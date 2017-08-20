Планетарный миксер Smeg SMF01 Мощности XXI века в дизайне 1950-х годов

Smeg — это итальянский производитель бытовой и профессиональной техники для кухни. Компания утверждает, что выпускает продукцию в классическом итальянском стиле Smeg, который базируется на трех чертах, вселяющих душу в предметы быта: ноу-хау, креативность и завершенность. Действительно, приборы, выпускаемые под указанной маркой, отличаются не только тщательно проработанной конструкцией, но и интересным дизайном. Сегодня читателю предоставляется возможность познакомиться с одним из приборов, оформленном в ретро-стиле 50-х годов прошлого века. В серию входят как малая бытовая техника, так и крупная: холодильники, посудомоечные машины и др. Следовательно, при желании и возможностях пользователь может оборудовать кухню бытовой техникой, выполненной в едином стилевом решении. Цвет также можно выбрать в зависимости от пристрастий и идей обустройства помещения: кремовый, красный, розовый, пастельный зеленый, черный, серебристый и голубой. Взглянув на прибор, действительно можно безошибочно распознать дизайн, знакомый нам по фильмам и фотографиям тех времен. Нас же больше интересует вопрос функциональности, чему и будут посвящены разделы, которые позволят составить представление о результатах работы и удобстве эксплуатации. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Smeg Модель SMF01 Тип планетарный миксер Страна производства Китай Гарантия 1 год (возможно продление до 4 лет) Заявленная мощность 800 Вт Материал корпуса моторного блока литой алюминий Материал чаши для взбивания полированная нержавеющая сталь Материал насадок алюминий, нержавеющая сталь Насадки и аксессуары крюк для теста, насадка для взбивания плотных продуктов, венчик для взбивания, защитная крышка на чашу Цвет корпуса красный / черный / серебряный / пастельный зеленый / кремовый / голубой / розовый в сочетании со светло-серым Объем чаши 4,8 л Тип управления механический переключатель скоростей Режимы скорости 10 скоростных режимов Особенности плавный старт, блокировка вращения при поднятой смесительной головке, фронтальный порт для дополнительных насадок Длина шнура 95 см Упаковка (Ш×В×Г) 41×44×26,5 см Габаритные размеры с установленной чашей для взбивания (Ш×В×Г) 36×38 (49 с поднятой головкой)×21 см Вес с упаковкой 11,3 кг Вес без упаковки 8,5 кг Средняя цена T-12320027 Розничные предложения L-12320027-10 Комплектация Прибор поступил в тестовую лабораторию iXBT.com в обычной коричневой коробке, на которой была размещена информация об устройстве и его краткие технические характеристики. Внутри этой транспортировочной коробки находилась еще одна ярко оформленная из глянцевого картона. На упаковке можно увидеть фотографии аксессуаров и самого миксера в разных ракурсах, а также ознакомиться с описанием и характеристиками прибора. Ручкой для переноски коробка не оснащена. Корпус прибора и его аксессуары размещаются в упаковке с помощью пенопластовых вставок, все части уложены плотно и защищены от ударов и повреждений при перевозке и хранении. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: корпус миксера;

насадки и крышку для чаши;

чашу;

инструкцию по эксплуатации, гарантийную книжку;

информационные и рекламные материалы. На первый взгляд Корпус прибора с моторным блоком весьма тяжел, он имеет устойчивую форму с широким основанием. Такая конструкция позволяет спокойно откидывать моторную головку без риска переворачивания миксера даже в случае отсутствия противовеса в виде установленной на основании чаши. Похоже, что центр тяжести не сместится даже при замешивании самого плотного теста. Моторная головка яркого цвета прекрасно сочетается с нейтральным матовым цветом основания. Из нижней части основания выходит шнур электропитания. Длина шнура представляется достаточной для бытового использования. Миксер не оснащен отсеком для хранения шнура. Моторная головка откидывается при нажатии на круглую кнопку, находящуюся с правой стороны прибора под переключателем скоростей. В этой же части блока расположены вентиляционные отверстия. Насадки для взбивания и замешивания теста устанавливаются на нижнее крепление для насадок. Фиксатор, вал и само основание — полностью металлические, никакого пластика. Насадки надеваются стандартным для такого типа креплений способом: достаточно совместить пазы на валу и самой насадке, надавить вверх и вращать против часовой стрелки до тех пор, пока фиксатор не будет закреплен в соответствующем гнезде. Гнездо на основании снабжено специальными пазами, которые позволяют установить чашу и надежно ее удерживать в процессе эксплуатации. На поверхности нижней части основания имеются соответствующие подсказки. С левой стороны моторной головки размещено фронтальное крепление для установки дополнительных аксессуаров. Перечень аксессуаров впечатляет: мясорубка, терка, насадки для приготовления пасты, равиоли, для нарезки феттуччине и др. Крепление снабжено съемной заглушкой. Дно корпуса оснащено четырьмя ножками с прорезиненными вставками, призванными противодействовать скольжению и глушить вибрации при работе. Также со стороны дна прикреплена идентификационная табличка прибора. Чаша вместимостью в 4,8 л сделана из полированной нержавеющей стали и оснащена ручкой. Металл обработан до глянцевого блеска, он гладкий на ощупь. По первому впечатлению внутренняя поверхность емкости похожа на поверхность, описываемую венчиком. Со стороны дна внутри чаши имеется конический выступ. Такая форма аксессуара предусматривает возможность обработки малых объемов продуктов. Пластиковая крышка для чаши предназначена для защиты от брызг во время взбивания. Широкая (9 см) загрузочная горловина облегчает добавление ингредиентов в процессе эксплуатации. Крюк для замешивания плотного теста и плоский венчик сделаны из алюминия. Обе насадки имеют сложную форму и производят впечатление надежных и качественно изготовленных деталей. Венчик для взбивания легких продуктов (сливок, белков) изготовлен из нержавеющей стали, головка крепления — из алюминия. Тщательный осмотр планетарного миксера Smeg SMF01 оставил самое благоприятное впечатление: стильный вид, качественная обработка металлических поверхностей, простая конструкция, сложная объемная форма насадок. Немаловажно то, что все аксессуары прочно, надежно и легко крепятся на моторном блоке Инструкция Руководство по эксплуатации представляет собой толстую брошюру формата А5. Информация доносится до потребителя на 11 языках, в том числе русском. Содержание инструкции стандартно: меры безопасности, описание прибора, использование, чистка и техническое обслуживание. Отметим наличие рекомендаций по выбору скорости и советы по эксплуатации для получения наилучших результатов. В разделе, посвященном чистке и техническому обслуживанию, можно найти список неполадок, возможных причин их возникновения и пути устранения. Информация доносится простым языком, все шаги и рекомендации по эксплуатации и чистке проиллюстрированы понятными схемами и рисунками. Прибор довольно прост в использовании, поэтому однократного изучения инструкции будет достаточно. Кроме собственно инструкции в комплект к миксеру входил комплект карточек с рецептами блюд. Формат — большая открытка, чуть крупнее А5. Карточки изготовлены из плотного глянцевого картона, рецепты представлены на нескольких языках, в том числе и русском. На каждой стороне приведено одно блюдо, снабженное красочной фотографией. Информация представлена очень удобно: в верхней части — снимок, с левой стороны — ингредиенты, с правой — пошаговый способ приготовления. Среди представленных блюд: тесто для пиццы, белый хлеб, паста, майонез, кекс, бисквит и т. д. Все рецепты признаны нами «живыми» и адекватными, без замечаний к ингредиентам и ходу приготовления. Рекламный листок знакомит покупателя с другими малыми бытовыми приборами этой серии. Каждый прибор представлен фотографией и кратким описанием. Управление С управлением планетарным миксером Smeg SMF01 справится кто угодно. Для начала следует нажать на кнопку блокировки/разблокировки и, удерживая ее нажатой, приподнять моторную головку вверх, зафиксировать чашу в гнезде и установить необходимую насадку в нижнее крепление для насадок. Затем, вновь нажав и удерживая кнопку блокировки, опустить моторную головку вниз. Установка скоростного режима осуществляется посредством передвижения переключателя вдоль цифр, обозначающих скорость. На шкале переключателя, на противоположной стороне от изображения цифр, имеются схематические подсказки по рекомендуемым скоростным режимам при использовании разных насадок. Низкая скорость (от 1 до 3) предназначена для перемешивания и замеса плотного теста. На этой скорости можно пользоваться всеми тремя насадками.

