расположенная на задней стороне корпуса устройства.

Изогнутая задняя спинка корпуса позволяет смартфону комфортно устраиваться в руке. Корпус совсем не маркий, но матовый металл может быть довольно скользким.

Все элементы на корпусе размещены в привычном порядке: карточки формата Nano-SIM вставляются в боковой разъем, клавиши управления питанием и громкостью расположены на противоположной грани; снизу разместили разъем USB Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG и реверсивную зарядку, сверху установили 3,5-миллиметровый выход на наушники и инфракрасный передатчик. Также в смартфоне имеется два микрофона и две основных камеры.

В модулях основной камеры используются два одинаковых 13-мегапиксельных сенсора Sony IMX258, один из которых отвечает за монохромное изображение и детализацию, а второй ответственен за цветопередачу. Оба объектива — 6-элементные, с диафрагмой f/2. Есть быстрая фазовая фокусировка PDAF и возможность съемки видео в 4К.

Фронтальная камера получила 8-мегапиксельный модуль OmniVision OV8856 и широкоугольный (80°) 4-элементный объектив с диафрагмой f/2,2. Для нее также доступны режимы HDR для фото и видео, есть функция распознавания лиц.

Разрешение 5,5-дюймового IPS-экрана составляет 1920×1080, плотность точек — 403 ppi, максимальная яркость — 450 нит. Экран прикрыт плоским стеклом, у него нет 2.5D-эффекта (покатых краев). На передней панели под экраном в нижней части имеются сенсорные кнопки с подсветкой.

В качестве аппаратной платформы в LeRee Le 3 выступает 64-битная 8-ядерная SoC Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976) с 4 ядрами ARM Cortex-A72 частотой до 1,8 ГГц и 4 ядрами ARM Cortex-A53 по 1,4 ГГц. Видеоускорителем является GPU Adreno 510. Смартфон оснащен тремя гигабайтами оперативной памяти и 32 ГБ внутреннего хранилища, без возможности расширения за счет карт памяти microSD.

Среди коммуникационных возможностей новинки значится поддержка всех трех популярных в России диапазонов частот LTE FDD (Band 3, 7 и 20) и TD LTE (Band 38 и 40), а также Bluetooth 4.1 и оба диапазона Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 и 5 ГГц). Навигационный модуль поддерживает GPS, Глонасс и BeiDou, имеется встроенный сенсор магнитного поля, необходимый для работы компаса.

Встроенная батарея имеет емкость 4060 мА·ч, позволяет функционировать смартфону до 10 часов в режиме разговора и до 300 часов в режиме ожидания.

Работает все это на Android 6.0 с установленной фирменной оболочкой EUI. Полный список технических характеристик LeRee Le 3 приведен ниже.

Основные характеристики LeRee Le 3

SoC Qualcomm Snapdragon 652 (MSM8976), 8 ядер: 4@1,8 ГГц (ARM Cortex-A72) + 4@1,4 ГГц (ARM Cortex-A53)

GPU Adreno 510 @600 МГц

Операционная система Android 6.0, ЕUI 5.6

Сенсорный дисплей IPS 5,5″, 1920×1080, 403 ppi

Оперативная память (RAM) 3 ГБ, внутренняя память 32 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц МГц)

Сети LTE cat.4 FDD (Band 1/3/7/20), TD (Band 38/40)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.1

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB 2.0 Type-C

Основная камера 13 + 13 Мп, Sony IMX258, f/2,0, видео 4K

Фронтальная камера 8 Мп, OV8856, f/2,2

Датчик приближения, освещения, дактилоскопический, акселерометр, гироскоп, компас, ИК-порт

FM-радио

Аккумулятор 4060 мА·ч

Размеры 152×75×8,2 мм

Масса 173 г

Аппарат можно будет приобрести в июле в официальном фирменном интернет-магазине le.ru, цена его составит 14 990 .

Далее представлен видеоролик с основными моментами из презентации бренда LeRee и смартфона LeRee Le 3: