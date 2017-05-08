Пылесос Polaris PVCS 0418

Содержание:

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Марка Polaris Модель PVCS 0418 Тип Аккумуляторный пылесос вертикального типа + портативный ручной Способ сбора пыли Вакуумная фильтрация + активная щетка (в случае вертикальной компоновки) Тип основного фильтра Циклонный Тип дополнительного фильтра Сеточка и волокнистый материал Тип выпускного фильтра Отсутствует Пылесборник Объем 0,5 л Управление Механические кнопки, на ручке — включено, включено с электрощеткой, отдельно включение высокой мощности; на корпусе портативного блока — только вкл./выкл. Время автономной работы До 35 мин. в режиме минимальной мощности Время зарядки 4-5 ч Способ зарядки Кабелем от адаптера Аккумулятор Литий-ионный 18,5 В, 2000 мА·ч Масса Нет данных Уровень шума Нет данных Особенности Сменный литий-ионный аккумулятор

Встроенная в портативный пылесос щелевая насадка и щетка

Светодиодная подсветка на насадке с электрощеткой

Сгибающаяся ручка Комплект поставки* Основной корпус

Ручка

Длинный саморез

Насадка с интегрированной активной щеткой

Адаптер питания (100—240 В, 50/60 Гц на 21 В, 500 мА)

Кронштейн и три шурупа с дюбелями

Руководство пользователя

Гарантийный талон

Список авторизованных сервисных центров

*Комплект поставки лучше уточнять перед покупкой. Ссылка на сайт с описанием модели polar.ru Средняя цена T-1715571702 Розничные предложения L-1715571702-10

Видеообзор

Предлагаем посмотреть наш видеообзор пылесоса Polaris PVCS 0418:

Наш видеообзор пылесоса Polaris PVCS 0418 можно также посмотреть на iXBT.Video

Внешний вид и функционирование

Поставляется пылесос в длинной коробке из гофркартона. Ручки у коробки нет, но ее можно нести, зажав под мышкой. Оформление коробки умеренно строгое, без излишнего количества умильных собачек и радостных детей, на плоскостях коробки есть фотографии продукта, наглядно рассказано об основных достоинствах этого агрегата, приведены характеристики, и комплектация. Для упаковки используется минимальное количество пластика, а для защиты и распределения комплектующих используются фигурные элементы из папье-маше — забота о сохранении окружающей среды. Пылесос поставляется в частично разобранном виде, но вряд ли сборка будет представлять большую проблему.

Ручка вставляется сверху в основной корпус и фиксируется саморезом (потребуется крестовая отвертка), а насадка с электрощеткой защелкивается снизу на основном корпусе. Фиксатор на насадке позволяет оставлять пылесос в вертикальном положении в перерывах уборки или на хранение, при этом вертикальное расположение пылесоса минимизирует занимаемое им пространство пола.

Также пылесос можно повесить на стену, для чего на стене закрепляется входящий в комплект поставки кронштейн треугольной формы.

Основные детали пылесоса изготовлены из пластика в основном черного или темно-серого цвета без покрытия с просто матовой шершавой поверхностью, с рельефным узором или с зеркально-гладкой поверхностью, которая, конечно, не устойчива к появлению царапин. У выпускных решеток, под переключателем режимов и вокруг индикатора заряда есть декоративные рамки с прочным зеркальным металлизированным покрытием. Нижняя часть ручки основного корпуса, где ее держит пользователь, имеет противоскользящую накладку из упругого пластика голубого цвета. Нижняя часть ручки мобильного блока просто шершавая. Голубые элементы обычно обозначают органы управления или нажимные фиксаторы, но вот крышки шарнира — это просто крышки, так как кнопка фиксатора шарнира находится выше. Нажав на эту кнопку ручку можно сложить вверх, чтобы, не нагибаясь, подсунуть нижнюю часть пылесоса под предметы обстановки.

Пылесос оснащен отсоединяемой насадкой с активной щеткой. Насадка относительно невысокая и соединяется с корпусом через два шарнира, что позволяет забираться с ней под мебель с небольшим просветом. Герметичность соединения обеспечивает гибкая гофрированная трубка из пластика.

Перемещение насадки по полу облегчают четыре ролика с покрышками из упругого пластика. Качество уборки в темных закоулках помогает контролировать расположенная в передней части линейка из четырех ярких светодиодов белого свечения. Снизу на насадке есть каналы для воздуха, помогающие засасывать пыль сбоку и спереди впритык к насадке. Резиновый подвижный скребок за отсеком щетки уменьшает паразитный подсос воздуха. Сбоку в торцах установлены дополнительные щеточки. Однако основная работа по удалению мусора возложена на активную щетку, оснащенную электрическим приводом. Волнообразное расположение пучков жесткой щетины снижает шум от работы щетки на жестких поверхностях. На валу щетки есть две канавки, благодаря которым с вала проще срезать все то, что на него намоталось.

