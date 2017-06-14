Материнская плата ECS Z270H4-I

Ассортимент плат компании EliteGroup (ECS) на чипсетах Intel 200-й серии более чем скоромный: есть две модели на чипсете Intel Z270 и две на чипсете Intel B250. Одну из плат на чипсете Intel Z270 мы рассмотрим в этой статье: модель ECS Z270H4-I, выполненную в форм-факторе Mini-ITX. Комплектация и упаковка Плата ECS Z270H4-I поставляется в очень компактной по размерам коробке черного цвета. Кроме самой платы в комплект поставки входит инструкция пользователя (только на английском языке), DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, два SATA-кабеля, заглушка для задней панели платы и антенна для Wi-Fi-модуля. Сам Wi-Fi-модуль поставляется опционально, и в нашем варианте его не было. Антенна есть, а самого модуля нет. Конфигурация и особенности платы Сводная таблица характеристик платы ECS Z270H4-I приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности. Поддерживаемые процессоры Intel Core 7-го/6-го поколений Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel Z270 Память 2 × DDR4 (до 32 ГБ) Аудиоподсистема Realtek ALC1150 Сетевой контроллер Intel I219-V

Realtek RTL8118AS Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

2 × M.2 SATA-разъемы 4 × SATA 6 Гбит/с USB-порты 8 × USB 3.0

4 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × HDMI

1 × DisplayPort

5 × USB 3.0 (Type-A)

1 × USB 3.0 (Type-C)

2 × USB 2.0

2 × RJ-45

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 аудиоразъемов типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

4-контактный разъем питания ATX 12 В

4 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

2 разъема для подключения 4-контактных вентиляторов

1 разъем для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0 Формфактор Mini-ITX (170×170 мм) Формфактор Плата ECS Z270H4-I выполнена в форм-факторе Mini-ITX (170×170 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрены стандартные четыре отверстия.

Чипсет и процессорный разъем Плата ECS Z270H4-I основана на новом чипсете Intel Z270 и поддерживает только процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151. Память Для установки модулей памяти на плате предусмотрено два DIMM-слота, что типично для плат с форм-фактором Mini-ITX. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 32 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ). Слоты расширения Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на материнской плате ECS Z270H4-I имеется слот PCI Express 3.0 x16 и два разъема M.2. Наличие только одного слота PCI Express 3.0 x16 опять же типично для плат Mini-ITX. Слот PCI Express 3.0 x16 реализован с использованием 16 линий PCIe 3.0 процессора. Один из разъемов M.2 (ключ M-типа) позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2280 и поддерживает устройства PCIe 3.0 x4 и SATA. Для его реализации используется четыре чипсетных порта PCIe 3.0 и один порт SATA 6 Гбит/с. Этот разъем находится c обратной стороны платы. Еще один разъем M.2 (ключ A/E-типа) расположен на лицевой стороне платы и предназначен для Wi-Fi/Bluetooth-модуля типоразмера 2230. Для реализации этого разъема используется один чипсетный порт PCIe и один порт USB 2.0. Как уже отмечалось, самого беспроводного модуля в комплекте нашей платы не было. Видеоразъемы Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы DisplayPort 1.2 и HDMI. SATA-порты Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено четыре вертикальных порта SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel Z270 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10. USB-разъемы Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено восемь портов USB 3.0 и четыре порта USB 2.0. Шесть портов USB 3.0 вынесены на заднюю панель платы, причем пять портов имеют разъем Type-A, а один — Type-C. Два порта USB 2.0 (они маркируются желтым цветом) также вынесены на заднюю панель платы. Для подключения остальных портов USB 3.0 и USB 2.0 на плате предусмотрено два разъема портов USB 2.0 (по два порта на разъем) и один разъем портов USB 3.0. Сетевой интерфейс Для подключения к сети на плате ECS Z270H4-I имеется два гигабитных сетевых интерфейса. Один интерфейс основан на базе PHY-контроллера (контроллер физического уровня) Intel i219-V (используется контроллер MAC-уровня, интегрированный в чипсет), а второй — на базе сетевого контролера Realtek RTL8118AS. Для контроллеров Intel i219-V и Realtek RTL8118AS задействуются для подключения по одному чипсетному порту PCIe. Кроме того, как уже отмечалось, опционально на плату можно установить Wi-Fi/Bluetooth-модуль с разъемом M.2 (2230). Как это работает Напомним, что чипсет Intel Z270 имеет 30 высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Часть высокоскоростных портов ввода/вывода строго закреплена за портами USB 3.0, еще часть портов может выступать только в качестве портов PCIe 3.0, но есть и порты двойного назначения, которые можно конфигурировать либо как порты PCIe 3.0, либо как порты SATA 6 Гбит/с, а есть и порты, которые конфигурируются либо как порты PCIe 3.0, либо как порты USB 3.0. С учетом портов двойного назначения, под порты USB 3.0 отводится 10 чипсетных высокоскоростных портов ввода/вывода, под порты SATA 6 Гбит/с — 6 портов, и под порты PCIe 3.0 — 24 порта. А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы ECS Z270H4-I. Для разъема M.2 (ключ M-типа) требуется 4 чипсетных порта PCIe 3.0. Кроме того, два сетевых контроллера и разъем M.2 для WiFi/BT модуля — это еще 3 порта PCIe. В результате получаем, что требуется 7 чипсетных портов PCIe. Если учесть еще 8 портов USB 3.0, 4 отдельных порта SATA 6 Гбит/с , получаем, что всего требуется 19 портов HSIO. Это 6 портов PCIe, 4 порта SATA и 8 портов USB 3.0. Еще один порт HSIO (разъем M.2) конфигурируется либо как порт SATA, либо как порт PCIe. Как видим, все очень просто и ничто ни с чем не разделяется. Блок-схема платы ECS Z270H4-I показана на рисунке. Дополнительные особенности Как и у любой платы форм-фактора Mini-ITX, у платы ECS Z270H4-I нет практически никаких дополнительных особенностей (размеры не позволяют). Есть лишь перемычка Clear CMOS для сброса настроек BIOS. Собственно, это и все. Система питания Плата ECS Z270H4-I имеет 24-контактный и 4-контактный разъемы для подключения блока питания. Регулятор напряжения питания процессора 6-фазный и управляется 7-фазным PWM-контроллером Intersil ISL69137. Cами каналы питания построены с использованием MOSFET-транзисторов Nikos PK650BA. PWM-контроллер расположен с обратной стороны платы.

