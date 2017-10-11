Мини-блендер Rawmid Dream Mini BDM-07

Не такой уж и mini, но действительно dream

В прошлом году читателям был представлен обзор персонального мини-блендера Rawmid Dream Mini BDM-08. Рассматриваемая в данной статье модель также относится к линейке мини-блендеров, чье название обусловлено, прежде всего, объемами входящих в комплект стаканов для взбивания и измельчения.

Несмотря на компактные размеры, прибор является довольно функциональным. С его помощью можно приготовить детское питание, смузи и коктейли, каши, супы-пюре и фруктово-овощные муссы. Мини-блендер Dream Mini BDM-07 измельчит также твердые продукты: орехи, замороженные овощи и фрукты. Именно на оценке его возможностей по измельчению и блендированию разных типов продуктов мы и сосредоточимся при проведении практических экспериментов.

Оглавление

Характеристики

Производитель Rawmid Модель Dream Mini BDM-07 Тип мини-блендер Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 500 Вт Управление механическое Количество оборотов в минуту 20000 Защита от перегрузок/перегрева есть Количество скоростей 2 Импульсный режим нет Плавная регулировка скорости нет Материал корпуса пластик Цвет корпуса голубой/серебро Материал стаканов, кувшина пластик (BPA Free) Материал ножей нержавеющая сталь Аксессуары основная чаша объемом 1200 мл, две спортивных бутылки объемом 570 и 400 мл, две герметичные крышки для них, малая емкость объемом в 200 мл, три ножа: для измельчителя, для спортивных бутылок и для малой емкости Длина шнура 1 м Упаковка (Ш×В×Г) 35,5×24×20,5 см Габаритные размеры моторного блока (Ш×В×Г) 11×17×11 см Вес с упаковкой 2,3 кг Вес моторного блока 0,9 кг Средняя цена 6000 рублей на момент публикации обзора

Комплектация

В тестовую лабораторию iXBT.com блендер попал в просто и одновременно красочно оформленной картонной коробке. Собственно, упаковка выполнена в обычном для Rawmid стиле: на черном фоне размещены яркие фотографии и описание устройства. На боковой стороне можно ознакомиться с краткими техническими характеристиками. В целом, знакомство с блендером, начатое с изучения коробки, можно оценить как успешное: первое впечатление складывается самое положительное, описание аксессуаров позволяет без проблем представить блюда и напитки, которые можно приготовить с помощью прибора. Хотя ручкой для переноски коробка не оснащена, вес и размеры ее невелики, так что проблем с транспортировкой у покупателя не возникнет.

Внутри коробки прибор и его аксессуары защищены от ударов и повреждений посредством картонных уплотнителей и полиэтиленовых пакетов. Из упаковки были извлечены:

моторный блок;

спортивный стакан с установленным блоком ножей;

дополнительный спортивный стакан;

две герметичные крышки для стаканов;

емкость для измельчения с установленным блоком ножей;

чаша для измельчения с ножевым блоком;

крышка для чаши;

инструкция по эксплуатации;

гарантийный талон.

Комплект и вправду, как написано на упаковке «богатый». Сбор всех частей мини-блендера в коробку не представляет особых проблем. Однако нам кажется, что эта операция не понадобится: прибор и его стаканы могут стать постоянно востребованными на кухне.

На первый взгляд

Моторный блок и все аксессуары производят впечатление качественно изготовленных. Прочный, отлично обработанный пластик, приятные цвета, небольшой вес сделают эксплуатацию блендера легкой и приятной. Моторный блок сделан в форме цилиндра со слегка бочковатой боковой поверхностью. В оформлении применены два цвета: голубой, повторяющийся в дизайне стаканов и емкостей, и нейтральный матово-серебристый.

Чтобы читателю были понятны дальнейшие замечания, дадим краткое описание способов эксплуатации устройства. Блендер может использоваться с большой чашей для измельчения. В этом случае на поверхность стола устанавливается емкость измельчителя с крышкой, на которую надевается моторный блок. При эксплуатации прибора для приготовления смузи, коктейлей, т. е. при использовании спортивных стаканов или малой емкости для измельчения, моторный блок размещается на столе, а сверху на него устанавливается необходимая чаша. Прорезиненное дно моторного блока в этом случае противодействует скольжению во время работы. С противоположной стороны прибора имеется углубление, куда вставляется стакан. Высота углубления составляет 4 см, что представляется нам достаточным для надежного закрепления кувшинов.

На стенке моторного блока в верхней и нижней частях имеются вентиляционные отверстия, предназначенные для охлаждения работающего мотора. Отсюда же выходит и шнур электропитания. Его длина признана нами достаточной для использования в обычных условиях — учитывая размеры прибора, проще дойти с ним до розетки, нежели путаться в проводах. Отсеком для хранения кабеля прибор не оснащен. Шнур при хранении можно наматывать вокруг корпуса.

Все емкости мини-блендера изготовлены из прочного и безвредного тритана, устойчивого и к температуре, и к механическим повреждениям. Форма обоих спортивных стаканов идентична. На боковую поверхность надета резиновая вставка голубого цвета, на которой тиснеными буквами нанесены надписи. Благодаря материалу и тисненным буквам, стакан прочно удерживается в руке, не скользя даже во влажных ладонях. Обе емкости оснащены герметичными крышками, надеваемыми посредством закручивания по резьбе.

Четырехлепестковый нож из нержавеющей стали закреплен в пластиковом основании с прорезиненной прокладкой, защищающей от протекания. На стакан ножевой блок надевается как и крышка — закручиванием.

Форма малого стакана отличается от формы спортивных стаканов наличием четырех выступов с внутренней поверхности. Выступы, видимо, служат для равномерного распределения измельчаемого продукта и подачи его на острие ножа. Конструкция и метод крепления ножевого блока для малой емкости схожа с вышеописанной, однако нож является двухлепестковым.

На обратной стороне ножевых блоков можно увидеть приводной вал, соединяющий их с моторным отсеком.

Большая чаша для измельчения объемом 1200 мл изготовлена также из тритана. Внутри чаши по центру имеется металлический штырек, на который устанавливается блок ножей. Сверху вся конструкция завершается крышкой. На внутренней поверхности крышки закреплен резиновый уплотнитель, также она оснащена закрывающимся носиком для слива готового продукта. В крышке установлен редуктор, замедляющий вращение ножей в четыре раза.

Ножи из нержавеющей стали очень острые, форма их традиционна для такого типа устройств.

После первого знакомства прибор оставил самое благоприятное впечатление: симпатичный дизайн, прекрасное качество изготовления всех аксессуаров, легкость крепления и очевидность управления. На всех стаканах нанесены специальные отметки максимального объема продуктов, на чаше — отметки объема с шагом в 100 мл. Все детали крепятся между собой интуитивно понятным образом.

Инструкция

Руководство по эксплуатации представляет собой тоненькую четырехстраничную брошюрку формата А5. Первая страница документа оформлена в цветах и стиле Rawmid: на черном фоне размещены фотографии мини-блендера, его аксессуаров и название модели. Содержание не отличается оригинальностью: схема устройства с наименованием частей, сведения по безопасной эксплуатации, описание функций и правил использования, рекомендации по очистке и решению проблем.

Никаких рецептов инструкция не содержит. В общем, краткое руководство лишь описывает особенности эксплуатации мини-блендера Rawmid Dream Mini BDM-07. Изучить документ имеет смысл один раз. Наиболее интересным и полезным нам показался раздел, посвященный максимально разрешенным объемам продуктов и времени измельчения

Управление

Управлять мини-блендером крайне просто. При использовании функции измельчения, т. е. когда моторный блок размещается сверху, кнопка включения находится под мягким резиновым основанием. Она хорошо ощущается при надавливании. Когда прибор используется в качестве непосредственно блендера, он включается при установке стакана и закреплении его на моторе. Сверху на углублении моторного блока имеются три паза, в которые должны быть вставлены соответствующие лепестки, расположенные в верхней части стаканов.