Чтобы вынуть щетку, нужно отжать фиксатор снизу и потянуть за край щетки.

Стальная ось с одного торца щетки вращается в подшипнике скольжения из цветного сплава. Во вращение щетка приводится с помощью зубчатого привода, зацепляющегося за ответное гнездо в другом торце щетки. Передняя и боковые поверхности корпуса насадки имеют обрамление из упругого пластика, что снижает вероятность повреждения мебели. Чтобы из вертикального пылесоса получить ручной портативный, нужно нажать на кнопку с надписью Hand vac и вытащить блок мотора с пылесборником из основного корпуса.

Этот блок и является собственно портативным ручным пылесосом.

Для его использования по назначению нужно выполнить еще одно действие — выдвинуть из корпуса щелевую насадку, имеющую форму квадратной трубы, и/или вставить насадку-щеточку с венчиком из пучков жестких щетинок в торец щелевой насадки.

Щеточка хранится в специальном гнезде снизу.

Нажав на кнопку спереди, можно откинуть крышку пылесборника, чтобы вытряхнуть основную часть мусора.

Для тщательной очистки нужно снять пылесборник в сборе с фильтрами, для чего нажимается голубая кнопка сверху под индикатором заряда. Фильтры вставляются друг в друга, первый — это пластиковая сеточка и дырочки на дне, второй — волокнистый материал на рамке. Пластик второго фильтра упругий (полиэтилен), поэтому юбочки по периметру и в центре работают как уплотнители, исключающие паразитный подсос воздуха мимо фильтров.

Дополнительно уплотнители из упругого пластика или из резины есть на крышке пылесборника, на торце щелевой насадки и на стыковочном отверстии основного корпуса с мобильным блоком. Фильтры нужно промывать под холодной проточной водой, а перед установкой их необходимо тщательно просушить. Выпускного фильтра нет.

Управляется пылесос с помощью трехпозиционного движка на ручке — выключено, включен вентилятор, включен вентилятор и электрощетка. Ниже движка есть кнопка, включающая/отключающая режим увеличенной мощности. Индикатора на этой кнопки нет, поэтому ориентироваться приходится по звуку. Подписи режимов у движка плохо читаются, так как его лоток блестящий и отражение забивает неконтрастные надписи.

Кнопка на мобильном блоке только включает-выключает вентилятор и, видимо, сразу на высокую мощность. Ниже под этой кнопкой находится белый трехуровневый индикатор уровня заряда аккумулятора. Аккумулятор устанавливается в гнездо сверху на блоке мотора и дополнительно фиксируется двумя пластиковыми защелками по бокам.

Замена аккумулятора осуществляется буквально за пару секунд, для этого только нужно сначала вынуть блок мотора из корпуса вертикального пылесоса, если он собран в этой конфигурации. Заряжается аккумулятор прямо в пылесосе. Зарядное гнездо находится сбоку на ручке мобильного блока и доступно в любой из двух конфигураций пылесоса. Длина кабеля адаптера питания равна 185 см.

Наши измерения массы составных частей дали следующие результаты:

Деталь Масса, г Мобильный блок в сборе с аккумулятором 1147 Основной блок без мобильного блока 1405

Итого в собранном варианте вертикального пылесоса вес будет равен 2552 г, при этом общая высота до кончика ручки равна 1180 мм, а длина только мобильного блока с задвинутой щелевой насадкой — 450 см, щелевая насадка выдвигается на 52 мм. Из-за особенностей шарнира и геометрии корпуса далеко под мебель пылесос можно подсунуть только в случае просвета от пола порядка 163 мм, но при этом плоскость щетки не прижимается к полу всей нижней поверхностью.

Тестирование

В режиме с максимальной мощностью в случае вертикальной компоновки и работающей активной щеткой пылесос проработал 21 минуту, переключение в режиме нормальной мощности продлило время до 31 минуты. Для простой периодичной уборки по дому этого времени достаточно для уборки на 30-50 квадратных метрах. В варианте мобильного блока просто на столе с ничем не прикрытым входным патрубком пылесос проработал 16 минут. Однако стоит учитывать, что с минимальным разрежением, когда нет никакого дополнительного сопротивления, в случае центробежного вентилятора потребляемая мотором мощность максимальна, поэтому в реальных условиях, когда пылесосом что-то чистят, он проработает дольше. Индикатор разряда не пропорционален оставшемуся времени, например для указанных 16 минут работы на отметке 11 минут 10 секунд погасло одно деление из трех, а на 14 минут 40 секунд погасло второе деление. Время зарядки аккумулятора составляет примерно 6 ч. «Примерно» — из-за особенностей контроллера зарядки. Ниже приведен график потребления от сети при зарядке аккумулятора.

