Мультикухня Redmond RMK-M452 Мультиварка плюс сковорода

Современные мультиварки (особенно приборы, находящиеся в среднем ценовом сегменте), вряд ли способны удивить пользователя, который уже давно знаком с этим типом устройств (или регулярно читает статьи на iXBT.com :) Широкий диапазон температур, возможность установки собственных параметров (температуры и времени приготовления), наличие одного-двух десятков предустановленных программ — все это, на наш взгляд, является стандартом для современной мультиварки, и этот стандарт был достигнут компанией Redmond уже пару лет назад. Чем еще можно удивить пользователя? Для технически подкованных кулинаров, например, предлагаются мультиварки с дистанционным управлением — посредством мобильного приложения для смартфонов. У нашей сегодняшней модели, впрочем, такой опции нет. Зато у нее есть функция Masterfry, подразумевающая возможность поднять нагревательный элемент и водрузить на него не только чашу или сковороду из стандартного комплекта, но также и любую другую посуду подходящего диаметра. Таким образом, мультикухня Redmond RMK-M452, фактически, может выступать в роли «дополнительной конфорки» (правда, относительно небольшой мощности). Если говорить о терминологии, то, на наш взгляд, выделять «мультикухни» в отдельный класс приборов все-таки не стоит. Мультикухня — это по-прежнему хорошо нам знакомая мультиварка, получившая новую функцию. Поэтому, говоря о мультикухне, мы будем использовать оба термина, считая их в данном случае синонимами. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Redmond Модель RMK-M452 Тип мультикухня (мультиварка с поднимающимся тэном и сковородой) Страна производства Китай Гарантия 2 года Заявленная мощность 860 Вт Материал корпуса пластик, металл Материал чаши алюминиевый сплав Объём чаши 5 л (полезный 4 л) Покрытие чаши антипригарное Daikin Управление электронное Тип кнопок мембранные Дисплей светодиодный Поддержание температуры до 12 часов Отложенный старт до 24 часов Индикаторы включения, текущего режима, оставшегося времени Дополнительно «Мастершеф Лайт», блокировка панели управления Длина сетевого шнура 0,8 м Упаковка 30×31×40 см Вес с упаковкой 3,8 кг Средняя цена T-1723079328 Розничные предложения L-1723079328-10 Комплектация Тем, кто уже сталкивался с продукцией Redmond, упаковка вряд ли преподнесет сюрприз: компания уже давно придерживается своего «фирменного стиля», что вовсе не удивительно (как говорится, от добра добра не ищут). Мультиварка поставляется в картонной коробке-параллелепипеде, имеющей пластиковую ручку для переноски. Содержимое защищено от ударов пенопластовыми вкладками и дополнительно упаковано в полиэтиленовые пакеты. Коробка оформлена с использованием полноцветной печати. Дизайн упаковки стандартный для Redmond: фото с симпатичной девушкой, изображение самой мультиварки, фотографии с примерами готовых блюд, техническая информация. Изучив коробку, можно узнать практически обо всех функциях мультиварки. В первую очередь это, конечно, упомянутая выше функция MasterFry, а также функция Master Chief Lite, позволяющая регулировать температуру непосредственно во время приготовления. Тут же содержится и техническая информация: например, указана максимальная мощность (860 Вт) и общее количество программ (13 автоматических и 29 в режиме ручного управления). Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: саму мультиварку;

чашу с антипригарным покрытием Daikin;

сковороду с антипригарным покрытием Daikin;

контейнер-пароварку;

мерный стакан;

пластмассовую ложку и черпак, а также держатель для них;

щипцы;

шнур электропитания;

иллюстрированную книгу, содержащую 120 рецептов;

инструкцию;

гарантийный талон;

рекламные материалы. Как мы видим, комплектация оказалась довольно стандартной: в коробке нашлись все необходимые аксессуары, а вот дополнительных (типа силиконовой лопатки) вполне предсказуемо не обнаружилось. На первый взгляд Визуально мультикухня RMK-M452 выглядит как обычная мультиварка Redmond из среднего ценового диапазона. Основные материалы, из которых сделан корпус — глянцевый пластик и согнутый лист из нержавеющей стали, закрывающий практически весь корпус прибора, и защищающий его от ударов. Снизу можно увидеть пластиковые ножки и вентиляционные отверстия. Сзади находится разъем для крепления провода питания. Сбоку — место крепления держателя для ложки и черпака. На крышке располагается съемный разборный паровой клапан, который снимается и и устанавливаются обратно буквально одним движением: клапан надежно фиксируется в уплотнительном резиновом кольце. Сама крышка откидывается (открывается) автоматически, при нажатии на большую горизонтальную кнопку. Что приятно — несмотря на начальную большую скорость, встроенный «тормоз» работает безукоризненно: крышка останавливается без каких-либо «побочных эффектов» (некоторые не слишком удачные модели мультиварок при этом громыхают или подпрыгивают). Как и большинство моделей Redmond, мультиварка оснащена ручкой для переноски, позволяющей без труда переносить прибор прямо вместе с готовым блюдом (или подготовленными продуктами) внутри. Блок управления состоит из светодиодного одноцветного дисплея, включающего в себя цифровое табло, а также индикаторы программ и режимов. Управление осуществляется с помощью шести механических мембранных кнопок, у трех из которых имеются собственные светодиодные индикаторы. Увидеть все возможности дисплея можно, отключив прибор от сети, и включив его заново. При включении мультикухни в сеть, дисплей на пару секунд загорится полностью. Механизм подъема тэна незамысловат: чтобы превратить мультиварку в обычную конфорку, достаточно поднять тэн и повернуть его на несколько градусов по часовой стрелке (при этом он зафиксируется в специальных пазах). Если прибор успел остыть после приготовления предыдущего блюда, сделать это можно непосредственно руками. Если же тэн горячий, то лучше воспользоваться щипцами, входящими в комплект (их также можно использовать для переноски чаши с горячим содержимым, но лично мы для этих целей предпочитаем пользоваться обычной жароустойчивой прихваткой). Чаша с антипригарным покрытием Daikin и довольно тонкими стенками имеет градуировку от 1 до 4 литров с шагом в 0,5 литра. Таким образом, максимальный полезный объем «пятилитровой» чаши составляет четыре литра.

Сковорода диаметром 20 сантиметров имеет глубину около 3,5 см., что как бы намекает нам на довольно ограниченные возможности по ее использованию: пожарить большое количество продуктов в ней не удастся. Дополнительные аксессуары (контейнер для приготовления на пару́, пластиковые ложка и черпак, мерный стакан) также стандартны для большинства мультиварок: они нам уже неоднократно встречались в других моделях мультиварок от Redmond. Инструкция Инструкция, прилагаемая к мультикухне, также оказалась нам хорошо знакома: она выполнена по единому стандарту, принятому в Redmond. Это 40-страничная брошюра небольшого формата, отпечатанная на качественной глянцевой бумаге. На долю русского языка приходится 19 страниц, на которых можно найти всю необходимую информацию о работе с прибором — начиная с правил использования и описания возможностей программ и заканчивая советами по приготовлению. Из дополнительной полезной информации следует отметить наличие небольшого FAQ, в котором описано решение наиболее часто встречающихся проблем типа «Что делать, если выпечка получилась влажной?» или «При варке продукт выкипает». Также в инструкции можно найти сводную таблицу программ приготовления (заводские настройки), таблицу рекомендованного времени приготовления на пару́ (для различных типов продуктов) и рекомендации по использованию температурных режимов в зависимости от поставленной перед кулинаром задачи. В комплекте к прибору также прилагается книга, содержащая 120 рецептов на все случаи жизни. Тут можно найти каши, супы, вторые блюда, гарниры, блюда на пару́, закуски и салаты, хлеб и выпечку, напитки и десерты. В отдельную группу выделено «детское меню» — блюда, разработанные специально для детей. Каждый рецепт снабжен инструкцией по приготовлению и полезным советом, а также цветной фотографией. Выглядит книга рецептов отлично и может разнообразить домашнее меню на несколько месяцев, но только для тех, кто раньше не сталкивался с продукцией Redmond. Те, у кого уже была мультиварка Redmond, наверняка заметят, что подавляющее большинство рецептов в книге — это те же самые блюда, которые мы готовили в ходе наших обзоров еще несколько лет назад. Некоторые из них, впрочем, были адаптированы под особенности новой модели или немного изменены. Управление Управление мультикухней осуществляется с помощью шести механических мембранных кнопок, назначение которых в большинстве случаев интуитивно понятно по изображенным на них иконкам. Однако не все базовые функции можно распознать «на глаз», поэтому мы бы порекомендовали хотя бы раз ознакомиться с инструкцией. Тем более без инструкции будет не обойтись, если пользователь захочет воспользоваться более сложными опциями (например, изменить температуру не прерывая процесса приготовления). Нажатия кнопок ощущаются тактильно и сопровождаются довольно громким звуковым сигналом (писком). Итак, назначение кнопок следующее: квадратик (знак «стоп») — включение/отключение функции разогрева, прерывание работы программы приготовления, сброс пользовательских настроек;