Процедура интуитивно понятна и занимает времени меньше, чем мы ее описываем.

Единственный вопрос у нас вызвало заявление производителя о том, что прибор может работать на двух скоростях. Если считать второй скоростью замедленную с помощью редуктора в крышке измельчителя, то да, у блендера две скорости. Но обычно наличие двух скоростных режимов подразумевает возможность изменения количества оборотов при одной операции.

Использование

Подготовка

Перед первым запуском производитель рекомендует тщательно вымыть все детали, контактирующие с продуктами. На этом подготовка прибора к эксплуатации закончена. Никаких посторонних запахов или запаха жженой смазки при первом включении блендер не издавал.

Эргономика

На сайте производителя данный прибор позиционируется как «персональный». Видимо, имеется в виду, что блендер позволяет приготовить блюдо или напиток на одного-двух человек. Но именно объемами данная модель, на наш взгляд, выгодно отличается от Rawmid Dream Mini BDM-08. Универсальность BDM-07 проявляется в том, что спортивные стаканы рассчитаны максимум на две порции напитка, а вот емкость для измельчения уже позволит приготовить, например, суп-пюре в объеме 1200 мл. Учитывая, что иногда вкусы членов семьи отличаются, блендер позволит последовательно приготовить два разных коктейля или смузи. В общем, мы не можем скрыть свое восхищение таким решением: два стакана объемом 570/400 мл с крышками и большая емкость для измельчения.

По поводу герметичности не возникло никаких замечаний. Блоки ножей оснащены силиконовой прокладкой, которая защищает от протечек. Крышки спортивных стаканов также имеют уплотнитель. Пластиковая откидная защелка, закрывающая отверстие, из которого можно пить, плотно фиксируется и снабжена толстой силиконовой вставкой. Мы специально наливали в стаканы воду, всячески их трясли и переворачивали — при этом из емкостей не вылилось ни капли.

Собирается прибор интуитивно понятным образом. Как стаканы блендера на моторном отсеке, так и моторный блок на крышке измельчителя устанавливаются очень просто. Следует лишь попасть в пазы, а эта операция выполняется без малейших усилий.

Установка и фиксация ножей в чаше или стаканах производится без каких-либо сложностей. Располагается на столе собранное устройство весьма устойчиво. Чаша измельчителя при этом оснащена резиновым противоскользящим кольцом, а моторный блок — резиновым основанием. За все время практических тестов у нас ни разу не возникло ситуации, когда прибор нужно было бы придерживать.

Повторимся, опыт эксплуатации мини-блендера Rawmid Dream Mini BDM-07 оставил у нас самые положительные впечатления.

Уход

К сожалению, все компоненты блендера запрещено мыть в посудомоечной машине. Однако с очисткой стаканов, чаши, крышек и ножей не возникает никаких затруднений. Крайне удобно это делать щеткой для мытья посуды с длинной ручкой. Во-первых, тогда пользователь защищен от случайных порезов довольно острыми ножами. Во-вторых, легко промывается дно и стенки самого высокого спортивного стакана.

Для мытья блендера и его аксессуаров запрещено использовать металлические мочалки, алкоголь и другие жесткие средства для очистки. Моторный блок следует протирать влажной тканью. Погружать его в воду безусловно запрещено.

Тестирование

Объективные тесты

Во время проведения тестов была зафиксирована максимальная мощность в 423 Вт. В среднем показатели мощности колебались в пределах 220—280 Вт. При этом мини-блендер успешно решил все поставленные перед ним задачи даже в тех случаях, когда мы нарочно перегружали его. Подробнее об этом будет рассказано в описании экспериментов.

Согласно инструкции, время беспрерывной работы не должно превышать 30 секунд. По истечении этого времени следует дать прибору остыть. При перегреве мотор должен автоматически отключиться. В этом случае мотору требуется 15 минут для полного охлаждения. Вызвать перегрев устройства нам не удалось. Примерно через минуту непрерывной работы блендер начинал издавать явно ощущаемый специфический запах. Мы останавливали работу блендера, как только начинали чувствовать этот запах. Однако можем сказать, что 30 секунд, максимум одной минуты, нам хватило для переработки всех типов сырья и приготовления разных блюд и напитков.

Уровень шума можно оценить как высокий. Разговаривать при работающем мини-блендере можно только сильно повышая голос. Этот факт не вызывает больших неудобств ввиду короткого времени приготовления блюд и переработки продуктов.

Обязательный помидорный тест

В спортивный стакан среднего размера (400 мл) до отметки Max поместилось 235 г нарезанных томатов.

Изначально процедура блендирования пошла не очень удачно. Возможно, кусочки помидоров были великоваты, а возможно, причиной стали особенности ножевого блока. Кусочки томатов, после небольшого проворачивания, «стояли» на месте, как будто на лезвия ножей нанизались куски и не позволяли ничего измельчать. Тогда мы остановили работу и влили немного, буквально пару столовых ложек, воды. И тогда процесс пошел без замечаний и остановок.

Качество блендирования нас поразило. Результат, по нашему мнению, превосходный для мини-блендера: лишь мелкие фрагменты шкурки и размолотые косточки. Масса практически гомогенизирована, имеет воздушную структуру.

Результат: отлично.

Овощной смузи

Полученный в предыдущем тесте помидорный сок был перелит в большой спортивный стакан. Затем добавили в него один огурец, половину болгарского перца, одну дольку чеснока, немного соли и черного перца.

Блендирование продолжалось около 20 секунд. Все ингредиенты оказались качественно и равномерно измельчены. Смузи получился довольно густой, с однородной и немного взбитой структурой.

Результат: отлично.

Молочный коктейль с бананом и клубникой

В большой спортивный стакан поместили нарезанный на кусочки банан, три замороженные и нарезанные ягоды клубники, 2 чайных ложки семян чиа, влили 200 мл молока. Накрутили блок ножей, перевернули стакан и разместили на корпусе мотора. Взбивание продолжалось примерно 20 секунд.

За это время все ингредиенты измельчились до однородной массы, даже семена чиа были полностью размолоты, так что в готовом коктейле не встретилось ни одного целого семени. Измельчить мелкие и скользкие семена чиа — задача довольно нетривиальная, и мини-блендер превосходно с ней справился. Консистенция напитка однородная, воздушная и легкая.

Хранить, переносить и пить напиток можно прямо из стакана. Повторимся, крышка спортивной бутылки оказалась герметичной, откидная защелка — крепкой и надежно фиксирующей.

Результат: отлично.

Миндальное молоко

Замочили на 8 часов 40 г миндаля в 200 мл воды.

Затем измельчали в среднем спортивном стакане около 30 секунд. В завершение процедили полученный напиток через сито. Отходов было совсем немного. Вкус насыщенный, с ореховым оттенком.

Добавили в молоко половину чайной ложки меда, немного молотой корицы, две столовых ложки овсяных хлопьев Геркулес, маленькую щепотку соли. За 20 секунд все ингредиенты прекрасно смешались, отдельные фрагменты хлопьев в готовом напитке совсем не чувствовались. Получили питательный, насыщенный и любопытный по вкусу напиток.

Результат: отлично.

Льняная мука

Далее мы перешли к тестированию измельчения в самой маленькой бутылочке. Всыпали пару столовых ложек золотистых льняных семян, накрутили крышку с двухлепестковым ножом, водрузили емкость на блендер, и работа началась. Время помола сказать не можем — процесс продолжался считанные секунды.

В итоге мы получили прекрасно и равномерно перемолотую массу льняных семян. Эту муку можно использовать при выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий.

Результат: отлично.

Сахарная пудра

В следующем тесте мы усложнили задачу: блендеру предстояло превратить сахарный песок в пудру. Насыпали в емкость сахар до пометки Max. Вес сахара составил чуть более 50 граммов. Помол продолжался примерно 20-25 секунд.

Весь сахар был превращен в мелкую равномерную пудру — прекрасный результат! Мощность блендера при работе колебалась между 170 и 228 Вт.