Приблизительно на 220-й минуте потребление начинает резко снижаться, и в этот момент индикатор зарядки перестает мигать, однако еще несколько часов (где-то до 10) потребление продолжает снижаться, пока не выйдет на стационарный уровень.

Активная вращающаяся щетка хорошо справляется со своей задачей как на гладких полах, так и на ковровых покрытиях. Сначала мы скептически относились к боковым щеточкам на насадке, однако выяснилось, что с их помощью можно перемещать мусор в область действия основной щетки и, в частности, смахивать пыль с плинтуса. От сгибающейся ручки особой пользы нет — наоборот, люфт в шарнире слегка раздражает. Подсветка тускловата и освещает только небольшой участок по центру щетки, но польза от подсветки все равно есть. Вертикальный вариант компоновки за счет нижнего расположения блока мотора и аккумулятора обладает хорошей балансировкой — на руку приходится небольшой вес. Направлять насадку в нужные места удобно, насадка без особых усилий перемещается как по ковровому покрытию, так и по гладким полам. Вибрация в ручке умеренная, благодаря упругой накладки и форме ручки пылесос из руки не выскальзывает, даже когда ладонь немного потеет.

Обработав в режиме с максимальной мощностью и с включенной электрощеткой офисную площадь порядка 50 квадратных метров, мы извлекли мобильный блок, открыли крышку пылесборника и немного потрясли. Высыпался песок и мелкие камушки и вывалился комок мусора.

Эффективность циклонного фильтра не очень высокая, поэтому в нижней части пылесборника скапливается только крупный и тяжелый мусор, а легкий мусор задерживается двумя фильтрами выше.

Чуть-чуть самой мелкой пыли оказалось около решетки вентилятора, но стоит отметить, что у юбочек последнего фильтра были небольшие повреждения, которые могли ухудшить герметичность конструкции в сборе. На вал щетки плотно наматываются волосы, нитки и пр., но с помощью, например, ножниц все легко и быстро удаляется (напомним про канавки на валу щетки).

Уровень шума при работе пылесоса относительно высокий, характер звука несколько раздражает, хотя и не очень сильно. По нашему мнению, основной вклад в шум вносит собственно шум мотор-вентилятора. Уровень шума мы измеряли при размещении пылесоса на полу в рабочем положении с небольшим отклонением от вертикали и с прижатой к полу (коммерческий ковролин) щеткой. Микрофон шумомера размещался в горизонтальном положении на высоте 1,2 м от пола и на расстоянии 1 м от блока мотора пылесоса и был направлен на пылесос. Работающую электрощетку слышно, но общий уровень шума при ее включении увеличивается незначительно.

Мощность, компоновка Уровень звукового давления, дБА Минимальная, вертикальная 66,0 Максимальная, вертикальная 71,5

Мощность всасывания (что это такое и как мы ее измеряем, описано в отдельной статье) мы определяли при работе пылесоса на двух уровнях мощности в вертикальной компоновке, но без насадки-электрощетки. Зависимость мощности всасывания от создаваемого разрежения приведена на графике ниже:

Заметим, что в первой точке, где разрежение минимальное, задвижка стенда открыта, сопротивление стенда потоку воздуха минимальное, полезная работа небольшая, так как мощность уходит в основном на перемещение воздуха. В последней точке заслонка закрыта и мощность всасывания равна нулю, так как никакого перемещения воздуха нет. В промежутке между этими двумя точками мощность всасывания выходит на максимум, так как создается значимое разрежение при большом потоке воздуха, то есть выполняется полезная работа. Максимальная мощность всасывания подбирается к 10 Вт, что формально маловато даже для вертикального пылесоса (но для портативного уже достаточно много), однако нужно учитывать наличие активной щетки, значительно повышающей эффективность уборки, особенно на ковровых покрытиях. Также стоит сделать скидку на мобильность и компактность агрегата.

Выводы

Мобильный аккумуляторный пылесос два в одном — это удобно и выгодно, так как в варианте вертикальной компоновки можно убирать с пола, а ручным компактным пылесосом чистить мебель, или, например, салон автомобиля, и для этого нет необходимости приобретать два отдельных устройства.

Достоинства:

Легкая трансформация из пылесоса вертикальной компоновки в портативный ручной пылесос

Эффективная насадка с активной щеткой и боковыми щеточками

Встроенная в портативный пылесос щелевая насадка и щетка

Удобный настенный кронштейн

Фиксация корпуса в вертикальном положении для хранения

Светодиодная подсветка

Комфортная рукоятка

Сменный литий-ионный аккумулятор

Недостатки: