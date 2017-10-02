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Минувшей весной у себя дома на Тайване компания HTC презентовала свой новый флагманский смартфон такими словами: «Сжимая руку близкого человека, мы выражаем свои чувства. Младенец инстинктивно сжимает палец матери. Ребенок постарше обнимает любимого плюшевого медведя, который защищает его спокойный сон. Что может быть более объединяющим, близким, личным, чем прикосновение или объятия? И разве есть в нашей жизни устройство более личное, чем смартфон? Мы вдохновлялись силой прикосновения и тем, что оно значит для особенного тебя, когда создавали HTC U11 — первый в мире смартфон с новым, революционным способом управления важными функциями путем простого нажатия».

С момента своего появления в 1997 году компания HTC всегда старалась выступать в роли первопроходца, создавая уникальные решения. На этот раз производитель дал своему новому продукту возможность управления с помощью сжатия корпуса рукой, и это стало той «изюминкой», которая способна выделить новый смартфон HTC из многообразия современных мобильных устройств.

Основные характеристики HTC U11

SoC Qualcomm Snapdragon 835 (MSM8998), 8 ядер Kryo 280 @1,9/2,4 ГГц

GPU Adreno 540

Операционная система Android 7.1.1, HTC Sense

Сенсорный дисплей IPS (Super LCD 5) 5,5″, 2560×1440, 534 ppi

Оперативная память (RAM) 4/6 ГБ, внутренняя память 64/128 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 2 ТБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (850/900/1900/2100 МГц)

Сети LTE Cat.16 FDD (B1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 32), TD LTE (B38—41)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 4.2, NFC

DisplayPort

Chromecast, DLNA, AirPlay, Miracast

USB 3.1 Gen 1, Type-C, OTG

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

Основная камера 12 Мп, f/1,7, автофокус, видео 4К

Фронтальная камера 16 Мп, f/2,0, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, гироскоп, cенсор сжатия корпуса Edge Sensor, Sensor Hub для отслеживания физической активности

Аккумулятор 3000 мА·ч, Quick Charge 3.0

Размеры 154×76×7,9 мм

Масса 170 г

Средняя цена HTC U11 (4/64 ГБ) Средняя цена HTC U11 (6/128 ГБ) T-1725047123 T-1725047131 Розничные предложения HTC U11 (4/64 ГБ) Розничные предложения HTC U11 (6/128 ГБ) L-1725047123-5 L-1725047131-5

Комплект поставки

Упаковка HTC U11 выполнена в том же стиле, что у всех последних мобильных продуктов компании: это белая картонная коробка узнаваемой квадратной формы с закругленными угловыми частями. Оформлена упаковка максимально лаконично, на белой крышке присутствует один лишь серебристый логотип. Снизу есть наклейка с перечислением основных технических характеристик модели. Все выполнено красиво, аккуратно, выглядит стильно и привлекательно.

Плоская коробочка, тем не менее, оказалась богата на содержимое. Комплект состоит из соединительного кабеля, мощного сетевого адаптера с варьируемыми выходным током (2,5/1,7/1,25 А) и напряжением (5/9/12 В). Ключик для извлечения карт привычно закреплен на бумажной вкладке. Кроме того, в качестве аксессуаров вложены проводная стереогарнитура с набором резиновых насадок внутриканального типа, прозрачный защитный чехол из твердого негибкого пластика и даже тряпочка для протирки. Также в наборе нашелся переходник с разъема USB Type-C на миниджек (3,5 мм) стандартных наушников, при этом комплектные наушники имеют штекер именно USB Type-C.

Внешний вид и удобство использования

Дизайн HTC U11 по современным меркам выглядит довольно странно. В то время как производители все больше тянутся к практичному матовому металлу, надежному и немаркому, тайваньцы вдруг выпускают блестящий, переливающийся в солнечных лучах всеми цветами радуги, максимально маркий стеклянный смартфон с абсолютно зеркальной задней крышкой.

Естественно, это красиво расписывается: дескать, стекло задней панели эффектно преломляет световые лучи благодаря внедренным в покрытие минеральным частицам, которые находятся на разной глубине и имеют разные характеристики светопреломления. Но когда показываешь это блестящее чудо обычным людям, они удивленно пожимают плечами.

В любом случае, дизайн и оформление — вопросы вкусовые, обязательно найдутся и противники, и поклонники. Но вот что касается начинки, то тут двух мнений быть не может: HTC U11 получил самые передовые по всем параметрам технические характеристики, и даже является кое в чем новаторским устройством. Но к характеристикам мы вернемся чуть позже, а пока рассмотрим расположение всех элементов на внешней части корпуса новинки.

По габаритам смартфон получился не таким уж изящным: экран большой, корпус довольно толстый, дутый и округлый, аппарат не выглядит и не ощущается плоским и легким. Но главная проблема — это скользкие стеклянные панели, которые полностью покрывают корпус спереди и сзади, в то время как тонкую полоску по бокам образует выпуклая алюминиевая рамка округлой формы. Благодаря всему этому смартфон получился очень марким и скользким, защитный чехол здесь просто необходим.

Алюминиевая рамка не только выполняет несущую функцию, но и сама является органом управления, поскольку имеет встроенные датчики давления, которые позволяют при сдавливании пальцами боковин отрабатывать определенные функции. Новый способ управления называется Edge Sense, чувствительность Edge Sense можно настраивать.

HTC U11 сертифицирован по стандарту IP67 и защищен от пыли, брызг и воды при погружении на глубину до 1 м в пресную воду на время до 30 минут, что подтверждено тестом в лабораторных условиях. При этом производитель предостерегает, что каждодневная эксплуатация и износ могут со временем снизить уровень защиты от брызг и воды. Также не стоит пытаться заряжать непросохший аппарат с помощью кабеля, подключая его к порту USB Type-C, если на аппарате остается вода или влага.

Вся передняя панель прикрыта 2.5D-стеклом с покатыми краями. Над экраном привычно установлены сенсоры, глазок фронтальной камеры без собственной вспышки, а также светодиодный индикатор событий.

По центру под экраном в стекле имеется небольшое углубление, обозначающее наличие сканера отпечатков пальцев. Дактилоскопический датчик срабатывает четко и быстро, безошибочно распознает касания, палец можно подносить под любым углом. Сканер работает и как сенсорная кнопка, а по бокам от него расположены еще две сенсорные кнопки, имеющие подсветку.

На тыльной стороне разместились камера со вспышкой. Вспышка яркая, состоит из двух мощных одноцветных диодов. Спинка задней стенки покатая, но смартфон лежит на твердой поверхности устойчиво, не покачивается при прикосновениях к экрану. Учитывая переднее расположение сканера отпечатков пальцев для разблокировки, в целом работать в таком положении с аппаратом комфортно.

Основной динамик здесь выведен в нижний торец, но для воспроизведения музыки, звуков в играх и кино используется и разговорный динамик, расположенный над экраном, так что образуется стереопара. Микрофонов в аппарате тоже несколько (4 штуки), с их помощью осуществляется запись окружающего звука 3D Audio. На нижнем торце смартфона расположен также порт USB 3.1 Gen 1 с разъемом Type-C, поддерживающий подключение внешних устройств в режиме USB OTG.

Ни на нижнем, ни на верхнем торце не найти привычного 3,5-миллиметрового выхода на наушники, его в аппарате нет. Наушники теперь должны подключаться к порту USB Type-C, и комплектная стереогарнитура оборудована именно этим типом разъема. Впрочем, при желании использовать наушники со стандартным разъемом можно приобрести копеечный переходник с USB Type-C на миниджек, и в комплекте со смартфоном идет один такой переходник.

На верхнем торце корпуса установлен гибридный разъем для карточек, в который можно вставить две карты Nano-SIM либо заменить одну из них на карту памяти microSD.

Соответственно, левая боковая грань, на которой обычно присутствует такой разъем, здесь совершенно пустая, а на правой стандартно разместились механические клавиши питания и громкости. Кнопки крупные, в меру жесткие, легко нащупываются вслепую.

HTC U11 доступен в черном (Brilliant Black), голубом с серебристым отливом (Amazing Silver), белом (Ice White), синем (Sapphire Blue) и красном (Solar Red) вариантах окраса корпуса.

Экран

HTC U11 оснащен дисплеем IPS (Super LCD 5), прикрытым 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass 5 с покатыми краями. Физические размеры экрана составляют 68×121 мм при диагонали 5,5 дюйма. Разрешение — 2560×1440, плотность точек составляет около 534 ppi. Рамка вокруг экрана с учетом закруглений корпуса и черной полосы получается довольно широкой: по бокам примерно по 3,5 мм, снизу — 18 мм, сверху — 15 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 10 одновременных касаний мультитач. Есть возможность активации экрана постукиванием и режим работы в перчатках.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов антибликовые свойства экрана лучше, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — HTC U11, далее их можно различать по размеру):

Экран у HTC U11 темнее (яркость по фотографиям 104 против 118 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране HTC U11 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, которое по эффективности даже лучше, чем у Nexus 7, поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 470 кд/м², минимальное — 6 кд/м². Максимальная яркость достаточно высокая, так что, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на хорошем уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится справа от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 140 кд/м² (слишком ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 375 кд/м² (тоже много), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 570 кд/м² (что выше максимума при ручной настройке яркости); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 6, 160 и 570 кд/м² (первое значение занижено), если регулятор на 0% — 6, 12 и 570 кд/м² (первые два значения занижены, что логично). Нас больше устроил вариант с ползунком примерно на 60% шкалы: 24, 210 и 570 кд/м². Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и в какой-то мере позволяет пользователю настраивать свою работу под индивидуальные требования. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому нет и никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии (если приглядеться) демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны HTC U11 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране HTC U11 явно перенасыщены и цветовой баланс у экранов немного различается.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у HTC U11 контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у HTC U11 экран все же немного темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно и приобретает красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля очень хорошая:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1200:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 27 мс (14 мс вкл. + 13 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 42 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,20, что равно стандартному значению 2,2. При этом реальная гамма-кривая мало отклоняется от степенной зависимости:

В данном аппарате есть какая-то динамическая подстройка яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения. В итоге полученная зависимость яркости от оттенка (гамма-кривая) может не соответствовать гамма-кривой статичного изображения, так как измерения проводились при последовательном выводе оттенков серого почти на весь экран. По этой причине ряд тестов — определение контрастности и времени отклика, сравнение засветки черного под углами — мы проводили (впрочем, как и всегда) при выводе специальных шаблонов с неизменной средней яркостью, а не однотонных полей во весь экран. Нужно отметить, что в данном случае коррекция яркости выражена слабо и имеет не совсем очевидную зависимость от изображения, однако лучше бы ее не было вовсе.

Цветовой охват шире sRGB:

Смотрим на спектры:

Такое мы уже видели в случае, например, Sony Xperia Z2 и других мобильных устройств. Sony указывает, что в этих экранах используются светодиоды с синим излучателем и зеленым и красным люминофором (обычно — синий излучатель и желтый люминофор), что в сочетании со специальными светофильтрами матрицы и позволяет получить широкий цветовой охват. Да, и в красном люминофоре, видимо, используются так называемые квантовые точки. Для потребительского устройства широкий цветовой охват является никак не достоинством, а существенным недостатком, поскольку в итоге цвета изображений — рисунков, фотографий и фильмов, — ориентированных на пространство sRGB (а таких подавляющее большинство), имеют неестественную насыщенность. Особенно это заметно на узнаваемых оттенках, например на оттенках кожи. Результат приведен на фотографии выше.

Баланс оттенков на шкале серого средний, так как цветовая температура заметно выше стандартных 6500 К, но хоть отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом цветовая температура и ΔE существенно изменяются от оттенка к оттенку — это отрицательно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)





В этом устройстве есть возможность скорректировать цветовой баланс с помощью регулировки оттенка (есть даже белое поле для замера!).

На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Корр. — данным, полученным после сдвига точки в указанное на снимке выше положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению, а ΔE не перешло границу в 10 единиц, при этом разброс данных параметров даже уменьшился. Какая-то польза от такой коррекции есть, к тому же яркость уменьшилась всего примерно на 4%.

Подведем итоги: экран имеет высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести эффективное олеофобное покрытие, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокий контраст и хорошую равномерность черного поля. К недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана и излишне широкий цветовой охват. Тем не менее, с учетом важности характеристик именно для этого класса устройств, качество экрана можно считать высоким, хотя и стоит приготовиться к странным и не совсем естественным оттенкам в фильмах и на фотографиях.

Камера

Фронтальная 16-мегапиксельная камера с сенсором с обратной засветкой (BSI) и объективом с диафрагмой f/2,0 не получила ни собственной вспышки, ни автофокуса. И честно говоря, от такой камеры ожидалось более высокое качество съемки. Цветопередача явно хромает, резкость хороша только по центру кадра, по полю она резко падает, а вместе с ней падает и детализация. Ко всему прочему, узость динамического диапазона матрицы даже в неплохих световых условиях приводит иногда к полностью пересвеченным участкам (воротник рубашки на примере ниже). В общем, камера не впечатлила.

Основная камера использует 12-мегапиксельный сенсор BSI с размером пикселя 1,4 мкм, а также светосильный объектив с диафрагмой f/1,7, имеет систему оптической стабилизации и быстрый автофокус. Для этой камеры реализованы фирменные функции Auto HDR Boost для быстрой работы HDR без задержек и Temporal Noise Reduction, которая использует информацию из соседних кадров, чтобы устранить нежелательные шумы и создать кристально чистый видеоряд. В итоге основная камера HTC U11 получила у специалистов DXOMark высочайшую оценку в 90 баллов из 100 возможных.

Режим Pro позволяет не только снимать с ручными настройками, но и сохранять их в собственный профиль для дальнейшего частого использования (до 3 различных наборов). Если включить ручной режим, то появятся ползунки с изменяемыми значениями выдержки (от 2 до 1/8000 с), светочувствительности (до ISO 800), ручной фокусировки, баланса белого, экспокоррекции. Можно снимать специальные серии кадров Zoe и Hyperlapse, возможна одновременная съемка видео и фото Video Pic, предусмотрено сохранение снимков в RAW-формате.

Камера может снимать видео в разрешении 4К (3840×2160) со скоростью 30 fps, режима 60 fps нет. Функция оптической стабилизации имеется, да и вообще камера весьма качественно справляется с видеосъемкой в любом разрешении: резкость, цветопередача и детализация в норме, яркости хватает. К записи звука претензий тоже нет: четыре всенаправленных микрофона с технологией акустического фокуса обеспечивают запись пространственного звука 3D Audio. Звук чистый, громкий, система шумоподавления со своими задачами справляется.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

С макросъемкой камера справляется неплохо. Хорошая резкость по полю кадра и по планам. Нерезкость в углах кадра практически отсутствует. Текст отработан хорошо. Хорошая детализация по полю кадра. Съемка в помещении удается камере неплохо. Хорошая детализация на дальних планах.

Камера получилась хорошей, у нее практически нет заметных недостатков. Хорошая детализация и достаточно низкие шумы позволяют снимать мелкие объекты в разных условиях. Впрочем, это проверенный временем 12-мегапиксельный модуль, который уже не раз выгодно дополнял смартфоны практически всех производителей. В итоге камера HTC U11 хорошо подойдет для документальной и художественной съемки.

Телефонная часть и коммуникации

Благодаря новейшей платформе Qualcomm Snapdragon 835, интегрированный LTE-модем Snapdragon X16 в теории открывает пользователю мир сетей Gigabit Class LTE со скоростями передачи данных до 1 Гбит/с. В реальной жизни, конечно, таких скоростей пользователю в беспроводных сетях пока не получить, но в любом случае в пределах городской черты московского региона аппарат ведет себя уверенно, качество приема сигнала нареканий не вызывает, скорость в сети 4G приемлемая. HTC U11 поддерживает 11 диапазонов частот LTE FDD Cat.16, в их числе 3 диапазона, используемых в России (Band 3, 7, 20), а также диапазоны TD LTE (Band 38—41).

Смартфон также поддерживает оба диапазона Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 4.2. Можно организовать беспроводную точку доступа через каналы Wi-Fi или Bluetooth. Модуль NFC в аппарате имеется, и он умеет работать с проездными картами Тройка. Разъем USB Type-C поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Скорость передачи данных по кабелю между портом USB 3.1 компьютера и смартфоном составляет около 27 МБ/с.

Навигационный модуль работает и с GPS (с A-GPS), и с отечественной Глонасс, и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первых десятков секунд. Точность позиционирования удовлетворительная. Магнитный компас, необходимый для навигационных программ, в аппарате имеется.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial. Настройки сортировки и отображения контактов из телефонной книги стандартны для Android.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, звук густой и насыщенный, приятный на слух, комфортный для восприятия. Виброзвонок мощный, хорошо ощутимый.

