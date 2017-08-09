Вертикальная шнековая соковыжималка

Sana EUJ808

Тише воды, сок из травы

Соковыжималка Sana Juicer EUJ-808 выполнена по вертикальной технологии низкоскоростного шнекового отжима, что обеспечивает эффективную и тихую работу при компактных размерах. Производителем заявлено множество преимуществ данной модели, включая функции реверса, смешивания и быстрого ополаскивания, высокую мощность и экологичность материалов (пищевая нержавеющая сталь и пластик без BPA). В ходе тестирования мы постарались максимально объективно оценить их и не превысить суточную дозу витаминов.

Оглавление

Характеристики

Производитель Sana Модель EUJ808 Тип вертикальная шнековая соковыжималка Страна производства Южная Корея Гарантия 2 года на пластиковые детали, 10 лет на двигатель и электрические компоненты Заявленная мощность 150 Вт Материал корпуса пластик Материал шнека особо прочный пластик Ultem Материал фильтра нержавеющая сталь Управление механическая трехпозиционная кнопка Скорость вращения шнека 43 об/мин Максимальное время работы 30 минут Защита от перегрузок есть Реверс есть Размер горловины 4,5×3,5 см Аксессуары второй фильтр, щеточка для очистки фильтров Размер в собранном виде 24×40×24 см Упаковка 44×37×28 см Вес без упаковки 6,8 кг Вес с упаковкой 10,2 кг Длина шнура 1,4 м Средняя цена T-12808120 Розничные предложения L-12808120-10

Комплектация

Крупная прямоугольная коробка с ручкой выполнена в характерном для категории дизайне: черный фон и эффектный корпус на верхней стороне, ключевые особенности с картинками на боковых сторонах. На сей раз производителю есть чем похвастаться: шнек из пластика Ultem и две сетки в комплекте, защита от протекания сока и его контакта с кислородом, повышенная эффективность отжима за счет медленного вращения и силиконового обтирателя корзины, низкая шумность и быстрая очистка.

Открыв коробку, мы обнаружили «матрешку» из еще двух коробок с фотографиями фруктов и овощей. Предположительно они подчеркивают возможность использования сита с более крупными или мелкими отверстиями, чтобы регулировать степень очистки сока от мякоти. Все аксессуары аккуратно упакованы в полиэтилен и разделены картонными вставками для безопасной транспортировки. Итого мы обнаружили:

моторный блок с шнуром электропитания;

горловину;

толкатель;

шнек;

2 сетки-фильтра;

силиконовый обтиратель;

чашу отжима;

контейнер для жмыха;

контейнер для сока с крышкой;

щетка для очистки сетки;

2 руководства по эксплуатации на русском и английском языках.

На первый взгляд

Соковыжималка выглядит не просто симпатично, а действительно стильно. Позитивный оранжевый цвет в сочетании с черным пластиком, изящные линии и не очень крупные габариты делают Sana украшением кухни. Любителям ярких красок также могут понравиться варианты исполнения корпуса в красном или белом цвете — приятный контраст на фоне подавляющего большинства черно-серебристых приборов.

Форма прибора напоминает кофеварку своим стремлением к прямоугольнику. Моторный отсек расположен справа, кнопка управления расположена на лицевой стороне, в отличие от других моделей корейского производства, где она находилась сзади. Таким образом, соковыжималку можно ставить вплотную к стенке кухни и даже в угол, так как правый бок никак не задействован в работе, а брызги при аккуратном использовании исключены.

В левой части прибора устанавливается корзина для отжима с рисками объема и сверху крышка-горловина. Прозрачный пластик позволяет наблюдать за процессом отжима, а нахождение сока внутри прибора позволяет ему минимально окисляться от контакта с воздухом. Отверстие для выхода сока снабжено клапаном с силиконовым уплотнителем, который предотвращает протекание на кухонную поверхность.

Конструкция для собственно отжима представляет собой чашу объемом 450 мл, в которую вставляется сетка с более мелкими или крупными отверстиями, силиконовый обтиратель для максимально эффективной работы и шнек из пластика повышенной прочности Ultrem с двумя крыльями. На дне чаши рядом с отверстием для жмыха есть силиконовый уплотнитель, который защищает двигатель от протечки сока. Все детали легко соединяются и разъединяются, особенно если предварительно ознакомиться с инструкцией и соблюдать нужный порядок действий.

Крышка с горловиной и подносом для сырья, а также толкатель, выполнены из глянцевого черного пластика и легко крепятся к корзине с небольшим поворотом. На крышке есть отметка-подсказка для правильной установки корзины в сборе на корпус прибора, однако здесь кроется небольшой подвох: крышка может быть установлена в двух положениях с разницей 180 градусов, а отметка на ней есть только с одной стороны. В любом случае, стыковка с корпусом и отстыковка от него не представляют особой сложности.

Контейнеры для сбора сока и жмыха выполнены из желтоватого пищевого пластика и имеют разную форму. Их легко отличить, так как кувшин для сока имеет риски объема и съемную крышку. Размер емкостей достаточен для приготовления сока на четырех человек за один присест. Для компактного хранения один контейнер легко помещается в другой. В целом собрать все элементы обратно в коробку на хранение не составляет труда.

Инструкция

Буклет на английском языке более крупный и отпечатан на плотной глянцевой бумаге, русская версия имеет скромный формат А5 и простую тонкую бумагу. Информация изложена исключительно полезная, хотя не всегда удобочитаемая из-за качества перевода. Традиционно для американской фирмы много внимания уделяется мерам безопасности, правильной сборке и очистке прибора. Учитывая риск контакта двигателя с жидкостью и немалую цену прибора, мы присоединяемся к такому осторожному подходу.

Из руководства также можно узнать список разрешенных к обработке продуктов и рекомендации по некоторым из них. К примеру, соковыжималка не предназначена для обработки фруктов с жесткой толстой кожурой (цитрусовые) или крупными косточками (манго), зато она может сделать молочко из замоченных орехов, подаваемых с водой 1:1.

Управление

Одна механическая кнопка удобно расположена на передней части корпуса справа. Интуитивно понятно прибор запускается в положении On, останавливается в нейтральном положении и включает реверс в положении Rev. Кнопка нажимается легко и плавно, без щелчков.

Как и в ситуации с мясорубками, режим реверса предполагает непродолжительную работу по освобождению шнека, поэтому кнопка не фиксируется в этом положении. Нам пришлось воспользоваться функцией реверса при обработке моркови в силу того, что это был первый и самый сложный тест, и мы еще не приноровились к неспешному ходу работы. Для освобождения шнека было достаточно двух-трех секунд обратного хода, и можно было продолжать отжим.

Использование

Подготовка

Мы честно промыли все съемные детали теплой мыльной водой, хотя прибор выглядел чистым и ничем посторонним не пах. Собрать конструкцию несложно, поэтому главное в подготовке к работе — чистить и нарезать сырье. Диаметр горловины небольшой, 4,5×3,5 см, поэтому оптимально приводить овощи и фрукты в состояние узких «палочек». Несмотря на низкие обороты, соковыжималка обрабатывает продукты быстрее, чем можно успевать их нарезать — мы только и успевали загружать их. Лоток вокруг горловины вмещает лишь 3-4 дольки апельсина, поэтому мы вооружились большой миской.

Эргономика

Шумность прибора (по описанию дистрибьютера — 45 дБ) невероятно низкая: работу мотора практически не слышно — только как течет сок и как скрипят-хрустят перемалываемые продукты. В том числе это заслуга конструкции корзины для отжима с прямым приводом силиконового обтирателя сетки (это его «крылья» максимально доставляют сок к отверстию слива).

Корзина для отжима немного покачивается из стороны в сторону во время работы, поэтому важно прочитать инструкцию (правда, там это названо тряской) и не пугаться. Вибраций корпуса мы не отметили, а четыре прорезиненные ножки защищают его от случайных перемещений.

Крышка с горловиной легко крепится на корзину, но в инструкции не указано, что для ее снятия нужно сначала немного надавить вниз, а затем повернуть ее и поднять.

Уход

Функция легкой очистки с помощью «отжима» воды действительно удобна, особенно если нужно переключиться между продуктами с категорически разными вкусами (например, выжать апельсин после сельдерея). После завершения работы рекомендуем не откладывать полноценное мытье со щеткой, чтобы тратить на это минимум времени (посудомойку использовать нельзя). Сетка фильтра, особенно мелкая, требует некоторой педантичности, поскольку окончательно очищается лишь за два круга шорканья изнутри и снаружи.

Тестирование

Объективные тесты

Согласно описанию производителя, мощность прибора составляет 150 Вт. В ходе тестирования ваттметр показал следующие значения: в среднем для отжима было достаточно 100 Вт, а твердой моркови потребовалось 196 Вт, что превышает номинальный уровень.

Дистрибьютор продукции Sana магазин «Все соки» предлагает очень детальное описание модели, включая характеристику «самая большая площадь отжимной части в классе вертикальных аппаратов — КПД получения сока в среднем выше на 3-6%, чем у других приборов». Ссылки на сравнение нет, однако эффективность соковыжималки Sana действительно отличная: жмых был совсем сухим после яблок и сельдерея, немного влажным после остальных продуктов.