Система охлаждения Система охлаждения платы ECS Z270H4-I состоит из трех миниатюрных радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и предназначены для отвода тепла от элементов регулятора напряжения питания процессора (MOSFET-транзисторов). Еще один радиатор предназначен для охлаждения чипсета.

Помимо этого, для создания эффективной системы теплоотвода на плате предусмотрено два четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов. Аудиоподсистема Аудиоподсистема платы ECS Z270H4-I очень простая и основана на аудиокодеке Realtek ALC1150. На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход). Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате ECS Z270H4-I получил оценку «Хорошо». Но это не твердая четверка, а оценка, близкая к «Посредственно». Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет. Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,02, −0,15 Очень хорошо Уровень шума, дБ (А) −68,0 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 68,2 Посредственно Гармонические искажения, % 0,026 Хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −62,1 Плохо Интермодуляционные искажения + шум, % 0,084 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −64,6 Посредственно Интермодуляции на 10 кГц, % 0,097 Хорошо Общая оценка Хорошо UEFI BIOS Компания ECS реализовала в своих платах очень красивый интерфейс UEFI BIOS. К сожалению, нигде не написано, как можно сделать снимок экрана в UEFI BIOS плат компании, и поначалу мы даже думали, что эта опция вообще не предусмотрена, но, тем не менее, решили попробовать, нажимая разные функциональные клавиши. Как выяснилось, снимок экрана делает клавиша F8, причем никакого подтверждения о сохранении не возникает. Одним словом, недоработали. Кроме того, есть еще один момент: у вас не получится сделать снимок экрана с открытым окошком для выбора возможных значений. UEFI BIOS отображается в двух режимах: простом и расширенном (Advanced). В целом, по возможностям настроек здесь все как у всех, но есть нюансы. Разгонные возможности здесь реализованы не самым удобным способом. Есть возможность настраивать режим Turbo Boost, изменять частоту BCLK и задавать коэффициент умножения для каждого случая числа активных ядер процессора или для всех ядер одновременно. Но для всех величин предусмотрен только ручной способ ввода, опции Auto тут нет. Это неудобно, поскольку не очень понятно, как вернуться к настройкам по умолчанию. Мы попробовали разогнать на плате ECS Z270H4-I процессор Intel Core i7-7700K. Порог по разгону для нашего экземпляра процессора составялет 5 ГГц (на большинстве плат он разгоняется именно до 5 ГГц). На плате ECS Z270H4-I путем изменения коэффициента умножения (без корректировки напряжения питания) наш экземпляр процессора разгонялся лишь до частоты 4,8 ГГц. Мы бы сказали, что это неудовлетворительно низкий результат и плата неправильно выставляет напряжение питания при изменении коэффициента умножения. Так что при разгоне придется вручную подбирать напряжение питания процессора. Можно менять частоту памяти и тайминги. Есть и еще один нюанс с UEFI BIOS платы ECS Z270H4-I. Порты SATA по умолчанию конфигурируются не в режим AHCI, а в режим Intel RST. В принципе, ничего страшного в этом нет, но это нужно иметь в виду, если вы пытаетесь загрузиться с диска, который был сделан на другом ПК в режиме AHCI.

В UEFI BIOS реализована также возможность настройки скорости вращения вентиляторов, подключаемых к плате. Можно выбрать один из трех пресетов либо создать профиль самостоятельно. Выводы Главная особенность платы ECS Z270H4-I заключается в ее компактных размерах — 17×17 см. И размеры, вполне естественно, накладывают ограничения на функциональные возможности. Здесь всего один слот расширения (PCI Express 3.0 x16), всего два слота для памяти, всего четыре SATA-порта. Возможности чипсета Intel Z270 здесь реализованы далеко не в полной мере, и аналогичную по возможностям плату можно было бы сделать на более дешевом чипсете Intel H270 или B250. Однако ни Intel H270, ни Intel B250 не позволяют разгонять систему (при использовании процессоров K-серии), и в данном случае это единственный козырь чипсета Intel Z270. Ну, и, конечно же, плату на чипсете Intel Z270 можно продать подороже. Правда, если платы ECS и имеются где-то в продаже, то точно не в России. ECS Z270H4-I мы в продаже найти не смогли и можем лишь предполагать, что ее стоимость должна быть не более 10 тысяч рублей. Почему? Да просто потому, что платы форм-фактора Mini-ITX ведущих компаний (Asus, MSI) на основе чипсета Intel Z270, коих, кстати, на рынке совсем немного, стоят порядка 13-14 тысяч рублей. Но те платы, скажем так, поинтереснее будут: у них больше дополнительных особенностей, несмотря на компактные размеры. И единственное, что остается компании ECS — снижать цену. В противном случае, если плата ECS Z270H4-I будет стоить столько же, сколько и конкурирующие решения, которые проще купить, в ней просто не будет никакого смысла.

Плата предоставлена на тестирование производителем





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