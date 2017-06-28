Смартфон Honor 9

Мировая премьера в Берлине

Презентацию очередного смартфона под брендом Honor компания Huawei провела в Китае уже пару недель назад — для собственного рынка это всегда делается раньше. Однако на этот раз и международная презентация не заставила себя долго ждать, мировая премьера (Honor Global Launch) состоялась 27 июня, местом для мероприятия была выбрана столица Германии, город Берлин.

Открыл и практически единолично провел всю презентацию президент Honor — George Zhao. Как обычно, для начала он рассказал о достижениях компании за последнее время и о дальнейших планах на будущее. Если вкратце, то у производителя все хорошо, сейчас Honor занимает первое место на рынке в Китае среди брендов по интернет-продажам, опередив в 2017-м даже Xiaomi.

Но вернемся к виновнику торжества. Новый флагман легендарного семейства Honor, несколько лет назад отпочковавшегося в отдельный бренд, но постоянно идущего бок о бок с основной торговой маркой Huawei, стал еще краше и еще мощнее. Технически, это почти Huawei P10 — за исключением некоторых моментов.

В плане дизайна отличия кроются в материалах: здесь в качестве передней и задней панели используется не металл, а стекло. В плане технологий, например, это отсутствие упоминания об участии Leica в создании двойной камеры, установленной в новом флагмане Honor.

Итак, смартфон получил привычный для серии стеклянный корпус, выполненный в том же стиле, что и у предыдущей модели. Только тут края задней спинки имеют еще большее закругление по бокам.

И еще, в отличие от Honor 8, в новой модели площадку сканера отпечатков пальцев перенесли на переднюю панель и вписали в кнопку Home, как у старших братьев Huawei P10 и P10 Plus.

Загнутые края задней спинки корпуса позволяют комфортно удерживать смартфон в руке. Стекло с хорошим олеофобным покрытием не такое уж скользкое, но очень маркое.

Под стеклом, как и у Honor 8, находится тончайшая блестящая подложка, которая переливается под лучами солнца, это хорошо видно на видео. Одним словом, выглядит богато.

Новинка будет доступна в серебристом («ледяной серый»), черном («полночный») и, конечно же, ставшем фирменным цветом для производителя синем («сапфировый») цветовых вариантах. Правда, сам George Zhao заявил, что синий сапфировый остался в прошлом сезоне, нынче модным станет ледяной серый.

Карточки формата Nano-SIM вставляются в боковой гибридный разъем, клавиши управления питанием и громкостью расположены на противоположной грани; снизу разместили разъем USB Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Здесь же, в нижнем торце, установлен и 3,5-миллиметровый выход на наушники. Также в смартфоне два микрофона, две основных камеры и двойная светодиодная вспышка.

Верхний торец тоже не пустует. Здесь находится довольно редкий для большинства производителей, но весьма полезный инфракрасный передатчик. С его помощью можно превращать смартфон в универсальный пульт дистанционного управления.

Honor 9 использует двойную камеру, как и в старших моделях Huawei, только без упоминания о наработках Leica и без объективов Summarit H. Здесь также имеется цветной RGB-сенсор на 12 Мп и монохромный на 20 Мп, максимальная диафрагма — f/2,2.

Как и прежде, RGB-сенсор отвечает за цветопередачу, а монохромный — за детализацию. Имеется оптическая стабилизация изображения (OIS), гибридный автофокус, сочетающий технологии фазовой и лазерной фокусировки. Есть гибридный зум и возможность съемки видео в 4К.

Примеры фотографий, сделанных на камеру Honor 9:

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4K, есть и режим съемки со скоростью 60 fps. Для 4К-видео используется кодек Н.265, а для роликов со скоростью 60 кадров в секунду и остальных — Н.264. Стабилизации видео нет, при съемке на ходу тряска хорошо заметна. В остальном с видеосъемкой камера справляется весьма неплохо. Фокусировка не подводит, артефактов и рассыпаний картинки нет, изображение яркое и детализированное. Чувствительные микрофоны качественно производят звукозапись, никаких искажений нет, система шумоподавления со своими задачами справляется адекватно.

Фронтальная камера получила 8-мегапиксельный модуль с широкоугольным объективом с диафрагмой f/2,0. Для камеры, как обычно, доступны эффекты украшения, есть эффект размытия фона — новая «фишка» всех селфи-камер современных смартфонов Huawei.

Правда, здесь используется совсем простенький программный алгоритм, фон просто размывается вокруг центрального пятна резкости. Никаких границ объектов программа не отслеживает, поэтому один и тот же предмет может быть частично в зоне резкости и одновременно размытым в другой части. Но все равно, если приноровиться, то порой выходят вполне креативные селфи-фотографии.

Качество съемки более чем приемлемое для уровня селфи, изображения светлые, с хорошей резкостью и высокой детализацией.

Разрешение 5,15-дюймового IPS-экрана составляет 1920×1080, плотность точек — 432 ppi, максимальная яркость — 450 нит. Экран прикрыт 2.5D-стеклом Gorilla Glass. На передней панели под экраном нет кнопок, кроме центральной «физической» Home со сканером отпечатков пальцев. Наверху имеется индикатор событий.

В качестве аппаратной платформы выступает самая пока мощная из платформ Huawei, 8-ядерная SoC HiSilicon Kirin 960, выполненная по технологии 16 нм. Эта SoC использует актуальные на сегодняшний день процессорные ядра Cortex-A73, интерфейс флэш-памяти UFS 2.1, а также мощный восьмиядерный видеоускоритель Mali G71. Смартфон оснащается 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ постоянной памяти, с возможностью расширения за счет карт памяти microSD объемом до 256 ГБ.

Среди коммуникационных возможностей новинки значится поддержка LTE Cat.12, Bluetooth 4.2 и обоих диапазонов Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 и 5 ГГц). Навигационный модуль поддерживает все три мировые системы — GPS, Глонасс и BeiDou. Обе SIM-карты могут работать одновременно в 3G/4G в режиме ожидания.

Встроенная батарея имеет емкость 3200 мА·ч, позволяет функционировать смартфону до 10 часов в режиме разговора и до 300 часов в режиме ожидания.

Работает все это на Android 7.0 Nougat с фирменной оболочкой Emotion UI 5.1. В EMUI можно найти все необходимые современному интерфейсу мобильного устройства функции: есть двухоконный режим, поддержка жестов, виртуальная кнопка и многое другое.

Также доступна технология Knuckle Sense. С ее помощью постукиванием костяшек пальцев по экрану делаются скриншоты и производится запись видео с экрана. Полный список технических характеристик Huawei Honor 9 приведен ниже.

Основные характеристики Huawei Honor 9

SoC HiSilicon Kirin 960, 8 ядер: 4@2,4 ГГц (ARM Cortex-A73) + 4@1,8 ГГц (ARM Cortex-A53)

GPU Mali-G71 (МР8)

Операционная система Android 7.0, EMUI 5.1

Сенсорный дисплей IPS (LTPS) 5,15″, 1920×1080, 432 ppi

Оперативная память (RAM) 4/6 ГБ, внутренняя память 64/128 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 256 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA (850/900/1700/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.12 FDD, TD LTE

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2 A2DP, LE

NFC

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

USB Type-C, USB OTG

Основная камера 20 Мп + 12 Мп, автофокус, f/2,2, видео 4K

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,0

Датчики приближения, освещения, магнитного поля, акселерометр, гироскоп

Сканер отпечатков пальцев

Аккумулятор 3200 мА·ч, быстрая зарядка

Размеры 147×71×7,5 мм

Масса 155 г

Цена в Европе стартует с отметки в 449 евро. В Китае младшая модель стоит 2700 юаней, а это всего около 23 тысяч рублей в переводе на наши деньги. В России смартфон в версии «стандарт» (4 ГБ RAM + 64 ГБ ROM) официально начнет продаваться с 6 июля и будет стоить 26 990 . Особо отмечено, что в России в первые дни продаж смартфон можно будет приобрести не только в фирменном интернет-магазине shop.huawei.ru и салонах ДНС, но также в магазинах МТС. Последним появится вариант в черном корпусе, он станет доступен позже других.

Далее представлен видеоролик с основными моментами из презентации смартфона Honor 9 в Берлине: