Электрический чайник Kitfort KT-616 Еще одна вариация на тему неувядающей классики

Чайник Kitfort мы тестировали до этого лишь однажды, и было это довольно давно. Герой нынешнего обзора, как и протестированная тогда модель KT-601, поддерживает несколько температур нагрева, такой же металлический и такой же стеклянный. Разве что объем чуть поменьше — 1,5 литра, а не 1,7 — и добавили синюю подсветку, которая заодно индицирует работу тэна. Вообще, в линейке чайников Kitfort со стеклянной колбой присутствует 5 моделей. Самая простенькая и дешевая — KT-619. Из всех достоинств там — собственно стеклянная колба, в остальном это простейший «однокнопочный» чайник. Нечувствительно дороже KT-617 — он, по факту, представляет собой модель, рассматриваемую в этой статье, только «однокнопочную», без возможности выбора температуры и функции ее поддержания. Следующая модель KT-618 — это, по сути, KT-619 с выбором температур и подогревом. KT-616 мы рассмотрим сегодня, а KT-601 протестировали 2 года назад. Он самый дорогой и единственный поддерживающий функцию заварки чая в самом чайнике (для этого прилагается дополнительная альтернативная крышка). Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Kitfort Модель KT-616 Тип электрический чайник Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 1850-2200 Вт Объем 1,5 л Материал корпуса нержавеющая сталь, пластик Материал колбы стекло Фильтр очень грубый (диаметр отверстий больше 2 мм) Защита от включения без воды есть Температурные режимы 40 °C, 70 °C, 90 °C, кипячение Поддержание температуры есть, максимум 1 час Управление механические кнопки Дисплей нет Размеры 250×165×225 мм Вес 1,4 кг Длина сетевого шнура 72 см Средняя цена T-1722620541 Розничные предложения L-1722620541-10 Комплектация Упаковка у чайников Kitfort, видимо, традиционно серая — это уже второй чайник с таким цветом коробки на нашей памяти. Все аккуратно, минималистично, без аляповатости. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: собственно чайник;

подставку со смотанным в нее сетевым шнуром;

руководство пользователя;

гарантийный талон;

рекламный буклет. На первый взгляд Внешний осмотр нового чайника — предприятие не очень длинное по понятным причинам. КТ-616 выглядит строго, аккуратно, спокойно. Нержавеющая сталь (судя по весу) — покрытие, под ней, скорее всего, тот же черный пластик, который иногда выходит на поверхность. Гнездо на базе предусматривает установку чайника в любом положении относительно оси, можно его вращать и после установки. Неиспользуемые излишки шнура сворачиваются в днище базы. Контактная группа на днище чайника выглядит солидно и впечатления хрупкости не создает. Инструкция Инструкция одноязычная, язык — русский. Прочитаете вы ее минут за 5, повторное прочтение вряд ли понадобится — поэтому хотя бы один раз мы рекомендовали бы это сделать: некоторые нюансы управления чайником можно, конечно, нащупать и опытным путем, но намного проще о них прочитать. Например, вы узнаете, что поддерживать температуру 100 °C (теоретически такая комбинация команд существует и правилам не противоречит) не получится. Управление На самом чайнике размещена одна-единственная механическая кнопка, она открывает крышку. На базе находятся 6 кнопок (слева направо): подогрев

