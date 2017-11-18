Обзор Starwind SSG9316: супердешевый электрогриль, который работает

Компания Starwind представила на наш суд гриль, соответствующий требованиям своей категории и даже пытающийся их предвосхитить. В его пользу говорят компактные размеры и антипригарное покрытие, однако кого-то может смутить отсутствие хоть какого-то элемента управления и теплоизолированной ручки. Бюджетный гриль способен преподнести сюрприз, поэтому мы с любопытством переходим к его тестированию.

Характеристики

Производитель и модель Starwind SSG9316 Тип электрический контактный гриль Страна производства Китай Гарантия 12 месяцев Предполагаемый срок службы нет данных Заявленная мощность 1300 Вт Материал корпуса пластик Покрытие панелей антипригарное Материал ручки нет ручки Аксессуары поддон для сбора жира Регулировка температуры нет Таймер нет Индикаторы питания и готовности к работе Упаковка 32×15×30 см Вес с упаковкой 3,5 кг Средняя цена виджет Яндекс.Маркет Розничные предложения виджет Яндекс.Маркет

Комплектация

Упаковка гриля выполнена в нейтральном дизайне и добротном качестве. На белом фоне изображен сам прибор, логотип, перечислены его ключевые особенности. Поскольку гриль легкий, а коробка некрупная, производитель легко обошелся без ручки для переноски.

Внутри коробки, защищенные вставками из пенопласта, находятся гриль с электрошнуром, поддон для сбора жира, пластиковый скребок для очистки панелей и инструкция с гарантийным талоном.

На первый взгляд

Корпус имеет квадратную форму со стороной 27,5 см и в высоту занимает 10 см. Матовый черный пластик придает ему очень презентабельный вид, однако для его сохранения придется много внимания уделять чистоте, иначе поверхность «a la soft touch» быстро станет напоминать шкуру пантеры из-за пятен от пальцев. На верхней части нет никаких элементов управления, впрочем, как и в других частях устройства — только пиктограммы продуктов, подходящих для жарки, символ горячей поверхности и логотип компании.

Световой индикатор на крышке гриля загорается оранжевым и зеленым светом при включении прибора в сеть, а после достижения рабочей температуры зеленый индикатор гаснет и включается уже при повторном нагреве панелей для поддержания температуры.

Панели с антипригарным покрытием не снимаются, имеют характерные объемные полосы и плотно соединяются, когда крышка закрыта, благодаря бортикам по периметру. На случай жарки особо крупных кусков в конструкции предусмотрен люфт, чтобы крышка закрылась.

Поддон для сбора жира вставляется в переднюю часть и затем легко вынимается для очистки. Он очень глубокий, поэтому можно смело жарить на гриле самые соковыделяющие продукты. Электрический шнур длиной в 70 см нельзя отсоединить от гриля, зато можно спрятать в отсеке снизу. Прибор устойчиво опирается на передние ножки с резиновыми вставками и заднюю кромку.

Инструкция

Инструкция на русском языке отпечатана тонкой брошюрой на глянцевой бумаге формата А5 и содержит предельно краткие рекомендации по безопасности, эксплуатации и уходу. Поскольку управляться с грилем объективно просто, основное внимание уделено безопасности и уходу.

Поверхности прибора ощутимо нагреваются во время работы, поэтому для открытия крышки лучше пользоваться прихватками или кухонными рукавицами. Остывший после использования гриль можно легко очистить бумажной салфеткой или протереть влажной тканью/губкой и затем вытереть насухо.

Управление

При включении в сеть загораются оранжевый индикатор питания и зеленый индикатор нагрева; последний гаснет, когда панели гриля достаточно нагрелись.

Эксплуатация и уход

Подготовка

Следуя инструкции, перед первым использованием мы протерли влажной тканью панели нагрева и корпус прибора. Затем мы включили гриль и дождались, пока зеленый индикатор погаснет. В процессе первого нагрева выделилось немного дыма и появился специфический запах, однако заняло это пару минут, и прибор уже был готов к нещадной эксплуатации.

Эргономика

Управление прибором практически отсутствует, и наш опыт говорит в пользу такого решения: чаще всего на грилях выставляют максимальную температуру, либо бюджетные модели нечетко выдерживают разницу между обещанными температурами. Данная модель требует лишь присутствия повара, дабы следить за временем и вовремя снимать продукты с гриля. Во время тестирования мы жарили мясо, рыбу, овощи, подрумянивали тосты с сыром — и лишь один раз пожелали отрегулировать температуру.

Верхняя панель нагревает продукты сильнее, чем нижняя, и когда мы жарили на гриле котлеты (да, так тоже можно), мы открыли крышку, чтобы они прожарились внутри и не подгорели сверху. Таким образом, гриль потенциально может поработать сковородой.

Одновременно на панелях помещаются четырех стандартных тоста или крупных стейка из форели. Таким образом можно быстро и вкусно приготовить еду и на двух, и на четырех человек. Особенно нас порадовали скорость и комфорт в процессе готовки.