На средней скорости (от 4 до 7) можно смешивать густые смеси (тесто для торта, масло с сахаром). Использовать при этом можно плоскую насадку для перемешивания и венчик для взбивания.

Высокая скорость (от 8 до 10) позволяет взбить в пену белки или сливки и приготовить жидкое тесто. Делать это следует плоской насадкой или венчиком для взбивания. Миксер оснащен функцией Smooth Start (плавный пуск), которая позволяет запускать прибор на низкой начальной скорости независимо от выбранного скоростного режима. Скорость увеличивается постепенно, пока не достигнет заданной установки. Данная функция помогает предотвратить повреждение прибора, насадок и разбрызгивание ингредиентов из чаши. Использование Подготовка Перед первым использованием производитель рекомендует выполнить стандартные действия: удалить упаковочные материалы, возможные этикетки и вымыть все части прибора, соприкасающиеся с продуктами в процессе работы. Корпус и моторную головку следует протереть влажной тканью. Затем тщательно высушенные комплектующие нужно установить в рабочем положении. Разумеется, тестомес при этом должен быть размещен на сухой, ровной и устойчивой поверхности. Эргономика Планетарный миксер не только радует глаз своим внешним видом, но и удобен в работе. Сборка/разборка проходят без проблем. Подсказки, нанесенные на поверхности основания и кнопок, помогают правильно закреплять и устанавливать аксессуары, что обеспечивает необходимый уровень безопасности при использовании прибора. Уход очень прост и не требует особых действий или применения специальных средств для очистки. Управление — элементарно, конструкция переключателя позволяет не прикладывать никаких усилий при установке скорости и переключении между скоростными режимами. Симпатичный шарик сверху переключателя не только завершает дизайн миксера, но и облегчает передвижение рычажка. Во время замеса теста моторная головка периодически слегка приподнимается. В руководстве по эксплуатации отдельно указано, что частичное перемещение головки двигателя при смешивании тяжелых или объемных смесей не является неисправностью. Это нормальное действие, не влияющее на исправную работу и срок службы миксера. При длительной или тяжелой работе миксера может наблюдаться нагревание моторной головки. Согласно инструкции, этот факт не является свидетельством неисправности. Во всем остальном тестомес работает как качественный и мощный прибор, предназначенный для взбивания и перемешивания. Мы считаем нужным рассказать лишь об одном нюансе, замеченном в ходе тестирования. Расстояние между краями насадок и внутренней поверхностью чаши довольно большое. С одной стороны, это предотвращает повреждение аксессуаров и служит целям безопасности. С другой стороны, этот факт следует учитывать при работе. Во-первых, миксер плохо работает с малыми объемам продуктов. Так, для качественного взбивания следует брать не менее 3-4 белков или 230 г сливок. Во-вторых, увеличивается время работы. Продолжительность замеса, например, плотного теста увеличивается по сравнению с другими миксерами, потому что мука долго остается на стенках дежи — комок теста вращается посередине чаши, не касаясь краев. Поэтому временами мы просто останавливали работу и лопаткой стряхивали муку на жидкое тесто в центр чаши. В некоторых планетарных миксерах предусмотрена возможность регулировки расстояния между насадками и поверхностью чаши, однако в данной модели мы такой возможности не обнаружили. Акцентируем внимание читателя на том, что обычный пользователь может вообще не заметить описанного неудобства, особенно если взбивает большой объем ингредиентов. Во всем остальном тестомес проявил себя прекрасно. Например, справился с длительным по времени замесом очень плотного теста. Впрочем, подробнее ознакомиться с практическими экспериментами можно в соответствующем разделе. Уход Уход за устройством незамысловат и не вызвал затруднений. Чашу миксера допускается мыть в посудомоечной машине. Насадки и пластиковую крышку с загрузочным отверстием рекомендуется очищать вручную с использованием нейтрального моющего средства и мягкой губки. Корпус тестомеса следует протирать влажной, а затем сухой мягкой тканью или салфеткой из микрофибры. При наличии на корпусе брызг от масла или жира, их необходимо немедленно удалить, используя мягкую хлопчатобумажную ткань. Тестирование Объективные тесты Максимальная зафиксированная мощность составила 175 Вт при работе на 10-й скорости. При замесе плотного теста показатели мощности колебались в диапазоне от 60 до 110 Вт. Уровень шума можно оценить как весьма низкий. Даже при работе миксера на высоких скоростях можно разговаривать, не повышая голос. Нам не удалось найти информацию о времени беспрерывной работы тестомеса. В ходе экспериментов максимальное время работы составило около 20 минут с небольшими перерывами. При этом мы замешивали очень плотное тесто. Моторный блок нагрелся, но никакого постороннего запаха или странностей в работе прибора замечено не было. Что касается объема чаши, то инструкция рекомендует не использовать для замеса более одного килограмма стандартной или 800 г цельнозерновой муки или муки с высоким содержанием клейковины. Для замеса теста для пасты следует брать не более 3 яиц и добавлять небольшое количество воды. Про минимальные объемы мы говорили выше. В ходе тестов мы выяснили, что взбивать следует не менее 230 г сливок или 3 белков от крупных яиц (лучше 4). Хлеб пшенично-ржаной Мука пшеничная в/с — 350 г, мука ржаная — 150 г, солод ржаной ферментированный — 2 ст. л., вода — 280 мл, сухие дрожжи — 8 г, масло растительное — 20 г, соль — 10 г, сахар — 20 г. Залили дрожжи 100 г теплой воды, добавили сахар и столовую ложку муки. Отставили на 10 минут в сторону, чтобы дрожжи активировались. Смешали в чаше миксера ржаную, пшеничную муку, солод и соль. Как рекомендовано для данного тестомеса, влили воду с дрожжами и начали замес на второй скорости. Через некоторое время долили оставшуюся воду. Тесто месилось примерно 5-7 минут. Вначале замес был равномерным: комок теста перемещался по деже. Через некоторое время тесто как бы «размазалось» по чаше так, что меситься начала только центральная часть, а масса, налипшая на стенки и дно, оставалась неподвижной. Мы были несколько удивлены, потому что крюк для теста имеет интересную форму с широкой лопатообразной лопастью, которая должна была бы хорошо захватывать комок теста и не давать ему оставаться на одном месте. Мы остановили работу, соскребли тесто, сформовали комок и продолжили замес. Через некоторое время тесто было хорошо вымешано, хотя и пыталось опять размазаться по стенкам дежи. Отправили тесто на расстойку в духовку, нагретую до 35 °C. После увеличения объема в два раза обмяли комок и выложили в форму. Поместили назад в теплое место для окончательного подъема. Выпекали на 200 °C в течение 30 минут. В результате получили отличную буханку ароматного хлеба с мелкозернистым мякишем. Результат: хорошо. Все остальные эксперименты (с плотным тестом для лапши, с относительно мягким из пшеничной муки в/с) с использованием крюка подтвердили наши выводы: для качественного замеса необходимо хотя бы раз вмешаться в процесс, вручную сформовать комок теста и продолжить замес. Иначе тесто распределяется по поверхности чаши и вымешивается лишь небольшая центральная часть комка. Пицца Рецепт взят из входящих в комплект карточек. Мука пшеничная в/с — 350 г, оливковое масло — 3 ст. л., пивные дрожжи — 15 г, вода — 200 мл, соль — 2 щепотки. Пивные дрожжи, которых у нас не было, заменили обычными сухими. Уменьшили вес дрожжей до 6 г. Ради опыта мы решили продолжать нарушать инструкции: растворили дрожжи не в 50 мл теплой воды, а сразу во всем объеме жидкости. Добавили растворившиеся дрожжи в емкость с мукой, солью и оливковым маслом. Начали замешивать тесто с помощью крюка на второй скорости. Месили около 3-4 минут до получения мягкого и эластичного теста. Сформовали комок, накрыли чашу влажным полотенцем и поставили в духовку, нагретую до 35 °C. Примерно через полчаса обмяли увеличившееся в объеме тесто. Убрали на вторую расстойку. В это время подготовили наполнение пиццы. Через некоторое время достали увеличившееся в два раза тесто, разделили на две части и сформовали пиццы. Выпекали на 200 °C около 15 минут. Результат: хорошо. В целом дрожжевое тесто замешано хорошо, но нужно было, видимо, следовать инструкции и добавлять основное количество воды постепенно в процессе замеса, как мы это делали в предыдущем испытании. Когда вода вливается через загрузочное отверстие в процессе работы, она попадает на стенки чаши и насадку и быстрее соединяется с мукой в единую массу. В данном эксперименте в начале процесса тесто замешивалось лишь по центру, поэтому пришлось остановить миксер и стряхнуть муку со стенок чаши к центру. Затем где-то в середине процесса тесто размазалось по стенкам. Пришлось опять остановить тестомес и сформовать комок теста. После этого работа пошла без замечаний. Все происходящее показалось нам странным. Крюк производит впечатление тщательно сконструированной детали. Такой формы крюка мы ни разу не встречали, по идее тесто должно захватываться широкой нижней частью и вымешиваться, в том числе, о края дежи. Возможно, попавший на тесты аппарат нуждается в регулировке. Соба — гречневая лапша Один стакан гречневой муки смешали с одним стаканом пшеничной муки (мы использовали муку 1-го сорта), влили немного воды и начали замес. На первом этапе тесто получалось рассыпчатым и очень крутым, но тестомес отлично справлялся с перемешиванием. Потихоньку добавляли воду до получения теста нужной плотности. Месили тесто долго, не меньше 15 минут. Затем скатали в шар, уложили в полиэтиленовый пакет и оставили на 10 минут. Разделили шар теста на четыре части. Каждую из них раскатали в тонкую лепешку, обильно посыпали поверхность мукой, разрезали пласт на три части, чтобы получить желаемую длину лапши. Положили пласты друг на друга и нарезали на полоски шириной около 3-4 мм. Поскольку лапша свежая, отваривали ее в течение буквально нескольких минут. По окончании варки сразу промыли холодной водой. В это время обжарили в раскаленной сковороде лук, чеснок, морковь и кусочки предварительно замаринованной в смеси терияки, имбиря и васаби куриной грудки. После готовности мяса и овощей добавили в сковородку гречневую лапшу. Хорошо прогрели. Результат: отлично. При замесе даже очень плотного теста не было замечено больших скачков мощности. Головка моторного блока приподнималась, к концу замеса нагрелась, но при этом прибор работал без замечаний. Пару раз мы соскребали тесто со стенок чаши. Ближе к концу, когда тесто было уже выровнено по жидкости/муке и первично вымешано, комок перестал прилипать к стенкам, а месился в основном трением о стенки дежи. Пирог из картофельного теста с овощами Мука пшеничная — 200 г, картофель — 200 г, яйцо — 3 шт., молоко — 100 мл, сыр твердый — 50 г, масло растительное — 20 г, лук репчатый — 100 г, перец болгарский — 150 г, цуккини — 250 г, соль — по вкусу. Отварили очищенный картофель. 