Смартфон умеет поддерживать в режиме активного ожидания обе SIM-карты в 3G/4G одновременно. То есть, например, SIM-карта будет работать в 3G для голосовой связи, даже если для передачи данных в 4G назначена другая карта. Интерфейс не позволяет выбрать для голосовых звонков и SMS определенную SIM-карту заранее — только во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется Google Android версии 7.1.1

с собственной фирменной оболочкой HTC Sense. Когда-то давно, когда Windows Mobile была до ужаса корява, а Android была еще юна и неказиста, оболочка HTC Sense выглядела на их фоне не только шикарным, но еще и очень удобным дополнением. Пользователи часто выбирали смартфоны этой марки только из-за удобства альтернативного интерфейса HTC Sense.

Теперь HTC научился превращать прикосновения в новый способ управления телефоном — Edge Sense. Сжатие телефона в руке позволяет выполнить съемку фото или запустить приложение. К примеру, на ходу, не сбавляя шага, достаточно сжать телефон, наговорить голосом сообщение и тут же отправить его. Сжимая грани смартфона, можно открывать входящую почту, запускать игры. Разумеется, можно самостоятельно назначить какое-то другое действие.

При съемке достаточно просто навести камеру на объект и сжать руку, чтобы получить снимок. И это никак не связано с взаимодействием пальцев с экраном, аппарат действительно реагирует на сжатие металлической боковой рамки.

Так как Edge Sense основывается на распознавании давления на боковую поверхность устройства, его можно использовать практически в любых условиях — под дождем и под снегом, в перчатках, что было бы невозможно в случае использования емкостного экрана. Управление нажатием можно настраивать. HTC Edge Sense позволяет настроить под себя такие действия, как короткое нажатие и нажатие с последующим удержанием, при этом распознавая даже силу нажатия. На деле все все это действительно неплохо работает. Поначалу движения выглядят немного неловкими, но с опытом приходит понимание того, что новый способ управления может стать удобным инструментом, нужно лишь научиться вовремя вспоминать про такие необычные возможности своего смартфона.

Для прослушивания музыки используется штатный плеер Google Music без каких-либо ручных настроек, нет даже эквалайзера. Зато звучание в фирменных наушниках с активным шумоподавлением HTC USonic можно настраивать под свой слух, запоминать в профили, а с помощью системы HTC BoomSound выбираются режимы работы динамиков: «Музыка», «В театре». К самому звучанию претензий нет: и в наушниках, и через динамик аппарат звучит превосходно. Звук чистый и громкий, басовитый и насыщенный.

Микрофоны демонстрируют высокую чувствительность, диктофон с их помощью вполне годится для любых записей, в том числе и для лекций с семинарами. FM-радио в смартфоне нет.

Производительность

Аппаратная платформа HTC U11 строится на SoC Qualcomm Snapdragon 835. В конфигурацию этого чипа входят 8 процессорных ядер Kryo 280 в двух кластерах с максимальной частотой 1,9/2,4 ГГц. SoC выполнена по новейшему 10-нанометровому техпроцессу. За обработку графики отвечает видеоускоритель Adreno 540 с поддержкой графического API OpenGL ES 3.2. Объем оперативной памяти составляет 6 ГБ, встроенной флэш-памяти — 128 ГБ. Из них свободно 4,3 ГБ ОЗУ и около 112 ГБ места в хранилище. Существует также модификация смартфона с 64 ГБ памяти и 4 ГБ ОЗУ.

Есть возможность расширения памяти за счет установки карты microSD, но тогда придется изымать одну из SIM-карт. Можно устанавливать приложения на карту памяти. Также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

Qualcomm Snapdragon 835 — это флагманская платформа производителя с топовыми характеристиками, одна из самых мощных мобильных платформ в мире на текущий момент. Она значительно мощнее своей предшественницы Snapdragon 821 и заметно опережает по всем показателям флагманское решение Huawei — HiSilicon Kirin 960. В портфолио MediaTek равной ей тоже нет. Сравниться с ней может лишь топовая платформа Samsung Exynos 8895, на которой функционируют последние корейские флагманы Galaxy S8 и S8+.

