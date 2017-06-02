Смартфон Haier T54P

Скромный долгожитель

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В ассортименте компании Haier, одного из мировых лидеров в производстве бытовой техники и электроники, мобильные устройства занимают далеко не самое заметное место, но все же они там есть. Компания выпускает несколько собственных моделей смартфонов — довольно простеньких аппаратов, которые ничем особо не примечательны, кроме доступной цены. Все смартфоны Haier делятся на две линейки. Та, что подешевле, называется Aqua, ее смартфоны имеют букву А в названии и цену в пределах от 3 до 4,5 тысяч рублей. Линейка более дорогих аппаратов называется Terra, а цена этих смартфонов уже начинается с отметки в 5 тысяч рублей. Все ее представители имеют букву Т в названии и чуть более интересные характеристики. Среди таковых, например, больший размер экрана, но главной изюминкой своих аппаратов компания Haier, аналогично бренду Phillips, видит именно энергоемкость. Поэтому свои наиболее продвинутые модели производитель старается оснащать максимально емкими батарейками.

Вслед за такими моделями, как Terra T52P и T53P, емкость аккумуляторов которых составляла 4000 мА·ч, Haier выпустила на рынок свой самый долгоиграющий аппарат Terra T54P с аккумулятором объемом в целых 5000 мА·ч. Такое устройство не могло не заинтересовать нашу редакцию. Учитывая, что аппарат уже достиг прилавков российских магазинов, мы подготовили для читателей самый подробный обзор всех возможностей смартфона производителя, имя которого редко ассоциируется с мобильными устройствами.

Основные характеристики Haier T54P

SoC MediaTek MT6580, 4 ядра ARM Cortex-A7 @1,3 ГГц

GPU Mali-400 MP

Операционная система Android 6.0

Сенсорный дисплей IPS 5″, 1280×720, 294 ppi

Оперативная память (RAM) 1 ГБ, внутренняя память 8 ГБ

Поддержка Micro-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 32 ГБ

Сети GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (900/2100 МГц)

Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц)

Bluetooth 4.0

GPS, A-GPS

Micro-USB 2.0, OTG

Камера 8 Мп, автофокус, f/2,4, видео 1080p

Фронтальная камера 5 Мп, f/2,4, фикс. фокус

Датчик приближения, освещения, акселерометр, гироскоп, компас

Аккумулятор 5000 мА·ч

Размеры 145×71×9 мм

Масса 158 г

Средняя цена T-1714554036 Розничные предложения L-1714554036-10

Комплект поставки

Смартфон Haier T54P поставляется в продажу в большой коробке, габариты которой, в общем-то, не обусловлены объемом ее содержимого. Комплект скромно ютится на просторном дне и занимает совсем незначительную часть внутреннего пространства упаковки.

Комплект аксессуаров состоит из соединительного кабеля, сетевого адаптера с выходным током и напряжением 1,5 А 5 В, защитной пленки на экран и приятной на вид проводной гарнитуры с резиновыми накладками внутриканального типа и плоским незапутывающимся проводом.

Внешний вид и удобство использования

Haier T54P получил самый простой, не очень выразительный дизайн, но вместе с тем аппарат вполне симпатичный, спокойный и аккуратный. Сразу видно, что смартфон принадлежит к недорогому ценовому сегменту. Корпус полностью выполнен из твердого пластика с шероховатой текстурированностью задней поверхности. Крышка накрывает собой весь остов телефона вместе с боковинами, она крепко удерживается на корпусе, не люфтит и даже не поскрипывает, корпус монолитен.

Металлических деталей во внешней части корпуса нет, как нет и никакого красивого ободка или рамки. Поверхности матовые, задняя часть имеет слабовыраженную текстурированность под ткань, а вот боковины гладкие.

Аппарат некрупный, в меру толстый и тяжелый, он комфортно переносится в любых карманах одежды. На крышке отпечатки пальцев не видны, аппарат в целом всегда будет выглядеть опрятно, однако стекло быстро покрывается отпечатками.

Передняя панель лишена подсветки для сенсорных кнопок, также отсутствует светодиодный индикатор событий.