Поддон для сбора стекающего жира удобно спрятан внутри прибора и не допускает попадания брызг на кухонные поверхности. Три отверстия нижней панели достаточно хорошо освобождают ее от излишков сока. Поддон глубокий и переполнить его не представляется возможным, тем более, что производитель рекомендует очищать его после каждого использования гриля.

Уход

Антипригарное покрытие прекрасно работает, по крайней мере, в первые месяцы эксплуатации, пока не проявится его истинная толщина и качество каждого производителя. Оно легко очищается бумажными салфетками после остывания гриля и требует чуть больших усилий, если прошло много времени. Если же добавить воды на салфетку или губку, то очистка панелей и вовсе производится менее чем за минуту. Единственное слабое место — отверстия для стекания жира в поддон. Если туда попадают частицы пригоревших продуктов, то приходится брать тонкую палочку, как для суши, и очищать этот проход.

Тестирование

Объективные тесты

Замеры энергопотребления показали 1390 Вт во время нагрева и 1400 Вт при включении для поддержания температуры, что даже выше номинальных 1300 Вт.

Гриль очень быстро набирает температуру: всего за 3 минуты панели нагрелись до 214 °C. После окончания работы достаточно подождать 13 минут, чтобы прибор остыл до теплого и был готов к очистке.

В качестве практических тестов мы приготовили на гриле следующие продукты:

Курица кусочками Баклажаны кружочками Форель стейками Тосты целиком Средние котлеты

Курица кусочками

Мы разделали и замариновали курицу в специях и соевом соусе на 1 час. Чтобы пожарить все кусочки и накормить 4 взрослых человек, нам понадобилось всего 3 захода на гриле. Крышка позволила накрыть и покрыть аппетитными полосками даже крупные ножки курицы, а грудка была восхитительно нежной и сочной на вкус. Курица выделила много воды и жира, которые дружно стекли в поддон, создавая впечатление диетического блюда. Каждой партии требовалось 10 минут для прожарки, а особо крупные куски «доходили» еще по 2 минуты при включенном гриле.

Оценка: отлично.

Баклажаны кусочками

Мы поначалу не учли минимально необходимую толщину кусочков и нарезали баклажаны слишком тонко, по 5 мм толщиной. Если в случае с курицей люфт крышки помог нам, то на этот раз верхняя панель не доставала до овощей, и они румянились только снизу. Мы выждали 20 минут, перевернули кусочки, но такое продолжительное время жарки высушило их, и мы сменили тактику.

Следующую партию мы выложили в два слоя и уже через 3 минуты кусочки стали полосатыми, однако в целом баклажаны оставались больше сырыми, чем жареными, и снова пришлось дать им время приготовиться. Чтобы вернуть сочность нашим кусочкам, мы приготовили салат с баклажанами, где дополнили их оливковым маслом, соевым соусом и специями, а также помидорами, свежей мятой и сыром. При более толстой нарезке (от 1 см) проблем с жаркой баклажанов возникнуть не должно.

Оценка: отлично.

Форель стейками

Стейки крупной форели мы посыпали специями и выложили на гриль по 4 порции за раз. Куски толщиной 10-12 мм успевали приготовиться всего за 10 минут, а стейки на 15-20 мм требовали уже 15-20 минут, но результат того стоил. Нежная, сочная, ароматная рыба успевала приобрести еще и слегка похрустывающую корочку шкурки.

Оценка: отлично.

Тосты целиком

Самый простой и быстрый рецепт не разочаровал нас: два куска воздушного зернового хлеба типа «Геркулес», прослойка из любимого сыра и время по желанию. Две минуты подогревают сыр и подсушивают хлеб, каждая последующая минута сильнее плавит начинку и подрумянивает корочки. Красивые полоски на быстрой закуске в подарок.

Оценка: отлично.

Средние котлеты

Почему бы и нет, решили мы — и сформировали небольшие котлеты из смешанного фарша: свинина, говядина, морковь, лук и картофель. На панелях гриля свободно размещались сразу 6 котлет, они поджаривались 4 минуты и еще 5 минут доготавливались с открытой крышкой. В результате котлеты были очень вкусными и не слишком вредными.

Оценка: отлично.

Выводы

Starwind SSG9316 удачно сочетает в себе низкую цену, действительно стильный дизайн, быстрый нагрев и продуманную эргономику. Смелый отказ от громоздкой ручки позволил сделать компактный прибор с рабочим антипригарным покрытием. Еще более смелое решение убрать регулировку температуры мы считаем оправданным, так как покупатель бюджетного гриля вряд ли будет стоять с пирометром, выверяя температуру до градуса, дабы соблюсти все тонкости рецепта.

Этот гриль просто жарит любые подходящие для этого продукты, делает это быстро, аккуратно и качественно. Даже если низкая цена не предрекает многих лет эксплуатации (что все же не исключено), она по крайней мере позволяет попробовать новый для себя прибор и не переживать потом, если что-то не понравится или надоест.

Плюсы

быстрый нагрев до оптимальной температуры

люфт крышки для больших кусков

отсутствие брызг жира

демократичная цена

стильный дизайн

Минусы