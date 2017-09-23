Кухонные весы Unit

UBS-2150 с площадкой из нержавеющей стали и UBS-2155 с прозрачной чашей для взвешивания сыпучих и жидких продуктов

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Видеообзор

Для начала предлагаем посмотреть наш видеообзор кухонных весов Unit UBS-2155:

Наш видеообзор кухонных весов Unit UBS-2155 можно также посмотреть на iXBT.Video

Паспортные характеристики и цена

Unit UBS-2150 Максимальная нагрузка 5 кг Деление шкалы 1 г Питание Элемент CR2032 Срок службы Более 10 000 измерений или не более 5 лет с даты приобретения покупателем Особенности Жидкокристаллический дисплей

Измерение объема воды и молока

Автоматическое отключение через 2 минуты

Компенсация веса тары

Индикатор разрядки батарей

Индикатор перегрузки Ссылка на страницу продукта Unit UBS-2150 Средняя цена T-13102284 Розничные предложения L-13102284-10 Unit UBS-2155 Максимальная нагрузка 5 кг Деление шкалы 1 г Питание Два элемента 1,5 В типа ААА Срок службы Более 10 000 измерений или не более 5 лет с даты приобретения покупателем Особенности Жидкокристаллический дисплей

Пластиковая съемная чаша объемом 2,4 л

Измерение объема воды и молока

Автоматическое отключение через 2 минуты

Компенсация веса тары

Индикатор разрядки батарей

Индикатор перегрузки

Определение температуры окружающей среды, 0—40 °C, ±0,5 °C

Таймер, до 99 минут 59 секунд Ссылка на страницу продукта Unit UBS-2155 Средняя цена T-1726860464 Розничные предложения L-1726860464-10

Внешний вид и функционирование

Продаются весы в небольших коробках из гофрированного картона, на которых изображены сами весы почти в натуральную величину.

В комплект поставки входят гарантийный талон, напечатанное руководство пользователя на английском и русском языках, а в случае UBS-2155 — еще и чаша для взвешивания сыпучих и жидких продуктов.

Руководства можно загрузить со страниц данных продуктов (ссылки приведены выше в таблице). Основные характеристики обеих моделей весов одинаковые, но конструкция и набор дополнительных функций различаются.

Корпус весов Unit UBS-2150 в плане идеально круглый, его диаметр составляет 185,5 мм. Сверху весы прикрыты пластиной из нержавеющей стали толщиной 0,6 мм с прямоугольным вырезом над дисплеем. Эта пластина наклеена на круг из прозрачного минерального стекла толщиной 3 мм. Края стекла скруглены и они немного выступают за периметр стальной пластины. Высота весов с ножками равна 15 мм, а весят они 367 г.

Снизу накладка из черного пластика с матовой поверхностью закрывает электронную начинку весов. Опираются весы на четыре ножки с противоскользящими накладками из упругого пластика. Под ножками размещены тензометрические датчики, показания с которых используются микропроцессором весов для расчета веса.

Снизу на днище есть механическая кнопка, переключающая единицы измерения веса с граммов и миллилитров на унции и жидкие унции и обратно. На днище ближе к краю есть проушина для подвешивания весов на стену во время хранения, а примерно по центру днища находится закрытый крышкой отсек для элемента питания. При желании эту крышку можно дополнительно зафиксировать небольшим саморезом. Конструкция весов негерметичная, что нужно учитывать при хранении и использовании, так как попавшая внутрь вода может испортить весы.

Вес, а также другая информация в случае UBS-2150 демонстрируются на монохромном жидкокристаллическом дисплее, не имеющем подсветку. Дисплей четкий и контрастный, чтение может затруднить только отражение в стекле яркого источника света, если он будет находиться точно над весами. Высота цифр для вывода веса составляет 15 мм.

Включаются весы при нажатии на механическую кнопку, которая расположена спереди под краем стеклянного диска. Кнопка относительно тугая, с помощью одной руки нажать ее можно, но делать это неудобно, так как приходится давить на кнопку большим пальцем, а другими придерживать весы за гладкую верхнюю плоскость. Проще пальцем одной руки нажимать на кнопку, а второй рукой придерживать весы за противоположный кнопке край. Короткое нажатие на эту кнопку обнуляет показания или вычитает вес тары. Обнуление показаний происходит тогда, когда вес тары или чего-либо другого, размещенного на весах, составляет не более 200 г. В этом режиме весы будут показывать только прирост или убыль веса, если на них что-то класть или с них что-то снимать. Индикацией режима служит значок в виде кружка в квадратике со скругленными углами. Вычитание веса тары выполняется тогда, когда вес тары или чего-либо другого, размещенного на весах, составляет более 200 г. В этом режиме весы показывают прирост или убыль веса, если на них что-то класть или с них что-то снимать, но нажатие на кнопку сначала выводит на дисплей общий вес (продуктов или продуктов с тарой), и только второе нажатие вычитает вес того, что размещено на весах. Индикацией режима служит значок с буквой «Т». Длительное нажатие на кнопку переключает режимы с измерения веса в граммах, на объем воды в миллилитрах и на объем молока. На измерение веса указывает значок гирьки и «g» в качестве единицы измерения, на объем воды — значок в виде капли и «ml», а на объем молока — значок в виде капли с буквой «M» в центре и снова и «ml». Разумеется, численно объем воды равен весу, но объем молока немного меньше веса в граммах, так как плотность молока в среднем составляет 1,030 г/см³. Выключаются весы автоматически через 2 минуты вывода неизменных показаний.