200 г картофеля показались нам настолько малым количеством, что возникли сомнения в адекватности рецепта. Но было очень любопытно посмотреть, справится ли миксер с изготовлением пюре из столь малого количества картофеля. Использовали плоскую алюминиевую насадку. Smeg SMF01 отлично справился с задачей. Весь картофель был размят равномерно, без комков и отдельных кусочков. Отложили пюре в сторонку, чтобы оно остыло. В это время добавили в муку размягченное масло. Буквально за минуту тестомес превратил муку и масло в равномерную масляную крошку. Добавили к ней прохладное картофельное пюре, соль, немного помесили и вбили 1 яйцо. Через минуту получили мягкое, приятное на ощупь и слегка липнущее к рукам тесто. Присыпав тесто мукой, раскатали в пласт и аккуратно уложили его в антипригарную форму, прижав к краям. Убрали заготовку в морозилку на полчаса. В это время занялись приготовлением начинки. Обжарили лук, немного моркови и болгарский перец. Цуккини заменили цветной и брюссельской капустой. В конце обжаривания посолили и поперчили по вкусу. Перемешали в миксере 100 г молока и два яйца, в конце добавили натертый твердый сыр. Выложили остывшие овощи в форму с заготовкой, сверху залили молочно-яичной смесью. Выпекали при 190 °C до готовности. Процесс выпечки занял около 45 минут. Результат: отлично. Smeg SMF01 отлично справился и с приготовлением картофельного пюре, и со смешиванием муки и масла, и с замесом мягкого теста. Все тесты, кроме размешивания молока и яиц, проводили с использованием плоского венчика. Взбитые сливки Кстати, это блюдо есть в карточках с рецептами, входящих в комплект миксера. Рецепт интересен, конечно, не составом блюда (какой там состав, сливки и сахарная пудра), а последовательностью действий. Каждый, работавший со сливками, сталкивался с проблемами. Мы не будем рассуждать о качестве исходного продукта, эту проблему каждый решает самостоятельно. Основная задача — не перебить сливки, получив в результате неоднородную массу с выделяющейся жидкостью. Также целью данного эксперимента является определение минимального объема продукта, при котором миксер успешно справится с взбиванием. Мы взяли проверенные сливки Parmalat, предназначенные для взбивания, и полностью следовали рекомендациям, изложенным в рецепте. 250 мл охлажденных сливок взбивали на 6-й скорости 30 секунд. Всыпали 25 г сахарной пудры и продолжили взбивание, увеличив скорость до 9/10-й. Взбивали до получения плотной консистенции. Затем выложили сливки в кондитерский мешок. Часть сливок подавали со свежей клубникой, из другой части приготовили десерт со сладким ягодным пюре (клубника, проваренная с сахаром в пропорции 2:1, затем блендированная) Результат: отлично. Думаем, что указанные в рецепте 500 мл сливок взобьются без проблем, а вот брать продукт объемом менее 230 мл мы бы не советовали. На 200 мл сливок венчик не обрабатывает весь объем массы, а лишь проходится частью своих закруглений по поверхности. За полторы минуты работы такая масса практически не изменилась в объеме. При добавлении сливок процесс пошел успешнее. Песочный пирог с малиной Для теста: мука пшеничная — 250 г, сахар — 1 ст. л., масло сливочное — 100 г, желток — 1 шт., вода (апельсиновый сок) — 3-4 ст. л.

