Материнская плата Asus Strix H270F Gaming

В этой статье мы рассмотрим плату Asus Strix H270F Gaming — еще одну игровую модель серии Asus Strix, которая основана не на топовом чипсете Intel Z270, а на более простом Intel H270. Как и все платы серии Asus Strix, она входит в игровое семейство Asus ROG.

Напомним, что чипсет Intel H270 занимает промежуточное положение между топовым Intel Z270 и бюджетным Intel B250, причем по функциональным возможностям он ближе к Intel Z270. Отличия, конечно же, есть, однако Intel H270 вполне подходит для того, чтобы на его основе можно было создавать платы для высокопроизводительных и игровых ПК.

Комплектация и упаковка

Плата Asus Strix H270F Gaming поставляется в компактной по размерам коробке, типичной для серии Strix, на которой, традиционно расписаны все особенности платы.

Комплект поставки довольно скромный. Поставляется инструкция пользователя (только на английском языке), DVD-диск с программным обеспечением и драйверами, заглушка задней панели платы, четыре SATA-кабеля (разъемы с защелками, два кабеля имеют угловой разъем с одной стороны), кабель RGB Header, стикеры для SATA-кабелей и крепежные винтики для моддингового аксессуара, печатаемого на 3D-принтере. Больше всего, конечно, расстраивает тот факт, что в комплекте нет подставки с логотипом Asus ROG под пивную кружку, которую обычно кладут в топовые платы семейства ROG.

Конфигурация и особенности платы

Сводная таблица характеристик платы Asus Strix H270F Gaming приведена ниже, а далее по тексту мы рассмотрим все ее особенности и функциональные возможности.

Поддерживаемые процессоры Intel Core 7-го/6-го поколений Процессорный разъем LGA1151 Чипсет Intel H270 Память 4 × DDR4 (до 64 ГБ) Аудиоподсистема SupremeFX S1220A Сетевой контроллер Intel I219-V Слоты расширения 1 × PCI Express 3.0 x16

1 × PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16)

4 × PCI Express 3.0 x1

2 × M.2 SATA-разъемы 6 × SATA 6 Гбит/с USB-портов 6 × USB 3.0

2 × USB 3.1

8 × USB 2.0 Разъемы на задней панели 1 × DVI-D

1 × HDMI

1 × DisplayPort

2 × USB 3.0

2 × USB 3.1 (Type-A и Type-C)

4 × USB 2.0

1 × RJ-45

1 × PS/2

1 × S/PDIF (оптический, выход)

5 × аудиоразъема типа миниджек Внутренние разъемы 24-контактный разъем питания ATX

8-контактный разъем питания ATX 12 В

6 × SATA 6 Гбит/с

2 × M.2

5 разъема для подключения 4-контактных вентиляторов

2 разъема для подключения портов USB 3.0

2 разъема для подключения портов USB 2.0

1 разъем для подключения COM-порта

1 разъем RGB Strip

1 разъем Extension ROG

1 разъем Extension Fan

1 разъем для термодатчика Форм-фактор ATX (305×244 мм) Средняя цена T-1716490115 Розничные предложения L-1716490115-10

Форм-фактор

Плата Asus Strix H270F Gaming выполнена в форм-факторе ATX (305×244 мм), для ее монтажа в корпус предусмотрено девять стандартных отверстий.

Чипсет и процессорный разъем

Плата Asus Strix H270F Gaming основана на чипсете Intel H270 и поддерживает только процессоры Intel Core 7-го и 6-го поколений (кодовые наименования Kaby Lake и Skylake) с разъемом LGA1151.

Память

Для установки модулей памяти на плате Asus Strix H270F Gaming предусмотрено четыре DIMM-слота. Плата поддерживает небуферизованную память DDR4 (non-EСС), а максимальный объем памяти составляет 64 ГБ (при использовании модулей емкостью по 16 ГБ).

Слоты расширения

Для установки видеокарт, плат расширения и накопителей на плате Asus Strix H270F Gaming имеется один слот PCI Express 3.0 x16, один слот PCI Express 3.0 x4 (в форм-факторе PCI Express x16), четыре слота PCI Express 3.0 x1 и два разъема M.2.

Слот PCI Express 3.0 x16 реализован с использованием 16 линий PCIe 3.0 процессора. Напомним, что чипсет Intel H270 поддерживает группировку 16 процессорных линий PCIe 3.0 только в один порт PCI Express 3.0 x16.

Еще один слот в форм-факторе PCI Express x16 реализован с использованием четырех чипсетных портов PCIe 3.0, то есть, по сути, это слот PCI Express 3.0 x4.

Четыре слота PCI Express 3.0 x1 (все слоты с закрытыми концами) также реализованы с использованием чипсетных портов PCIe 3.0.

Из двух разъемов M.2 один (M.2_1) позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280 и поддерживает устройства SATA и PCIe. Однако для PCIe-устройств поддерживается только режим PCIe 3.0 x2. Для реализации этого разъема используется один порт SATA 6 Гбит/с и два порта PCIe 3.0.

Режим работы разъема M.2_1 можно установить в настройках UEFI BIOS.

Второй разъем M.2 (M.2_2) позволяет устанавливать накопители типоразмера 2242/2260/2280/22110 и поддерживает только PCIe-устройства (PCIe 3.0 x4). Для его реализации используется четыре чипсетных порта PCIe 3.0.

Видеоразъемы

Поскольку процессоры Kaby Lake и Skylake имеют интегрированное графическое ядро, для подключения монитора на задней панели платы имеются видеовыходы DVI-D, HDMI и DisplayPort.

SATA-порты

Для подключения накопителей или оптических приводов на плате предусмотрено шесть портов SATA 6 Гбит/с, которые реализованы на базе интегрированного в чипсет Intel H270 контроллера. Эти порты поддерживают возможность создания RAID-массивов уровней 0, 1, 5, 10.

USB-разъемы

Для подключения всевозможных периферийных устройств на плате предусмотрено шесть портов USB 3.0, восемь портов USB 2.0 и два порта USB 3.1.

Порты USB 2.0 и USB 3.0 реализованы на базе чипсета Intel H270 (чипсет поддерживает до 14 портов USB, из которых 8 могут быть портами USB 3.0). Четыре порта USB 2.0 и два порта USB 3.0 вынесены на заднюю панель платы. Для подключения еще четырех портов USB 2.0 и четырех портов USB 3.0 на плате есть соответствующие разъемы (два разъема для портов USB 2.0 и два разъема для портов USB 3.0).

Два порта USB 3.1 реализованы через контроллер ASMedia ASM2142, подключенный к чипсету по двум линиям PCIe 3.0. Эти порты выведены на заднюю панель платы, причем один порт имеет разъем Type-A, а второй — Type-C.

Сетевой интерфейс

Для подключения к сети на плате Asus Strix H270F Gaming имеется гигабитный сетевой интерфейс на базе PHY-контроллера (контроллер физического уровня) Intel i219-V (используется контроллер MAC-уровня, интегрированный в чипсет). Этот контроллер задействуют для подключения чипсетный порт PCIe.

Как это работает

Прежде всего, напомним основные отличия между топовым чипсетом Intel Z270, промежуточным чипсетом H270 и младшей моделью B250. Одно из отличий между ними заключается в количестве реализованных высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO), в качестве которых могут быть порты PCIe 3.0, USB 3.0 и SATA 6 Гбит/с. Отличается и максимальное количество возможных портов PCIe 3.0 и количество портов USB 3.0. Кроме того, чипсет Intel Z270 может объединять 16 процессорных портов PCIe 3.0 в вариантах x16, x8/x8 и x8/x4/x4, а для чипсетов H270 и B250 предусмотрен только режим x16.

Основные отличия между чипсетами приведены в таблице.

