Обзор смартфона Asus Zenfone 4: центральная модель нового поколения линейки с двумя камерами

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Этой осенью в Риме состоялась европейская презентация четвертого уже поколения смартфонов Asus под общим названием Zenfone 4. Генеральный директор компании Asus Джерри Шен (Jerry Shen) представил ожидаемое обновление популярного семейства смартфонов тайваньской компании на пресс-конференции «Мы любим фото». Все смартфоны Zenfone четвертого поколения оснащаются двойной фронтальной или основной камерами — компания Asus сейчас уделяет все большее внимание возможностям мобильной фотографии, реализованным в своих смартфонах. Также все новые модели оснащаются современными мобильными процессорами Qualcomm Snapdragon в различной конфигурации.

Всего было представлено пять моделей из обновленного семейства Asus Zenfone 4: Zenfone 4 Pro, Zenfone 4, Zenfone 4 Selfie Pro, Zenfone 4 Selfie и Zenfone 4 Max; в каждой из них делается упор на какую-то определенную характеристику. Так, Selfie и Selfie Pro получили двойные фронтальные камеры с удобным в использовании программным обеспечением для обработки изображений, благодаря которым можно в любых условиях получать качественные селфи-снимки, в том числе групповые. Модель Zenfone 4 Pro — это максимально производительный аппарат на мощнейшей платформе Qualcomm Snapdragon 835, а для Zenfone 4 Max основополагающей характеристикой является длительное время автономной работы.

Мы же сегодня рассмотрим центральную модель семейства, «обычный» Asus Zenfone 4. Логично предположить, что это модель с наиболее сбалансированным набором характеристик и возможностей. Проверим, так ли это на самом деле.

Основные характеристики Asus Zenfone 4 (модель ZE554KL)

SoC Qualcomm Snapdragon 630, 8 ядер ARM Cortex-A53 @2,2 ГГц

или

SoC Qualcomm Snapdragon 660, 8 ядер Kryo 260 (4@2,2 ГГц + 4@1,8 ГГц)

или SoC Qualcomm Snapdragon 660, 8 ядер Kryo 260 (4@2,2 ГГц + 4@1,8 ГГц) GPU Adreno 508

или

GPU Adreno 512

или GPU Adreno 512 Операционная система Android 7.1.1 с ZenUI 4.0

Сенсорный дисплей IPS 5,5″, 1920×1080, 401 ppi

Оперативная память (RAM) 4/6 ГБ, внутренняя память 64 ГБ

Поддержка Nano-SIM (2 шт.)

Поддержка microSD до 2 ТБ

Сети GSM (850/900/1800/1900 МГц)

Сети WCDMA/HSPA+ (1, 2, 3, 5, 6, 8, 19)

Сети LTE FDD Cat.12 (1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 32), TD (38—41)

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц)

Bluetooth 5.0

NFC

USB Type-C, USB OTG

GPS, A-GPS, Глонасс, BDS

Основная камера 12 Мп, f/1,8, автофокус, 4К-видео

Дополнительная камера 8 Мп, f/2,2, широкоугольный объектив 120°

Фронтальная камера 8 Мп, f/2,0

Датчик приближения, освещения, магнитного поля, дактилоскопический, гироскоп, детектор шага

Аккумулятор 3300 мА·ч, Quick Charge 4.0

Размеры 155×75×7,5 мм

Масса 165 г

Средняя цена Asus Zenfone 4 (4/64 ГБ) Средняя цена Asus Zenfone 4 (6/64 ГБ) виджет Яндекс.Маркет виджет Яндекс.Маркет Розничные предложения Asus Zenfone 4 (4/64 ГБ) Розничные предложения Asus Zenfone 4 (6/64 ГБ) виджет Яндекс.Маркет виджет Яндекс.Маркет

Комплект поставки

Упаковка Asus Zenfone 4 — простая и в то же время стильно оформленная коробка с черным бархатистым окрасом и золотистыми надписями. Содержимое внутри разложено по отдельным более мелким коробочкам.

Комплект состоит из соединительного USB-кабеля и сетевого адаптера (5 В 2 А). Ключик для извлечения карт стандартно закреплен на картонной вставке. Кроме того, в набор вложены гибкий прозрачный защитный чехол и проводная стереогарнитура с резиновыми накладками трех размеров.

Внешний вид и удобство использования

Asus Zenfone 4 получил стеклянный корпус совершенно простой формы, не очень тонкий, но и не слишком тяжелый, с абсолютно плоскими передней и задней панелями и сильно закругленными углами в плане.

Стеклянные панели соединяет по боковому периметру выпуклая металлическая рамка с матовой поверхностью. Рамка совершенно не скользкая, она позволяет надежно удерживать смартфон в руке, даже несмотря на стекло спереди и сзади.

Смартфон с 5,5-дюймовым дисплеем миниатюрным точно не назвать, это довольно крупный аппарат, который за счет сильно закругленных угловых частей вполне комфортно размещается в карманах одежды. Отпечатков пальцев на боковой рамке, конечно, не разглядеть, но обе стеклянные панели от их появления не застрахованы.

Плоское стекло на тыльной стороне делает аппарат чрезвычайно неустойчивым на наклонных гладких поверхностях, аппарат буквально сползает со стола, тут нужно быть особенно аккуратным.

На задней панели разместился модуль двойной камеры со вспышкой, все это выполнено вровень с поверхностью, ничто не выпирает за пределы корпуса. Объективы камер из-за этого быстрее загрязняются, но зато это позволяет быстрее и проще протереть их, в том числе предметами одежды.

Площадка дактилоскопического датчика установлена спереди под экраном, она не имеет под собой механической кнопки, это всего лишь углубление в стекле. Сканер отпечатков пальцев работает без особых претензий, распознавание происходит быстро, хотя порой бывают и неудачные попытки авторизации.

Вся передняя панель полностью покрыта 2.5D-стеклом с покатыми краями. В верхней части над экраном привычно разместились датчики, глазок фронтальной камеры, а также светодиодный индикатор событий.

Под экраном по бокам от площадки дактилоскопического датчика установлены две сенсорные кнопки, имеющие собственную подсветку. В настройках длительность подсветки можно установить на неограниченное время, что встречается крайне редко.

Боковые клавиши не очень сильно выдаются за пределы корпуса, к тому же они перестали различаться по текстуре, как это было раньше в смартфонах Asus, поэтому их не так легко отличить между собой на ощупь.

Разъем для карточек, расположенный на левой грани, является гибридным: в один из слотов устанавливается карта Nano-SIM, в другой — карта памяти или вторая SIM-карта формата Nano-SIM.

На нижнем торце собраны все элементы, обычно распределяемые в смартфонах по двум торцам: здесь можно найти и 3,5-миллиметровый разъем под миниджек наушников, и отверстие разговорного микрофона, и выход основного динамика, и разъем USB Type-C.

На верхнем же торце обнаруживается лишь вспомогательный микрофон для работы системы шумоподавления.

Аппарат доступен в продаже в черном («Звездный черный»), белом («Лунный белый») и зеленом («Мятный зеленый») цветах. Приятно выглядит передняя панель под стеклом: она всегда соответствует общему цвету корпуса, что делает образ визуально законченным. Защиты от влаги и пыли корпус смартфона не получил.

Экран

Asus Zenfone 4 оснащен дисплеем IPS с защитным 2.5D-стеклом Corning Gorilla Glass. Размеры экрана составляют примерно 68×121 мм при диагонали в 5,5 дюйма. Разрешение при этом — 1920×1080, плотность точек около 401 ppi.

Ширина рамки вокруг экрана по бокам составляет около 3 мм, отступы сверху и снизу имеют высоту от 16 до 17 мм.

Яркость дисплея можно подстраивать вручную или использовать автоматические настройки, основанные на работе датчика внешнего освещения. Тесты мультитач диагностируют поддержку 10 одновременных касаний. Есть функция работы в перчатках.

Подробную экспертизу с использованием измерительных приборов провел редактор разделов «Мониторы» и «Проекторы и ТВ» Алексей Кудрявцев. Приводим его экспертное мнение об экране исследуемого образца.

Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, устойчивой к появлению царапин. Судя по отражению объектов, антибликовые свойства экрана не хуже, чем у экрана Google Nexus 7 (2013) (далее просто Nexus 7). Для наглядности приведем фотографию, на которой в выключенных экранах отражается белая поверхность (слева — Nexus 7, справа — Asus Zenfone 4, далее их можно различать по размеру):

Экран у Asus Zenfone 4 немного темнее (яркость по фотографиям 105 против 109 у Nexus 7). Двоение отраженных объектов в экране Asus Zenfone 4 очень слабое, это свидетельствует о том, что между слоями экрана (конкретнее между внешним стеклом и поверхностью ЖК-матрицы) нет воздушного промежутка (экран типа OGS — One Glass Solution). За счет меньшего числа границ (типа стекло/воздух) с сильно различающимися коэффициентами преломления такие экраны лучше смотрятся в условиях интенсивной внешней засветки, но вот их ремонт в случае потрескавшегося внешнего стекла обходится гораздо дороже, так как менять приходится экран целиком. На внешней поверхности экрана есть специальное олеофобное (жироотталкивающее) покрытие (по эффективности даже лучше, чем у Nexus 7), поэтому следы от пальцев удаляются значительно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла.

При ручном управлении яркостью и при выводе белого поля во весь экран максимальное значение яркости составило около 630 кд/м², минимальное — 5,0 кд/м². Максимальная яркость очень высокая, и, учитывая отличные антибликовые свойства, читаемость даже в солнечный день вне помещения должна быть на достойном уровне. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного значения. В наличии автоматическая регулировка яркости по датчику освещенности (он находится левее прорези фронтального громкоговорителя). В автоматическом режиме при изменении внешних условий освещенности яркость экрана как повышается, так и понижается. Работа этой функции зависит от положения ползунка регулировки яркости. Если он на 100%, то в полной темноте функция автояркости уменьшает яркость до 16 кд/м² (нормально), в условиях освещенного искусственным светом офиса (около 550 лк) устанавливает на 265 кд/м² (подойдет), в очень ярком окружении (соответствует освещению ясным днем вне помещения, но без прямого солнечного света — 20000 лк или немного больше) яркость повышается до 630 кд/м² (до максимума — так и нужно). Если регулировка примерно на 50%, то значения следующие: 16, 170 и 630 кд/м² (также подходящие значения). Если регулятор на 0% — 5,0, 65 и 590 кд/м² (первые два значения занижены, что логично). Получается, что функция автоподстройки яркости работает адекватно и позволяет владельцу настраивать свою работу под индивидуальные требования. Только на очень низком уровне яркости появляется значимая модуляции подсветки, но ее частота высокая, порядка 2,3 кГц, поэтому видимое мерцание экрана отсутствует и не может быть выявлено в тесте на наличие стробоскопического эффекта.

В данном смартфоне используется матрица типа IPS. Микрофотографии демонстрируют типичную для IPS структуру субпикселей:

Для сравнения можно ознакомиться с галереей микрофотографий экранов, используемых в мобильной технике.

Экран имеет хорошие углы обзора без значительного сдвига цветов даже при больших отклонениях взгляда от перпендикуляра к экрану и без инвертирования оттенков. Для сравнения приведем фотографии, на которых на экраны Asus Zenfone 4 и Nexus 7 выведены одинаковые изображения, при этом яркость экранов изначально установлена примерно на 200 кд/м², а цветовой баланс на фотоаппарате принудительно переключен на 6500 К.

Перпендикулярно к экранам белое поле:

Отметим хорошую равномерность яркости и цветового тона белого поля.

И тестовая картинка:

Цвета на экране Asus Zenfone 4 имеют естественную насыщенность, цветовой баланс у Nexus 7 и тестируемого экрана заметно различается. Фотография выше получена в случае выбранного по умолчанию профиля Balance в настройках экрана, всего их четыре:

Профиль Bluelight Filter предоставляет возможность снизить интенсивность синей компоненты на заданную величину, в профиле Vivid чуть выше цветовой контраст, а в профиле Customized можно регулировать оттенок и насыщенность. И во всех профилях, кроме Фильтр синего, доступна регулировка оттенка теплее—холоднее.

Теперь под углом примерно 45 градусов к плоскости и к стороне экрана:

Видно, что цвета не сильно изменились у обоих экранов, но у Asus Zenfone 4 контраст уменьшился в большей степени из-за большего высветления черного.

И белое поле:

Яркость под углом у экранов уменьшилась (как минимум в 5 раз, исходя из разницы в выдержке), но у Asus Zenfone 4 экран под этим углом все же чуть темнее. Черное поле при отклонении по диагонали высветляется в средней степени и приобретает красноватый оттенок. Фотографии ниже это демонстрируют (яркость белых участков в перпендикулярном плоскости экранов направлении одинаковая!):

И под другим углом:

При перпендикулярном взгляде равномерность черного поля хорошая, хоть и не идеальная:

Контрастность (примерно в центре экрана) высокая — порядка 1300:1. Время отклика при переходе черный-белый-черный равно 30 мс (17 мс вкл. + 13 мс выкл.). Переход между полутонами серого 25% и 75% (по численному значению цвета) и обратно в сумме занимает 41 мс. Построенная по 32 точкам с равным интервалом по численному значению оттенка серого гамма-кривая не выявила завала ни в светах, ни в тенях. Показатель аппроксимирующей степенной функции равен 2,31, что выше стандартного значения 2,2, потому и изображение чуть затемнено. При этом реальная гамма-кривая немного отклоняется от степенной зависимости:

Наличия динамической подстройки яркости подсветки в соответствии с характером выводимого изображения мы не выявили, что очень хорошо.

Цветовой охват близок к sRGB:

Спектры показывают, что светофильтры матрицы в умеренной степени подмешивают компоненты друг к другу:

В итоге цвета имеют естественную насыщенность и оттенок. По умолчанию баланс оттенков на шкале серого хороший, так как цветовая температура хоть и заметно выше стандартных 6500 К, но отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) ниже 10, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом оба параметра не очень сильно изменяются от оттенка к оттенку — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. (Самые темные области шкалы серого можно не учитывать, так как там баланс цветов не имеет большого значения, да и погрешность измерений цветовых характеристик на низкой яркости большая.)







На графиках выше кривые Без корр. соответствуют результатам без какой-либо коррекции цветового баланса, а кривые Тепло — данным, полученным после сдвига ползунка коррекции цветовой температуры в крайнее «теплое» положение. Видно, что изменение баланса соответствует ожидаемому результату, так как цветовая температура приблизилась к стандартному значению, но ΔE немного возросла. Отметим, что данная функция реализована в варианте скорее для галочки, так как нет численного отображения величины коррекции.

Подведем итоги: экран имеет очень высокую максимальную яркость и обладает отличными антибликовыми свойствами, поэтому устройством без особых проблем можно будет пользоваться вне помещения даже летним солнечным днем. В полной темноте яркость можно понизить до комфортного уровня. Допустимо использовать и режим с автоматической подстройкой яркости, работающий адекватно. Также к достоинствам экрана нужно отнести наличие эффективного олеофобного покрытия, отсутствие воздушного промежутка в слоях экрана и мерцания, высокий контраст, близкий к sRGB цветовой охват и приемлемый цветовой баланс. Качество экрана можно считать высоким.

Камера

Фронтальный модуль получил сенсор с разрешением 8 Мп и объектив с диафрагмой f/2,0 без собственной вспышки и автофокуса. Качество съемки впечатляет: если выключить функцию украшения портрета (сглаживающую текстуру кожи), то получается максимально четкая, яркая картинка с высокой детализацией и хорошей резкостью. Подводит разве что ненатуральная цветопередача.

В качестве основной камеры используется набор из двух модулей. Главный модуль получил сенсор Sony IMX362 с разрешением 12 Мп (размер матрицы — 1/2,55″, размер пикселей — 1,4 мкм) и 6-элементный объектив с диафрагмой f/1,8, углом обзора 83°, 4-осевой оптической стабилизацией изображения и системой двухпиксельной фазовой автофокусировки. Дополнительный модуль имеет сенсор 8 Мп и широкоугольный объектив (120°) с фиксированным фокусным расстоянием и диафрагмой f/2,2. Переключение между камерами осуществляется практически мгновенно с помощью кнопки на экране.

Камеры функционируют на основе процессора обработки изображений Qualcomm Spectra 160, призванного обеспечивать скорость и плавность фокусировки и масштабирования, а также улучшенную точность цветопередачи. В системе камер также используются датчик цветокоррекции и фирменная технология PixelMaster. В меню есть ручные настройки для фото- и видеосъемки (выдержка (от 1/10000 до 32 с), светочувствительность (до ISO 3200), баланс белого, выбор типа фокусировки и экспокоррекция). Доступна возможность сохранения снимков в формат RAW.

Камера может снимать видео в максимальном разрешении 4К, а также в Full HD (1920×1080) со скоростью 60 и 30 fps. Причем во всех режимах работает функция стабилизации, что похвально. Правда, порой она и приводит к появлению «желеобразных» искажений на видео при проводке.

С видеосъемкой камера справляется неплохо. Изображение четкое, плавное, резкое и детализированное. Претензии можно предъявить, опять же, к едким чрезмерно насыщенным краскам цветопередачи. Звук тоже записывается четко и чисто, система шумоподавления с двумя микрофонами в целом отрабатывает достойно, хотя с сильным шумом ветра справляется не всегда.

Далее представлены примеры фотографий с нашими комментариями по качеству. Работу фотокамеры прокомментировал наш специалист Антон Соловьев.

Хорошая резкость даже на средних планах. Текст отработан хорошо. В режиме так называемого Суперразрешения камера делает снимки с разрешением 48 Мп — по сути, это склейка 4 панорамных снимков в один. Результат выглядит не так уж плохо. Имеется небольшая зона нерезкости в левой части кадра, но в остальном резкость по полю неплохая. С макросъемкой камера справляется хорошо. Хорошая детализация по полю кадра за исключением левого края. Макросъемка при комнатном освещении удается камере неплохо.

Камера получилась хорошей. Шумы порой заметны, но не бросаются в глаза. Шарпинг тоже присутствует, но не напрягает. Вообще, программная обработка весьма умеренная. Немного огорчает зона нерезкости вдоль левого края, и даже не вполне ясно, дефект ли это нашего тестового экземпляра или какая-то программная недоработка. При хорошем освещении камера способна выдавать достаточно высокую детализацию и по полю кадра, и по планам.

ЭФР 24 мм (основная камера) ЭФР 11 мм (дополнительная камера)

Вопреки новым трендам, установленный в Zenfone 4 дополнительный модуль камеры снабжен не теле-, а ультраширокоугольным объективом, хотя казалось, что эта фишка уже осталась в прошлом. Немного сомнительно выглядит использование меньшего сенсора под больший угол зрения объектива, поскольку мелкие детали в таком случае начнут пропадать, создавая ощущение мыльности изображения. Впрочем, при реальной съемке этот эффект практически незаметен из-за слабого сенсора, шум которого перекрывает упомянутые проблемы. В итоге широкоугольный модуль нельзя назвать хорошим — он в лучшем случае средний, и не совсем ясно, в каких сценариях его имеет смысл использовать.

Про основную же камеру можно сказать, что она удалась и хорошо справится со множеством сценариев.

Телефонная часть и коммуникации

Коммуникационные возможности Asus Zenfone 4 включают поддержку передачи данных в сетях LTE FDD и TD. В том числе, поддерживаются все наиболее распространенные на территории нашей страны диапазоны частот (Band 3, 7 и 20 FDD LTE). Благодаря новой SoC, в которой используется модем Qualcomm Snapdragon X12 LTE, поддерживается LTE Cat.12/13 (600/150 Мбит/с на скачивание/отдачу соответственно).

В городской черте московского региона аппарат ведет себя уверенно, не теряет связь в местах неуверенного приема, быстро восстанавливает соединение. Скорость в сети LTE стабильная, проблем с соединением в 4G нет. Другие коммуникационные возможности также богаты: они включают поддержку Bluetooth 5.0 и обоих диапазонов Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц). Есть и модуль NFC, однако он, к сожалению, не работает полноценно с проездными картами Тройка и приложением «Мой проездной».

Навигационный модуль работает с GPS (с A-GPS), с отечественной Глонасс и с китайской Beidou. Первые спутники при холодном старте обнаруживаются в течение десятков секунд, точность позиционирования на территории московского региона не идеальная. Имеется встроенный датчик магнитного поля для функционирования компаса.

Телефонное приложение поддерживает Smart Dial, то есть во время набора телефонного номера сразу осуществляется и поиск по первым буквам в контактах. Способы сортировки и отображения контактов стандартны для интерфейса Android, сортировка контактов возможна по фамилии или имени, то же самое и с отображением контакта звонящего. Можно воспользоваться расширенными настройками с применением спам-фильтра, смарт-поиска по контактам, защиты паролем, связки дублирующих записей и много другого с помощью программы Дозвонщик ZenUI, которую можно скачивать и обновлять через Google Play.

В разговорном динамике голос знакомого собеседника хорошо узнаваем, посторонних шумов нет, звук натуральный, приятный на слух, яркий, насыщенный и чистый, запас громкости достаточен. Виброзвонок тоже очень мощный, такой пропустить нельзя.

Платформа поддерживает активное ожидание обеих SIM-карт в 3G/4G одновременно. То есть SIM-карта может находиться в активном ожидании в сети 3G/4G, а не только в 2G, даже если для передачи данных в 4G назначена другая карта (например, SIM-карты Beeline в качестве основной и московская Tele2 активны в режима ожидания одновременно). Интерфейс позволяет заранее выбрать определенную карту и для отправки SMS, и для голосовых вызовов, и для передачи данных. Работают карты в режиме Dual SIM Dual Standby, радиомодем здесь один.

Программное обеспечение и мультимедиа

В качестве программной платформы используется ОС Android версии 7.1.1 с возможностью обновления по воздуху (ОТА). В аппаратах четвертого поколения Asus Zenfone установлена новая версия собственной фирменной оболочки ZenUI 4.0. Интерфейс у нее, как обычно, максимально подробный, настроить можно практически все, от назначения виртуальных кнопок и индикаторов до многооконного режима и жестов. В плане оформления на фоне стремящихся к лаконичности интерфейсов других производителей Asus ZenUI продолжает выглядеть аляповато, ей не хватает лоска и сдержанной стильности.

Дополнительных программ довольно много: здесь и клиенты соцсетей, и собственные утилиты для мониторинга системы, и даже отдельный бьютификатор для селфи-снимков. Из нового можно отметить автоматическое распознавание лиц с расстановкой меток в приложении «Галерея», систему экстренной коммуникации в случае происшествий Safeguard и удобную «закладку» для веб-страниц Page Marker.

Для прослушивания музыки используется штатный плеер Google Music, для настройки параметров аудиосистемы служит специальное приложение AudioWizard. Разговорный динамик этого смартфона работает в паре с основным для озвучивания музыки, игр и пр., создавая стереоэффект. Звучат динамики громко и чисто, претензий по звуку нет. Два микрофона с функцией шумоподавления устраняют окружающие шумы для лучшего качества голосовой связи, а также во время записи видео и потоковой передачи голосовых данных в реальном времени. Кроме того, при подключенных наушниках используется технология пространственного звучания DTS Headphone:X и поддерживается аудиофильский формат 24 бита/192 кГц. В наушниках звук тоже яркий, чистый и насыщенный, запас громкости велик.

Диктофон демонстрирует отличную чувствительность, смартфон вполне пригоден для записи интервью и лекций.

Производительность

В привычной для себе манере Asus продолжает выпускать в продажу продукты с идентичными названиями, но разным техническим оснащением. Зачем это делается, совершенно непонятно, вполне можно было бы разделить модификации по названиям и не путать пользователей. Теперь же мы имеет новый смартфон под названием Asus Zenfone 4, который может работать на однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 630 или Qualcomm Snapdragon 660, а разница между этими платформами достаточно велика. Старшая SoC Snapdragon 660 имеет 8 CPU-ядер Kryo 260 (4@2,2 ГГц + 4@1,8 ГГц), в то время как установленная в нашем тестовом образце SoC Snapdragon 630 имеет CPU-ядра ARM Cortex-A53. Их тоже 8, и максимальная их частота тоже составляет 2,2 ГГц, однако ядра Kryo 260 заметно мощнее. Видеоускорители тоже разные: Adreno 512 или (в нашем случае) Adreno 508.

Объем оперативной памяти составляет 4 или 6 ГБ (это еще по два возможных варианта для каждой из двух модификаций, от установленной SoC объем памяти не зависит), а встроенной флэш-памяти — всегда 64 ГБ. Из них в среднем свободно около 51 ГБ флэш-памяти и 2 (из 4) ГБ ОЗУ.

Возможность расширения памяти за счет установки карт microSD есть, но устанавливать приложения на карту памяти система не предлагает. Также можно подключать внешние флэш-накопители в режиме USB OTG.

Qualcomm Snapdragon 630 — совсем свежая платформа, предназначенная для смартфонов среднего уровня. Она мощнее, чем Snapdragon 625/626, но все же ее результаты не выходят за рамки среднего уровня: это все те же 65К—68К очков в AnTuTu, не больше.

Благодаря техпроцессу 14 нм эта SoC сочетает неплохую производительность с невысоким энергопотреблением. Snapdragon 630 обеспечивает системе уверенное быстродействие и в реальных сценариях позволяет смартфону справляться с любыми современными задачами. С играми тоже нет проблем, Modern Combat 5 и Mortal Kombat X идут без малейших притормаживаний.

Тестирование в комплексных тестах AnTuTu и GeekBench:

Все результаты, полученные нами при тестировании смартфона в самых свежих версиях популярных бенчмарков, мы для удобства свели в таблицы. В таблицу обычно добавляется несколько других аппаратов из различных сегментов, также протестированных на аналогичных последних версиях бенчмарков (это делается лишь для наглядной оценки полученных сухих цифр). К сожалению, в рамках одного сравнения нельзя представить результаты из разных версий бенчмарков, поэтому «за кадром» остаются многие достойные и актуальные модели — по причине того, что они в свое время проходили «полосу препятствий» на предыдущих версиях тестовых программ.

Asus Zenfone 4

(Qualcomm Snapdragon 630) Sony Xperia XA1

(MediaTek MT6757) HTC One X10

(MediaTek MT6755) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) AnTuTu (v6.x)

(больше — лучше) 68182 61638 50597 60485 45287 GeekBench (v4.x)

(больше — лучше) 859/4133 814/3518 757/2071 904/3513 672/2867

Тестирование графической подсистемы в игровых тестах 3DMark, GFXBenchmark и Bonsai Benchmark:

При тестировании в 3DMark для самых производительных смартфонов теперь есть возможность запускать приложение в режиме Unlimited, где разрешение рендеринга фиксировано на 720p и отключен VSync (из-за чего скорость может подниматься выше 60 fps).

Asus Zenfone 4

(Qualcomm Snapdragon 630) Sony Xperia XA1

(MediaTek MT6757) HTC One X10

(MediaTek MT6755) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) 3DMark Ice Storm Sling Shot ES 3.1

(больше — лучше) 821 463 671 421 413 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1

(Onscreen, fps) 10 6 15 5 5 GFXBenchmark Manhattan ES 3.1

(1080p Offscreen, fps) 10 6 6 5 5 GFXBenchmark T-Rex

(Onscreen, fps) 29 21 32 17 20 GFXBenchmark T-Rex

(1080p Offscreen, fps) 29 22 21 17 18

Браузерные кросс-платформенные тесты:

Что касается бенчмарков для оценки скорости движка javascript, то стоит всегда делать скидку на то, что в них результаты существенно зависят от браузера, в котором запускаются, так что сравнение может быть истинно корректным только на одинаковых ОС и браузерах, а такая возможность имеется при тестировании не всегда. В случае с ОС Android мы всегда стараемся использовать Google Chrome.

Asus Zenfone 4

(Qualcomm Snapdragon 630) Sony Xperia XA1

(MediaTek MT6757) HTC One X10

(MediaTek MT6755) Huawei Nova 2

(HiSilicon Kirin 659) Nokia 5

(Qualcomm Snapdragon 430) Mozilla Kraken

(мс, меньше — лучше) 9347 7910 9284 9992 8887 Google Octane 2

(больше — лучше) 3723 4885 4489 3928 4828 SunSpider

(мс, меньше — лучше) 1242 880 946 1104 1310

Результаты теста AndroBench на скорость работы с памятью:

Теплоснимки

Ниже приведен теплоснимок задней поверхности, полученный после 10 минут работы теста аккумулятора в программе GFXBenchmark:

Нагрев больше локализован в верхней правой части аппарата, что, видимо, соответствует расположению микросхемы SoC. По данным теплокамеры, максимальный нагрев составил всего 33 градуса (при температуре окружающего воздуха в 24 градуса), это относительно немного.

Воспроизведение видео

Для тестирования «всеядности» при воспроизведении видео (включая поддержку различных кодеков, контейнеров и специальных возможностей, например субтитров) нами применялись наиболее распространенные форматы, которые составляют основную массу имеющегося в Сети контента. Заметим, что для мобильных устройств важно иметь поддержку аппаратного декодирования видеороликов на уровне чипа, поскольку обработать современные варианты за счет одних лишь процессорных ядер чаще всего невозможно. Также не стоит ждать от мобильного устройства декодирования всего-всего, поскольку лидерство по гибкости принадлежит ПК, и никто не собирается его оспаривать. Все результаты сведены в таблицу.

Формат Контейнер, видео, звук MX Video Player Штатный видеоплеер 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально воспроизводится нормально 1080p H.264 MKV, H.264 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально видео воспроизводится, звука нет 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AAC воспроизводится нормально не воспроизводится 1080p H.265 MKV, H.265 1920×1080, 24 fps, AC3 воспроизводится нормально не воспроизводится

Дальнейшее тестирование воспроизведения видео выполнил Алексей Кудрявцев.

При использовании имевшегося в наличии переходника с USB Type-C на HDMI вывода картинки на внешнее устройство мы не обнаружили, поэтому пришлось ограничиться тестированием вывода изображения видеофайлов на экран самого устройства. Для этого мы использовали набор тестовых файлов с перемещающимися на одно деление за кадр стрелкой и прямоугольником (см. «Методика тестирования устройств воспроизведения и отображения видеосигнала. Версия 1 (для мобильных устройств)»). Снимки экрана с выдержкой в 1 с помогли определить характер вывода кадров видеофайлов с различными параметрами: варьировались разрешение (1280 на 720 (720p), 1920 на 1080 (1080p) и 3840 на 2160 (4K) пикселей) и частота кадров (24, 25, 30, 50 и 60 кадр/с). В тестах мы использовали видеоплеер MX Player в режиме «Аппаратный». Результаты теста сведены в таблицу:

Примечание: Если в обоих столбцах Равномерность и Пропуски выставлены зеленые оценки, то это означает, что, скорее всего, при просмотре фильмов артефактов, вызванных неравномерным чередованием и пропуском кадров, или не будет видно совсем, или их количество и заметность не будет влиять на комфортность просмотра. Красные отметки указывают на возможные проблемы, связанные с воспроизведением соответствующих файлов.

По критерию вывода кадров качество воспроизведения видеофайлов на экране самого смартфона хорошее, так как в большинстве случаев кадры (или группы кадров) могут (но не обязаны) выводиться с более-менее равномерным чередованием интервалов и без пропусков кадров. При воспроизведении видеофайлов с разрешением 1920 на 1080 пикселей (1080p) на экране смартфона изображение собственно видеофайла выводится точно по границе экрана, один к одному по пикселям, то есть в исходном разрешении. Отображаемый на экране диапазон яркости соответствует стандартному диапазону 16—235: в тенях и в светах отображаются все градации оттенков. Отметим: в этом смартфоне есть поддержка аппаратного декодирования файлов H.265 с глубиной цвета 10 бит на цвет, однако вывод на экран осуществляется, видимо, все равно в 8-битном режиме.

Время автономной работы

Несъемная аккумуляторная батарея, установленная в Asus Zenfone 4, имеет емкость в 3300 мА·ч. С такой батареей герой обзора демонстрирует вполне приличные результаты тестов автономной работы (уж точно лучше, чем ожидалось), то есть энергоэффективность аппаратных платформ нового поколения действительно заметно улучшилась.

В реальной жизни аппарат ведет себя так же, как большинство современных смартфонов: уверенно доживает до вечерней зарядки, но на большее рассчитывать не приходится.

Тестирование традиционно проводилось на обычном уровне энергопотребления без использования функций энергосбережения.

Емкость аккумулятора Режим чтения Режим видео Режим 3D-игр Asus Zenfone 4 3300 мА·ч 16 ч. 00 м. 11 ч. 30 м. 7 ч. 00 м. Xiaomi Mi A1 3080 мА·ч 12 ч. 00 м. 10 ч. 00 м. 6 ч. 00 м. Sony Xperia XA1 2300 мА·ч 13 ч. 00 м. 8 ч. 30 м. 4 ч. 10 м. HTC One X10 4000 мА·ч 17 ч. 00 м. 12 ч. 00 м. 5 ч. 00 м. Huawei Nova 2 2950 мА·ч 13 ч. 00 м. 10 ч. 30 м. 4 ч. 00 м.

Беспрерывное чтение в программе Moon+ Reader (со стандартной, светлой темой) при минимальном комфортном уровне яркости (яркость была выставлена на 100 кд/м²) с автолистанием длилось до полного разряда аккумулятора 16 часов, а при беспрерывном просмотре видео в высоком качестве (720р) с тем же уровнем яркости через домашнюю сеть Wi-Fi аппарат функционирует около 11,5 часов. В режиме 3D-игр смартфон может проработать до 7 часов в зависимости от конкретной игры.

Смартфон поддерживает быструю зарядку Quick Charge 4, от собственного сетевого адаптера (2 А 5 В) смартфон заряжается в течение 2 часов током 1,83 А при напряжении 5 В. Беспроводную зарядку смартфон не поддерживает.

Итог

Asus Zenfone 4 получился неплохим по всем параметрам середнячком: дизайн, экран, звук, коммуникационные возможности, автономность — все у него на хорошем уровне, хотя и выдающегося ничего нет. Ключевая особенность смартфона — двойная камера, но второй модуль не отличается высоким качеством съемки и может предложить лишь широкоугольный объектив. Что касается цены, то смартфон, прямо скажем, не из доступных: за него официально просят 33 тысячи рублей, так что это самый дорогой из представителей семейства Zenfone 4, не считая Zenfone 4 Pro. Пожалуй, производитель переоценил свой продукт, ведь аппаратная платформа тут хотя и новая, но далеко не высокопроизводительная, и уж точно не топовая. Тем не менее, будь смартфон подешевле, он оказался бы весьма интересен в качестве сбалансированного среднеуровневого аппарата, в котором удачно сочетаются все возможности и характеристики — от симпатичного корпуса до мощного звучания и достойной автономности.