Верхняя часть корпуса весов UBS-2155, как и площадка для взвешивания, изготовлены из пластика с матовым серебристым покрытием. Площадка круглая, ее диаметр составляет 126 мм. Ширина весов — 180 мм, глубина — 222 мм, высота с ножками равна 41 мм, а весят они 378 г. Конструкция весов негерметичная, что нужно учитывать при хранении и использовании, так как попавшая внутрь вода может испортить весы.

В плане корпус весов представляет собой усеченный с одного узкого края эллипс. Из срезанного торца выступает дуга из металлической трубки (видимо, это нержавеющая сталь), за которую весы можно переносить, и ее же можно использовать, чтобы подвесить весы на крючок при хранении.

Днище корпуса весов изготовлено из черного пластика с матовой поверхностью. На днище есть четыре круглые резиновые ножки, крышка отсека элементов питания и отверстие пищалки.

Сверху в передней части весов расположен монохромный жидкокристаллический дисплей без подсветки. Дисплей четкий и контрастный. Высота цифр для вывода веса составляет 10 мм. Дисплей прикрыт прозрачным окном, изготовленным, по всей видимости из пластика. Пластик этот относительно устойчив к царапинам, но повреждается, конечно быстрее, чем минеральное стекло, и это нужно учитывать при использовании и чистке весов. Поверхность окошка немного выпуклая, поэтому источники света в нем отражаются с больших углов, чем в случае плоской поверхности, это может затруднять считывание показаний.

По бокам от дисплея расположены две пары механических кнопок управления. Каждая пара прикрыта своим чехлом из упругого пластика. Кнопки относительно тугие, при их срабатывании раздается громкий щелчок. Кнопка On/Off включает и выключает весы, при включении раздается писк, а выключаются весы в том числе и автоматически через 2 минуты вывода неизменных показаний. Кнопка Z/T обнуляет показания или вычитает вес тары. Эти функции работают так же, как и в случае весов UBS-2150, только на дисплей выводятся на значки, а надписи Zero или Tare, соответственно. Кнопка Unit переключает единицы измерения веса с граммов на фунты и унции и обратно. Режимов измерения объема воды и молока в данных весах нет. Зато есть таймер. Кнопкой T-Set сначала последовательно перебираются разряды минут и секунд от старших к младшим, при этом кнопками Z/T и Unit значения разрядов увеличиваются и уменьшаются, потом кнопка T-Set включает таймер. До срабатывания таймер выключается кнопкой T-Set, а после срабатывания, когда звучит прерывистый сигнал, звук выключает нажатие на любую кнопку. После срабатывания таймер сбрасывается на нулевое значение, что неудобно, когда нужно последовательно отмерять равные интервалы времени. Громкости сигнала таймера достаточно, чтобы услышать его из соседней комнаты, но закрытая дверь плюс негромкий фоновый звук таймер уже заглушают. Еще одной дополнительной функцией весов является измерение температуры окружающего воздуха.

Весы UBS-2155 комплектуются чашей из прозрачного пластика (конкретнее — из полистирола). Ширина чаши — 221 мм, длина — 262 мм, высота равна 99 мм, а весит она 199 г. Объем воды, заполняющий чашу до краев составляет 2768 мл. На боковую поверхность чаши нанесены метки объема, и по крайней мере, метка 2.0 L соответствует объему в 2 л. Носик чаши позволяет отлить из нее часть объема воды так, что на внешней поверхности капли не остается.

Бортик сверху у носика и с противоположного края выступает чуть больше и загибается вниз, что повышает удобство, когда чашу с содержимым переносят в руках. Дно чаши круглое, а бортик снизу обхватывает площадку весов так, что чаша садится на нее с минимальным люфтом.

Тестирование весов проводилось с помощью набора разновесов массой от 0,5 до 500 г. Максимальная нагрузка на весы составила 910 г (все гири без разновеса в 0,5 г). Весы UBS-2150 начинают показывать вес от 2 г, а весы UBS-2155 — от 1 г. Вплоть до примерно 200 г включительно показываемый вес в граммах на обоих весах с точностью до грамма соответствует массе положенных гирь, затем расхождения увеличиваются, на 910 г UBS-2150 показывают 913 г, а UBS-2155 — 912 г. По крайне мере в диапазоне до 900 г изменение реальной массы на 1 г весы показывают точно, а изменение на 0,5 г от целой в граммах массы не вызывает изменение показаний. Если распределять вес по площади площадки для взвешивания, или сосредотачивать его в центре, или с краю, то при массе в 500 г расхождения веса не превышают 1 г. В целом можно считать, что погрешность весов составляет +(0,2-0,3)%. В случае кухонных весов такой погрешностью можно смело пренебречь, и определяющими критериями выбора будет скорее удобство в использовании, дизайн и функциональность.

Выводы

Кухонные весы Unit UBS-2150 и UBS-2155 имеют точность измерения веса, которой более чем достаточно для их использования по прямому назначению. К достоинствам модели UBS-2150 можно отнести аккуратный внешний вид, легко очищаемую верхнюю панель из нержавеющей стали, крупный защищенный минеральным стеклом дисплей и функцию измерения объема воды и молока. Преимущества модели UBS-2155 заключаются в дополнительных функциях таймера и измерения температуры окружающего воздуха. Кроме того, эти весы имеют удобную скобу для переноски и подвешивания при хранении, а в комплект их поставки входит прозрачная чаша для взвешивания сыпучих и жидких продуктов, которая надежно устанавливается на площадку весов.