Чипсет B250 H270 Z270 Кол-во высокоскоростных портов ввода/вывода (HSIO) 25 30 30 Кол-во портов PCIe 3.0 до 12 до 20 до 24 Кол-во портов SATA 6 Гбит/с до 6 до 6 до 6 Кол-во портов USB 3.0 6 до 8 до 10 Общее кол-во USB-портов (USB 3.0 + USB 2.0) 12 14 14 Поддержка Intel RST for PCIe Storage 1 2 3 Возможные комбинации 16 процессорных портов PCIe 3.0 x16 x16 x16

x8/x8

x8/x4/x4 Возможность разгона нет нет есть Поддержка RAID 0, 1, 5 10 нет есть есть

А теперь посмотрим, как все это реализовано в варианте платы Asus Strix H270F Gaming.

С портами USB 3.0 и общим количеством портов USB все просто: их даже меньше, чем поддерживает чипсет H270.

Порты SATA должны разделяться, поскольку кроме шести отдельных портов, реализованных на плате, есть еще разъем M.2_1 с поддержкой SATA-устройств. Но тут все просто: с разъемом M.2_1 разделяется первый порт SATA. То есть если в разъем M.2_1 устанавливается SATA-устройство, то порт SATA#1 будет недоступен. Если же задействуется порт SATA#1, то разъем M.2_1 доступен только в режиме PCIe 3.0 x2. И всего получаем ровно шесть SATA-портов, то есть ровно столько, сколько поддерживает чипсет.

Теперь разберемся с с портами PCIe. Для разъемов M.2 (один поддерживает режим PCIe 3.0 x2, а второй — режим PCIe 3.0 x4) требуется 6 чипсетных порта PCIe 3.0. Кроме того, четыре слота PCI Express 3.0 x1 и один слот PCI Express 3.0 x4 — это еще 8 портов PCIe 3.0. Гигабитный сетевой контроллер и контроллер USB 3.1 — это еще 3 порта PCIe. В результате получаем, что требуется 17 чипсетных портов PCIe, в то время как чипсет поддерживает до 20 портов.

Казалось бы, если нет недостатка в портах PCIe 3.0, то почему бы для разъема M.2_1 не реализовать режим PCIe 3.0 x4? Ведь в этом разъеме реализован режим PCIe 3.0 x2, а в запасе есть еще три чипсетных порта PCIe 3.0. Так-то оно так, но не стоит забывать, что общее количество HSIO-портов не должно превышать 30. С учетом 17 портов PCIe, 6 портов SATA и 6 портов USB 3.0 получаем 29 портов HSIO. А если добавить еще два порта PCIe 3.0 для разъема M.2_1, то общее количество HSIO-портов превысит допустимое значение.

Блок-схема платы Asus Strix H270F Gaming показана на рисунке.

Дополнительные особенности

Поскольку данная плата относится к игровому семейству Asus ROG, у нее просто не может не быть дополнительных особенностей. Однако это плата не для экспериментов с разгоном, поэтому на ней нет кнопок включения, перезагрузки и сброса настроек BIOS. Собственно, тут нет никаких кнопок вообще. Нет и индикатора POST-кодов. То есть подразумевается, что это плата для установки в корпус, а не для стенда.

Теперь о том, что на плате имеется.

Есть двухконтактный разъем для подключения термодатчика (сам датчик в комплект не входит).

Как и на большинстве плат семейства Asus ROG, есть специальный разъем ROG Extension, который предназначен для подключения различных ROG-аксессуаров (приобретаются отдельно).

Имеется разъем Fan Extension, предназначенный для подключения специальной платы (в комплект не входит), к которой можно подключить несколько дополнительных вентиляторов и термодатчиков.

Есть на плате и разъем RGB Strip, предназначенный для подключения светодиодной ленты. Сама светодиодная лента, конечно же, в комплект не входит, но имеется кабель-переходник для ее подключения.

Кроме того, с обратной стороны платы, по переднему краю, расположены 12 RGB-светодиодов подсветки. Цвет и схему свечения можно настроить с использованием соответствующей утилиты, входящей в комплект.

Также стоит отметить наличие четырех светодиодных индикаторов (они расположены друг рядом с другом), которые позволяют производить диагностику системы в ходе загрузки. Это индикаторы CPU, DRAM, VGA и Boot. Если система не грузится, то по индикаторам можно понять, в чем проблема.