Карточки вставляются в разъемы, размещенные под съемной задней крышкой. Все три разъема доступны одновременно, вынимать SIM-карту, чтобы установить карту памяти, не придется.

Сдвоенный разъем вполне удобен, а вот в одиночный слот устанавливать SIM-карту сложно, а вынимать еще сложнее, потому что направляющие имеют сильный изгиб. Оба слота для SIM-карт рассчитаны на формат Micro-SIM. Горячая замена карт не поддерживается, аппарат не видит SIM-карт, пока вручную не осуществишь перезагрузку.

Модуль камеры не выпирает за пределы задней стенки корпуса, смартфон не покачивается при прикосновениях к экрану, лежит на твердой поверхности устойчиво. Вспышка рядом с камерой собрана из двух светодиодов, она довольно яркая.

Обе боковые кнопки установлены на правой грани. Клавиши крупные, не сильно выпирают за пределы поверхности, имеют мягкий ход, но это нормально для такого типа корпуса.

Основной динамик выведен в нижнюю часть задней стороны корпуса, звук лежащего на столе смартфона слегка приглушается, но не полностью. Впрочем, запас громкости динамика в любом случае нельзя назвать избыточным, смартфон далеко не из громких.

Оба интерфейсных разъема, выход 3,5 мм на наушники и Micro-USB, вынесены на верхний торец. Micro-USB поддерживает подключение внешних устройств в режиме USB OTG. Отверстия второго, вспомогательного микрофона на корпусе не наблюдается, так что, скорее всего, системы шумоподавления здесь нет.

Выпускается Haier T54P только в одном варианте окраса, это серый с металлическим блеском пластик с шероховатой текстурированностью под ткань. Сочетание довольно странное, поскольку краска типа серый металлик чаще используется при попытке имитировать металл, но «тряпичный» рисунок текстур здесь категорически отметает любой намек на металлическую поверхность.

Экран

Смартфон Haier T54P оснащен сенсорным дисплеем IPS с размерами 62×110 мм при диагонали в 5 дюймов, защищенным плоским стеклом Dragontrail Asahi. Разрешение экрана при этом составляет 1280×720 точек, то есть ниже Full HD. Соответственно, плотность точек составляет около 294 ppi. Рамка широкая: по бокам более 4,5 мм, снизу — 18 мм, сверху — 17 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или задавать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тест AnTuTu диагностирует поддержку 5 одновременных касаний мультитач.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (ниже просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Haier T54P, далее их можно различать по размеру):

Экран у Haier T54P такой же темный (яркость по фотографиям 115 у обоих). Двоение отраженных объектов в экране Haier T54P слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана, есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие, которое по эффективности хуже, чем у Nexus 7. Но все же следы от пальцев удаляются легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 390 кд/м², минимальное — 14 кд/м². Максимальная яркость невысокая, но, учитывая отличные антибликовые свойства, даже в солнечный день вне помещения на экране можно будет что-то разобрать. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится слева от прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 120 кд/м² (очень ярко), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 390 кд/м² (высоковато), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до тех же 390 кд/м² (до максимума — так и нужно); если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 11, 390 и 390 кд/м² (среднее значение опять слишком высокое), регулятор на 0% — 1,4, 380 и 390 кд/м² (первое значение слишком низкое, второе — слишком высокое). Получается, что функция автоподстройки яркости работает не совсем адекватно. На любом уровне яркости значимая модуляция подсветки отсутствует, поэтому и нет никакого мерцания экрана.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. На микрофотографии можно разглядеть типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Haier T54P и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Насыщенность и оттенок цветов на экране Haier T54P близки к естественным, но цветовой баланс заметно отличается от экрана для сравнения.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Haier T54P контраст уменьшился в большей степени из-за сильного высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), и уменьшилась примерно одинаково. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется сильно, но остается условно нейтрально-серого оттенка или слегка синеет. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля плохая:

