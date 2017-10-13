Материнская плата X299 Aorus Gaming 7

Не так давно мы рассматривали плату X299 Aorus Gaming 9 на новом чипсете Intel X299 под процессоры семейства Intel Core-X, которую компания Gigabyte представила на выставке Computex 2017. Эта плата топовая, но не единственная в ассортименте Gigabyte на чипсете Intel X299, есть и решения рангом пониже. В этой статье мы детально познакомимся с платой X299 Aorus Gaming 7.

Комплектация и упаковка

Плата X299 Aorus Gaming 7 поставляется в довольно большой коробке (правда, без ручки).

В комплект поставки входит DVD-диск с драйверами и утилитами, руководство пользователя, четыре SATA-кабеля, два термодатчика, антенна встроенного Wi-Fi-модуля, два кабеля для подключения RGB-ленты, кабель для подключения адресуемой (цифровой) RGB-ленты, мостик SLI на две видеокарты, планка для задней панели разъемов. Комплектация чуть скромнее, чем в варианте платы X299 Aorus Gaming 9, но, тем не менее, вполне достойная.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы X299 Aorus Gaming 7 приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры Intel Core-X (Skylake-X, Kaby Lake-X) Процессорный разъем LGA 2066 Чипсет Intel X299 Память 8 × DDR4 (максимальный объем зависит от процессора) Аудиоподсистема Realtek ALC1220 Сетевой контроллер 1 × Killer E2500

1 × Intel i219V

1 × Killer Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1) Слоты расширения 2 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x8 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

2 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express 3.0 x16)

3 × M.2 SATA-разъемы 8 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 8 × USB 3.0

6 × USB 3.1

4 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 4 × USB 3.1 (Type-A)

1 × USB 3.1 (Type-C)

4 × USB 3.0

2 × RJ-45

2 × MMCX (антенна)

1 × S/PDIF

1 × PS/2

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

2 × 8-контактных разъема питания ATX 12 В

8 × SATA 6 Гбит/с

3 × M.2

8 разъемов для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения порта USB 3.1

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

2 разъема RGB (RGBW) LED strip

1 разъем Digital LED strip

1 разъем Intel VROC Upgrade Key Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1729320814 Розничные предложения L-1729320814-10

Форм-фактор

Плата X299 Aorus Gaming 7 выполнена в форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены стандартные девять отверстий.

Чипсет и процессорный разъем

Плата X299 Aorus Gaming 7 основана на новом чипсете Intel X299 и поддерживает процессоры Intel Core-X (Kaby Lake-X и Skylake-X) с разъемом LGA 2066.

Память

Для установки модулей памяти DDR4 на плате X299 Aorus Gaming 7 предусмотрено восемь DIMM-слотов. Если устанавливается 4-ядерный процессор Kaby Lake-X с двухканальным контроллером памяти (модели Core i7-7740Х и Core i5-7640Х), то можно использовать только четыре слота памяти, а максимальный объем поддерживаемой памяти будет равен 64 ГБ (non-ECC Un-buffered DIMM). При использовании процессоров Skylake-X с четырехканальным контроллером памяти можно использовать все восемь слотов. При использовании небуферизованной (Un-buffered) памяти (non-ECC) максимальный поддерживаемый объем составляет 128 ГБ, а при использовании регистровой памяти (Registered DIMM) максимальный поддерживаемый объем составляет 512 ГБ.

Слоты расширения, разъемы M.2

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате X299 Aorus Gaming 7 имеется пять слотов с форм-фактором PCI Express x16 и три разъема M.2.

Первый и третий слоты (если считать от процессорного разъема) реализованы на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляют собой слоты PCI Express 3.0 x16, то есть могут работать на скорости x16 (в зависимости от используемого процессора). Эти слоты обозначены на плате как PCIEX16_1 и PCIEX16_2. Второй слот (если считать от процессорного разъема) реализован на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x4. Этот слот обозначен на плате как PCIEX4_1. Пятый слот также реализован на базе процессорных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x8. Этот слот обозначен на плате как PCIEX8.

А вот четвертый слот с форм-фактором PCI Express x16 реализован уже на базе четырех чипсетных линий PCIe 3.0 и представляет собой слот PCI Express 3.0 x4. Этот слот обозначен на плате PCIEX4_2.

На базе процессорных линий PCIe 3.0 также реализован один из трех разъемов M.2. Он обозначен на плате как M2M_32G и поддерживает только SSD-накопители типоразмера 2260/2280/22110 с интерефейсом PCIe 3.0 x4/x2. Физически этот разъем расположен между слотами PCIEX16_1 и PCIEX4_1, он полностью разделяем со слотом PCIEX4_1.