Стоит отдельно отметить, что Asus Strix H270F Gaming очень похожа на плату Asus Strix B250F Gaming. Внешне их вообще трудно различить — они похожи как две капли воды, имеют одинаковый набор слотов и разъемов, не отличается и набор разъемов на задней панели этих плат. Рисунок (принт) на печатной плате тоже одинаковый. Да и подсветка с обратной стороны есть на обеих. И тем не менее, это немного разные платы, основанные на разных чипсетах.

В чипсете Intel H270 больше доступных портов PCIe 3.0, поэтому на плате Asus Strix H270F Gaming слоты PCI Express 3.0 x1 и слот PCI Express 3.0 x4 не разделяются друг с другом и оба разъема M.2 поддерживают режим PCIe 3.0 (хотя один разъем поддерживает только режим PCIe 3.0 x2).

В чипсете Intel B250 меньше доступных портов PCIe 3.0, поэтому на плате Asus Strix B250F Gaming слоты PCI Express 3.0 x1 и слот PCI Express 3.0 x4 разделяются друг с другом и только один разъема M.2 поддерживает режим PCIe 3.0 x4, а второй поддерживает только SATA-устройства.

Кроме того, на плате Asus Strix H270F Gaming на два порта USB 2.0 больше, чем на плате Asus Strix B250F Gaming, что опять-таки связано с разными ограничениями чипсетов по количеству USB-портов.

Но самое важное различие между платами Asus Strix H270F Gaming и Asus Strix B250F Gaming заключается в том, что модель Asus Strix H270F Gaming позволяет создавать RAID-массивы, а Asus Strix B250F Gaming из-за ограничения чипсета — нет.

Система питания

Плата Asus Strix H270F Gaming имеет 24-контактный и 8-контактный разъемы для подключения блока питания.

Регулятор напряжения питания процессора 9-канальный и построен на базе PWM-контроллера Digi+ VRM c маркировкой ASP1400. Cами каналы питания построены с использованием MOSFET-транзисторов 4C09B и 4С06B компании On Semiconductor. Регулятор напряжения питания точно такой же, как на плате Asus Strix B250F Gaming.

Система охлаждения

Система охлаждения платы Asus Strix H270F Gaming состоит из трех радиаторов. Два радиатора расположены по двум смежным сторонам процессорного разъема и отводят тепло от MOSFET-транзисторов. Еще один радиатор установлен на чипсете.

Помимо этого на плате имеется два четырехконтактных разъема для подключения вентиляторов кулера процессора, два четырехконтактных разъема для подключения корпусных вентиляторов, один четырехконтактный разъем для подключения помпы водяного охлаждения и, как уже отмечалось, специальный разъем Extension Fan, позволяющий подсоединить опциональную плату, к которой подключаются дополнительные вентиляторы и термодатчики. Здесь все идентично плате Asus Strix B250F Gaming

Аудиоподсистема

Аудиоподсистема платы Asus Strix H270F Gaming имеет традиционное для плат Asus маркетинговое название SupremeFX. Как и на всех новых платах семейства Asus ROG, основана аудиоподсистема на новом HDA-аудиокодеке Realtek ALC1220, который закрыт металлических кожухом. Все элементы аудиотракта изолированы на уровне слоев PCB от прочих компонентов платы и выделены в отдельную зону. Аудиотракт в данном случае абсолютно такой же, как и на плате Asus Strix B250F Gaming — правда, результаты тестирования немного хуже.

На задней панели платы предусмотрено пять аудиоразъемов типа миниджек (3,5 мм) и один оптический разъем S/PDIF (выход).

Для тестирования выходного звукового тракта, предназначенного для подключения наушников или внешней акустики, мы использовали внешнюю звуковую карту Creative E-MU 0204 USB в сочетании с утилитой Right Mark Audio Analyzer 6.3.0. Тестирование проводилось для режима стерео, 24-бит/44,1 кГц. По результатам тестирования аудиотракт на плате Asus Strix H270F Gaming получил оценку "Хорошо". Полный отчет с результатами тестирования в программе RMAA 6.3.0 вынесен на отдельную страницу, далее приведен краткий отчет.

Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц — 15 кГц), дБ +0,01, −0,08 Отлично Уровень шума, дБ (А) −78,4 Посредственно Динамический диапазон, дБ (А) 78,5 Посредственно Гармонические искажения, % 0,0033 Очень хорошо Гармонические искажения + шум, дБ (A) −72,2 Посредственно Интермодуляционные искажения + шум, % 0,028 Хорошо Взаимопроникновение каналов, дБ −73,2 Хорошо Интермодуляции на 10 кГц, % 0,023 Хорошо Общая оценка Хорошо

UEFI BIOS

UEFI BIOS платы Asus Strix H270F Gaming практически не отличается от UEFI BIOS платы Asus Strix B250F Gaming. Собственно, в этом нет ничего странного, поскольку чипсет Intel H270, как и Intel B250, не позволяет разгонять процессор и память. Напомним лишь вкратце основные особенности UEFI BIOS платы Asus Strix H270F Gaming.

Традиционно предусмотрено два режима отображения: упрощенный (EzMode) и расширенный (Advanced).

Есть здесь и вкладка Ai Tweaker, которая в BIOS плат на базе чипсета Intel Z270 предназначена для разгона процессора и памяти. В варианте платы Asus Strix H270F Gaming разогнать процессор, как уже отмечалось, не получится, однако кое-какие манипуляции на этой вкладке все же доступны.

Возможности изменения частоты тактового генератора BCLK не предусмотрено вообще (как и должно быть).

Коэффициент умножения ядер процессора можно изменять, причем задавать коэффициент умножения можно как для каждого случая числа загруженных ядер процессора, так и одновременно для всех загруженных ядер процессора.

Максимальный коэффициент, который можно установить, равен максимальному коэффициенту процессора в режиме Turbo Mode (в варианте процессора Intel Core i7-7700K — 45). Если зафиксировать максимальное значение коэффициента умножения для всех ядер процессора, то получим хоть и очень незначительный, но все же разгон системы.

В настройках Ai Tweaker можно также задавать коэффициент BCLK Frequency:DRAM Frequency (100:100, 100:133) и настроить работу модулей памяти.

Максимальную частоту модулей памяти DDR4 можно выбрать равной 4266 МГц. Но из за ограничений чипсета максимальная частота памяти все равно будет равна только 2400 МГц.

Есть возможность активации XMP-профилей памяти, однако даже если в XMP-профиле предусмотрена частота выше 2400 МГц, реально память будет работать только на частоте 2400 МГц.

Конечно же, можно менять и тайминги памяти.

Выводы

Итак, еще раз отметим, что внешне плата Asus Strix H270F Gaming очень схожа с платой Asus Strix B250F Gaming, являющейся младшей моделью в семействе Asus ROG, однако превосходит ту в плане функциональности. Напомним, что у нее не разделяются слоты PCI Express 3.0 x1 и PCI Express 3.0 x4, оба разъема M.2 поддерживают PCIe-устройства (один разъем в режиме PCIe 3.0 x4, а второй — в режиме PCIe 3.0 x2) и на два порта USB 2.0 больше. На плате Asus Strix B250F Gaming разделяются слоты PCI Express 3.0 x1 и PCI Express 3.0 x4, только один разъем M.2 поддерживает PCIe-устройства в режиме PCIe 3.0 x4. Также плата Asus Strix H270F Gaming позволяет создавать RAID-массивы, а Asus Strix B250F Gaming из-за ограничения чипсета — нет.

Разница в цене между платами Asus Strix H270F Gaming и Asus Strix B250F Gaming минимальна: если Asus Strix B250F Gaming стоит 8-9 тысяч рублей, то Asus Strix H270F Gaming — 9-10 тысяч. При такой незначительной разнице в стоимости, возможно, имеет смысл остановиться на модели Asus Strix H270F Gaming, особенно если заранее неизвестно, какой будет подсистема хранения данных в компьютере.

Плата предоставлена на тестирование производителем