часы — установка отсрочки старта;

кнопка с мини-пиктограммами — переключение между параметрами и выбор программы;

кнопка «минус» — навигация, уменьшение значения параметра;

кнопка «плюс» — навигация, увеличение значения параметра;

кнопка включения — включение заданного режима приготовления, предварительное отключение автоподогрева. Обратная связь с пользователем осуществляется с помощью светодиодного дисплея. Яркая оранжевая подсветка позволит уверенно считывать данные даже при ярком солнечном свете. На дисплее может отображаться следующая информация: индикатор режима приготовления;

индикатор отключения звуковых сигналов;

индикатор значения установленной температуры;

индикатор режима разогрева;

индикатор режима отсрочки старта;

индикатор значения времени;

индикаторы автоматических программ. Всего у мультикухни предусмотрено 13 встроенных программ, названия которых говорят сами за себя: мультиповар;

плов;

на пару́;

суп;

рис/крупы;

молочная каша;

тушение;

выпечка;

жарка;

йогурт;

хлеб;

томление;

экспресс. Программа «мультиповар» позволяет установить произвольное сочетание «температура/время» в диапазоне от 35 до 180 °C с шагом в 5 °C и от 1 минуты до 15 часов с шагом в 1 минуту. Единственное исключение — работа на высоких температурах. Если выбрать режим от 150 °C и выше, то в целях безопасности время приготовления будет ограничено двумя часами. Из дополнительных опций стоит отметить возможность отключения звуковых сигналов (мультиварка будет работать в бесшумном режиме), возможность блокировки панели управления (для обеспечения дополнительной безопасности и защиты от детей), а также возможность отсрочки старта программы на время до 24 часов (с шагом в 1 минуту). Автоподогрев блюд, предусмотренный в большинстве программ, также можно отключить вручную. Если же выбранная температура окажется меньше 80 градусов, то мультиварка отключит его автоматически. Отдельно стоит упомянуть функцию «Мастершеф лайт». Если программа «Мультиповар» позволяет задать параметры выполнения программы до ее запуска, то «Мастершеф лайт» позволяет сделать то же самое прямо в процессе приготовления. Таким образом пользователь всегда может скорректировать процесс приготовления в соответствии с актуальной ситуацией: например, убавить температуру, если каша собралась «убежать», или добавить — если обжарка продуктов на сковороде идет слишком медленно. Использование Подготовка Перед первым использованием, а также для удаления запаха пищи в мультиварке рекомендуется обработать чашу и внутреннюю крышку мультиварки, поместив в прибор половинку лимона и запустив программу «На пару́». Эргономика В процессе эксплуатации прибора мы не отметили каких-либо особенностей, на которых стоило бы отдельно заострить внимание. Возможно, это связано с тем, что наш опыт общения с мультиварками Redmond составляет уже несколько лет, и все их конструктивные особенности нам давно и хорошо известны (даже приборы с поднимающимся тэном уже встречались в обзорах «Комфортного дома»). Общее впечатление от эксплуатации прибора полностью соответствовало ожиданиям: все, что должно работать, работало исправно. Уход Повседневный уход за мультиваркой довольно стандартен: корпус надлежит протирать мягкой влажной кухонной салфеткой или губкой. Чашу, сковороду и дополнительные аксессуары можно мыть в посудомоечной машине. Съемный паровой клапан разбирается и промывается под проточной водой. В данной модели конденсат скапливается в специальной полости на корпусе прибора вокруг чаши. После каждого использования мультикухни его нужно удалять с помощью впитывающей салфетки. Рабочую камеру (внутреннюю поверхность прибора) можно протирать влажной салфеткой. Впрочем, в большинстве случаев это не потребуется, ведь вероятность попадания частиц пищи или мусора внутрь рабочей камеры минимальна. Тестирование В процессе тестирования мы измерили энергопотребление прибора и приготовили несколько тестовых блюд из прилагаемой книги рецептов. Объективные тесты Замеры показали, что, например, на приготовление яичницы (10 минут на программе жарка) прибор потратит 0,09 кВт·ч электроэнергии. В режиме «Тушение» за один час будет израсходовано 0,3 кВт·ч, а режим «Выпечка» за один час израсходовал 0,2 кВт·ч. Заявленной мощности в 860 Вт в процессе тестирования мы ни разу не увидели. В большинстве случаев мультикухня потребляла 680-750 Вт, что, впрочем, вовсе не значит, что производитель вводит нас в заблуждение: потребляемая мощность прибора зависит от датчика контроля температуры, который следит за тем, чтобы блюдо нагревалось равномерно и не подгорело. Яичница (приготовление на сковороде) Конечно, мы не ожидаем, что максимальной мощности прибора (860 Вт) окажется достаточно для того, чтобы обжаривать большие количества продуктов. Впрочем, к этому не располагает и размер сковороды — 3,5 см в глубину и около 20 см в диаметре. Небольшое количество овощей, пара котлет или сырников, яичница — вот предел для такой сковороды. Именно яичницу из трех яиц мы и решили приготовить с помощью режима «Жарка». Опытным путем выяснилось, что на приготовление обычной яичницы-глазуньи потребовалось ровно 10 минут. За это время белок успел свернуться (но не подгореть до появления корочки), а цельные желтки остались жидкими. С помощью мультикухни подобные простые блюда можно готовить, поставив нужную программу на таймер, что освобождает кулинара от необходимости контролировать процесс приготовления лично. Антипригарное покрытие проявило себя с лучшей стороны: хоть мы и воспользовались небольшим количеством масла, вполне можно было бы обойтись без него. Готовая яичница без труда «сползла» в тарелку при небольшом наклоне сковороды, под воздействием собственного веса. Результат: отлично. Рагу со свининой Для приготовления рагу нам потребовалось: картофель — 500 г;

филе свинины — 400 г;

болгарский перец — 200 г;

помидоры — 200 г;

морковь — 150 г;

лук репчатый — 100 г;

чеснок — 15 г;

вода — 100 мл;

соль, специи. Свинину и овощи нужно нарезать кусочками размером не более 2 см, чеснок измельчить. Все ингредиенты выкладываются в чашу, перемешиваются и приправляются солью и специями. Готовятся 1 час на программе «Тушение». Результат: отлично. Рагу получилось вкусное. Мясо приготовилось идеально. Овощи также оказались полностью готовы, но при этом не «разварены» и уверенно держали форму. Тыква тушеная Еще один небольшой пример работы программы «Тушение» — приготовление свежих овощей. На этот раз все совсем просто: мы собрались готовить крем-суп из тыквы и решили воспользоваться случаем и потушить предварительно очищенную и нарезанную тыкву в мультиварке (на это хватило одного часа). Результат: отлично. Рулька Ингредиенты: рулька свиная — 900 г;

лук репчатый — 120 г;

чеснок — 15 г;

базилик сушеный — 2 г;

вода 400 мл;

масло растительное — 50 мл;