Режимы работы слотов PCIEX16_1, PCIEX16_2, PCIEX4_1 и PCIEX8 зависят от того, какой используется процессор. Напомним, что в семействе Intel Core-X есть процессоры с 16 линиями PCIe 3.0 (процессоры семейства Kaby Lake-X), а также с 28 и 44 линиями PCIe 3.0 (процессоры семейства Skylake-X). В руководстве пользователя указывается, что плата X299 Aorus Gaming 7 поддерживает технологию AMD CrossFireX и Nvidia SLI, но только для трех видеокарт в варианте процессоров с 28 и 44 линиями PCIe 3.0 и для двух видеокарт в варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0.

В варианте процессора с 44 линиями PCIe 3.0 для видеокарт используются слоты PCIEX16_1, PCIEX16_2 и PCIEX8, а режим их работы следующий: x16/—/—, x16/x16/— или x16/x16/x8. Кроме слотов PCIEX16_1, PCIEX16_2 и PCIEX8, доступен будет также и слот PCIEX4_1, разделяемый с разъемом M2M_32G.

В варианте процессора с 28 линиями PCIe 3.0 для видеокарт также используются слоты PCIEX16_1, PCIEX16_2 и PCIEX8, но режим их работы такой: x16/—/—, x16/x8/— или x8/x8/x8. Кроме того, как и в варианте процессора с с 44 линиями PCIe 3.0, доступен будет также и слот PCIEX4_1, разделяемый с разъемом M2M_32G.

В варианте процессора с 16 линиями PCIe 3.0 для видеокарт используются только слоты PCIEX16_1 и PCIEX16_2, а режим их работы такой: x8/— или x8/x4. Слот PCIEX4_1 в данном случае недоступен.

Забегая вперед, сделаем одно небольшое отступление. Вообще, найти разницу между платами X299 Aorus Gaming 9 и X299 Aorus Gaming 7 не так-то просто. Первое впечатление — это одинаковые платы, которые отличаются лишь комплектацией и непринципиальными деталями (о которых мы расскажем чуть далее). PCB этих плат, набор слотов, портов и разъемов — абсолютно одинаковые. Однако если присмотреться повнимательнее, можно заметить некоторые отличия в наборе коммутаторов, отвечающих за переключения процессорных линий PCIe 3.0. И действительно, несмотря на одинаковое количество слотов PCI Express 3.0 (и даже их названия), реализованных на базе процессорных линий PCIe 3.0, режимы работы этих слотов на плате X299 Aorus Gaming 9 отличаются для вариантов процессоров с 44 и 16 линиями PCIe 3.0. Сложно сказать, где лучше, а где хуже. Они просто немного разные.

Количество линий PCIe 3.0 в процессоре Режим работы слотов PCIEX16_1, PCIEX16_2 и PCIEX8 X299 Aorus Gaming 7 X299 Aorus Gaming 9 44 x16/—/—

x16/x16/—

x16/x16/x8 x16/—/—

x16/x16/—

x8/x16/x8 28 x16/—/—

x16/x8/—

x8/x8/x8 x16/—/—

x16/x8/—

x8/x8/x8 16 x8/—

x8/x4 x16/—

x8/x8

Кроме упомянутого разъема M.2 (M2M_32G), который поддерживает только PCIe-накопители, на плате X299 Aorus Gaming 7 есть еще два разъема M.2 (M2P_32G и M2Q_32G) которые поддерживают и SATA-, и PCIe-накопители. Эти разъемы реализованы через чипсет Intel X299. На каждый разъем приходится по 4 порта PCIe 3.0 и одному порту SATA.

Разъем M2P_32G поддерживает накопители типоразмера 2260/2280, а разъем M2Q_32G поддерживает накопители типоразмера 2242/2260/2280.

SATA-порты

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено восемь портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel X299 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10.

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено восемь портов USB 3.0, шесть портов USB 3.1 и четыре порта USB 2.0. Причем через чипсет Intel X299 реализованы все порты USB 2.0 и только пять портов USB 3.0. Из пяти чипсетных портов USB 3.0 четыре порта доступны через два разъема на плате. Четыре порта USB 2.0 также доступны через два разъема на плате.

Еще один чипсетный порт USB 3.0 используется для подключения USB-хаба Realtek RTS5411, который дает на выходе еще четыре порта USB 3.0. Эти порты выведены на заднюю панель платы.

Для реализации портов USB 3.1 на плате используются два контроллера ASMedia ASM3142 и хаб Realtek RTS5423.