Контрастность (примерно в центре экрана) нормальная — порядка 880:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 20 мс (10 мс вкл. + 10 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 36 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,28, что немного выше стандартного значения 2,2. При этом реальная гамма-кривая существенно отклоняется от степенной зависимости:

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват немного отличается от sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

Однако отклонения координат первичных цветов от вершин треугольника sRGB небольшие, поэтому визуально цвета на этом экране практически не отличаются от естественных. Баланс оттенков на шкале серого плохой, так как цветовая температура значительно превышает стандартное значение 6500 К, но хотя бы отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10, что для потребительского устройства считается хорошим показателем. При этом цветовая температура и ΔE мало изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







В этом устройстве есть достаточно продвинутая система из профилей и настроек, якобы предоставляющая возможность скорректировать цветовой баланс и пр. Называется она MiraVision. Впрочем, попытки исправить с ее помощью цветовой баланс не увенчались успехом, так как коррекция цветовой температуры приводит к тому, что оттенок полутонов меняется, а точка белого — почти нет, смотрится это отвратительно. Так же действует и отдельная регулировка цветовой температуры .

Подведем итоги: экран имеет невысокую максимальную яркость, но обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством как-то можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. Для условий полной темноты получается установить комфортный уровень яркости. Есть и режим с автоматической подстройкой яркости, но работает он не совсем адекватно. К достоинствам экрана нужно отнести отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, а также близкий к sRGB цветовой охват. К значимым недостаткам — низкую стабильность черного к отклонению взгляда от перпендикуляра к плоскости экрана, а также плохие равномерность черного поля и цветовой баланс. В целом качество экрана нельзя считать высоким.

Камера

Фронтальная камера у Haier T54P делает снимки с максимальным разрешением 5 Мп, имеет объектив c диафрагмой f/2,4 без собственной вспышки. Качество съемки скромное: изображение темноватое, матрица обладает низкой чувствительностью, ей всегда не хватает света, детали в темных участках проработаны слабо.

Основная камера выполнена на основе модуля с разрешением 8 Мп и объектива c диафрагмой f/2,4, с довольно яркой вспышкой из двух диодов. У камеры довольно быстрый автофокус, есть функция стабилизации.

Меню управления здесь стандартное, хорошо знакомое по множеству китайских аппаратов на платформе MediaTek. Оно простое по виду и строению. Вручную можно устанавливать экспозицию, светочувствительность (до ISO 1600), баланс белого, яркость, контрастность, насыщенность, есть шкала экспокоррекции. Можно выбирать сюжетные режимы, есть режим HDR, функции обнаружения лиц, улыбки и возможность съемки по жесту.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 1080р, нет режимов съемки со скоростью 60 fps и 4К. Есть функция электронной стабилизации, но она лишь добавляет искажений, а колебания при съемке с рук на ходу смягчает слабо. Качество видео среднее: изображение рыхловатое, но светлое, без артефактов. Звук записывается вполне чисто, но системы шумоподавления в этом смартфоне нет.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

С общими планами камера справляется плохо. Макросъемка камере не удается. Текст в целом различим. На общих планах зачастую возникает сильная нерезкость по краям. Порой камере удается отработать центральную часть кадра.

Камеру сложно назвать даже средней. Она нередко промахивается с фокусом, а если и попадает, то детализация снимков очень низкая, да и огромные зоны нерезкости по краям делают съемку почти бесполезной. Впрочем, для совсем нетребовательной съемки общих планов камера может подойти, да и со съемкой текста в целом справится. Однако риск получить нерезкий или просто неудачный снимок очень велик.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Haier T54P минимальны: смартфон не умеет работать в сетях 4G, поддерживает только один диапазон Wi-Fi (2,4 ГГц), NFC нет. Качество связи особых претензий не вызвало, в сетях московских операторов смартфон ведет себя уверенно.

Навигационный модуль поддерживает лишь одну из спутниковых систем — GPS. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение первой минуты. Датчик магнитного поля, на основе которого функционирует цифровой компас навигационных программ, у смартфона, к счастью, имеется.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. В телефонной книге присутствуют лишь штатные возможности настройки отображения контактов. Встроенного черного списка нет, функции автоматической записи телефонных разговоров с линии тоже нет. Разговорный динамик издает не самый качественный звук, есть небольшие искажения, порой слышны хрипы, запас громкости невелик. Виброзвонок вполне ощутимый.

Интерфейс позволяет выбрать для каждой из функций определенную SIM-карту заранее или прямо во время соединения. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы в Haier T54P используется 32-разрядная программная платформа Google Android версии 6.0, есть возможность обновления по воздуху (ОТА). Альтернативного интерфейса тут нет, смартфон работает на чистой ОС Android с фирменным оформлением Material Design. Дополнительных программ, кроме диспетчера файлов и менеджера батареи, не установлено.

Для прослушивания музыки предназначен штатный музыкальный проигрыватель Android со стандартным набором настроек в виде эквалайзера с предустановленными значениями. Звучание в наушниках у смартфона, как и через основной динамик, скромное: звук глуховатый, безликий, запас громкости невелик. Имеется FM-радио с возможностью записи программ с эфира, оно работает только с подключенными наушниками.

Производительность

Аппаратная платформа Haier T54P строится на базе SoC MediaTek MT6580. В конфигурацию данного чипа входят 4 процессорных ядра Cortex-A7, работающих на частоте до 1,3 ГГц. За обработку графики отвечает видеоускоритель Mali-400 МР. Объем ОЗУ равняется всего лишь 1 ГБ, для современных требований Android этого явно маловато, а пользовательское хранилище изначально составляет всего около 5 ГБ, остальное отдано системе. Менее 400 МБ ОЗУ в реальности остается свободными после перезагрузки, очистки памяти и закрытия всех приложений.

Есть возможность расширения встроенной памяти за счет установки карт microSD, и для этого не придется вынимать ни одну из SIM-карт. На практике наша проверочная карта Transcend Premium microSDXC UHS-1 объемом 128 ГБ уверенно распозналась устройством. Можно отформатировать карту памяти так, чтобы устанавливать на нее приложения, здесь это насущная необходимость.

MediaTek MT6580 в Haier T54P — это дешевая платформа, старенькая, и маломощная, с отсталыми процессорными ядрами Cortex-A7, малым количеством оперативной памяти и таким же слабым видеоускорителем. Современные тесты 3DMark Ice Storm Sling Shot и GFX Benchmark смартфону просто недоступны вследствие того, что видеоускоритель не поддерживает OpenGL ES 3.1, запускаются лишь самые старые тесты, с OpenGL ES 2.0. Haier T54P пока еще справляется с основными задачами и даже позволяет поиграть в нетребовательные игры, но запаса для будущих обновлений у его аппаратной начинки нет.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.



Haier T54P

(MediaTek MT6580) Leagoo M5 Plus

(MediaTek MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Wileyfox Swift 2

(Qualcomm Snapdragon 430) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 23315 29450 21993 45277 40659 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 397/1073 534/1390 387/957 643/2120 586/2417

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).



Haier T54P

(MediaTek MT6580) Leagoo M5 Plus

(MediaTek MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Wileyfox Swift 2

(Qualcomm Snapdragon 430) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) 3DMark Ice Storm Sling Shot

(больше — лучше) — 103 — 295 323 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (Onscreen, fps) — 3 — 11 8 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1 (1080p Offscreen, fps) — 1 — 4 3 GFXBenchmark T-Rex (Onscreen, fps) 8 10 9 21 21 GFXBenchmark T-Rex (1080p Offscreen, fps) 4 6 5 16 13

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.