Результат: отлично.

Гречневая мука

Завершим тестирование измельчителя приготовлением муки из зерен в усложненных условиях, без соблюдения рекомендуемого уровня загрузки продукта. Для примера мы взяли гречневую крупу. 80 г гречневой крупы немного превысили отметку Max, нанесенную на боковой поверхности емкости. Помол продолжался около 25 секунд, мощность была зафиксирована в пределах 180—210 Вт. Таким образом, задача не представила для блендера никаких проблем.

Поскольку продукт планировалась использовать для выпечки блинов, нам требовалась мука тонкого помола. В зависимости от целей использования можно получить муку более грубого помола, всего лишь уменьшив время обработки крупы.

Результат: отлично.

Измельчитель блендера прекрасно справился со всеми поставленными перед ним задачами. Более того, прекрасный результат он дал и тогда, когда мы нарочно нарушали требования эксплуатации. Очевидно, что молоть полкило муки в этом устройстве нерационально, но можно приготовить немного сахарной пудры, намолоть кофе, специи — продукты такого типа обрабатываются без затруднений и повышения мощности.

Тесто для блинчиков

Для приготовления теста для блинчиков мы использовали большой спортивный стакан. Его объем, на наш взгляд, идеально подходит для объема теста, замешиваемого на одном яйце. Итак, в стакан было вбито одно яйцо, к которому добавили половину чайной ложки соли, примерно треть чайной ложки соды, одну столовую ложку сахара, половину стакана теплого молока и половину стакана кефира, несколько ложек растительного масла, пару столовых ложек гречневой муки и несколько столовых ложек пшеничной муки в/с. В итоге стакан со всем содержимым выглядел несколько устрашающе и вызывал сомнения в успешности эксперимента.

Накрутили насадку с четырехлепестковым ножевым блоком, перевернули стакан и начали взбивать. Процесс протекал без особого напряжения мотора (мощность от 205 до 305 Вт, среднее — 285 Вт), жидкое тесто активно взбивалось, налипшая на стенки мука отделялась и вмешивалась в тесто. В общем, никаких неприятных сюрпризов нас не ожидало.

Наливали тесто на раскаленную сковороду прямо из бутылки без использования половника или большой ложки.

Результат: отлично.

С замешиванием жидкого теста блендер справился превосходно даже при превышении рекомендуемого объема. Понятно, что приготовить блинов на большую семью с помощью мини-блендера удастся только при нескольких закладках и замесах теста. Данный прибор, наоборот, решает проблему излишних объемов и идеально подходит для варианта выпечки блинов для одного или двух человек.

Форшмак

В ходе приготовления паштета из сельди мы протестируем качество работы мини-блендера Rawmid Dream Mini BDM-07 в качестве измельчителя.

Сельдь с/с — 1 крупная шт., яблоко зеленое — 1 шт., лук репчатый — 1 небольшая головка, яйцо вареное вкрутую — 2 шт., масло сливочное — 40 г, батон — 2 ломтика со срезанными корочками, перец черный свежепомолотый — щепотка.

Сразу отметим, что рецепт довольно приблизительный, потому что вес селедки может отличаться почти в два раза, яйца кладут не все хозяйки, да и сливочного масла, опять же, можно положить больше или меньше. При приготовлении форшмака, конечно, нужно ориентироваться на свой вкус и предпочтения. Далее технология приготовления одинакова для всех вариантов рецепта: подготовить ингредиенты, нарезать их и измельчить. Для начала следует очистить селедку от кожи и костей, снять кожуру и удалить сердцевину яблока, очистить от скорлупы охлажденные вареные яйца, подготовить репчатый лук. Кусочки батона замочить в воде, затем хорошо отжать, удалив излишки влаги. После этого нарезать все продукты на кусочки, подходящие для измельчения. В соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации, мы нарезали все ингредиенты кубиками примерно 2 на 2 см.