Для начинки: 500 г ягоды, 1 яйцо + 1 белок, 50 г сахара, 1 ст. л. кукурузного крахмала, 100 г творога, 100 г сливок или молока, 100 г сметаны или йогурта. Масло должно быть комнатной температуры и мягкое. Смешали масло с мукой, затем в масляную крошку добавили щепотку соли, сахар, желток и воду. Тесто получилось рассыпчатое — это нестрашно. Замес произвели с помощью плоского венчика. Далее раскатали пласт для дна и бортики. При укладке в форму следует хорошо прижимать тесто. Затем убрали заготовку в холодильник (можно в морозилку) и подготовили основную часть пирога — заливку. Молочные ингредиенты можно соединять в любой комбинации: больше творога или больше сметаны, главное, чтобы вес молочной составляющей был 300 г. При использовании молока или жидкого йогурта нужно соответственно увеличить количество загустителя, в качестве которого выступает кукурузный крахмал. В случае использования большого количества творога масса получается густой, тогда требуется меньше загустителя. За минуту венчик для взбивания отлично смешал все ингредиенты. В это время уложили в заготовку ягоду. Для данного эксперимента мы взяли свежую малину. В случае наполнения пирога замороженной ягодой ее следует слегка присыпать кукурузным крахмалом и перемешать так, чтобы каждая ягодка оказалась со всех сторон покрыта крахмальной пудрой. Ну и последний шаг — заполнить пирог молочной начинкой. Выпекали на 190 °C около 45 минут. При готовности теста и краев середина пирога может показаться слегка жидкой — так и должно быть. Она загустеет позднее. После того, как выпечка остынет, ее следует убрать в холодильник. Подавать пирог лучше охлажденным на следующий день. Это отличный ягодный пирог для лета: не очень сладкий, свежий и легкий. Впрочем, при желании его можно сделать еще вкуснее: увеличить количество сахара, взять жирные сливки и заменить творог на 25%-ную сметану. Результат: отлично. Миксер отлично справился как с приготовлением песочного теста, так и с быстрым взбиванием жидкой начинки. Выводы Планетарный миксер Smeg SMF01 вызвал у нас смешанные чувства. С одной стороны, привлекательный и бесспорно продуманный до мелочей дизайн этого прибора и всей линейки вызывает восхищение. С другой — у него весьма высокая, на наш взгляд, цена при весьма стандартных функциях и результатах работы. Несомненно, к плюсам можно отнести низкий уровень шума и отличное качество изготовления корпуса и аксессуаров прибора. Функциональность миксера может быть расширена за счет использования дополнительных насадок. Основание тестомеса оснащено фронтальным креплением для дополнительных аксессуаров. Таким образом, планетарный миксер превращается в полноценную кухонную машину. Ассортимент дополнительных насадок, подходящих для SMF01, составляют мясорубка, терка, приспособления для приготовления равиоли и разных видов паст (феттуччине, спагетти, тальятелли). Стоимость их, конечно же, довольно высока, но продукция итальянской компании Smeg не относится к средней ценовой категории, удаляясь в сторону премиумной и прочей элитной, мы бы даже сказали имиджевой, бытовой техники. В целом результаты тестов стандартны для планетарных миксеров. Иногда липкое тесто нужно соскребать с поверхности чаши, иногда комок теста висит на крюке и месится лишь посредством ударов о поверхность дежи, плохо взбивается малый объем продуктов. Отметим длительное время беспрерывной работы. Миксер нагрелся только после 12 минут беспрерывного замеса очень плотного теста. Тем не менее, мы ожидали большего от товара данного класса. Но — красив, этого не отнять. Чертовски красив! Плюсы стильный и продуманный до мелочей дизайн в ретро-стиле

возможность приобрести всю бытовую технику (от крупной до мелкой) в едином стилевом решении

низкий уровень шума

возможность присоединить дополнительные насадки

длительная работа без нагрева моторного отсека Минусы высокая стоимость

плохо обрабатывает малые (до 230 мл) объемы продуктов

Планетарный миксер Smeg SMF01

предоставлен для тестирования производителем

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