Максимальное время работы ограничено 30 минутами — это отличный показатель, так как при высокой скорости отжима среднестатистический пользователь устанет готовить сырье в больших масштабах.

Практические тесты

Во всех тестах мы использовали сетку-фильтр с тонкими отверстиями для получения максимально очищенного от мякоти сока. Действительно, по нашим ощущениям текстура была очень однородной, близкой к пакетированному соку. Последним тестом мы выжали сок из апельсинов, где использовали сетку с более крупными отверстиями и получили на выходе сок с более плотным вкусом, но без явных частичек мякоти или косточек.

Морковь, 1 кг

Морковный сок, как известно, особенно хорош в сочетании с яблочным и каплей оливкового масла. Немного позабыв, что мы имеем дело не с мясорубкой, мы были чересчур настойчивы в работе толкателем, что привело к остановке шнека. Три раза мы включали реверс, а показатель энергопотребления оказался максимальным. Вывод: морковь нужно нарезать на длинные тонкие палочки и минимально помогать толкателем.

Время обработки: 2 минуты 20 секунд

Вес сока: 490 г

Объем сока: 495 мл

Результат: хорошо.

Капуста белокочанная, 1 кг

Капуста была нарезана вместе с частью кочерыжки, и ее листы так и норовили рассыпаться и спрятаться в контейнерах для жмыха и сока, но мы постарались не замедлить их подачу в горловину. Отметим, что скорость работы соковыжималки была неравномерной: чуть медленнее в начале и быстрее в конце. Шапка пены на соке нас впечатлила целыми 2 см в высоту.

Время обработки: 4 минуты 48 секунд

Вес сока: 550 г

Объем сока: 505 мл

Результат: отлично.

Красный грейпфрут, 1 кг

Очищенные грейпфруты мы разделили на дольки, чтобы они смогли пройти в отверстие горловины. Жмых в этом тесте был самый влажный, но и скорость была отличная. Последняя долька грейпфрута осталась намотанной на шнек, поэтому объем сырья и эффективность отжима находятся в прямой зависимости.

Время обработки: 1 минута 48 секунд

Вес сока: 700 г

Объем сока: 660 мл

Результат: отлично.

Яблоки сорта Гренни Смит, 1 кг

Зеленые яблоки потребовали минимум времени на обработку, так как мы не счищали кожуру и не удаляли семечки. Яблоки попались совсем мелкие, так что пропорция жмыха должна быть выше, чем в более крупных плодах.

Время обработки: 3 минуты 5 секунд

Вес сока: 830 г

Объем сока: 695 мл

Результат: отлично.

Коэффициент производительности iXBT.com

Усреднение значений по результатам четырех обязательных тестов дало значение 643 г сока из 1 кг сырья за 3 минуты 15 секунд. Средний показатель по 8 предыдущим протестированным шнековым моделям — 650 г за 3 минуты 6 секунд. Таким образом, по эффективности и скорости в своем классе Sana EUJ-808 находится на среднем уровне.

Стебли сельдерея

Поскольку производитель обещает отжим сока из овощей, фруктов и трав, мы нарезали 600 г стеблей сельдерея и за 2 минуты 23 секунды получили 473 г (450 мл) сока. Жмых был предсказуемо очень сухой и волокнистый, а количество сока нас приятно удивило.

Результат: отлично.

Ананас

Тщательно вымыв достаточно спелый ананас, мы обрезали верх и низ, а остальную часть нарезали полосками прямо со шкуркой. Неспешно отправив 500 г продукта в соковыжималку, мы получили 375 г (350 мл) сока всего за 1 минуту 12 секунд с минимумом жмыха.

Результат: отлично.

Апельсины

Установив фильтр с более крупными отверстиями, мы загрузили 300 г очищенных долек апельсина и через 45 секунд уже пили потрясающе вкусный сок, коего было 247 г. Эффективность отжима составила целых 82,3%.

Результат: отлично.

Выводы

Соковыжималка Sana Juicer by Omega EUJ-808 — удачный опыт вертикальной конструкции американской компании с производством в Южной Корее. Качество ее не вызывает нареканий, что подтверждает и длительная гарантия. Тихая, эффективная и быстрая работа, простота сборки и эксплуатации, стильный дизайн и компактные размеры говорят в пользу данного прибора. Также в плюсы запишем возможность получения самой подробной консультации у продавца и наличие видео- и текстовых рецептов. Поставки из США повышают итоговую стоимость для российского покупателя, однако качество продукции готово оправдать эту переплату.

Плюсы

Компактные размеры

Низкая шумность

Стильный дизайн

Высокое качество и долгая гарантия

Поддержка и консультирование покупателей

Минусы

Высокая цена