Haier T54P

(MediaTek MT6580) Leagoo M5 Plus

(MediaTek MT6737) Micromax Canvas Juice A1

(Qualcomm Snapdragon 210) Wileyfox Swift 2

(Qualcomm Snapdragon 430) Doogee Y6

(MediaTek MT6750) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 15864 15994 16297 11250 11288 Google Octane 2

(больше — лучше) 2108 2507 1922 3146 3343 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 2149 1797 2170 1371 1570

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Видно, что нагрев сильно локализован в верхней части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил 39 градусов (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

По результатам тестирования испытуемый, как это чаще всего и бывает, не оказался снабжен всеми необходимыми декодерами, которые нужны для полноценного проигрывания большинства наиболее распространенных в сети мультимедийных файлов, в данном случае, звуковых. Для успешного их проигрывания придется прибегнуть к помощи стороннего проигрывателя — к примеру, MX Player. Правда, и в нем необходимо изменять настройки и устанавливать вручную дополнительные пользовательские кодеки, ведь теперь данный плеер официально не поддерживает звуковой формат АС3.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится нормально, звука нет видео воспроизводится нормально, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится с задержками воспроизводится с небольшими задержками 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 видео воспроизводится с задержками, звука нет видео воспроизводится с небольшими задержками, звука нет

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

Интерфейса MHL, как и Mobility DisplayPort, мы в данном смартфоне не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона среднее, но в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. Отметим: частота обновления экрана выше типичной и составляет 63 Гц. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1280 на 720 пикселей (720p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235 — в тенях всего пара оттенков сливается с черным, но в светах отображаются все градации оттенков.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Haier T54P, имеет очень большую емкость 5000 мА·ч. При таком аккумуляторе и маломощной нетребовательной аппаратной платформе смартфон не мог не показать очень высокий уровень автономности. Это не рекорд, но уровень гораздо выше среднего. По сути, это и есть главный козырь неприметной модели Haier T54P.

В реальных сценариях смартфон, конечно, не живет без зарядки бесконечно долго, но при средних нагрузках дня три протянуть вполне способен. Сами разработчики обещают до 1200 часов в режиме ожидания и до 20 часов непрерывного разговора.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения, хотя в смартфоне имеется особый режим максимального энергосбережения, отключающий все ресурсоемкие процессы для увеличения длительности автономной работы. В таком режиме становятся доступны= лишь основные функции телефона: голосовая связь, SMS, доступ к контактной книге, будильник.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Haier T54P 5000 мА·ч 23 ч. 10 м. 17 ч. 00 м. 8 ч. 40 м. Leagoo M5 Plus 2500 мА·ч 9 ч. 30 м. 7 ч. 00 м. 3 ч. 40 м. Micromax Canvas Juice A1 4000 мА·ч 19 ч. 00 м. 14 ч. 00 м. 7 ч. 00 м. Doogee Y6 3200 мА·ч 16 ч. 00 м. 12 ч. 30 м. 4 ч. 50 м. Wileyfox Swift 2 2700 мА·ч 11 ч. 30 м. 9 ч. 00 м. 5 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора более 23 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует не менее 17 часов, это очень хороший результат. В режиме 3D-игр смартфон проработал более 8,5 часов.

Смартфон не поддерживает быструю зарядку, комплектный сетевой адаптер полностью заряжает батарею начальным током 1,3 А при напряжении 5,2 В в течение без малого 4 часов. Беспроводная зарядка также не поддерживается.

Итог

Haier T54P оказался не выдающимся смартфоном, как и следовало ожидать исходя из его характеристик. Выкладывая за него 8 тысяч рублей, пользователь должен учитывать, что приобретает аппарат, не способный работать в сетях 4G. Качество экрана, камер, звуковой системы, коммуникационные возможности у героя обзора также не на высоком уровне. Однако в отличие от большинства конкурентов данного сегмента, смартфон может похвастать весьма долгим временем автономной работы, а также вполне добротным качеством исполнения, тут к Haier никаких претензий нет. И тем не менее, из плюсов у Haier T54P — лишь емкий аккумулятор, да несколько приятных мелочей, вроде поддержки USB OTG, возможности установить три карточки и наличия магнитного компаса для навигации. В принципе, для пользователей, которые нуждаются в надежном мобильном помощнике с очень долгим временем автономной работы, такой смартфон может стать интересным приобретением, хотя все-таки есть ощущение, что аппарат немного переоценен.

В заключение предлагаем посмотреть наш видеообзор смартфона Haier T54P:

Наш видеообзор смартфона Haier T54P можно также посмотреть на iXBT.Video