Затем все продукты были помещены в большую чашу измельчителя. Обработка продолжалась около минуты. В этом эксперименте была зафиксирована максимальная мощность прибора — 423 Вт, в среднем же работа происходила на 300 Вт. Вес готового форшмака составил 550 г.

Форшмак получился паштетообразным, с однородной консистенцией, пышной и легкой структурой.

Результат: отлично.

Мясной пудинг

Куриное филе — 500 г, лук репчатый — 1 шт., яйцо — 3 шт., соль, перец, растительное и сливочное масло — по вкусу, панировочные сухари.

Инструкция рекомендует перемалывать за один раз 200 г мяса. Нарезав филе и поместив в чашу отмеренные по весу кусочки, мы испытали некоторые сомнения. Дело в том, что 200 г мяса для довольно большой емкости — это мало. Курица лежала на дне, даже не достигая верхнего уровня ножей. Поэтому, пренебрегая рекомендациями инструкции, мы поместили в чашу все 500 г филе.

Обработка продолжалась около 40 секунд. За это время кусочки филе превратились в пастообразный фарш. Добавили к полученной массе три желтка, соль, перец и специи. Перемешали с помощью измельчителя еще раз.

Затем обжарили на растительном масле мелко нарезанный репчатый лук и отставили в сторону для остывания. В это время взбили до устойчивых пиков три белка с щепоткой соли. Затем аккуратно смешали все подготовленные ингредиенты. Форму, в которой планировалось выпекать пудинг, смазали сливочным маслом и посыпали панировочными сухарями. Выложили в форму пудинговую массу, сверху положили несколько кусочков сливочного масла и посыпали панировочными сухарями. Выпекали в предварительно разогретой духовке 15 минут на 220 °C, затем на 180 °C до готовности.

Результат: отлично.

Измельчитель превосходно перемалывает продукты до пастообразного состояния. Причем одномоментно успешно обрабатывается гораздо большее, чем рекомендовано в инструкции, количество сырья (500 г филе против рекомендуемых 200 г).

Грибной суп-пюре

Обжарили репчатый лук и подготовленные шампиньоны. Параллельно отварили до готовности одну нарезанную на кусочки картофелину. В конце добавили обжаренные лук/грибы и сливки. Дождались остывания массы, т. к. инструкция советует перед перемалыванием остудить продукты до 80 °C. Перелили суп в чашу измельчителя и начали обработку. Объем продукта составил около 1 л. До консистенции супа-пюре масса дошла примерно за минуту. Перелили обратно в кастрюлю, добавили еще сливок, доведя густоту супа до желаемой, и прокипятили.

При подаче добавили сухарики.

Результат: отлично.

Выводы

Не станем скрывать, мини-блендер Rawmid Dream Mini BDM-07 нам крайне понравился. Симпатичный дизайн, качественное изготовление и надежные аксессуары делают взаимодействие с прибором не только удобным, но и приятным. Устройство идеально подойдет тем, кто хочет готовить небольшие порции блюд или напитков. Однако его универсальность проявляется в том, что объем чаши для измельчения и мощность блендера позволяют перерабатывать и относительно большое количество продуктов. Так, в ходе экспериментов мы успешно измельчили за один раз 500 г куриного филе и литр супа-пюре.

«Персональность» блендера обусловлена небольшими объемами спортивных стаканов, входящих в комплект. При этом большой стакан объемом 570 мл может послужить для приготовления смузи на двоих. Отдельно отметим отличную герметичность как ножевых модулей, так и крышек стаканов. Вместимость емкостей идеально подходит для тех, кто привык брать смузи или спортивные коктейли с собой на тренировки. В малом стакане для измельчения превосходно перерабатываются небольшие объемы продуктов. Сыпучие и сухие продукты при этом превращаются в порошок или муку, так что мини-блендер выполняет функции трех кухонных приборов: измельчителя, блендера и кофемолки. Превосходные возможности в компактном устройстве!

Никаких недостатков у мини-блендера Rawmid Dream Mini BDM-07 ни в ходе визуального осмотра, ни в ходе практических экспериментов обнаружено не было.

Плюсы