В реальных сценариях использования для этой SoC нет никаких преград, она уверенно справляется с любыми без исключения поставленными перед ней задачами. С играми тоже проблем никаких, все проверенные нами игры, в том числе Modern Combat 5, Mortal Kombat X и другие, идут без малейших притормаживаний на максимальных настройках. HTC U11 — это очень производительный аппарат, у него имеется существенный «запас прочности» для будущих обновлений.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

HTC U11

(Qualcomm Snapdragon 835) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 170068 172891 138718 130540 113351 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 1896/6144 2008/6433 1741/4221 1868/6328 1482/3836

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

HTC U11

(Qualcomm Snapdragon 835) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 2660 2628 2409 1417 1869 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) 16 19 12 18 13 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) 33 36 24 21 24 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 53 57 38 46 52 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 92 103 61 57 71

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

HTC U11

(Qualcomm Snapdragon 835) Samsung Galaxy S8+

(Samsung Exynos 8895 Octa) LG G6

(Qualcomm Snapdragon 821) Honor 8 Pro

(HiSilicon Kirin 960) Meizu Pro 6 Plus

(Samsung Exynos 8890 Octa) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 3161 2535 2494 3139 13047 Google Octane 2

(больше — лучше) 10684 9905 10036 10155 3116 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 561 490 551 478 1383

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней правой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 39 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это средний нагрев в данном тесте для современных смартфонов.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально не воспроизводится

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Теоретически возможную поддержку адаптеров для вывода на внешнее устройство изображения проверить мы не смогли, из-за отсутствия варианта адаптера, подключаемого к порту USB Type C, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров, за исключением файлов с 60 кадр/с. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, однако на тестовых мирах видно, что четкость немного снижена из-за интерполяции к разрешению экрана. Впрочем, можно ради эксперимента переключиться в режим один к одному по пикселям, интерполяции при этом не будет, но и изображение будет меньше рабочей площади экрана. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях всего пара оттенков сливаются с черным, а в светах отображаются все градации.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в HTC U11, имеет емкость 3000 мА·ч, это на сегодняшний день маловато, а уж для флагмана тем более. Смартфон демонстрирует лишь удовлетворительный уровень автономной работы, в реальных сценариях использования при нормальном среднестатистическом режиме функционирования герой обзора вполне способен продержаться без подзарядки до вечера, но на большее рассчитывать не стоит.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя таковые в аппарате, естественно, имеются.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр HTC U11 3000 мА·ч 14 ч. 00 м. 9 ч. 45 м. 6 ч. 00 м. Samsung Galaxy S8+ 3500 мА·ч 21 ч. 30 м. 14 ч. 30 м. 5 ч. 15 м. LG G6 3300 мА·ч 16 ч. 50 м. 12 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Honor 8 Pro 4000 мА·ч 16 ч. 00 м. 10 ч. 20 м. 3 ч. 50 м. Meizu Pro 6 Plus 3400 мА·ч 17 ч. 30 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 20 м.

Беспрерывное чтение в программе FBReader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) длилось до полного разряда аккумулятора около 14 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует менее 10 часов. В режиме 3D-игр смартфон работает до 6 часов, но тут многое, конечно, зависит от конкретной игры.

Поддерживается быстрая зарядка Quick Charge 3.0. От комплектного сетевого адаптера смартфон заряжается в течение 1,5 часов током 1,9 А при напряжении 7,4 В. Беспроводная зарядка не поддерживается.

Итог

Новинку уже можно приобрести в фирменном магазине HTC и салонах связи по цене 45 тысяч рублей за версию 4/64 ГБ и 50 тысяч рублей за версию 6/128 ГБ. Тайваньские смартфоны никогда не отличались доступностью, ожидаемо не козыряет ценой и новый флагман.

Как бы то ни было, производитель предлагает достойный своего уровня аппарат с отличным экраном, хорошими камерами, мощнейшей аппаратной платформой с весьма продвинутыми коммуникационными возможностями, добротным звучанием и новым функциональным способом управления. К сожалению, флагманы HTC практически всегда уступают по уровню автономности своим конкурентам из Кореи, и не только. Так случилось и на этот раз: с автономностью у нашего героя все на едва удовлетворительном уровне, для максимально дорогого устройства это можно считать минусом. Не совсем ясна позиция производителя и по поводу внезапного преображения внешнего вида: HTC одной из первых давным-давно начала выпускать свои топовые смартфоны в металлических корпусах, а теперь вдруг предлагает зеркальный маркий корпус из стекла, пухлый и скользкий. В общем, компания, как обычно, идет каким-то своим собственным путем, высокие продажи новинке прочить сложно, но истинным фанатам бренда аппарат будет интересен.