Каждый из двух контроллеров ASMedia ASM3142 подключен к чипсету по двум линиям PCIe 3.0 и дает на выходе два порта USB 3.1. На базе одного из контроллеров ASMedia ASM3142 реализовано два порта USB 3.1. Один из портов (Type-C) выведен на заднюю панель платы, а для подключения другого порта на плате сделан вертикальный разъем.

Второй контроллер ASMedia ASM3142 используется для подключения USB-хаба Realtek RTS5423, который дает на выходе четыре порта USB 3.1. Эти порты (Type-A) маркируются красным цветом и выведены на заднюю панель платы.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате X299 Aorus Gaming 7 имеется два гигабитных сетевых интерфейса: один на базе контроллера Killer E2500, а второй — на базе контроллера PHY-уровня Intel i219V.

Кроме того, есть еще и встроенный Wi-Fi-модуль Killer Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1).

Как это работает

Напомним, что чипсет Intel X299 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть портов строго фиксирована, но есть HSIO-порты, которые могут конфигурироваться как USB 3.0 или PCIe 3.0, SATA или PCIe 3.0. Всего может быть не более 10 портов USB 3.0, не более 8 портов SATA и не более 24 портов PCIe 3.0.

А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы X299 Aorus Gaming 7.

На базе чипсета на плате реализован один PCI Express 3.0 x4, два разъема M.2, два сетевых контроллера и контроллер Wi-Fi, а также два контроллера ASMedia ASM3142. Для этого требуется 19 портов PCIe 3.0, то есть меньше, чем может предоставить чипсет. Но нужно учесть, что в чипсете используются еще пять портов USB 3.0 и восемь портов SATA. То есть в совокупности получается более 30 HSIO-портов, и это мы еще не учли, что каждый из двух разъемов M.2 требует еще по одному порту SATA 6 Гбит/с.

Понятно, что без разделения портов и разъемов тут не обойтись. Из восьми портов SATA не разделяются только три порта (SATA #1, SATA #2 и SATA #3), а вот остальные порты разделяются.

Четыре порта SATA (SATA #4 — SATA #7) разделяются с одним из разъемов M.2 (M2Q_32G). То есть для реализации одного разъема M.2 и портов SATA #4 — SATA #7 используется четыре конфигурируемых HSIO-порта чипсета, которые могут быть портами SATA или портами PCIe 3.0. В результате, если разъем M.2 используется в режиме PCIe 3.0 x4 или SATA, то порты SATA #4 — SATA #7 будут недоступны.

Второй разъем M.2 (M2P_32G) разделяется только по SATA с портом SATA #0. То есть если разъем M.2 используется в режиме PCIe, то порт SATA #0 доступен, а если разъем M.2 используется в режиме SATA, то порт SATA #0 недоступен.

С учетом указанных разделений всего в чипсете Intel X299 задействуется 28 HSIO-портов (не используются HSIO #6 и HSIO #7).

Блок-схема платы X299 Aorus Gaming 7 с нумерацией HSIO-портов чипсета показана на рисунке.

Собственно, здесь абсолютно все то же самое, что и на рассмотренной ранее плате X299 Aorus Gaming 9.

Дополнительные особенности

Как и у платы X299 Aorus Gaming 9, у во многом повторяющей ее платы X299 Aorus Gaming 7 есть множество различных дополнительных особенностей.

Начнем с того, что имеется индикатор POST-кодов, кнопка включения, перезагрузки и сброса настроек BIOS.

Есть тут и стандартные для игровых плат Aorus кнопки Eco и OC.

Еще одна особенность — это наличие двух разъемов для подключения термодатчиков.

Есть и специальный разъем Intel VROC Upgrade Key, что стандартно для плат на чипсете Intel X299.

Следующая особенность платы — это реализация RGB-подсветки. Здесь подсвечивается все, что может светиться, и даже то, что не может. Светятся слоты памяти, радиатор на чипсете, все слоты с форм-фактором PCI Express x16, кожух на задней панели разъемов, кожух на аудиотракте и даже сама задняя панель разъемов.

Причем подсветка всех этих элементов настраиваемая. Можно выбрать не только цвет подсветки, но и тип (пульсация, статический и пр.). Подсветку можно настраивать отдельно для каждой зоны.

Есть тут и разъемы для подключения светодиодной ленты. Два разъема — четырехконтактные (5V/R/G/B) для подключения RGB-лент. Есть еще пятиконтактный (12V/D/G/D/5V) цифровой разъем Digital LED Strip Extension Cable Header. Сама лента трехконтактная, но питание может быть 12 В или 5 В. К данному разъему через кабель-переходник можно подключить ленту как на 5 В, так и на 12 В.

Собственно, все перечисленные особенности есть и у платы X299 Aorus Gaming 9 с той лишь разницей, что там используются немного иные разъемы для подключения RGB-ленты (не адресуемой). В варианте платы X299 Aorus Gaming 9 они пятиконтактные (12V/G/R/B/W) и с напряжением питания 12 В.

А теперь поговорим о более весомых отличиях.

На плате X299 Aorus Gaming 9 для всех трех разъемов M.2 предусмотрены радиаторы. На плате X299 Aorus Gaming 9 радиатор предусмотрен только для одного разъема M.2 (M2Q_23G).

Кроме того, на плате X299 Aorus Gaming 9 с обратной стороны крепится металлическая пластина, а на плате X299 Aorus Gaming 7 такой пластины нет.

Собственно, на этом различия между платами X299 Aorus Gaming 9 и X299 Aorus Gaming 7 заканчиваются.

Система питания

Система питания у плат X299 Aorus Gaming 9 и X299 Aorus Gaming 7 абсолютно одинаковая. Имеется 24-контактный разъем и два 8-контактных разъема для подключения блока питания.

Регулятор напряжения питания процессора на плате составной. Восемь фаз питания отводятся для ядер процессора (Vcore), и этими фазами питания управляет 8-фазный PWM-контроллер IR35201, а сами каналы питания основаны на базе чипов IR3556. За напряжение VccSA и VccIO отвечает PWM-контроллер IR35204 (по одной фазе на VccSA и VccIO), а сами каналы питания основаны на MOSFET-чипах IR3553.

Система охлаждения

Система охлаждения платы X299 Aorus Gaming 7 состоит из трех радиаторов. Два радиатора связаны тепловой трубкой и расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема. Они предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора. Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрены два четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов кулера процессора, четыре четырехконтактных разъема для подключения корпусных вентиляторов, а еще два разъема могут использоваться или для подключения вентиляторов, или для помпы водяного охлаждения.

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы X299 Aorus Gaming 7 чуть проще, чем на плате X299 Aorus Gaming 9. Она основана на кодеке Realtek ALC1220, дополнительно используется ЦАП ESS Sabre ES9018S (как и на плате X299 Aorus Gaming 9), но вот операционного усилителя TI OPA1622 здесь нет.

На задней панели платы есть пять аудиоразъемов под миниджек (3,5 мм).

Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт получил оценку «Хорошо». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,08, −0,12 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −77,4 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 77,8 Посредственно Гармонические искажения, % 0,011 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ(A) −71,9 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,034 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −72,7 Хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,037 Хорошо Общая оценка Хорошо

UEFI BIOS

Если говорить об интерфейсе UEFI BIOS Setup, то здесь он абсолютно такой же, как у платы X299 Aorus Gaming 9. Добавить просто нечего.

Выводы

Итак, еще раз о главном. Платы X299 Aorus Gaming 9 и X299 Aorus Gaming 7 — это почти близнецы-братья, разница заключается лишь в комплектации и непринципиальных деталях. На этих платах немного по-разному организованы режимы работы слотов PCI Express x16, реализованных на базе процессорных линий PCIe 3.0, причем нельзя сказать, что на одной плате это сделано лучше, а на другой хуже. Еще одно отличие заключается в том, что на плате X299 Aorus Gaming 7 чуть более простой аудиотракт. Ну и совсем уж незначительное отличие заключается в том, что плата X299 Aorus Gaming 9 поддерживает подключение RGB-лент (не адресуемых) с напряжением питания 5 и 12 В, а плата X299 Aorus Gaming 7 позволяет подключать RGB-ленты только с напряжением питания 5 В. Кроме того, плата X299 Aorus Gaming 9 имеет металлическую пластину, устанавливаемую с обратной стороны, а на плате X299 Aorus Gaming 7 ее нет. Наконец, на плате X299 Aorus Gaming 9 все три разъема M.2 оснащены радиаторами, а на плате X299 Aorus Gaming 7 — только один разъем. Вот, собственно, и все отличия. Во всем остальном — это две одинаковые платы с немного разной комплектацией. Однако с маркетинговой точки зрения, «девять » круче, чем «семь» (хотя бы потому, что больше), так что и стоить плата X299 Aorus Gaming 9 должна дороже. И действительно, розничная стоимость X299 Aorus Gaming 9 на момент публикации обзора составляла около 38 тысяч рублей, а X299 Aorus Gaming 7 — 31-32 тысячи.

Плата предоставлена на тестирование производителем