специи, соль. Рульку нужно промыть, сделать в ней глубокие надрезы и нашпиговать зубчиками чеснока. Лук измельчить, смешать с солью, специями и базиликом. Полученной смесью натереть рульку и оставить ее мариноваться в холодильнике на 9 часов. Затем рульку нужно выложить в чашу мультиварки, налить растительное масло и воду, закрыть крышку и готовить на программе «Томление» 3 часа. Результат: хорошо. По истечении 3 часов рулька оказалась полностью готова к подаче на стол — вместе с тушеной квашеной капустой, которую, мы, кстати, заранее потушили с помощью нашей мультикухни. Единственная наша претензия состоит в том, что рулька из мультиварки оказалась чуть более жесткой, чем нам того хотелось бы. Вторая (контрольная) рулька, отваренная на протяжении 3 часов вместе со специями в обычной кастрюле, оказалась куда более нежной. Буженина Еще один несложный рецепт — приготовление буженины. Для него нам потребовалось: свиная шея — 700 г;

чеснок — 10 г;

имбирь молотый — 10 г;

кориандр молотый — 1 г;

базилик — 1 г;

масло оливковое — 30 мл;

соль, специи. Мясо нужно промыть. В отдельной емкости смешать оливковое масло с солью и специями. В мясе сделать надрезы и нашпиговать его чесноком, после чего обмазать его полученной смесью и оставить мариноваться в холодильнике на 4-8 часов. Обжарить мясо на программе жарка на протяжении 10 минут, периодически переворачивая, после чего завернуть в два слоя фольги и готовить на программе «Выпечка» один час. Результат: хорошо. Нас несколько смутил тот факт, что на приготовление буженины запланирован всего один час (в предыдущих книгах рецептов Redmond на ее приготовление отводилось целых три часа на программе «Томление»)... В общем, наш кусок мяса весом в 700 граммов, помещенный в пакет для запекания, за один час приготовиться не успел (результат виден на фото). Пришлось отправлять его обратно в чашу мультиварки и готовить еще один час. На вкусовых качествах это, впрочем, не отразилось. Буженина в итоге оказалась вкусная и сочная. Кекс шоколадный Ингредиенты: яйцо — 200 г/4 шт.;

сахар — 150 г;

масло сливочное — 150 г;

мука пшеничная в/с — 110 г;

шоколад черный горький — 60 г;

разрыхлитель — 2 г. Шоколад натереть на мелкой терке. Сливочное масло размягчить. В отдельной емкости взбить яйца с сахаром до устойчивой пены. При постоянном помешивании добавить размягченное сливочное масло (оставив 10 граммов для смазывания дна чаши), муку, разрыхлитель, тертый шоколад и тщательно перемешать до получения однородной массы. Чашу смазать сливочным маслом и выложить тесто. Закрыть крышку и снять паровой клапан. Установить программу «Выпечка» длительностью 50 минут. Результат: хорошо. Несмотря на то, что выпечка — не самая сильная сторона мультиварок, наш кекс оказался не просто съедобным, но и весьма вкусным. Выводы Мультикухня Redmond RMK-M452 полностью оправдала наши ожидания: в том, что касается ее «мультиварочной» части, прибор не вызвал никаких нареканий и адекватно справился со всеми тестами (мы бы сильно удивились, если бы вышло иначе). В том, что касается функции Masterfry, то есть возможности жарки на сковороде с поднятым тэном, также обошлось без сюрпризов. Относительно небольшой мощности (по сравнению с электрическими плитками) вполне хватило для нагрева небольшой сковороды, а значит, прибор годится для того, чтобы пожарить что-нибудь небольшое (например, яичницу). Конечно, полностью заменить стандартную плиту и сковороду такая мультикухня вряд ли сумеет, но она может выступить в качестве вспомогательной конфорки или прийти на помощь там, где плиты вовсе нет. Вопрос о целесообразности вложения в такую функциональность в любом случае остается на усмотрение пользователя. Плюсы все функции мультиварки

возможность жарки на сковороде

возможность использования другой посуды (при работе с поднятым тэном) Минусы сковорода довольно небольшого размера

Мультикухня Redmond RMK-M452

предоставлена для тестирования производителем

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