40 °C

70 °C

90 °C

100 °C

включение Чтобы освоить управление чайником с помощью этих кнопок, проще всего запомнить основной принцип: «первое нажатие — выбор температуры, второе (если надо) — подогрев, третье — запуск процесса». Таким образом, чтобы нагреть воду до 90 °C, нам нужно сначала нажать кнопку «90 °C», а потом — кнопку включения. Если же мы хотим, чтобы после достижения температуры воды 90 °C она поддерживалась еще час, то после выбора температуры нажимается кнопка подогрева, а уже потом — включения. Вот так все просто. Ну и самое простое действие — вскипятить воду; для этого можно не выбирать температуру, а просто нажать на клавишу включения. Кстати, несколько странной в этом контексте выглядит кнопка «100 °C» — она явно лишняя. Кнопки включения и подогрева после нажатия начинают светиться по ободку синим светом и светятся, пока идет процесс (нагрева или подогрева). Кнопки выбора температуры во время работы тэна мигают тем же синим светом, к тому же на это время включается синяя подсветка дна чайника. Автор к чайникам с подсветкой относится в целом скептично, но эта хотя бы неяркая и не раздражает глаза. Использование Подготовка Как всегда, нам рекомендовали первую вскипяченную воду слить. Но поскольку обнюхивание чайника, только что вытащенного из коробки, вообще ничего не дало, мы даже этим шагом пренебрегли: никаких неприятных запахов Kitfort KT-616 не издает. Впрочем, нам еще не попадалось чайников со стеклянными колбами, которые имели бы проблемы с «амбре». Эргономика Наливать в чайник воду удобно, поскольку крышка откидывается почти на 90° по отношению к верхнему срезу. «Фильтр» на носике как бы есть, но что он должен «отфильтровывать» при таком диаметре отверстий — непонятно. Зато выливается вода из чайника очень быстро, поскольку «фильтр» ее практически не задерживает. «Попасть» чайником на базу легко, у нас это в большинстве случаев получалось с первого раза. Звуковое сопровождение действий предусмотрено (и неотключаемо): при снятии с базы и при достижении выбранной температуры (в том числе кипения) чайник издает один короткий не очень громкий писк. Отдельное большое человеческое спасибо разработчикам Kitfort KT-616 за то, что если он стоит на подогреве и чайник снимается с базы, у вас есть целая минута на то, чтобы налить себе воды и вернуть чайник обратно на базу — в таком случае подогрев не отключится. Это настолько же логично... насколько практически не встречается в реальности: большинство «многокнопочных» чайников на снятие с базы реагируют как на команду «отменить всё». Уход Руководство советует вовремя очищать чайник от накипи специальными средствами или просто раствором уксуса или лимонной кислоты. Снаружи чайник и базу можно протирать влажной тряпкой, последнюю при этом рекомендуется предварительно отключить от сети. Заявленный производителем срок службы чайника (это не гарантийный срок, а некое обобщенное предположение о том, сколько он сможет проработать при среднестатистической нагрузке) составляет 5 лет. Тестирование Полезный объем чайника (наливаем воду до риски Max на корпусе, выливаем в мерную колбу) составил 1525 мл, то есть на 25 мл больше паспортного. Больше, как говорится, не меньше, да и 25 мл — это, в общем-то, «ни о чем», так что считаем тест пройденным. Полный чайник (1,5 л) воды температурой 20 °C доводится до кипения за 5 минут 19 секунд, тратится на это 0,162 кВт·ч электроэнергии. Максимальная замеренная потребляемая мощность при напряжении 220 В составила 1850 Вт. Эталонную порцию воды (1 л при температуре 20 °C) чайник довел до кипения за 3 минуты 50 секунд, потратив на это 0,12 кВт·ч электроэнергии. Потребление энергии прибором во включенном, но неработающем состоянии равно 0,2 Вт. Температура стеклянной колбы через 2 минуты после закипания воды и отключения чайника составила 97 °C (при температуре в помещении около 22 °C). Фактическая температура воды после нагрева до выставленного значения, по данным кулинарного термометра, составила: Выставлено Измерено 40 °C 42 °C 70 °C 57 °C 90 °C 78 °C А вот это уже сюрприз! То есть, фактически, кнопка «70 °C» работает как «60 °C», а кнопка «90 °C» — как «80 °C». Это довольно серьезный прокол, с таким мы встречаемся впервые. Хотя, честно говоря, сам по себе диапазон «40-60-80-100» нам нравится даже больше, чем «40-70-90-100». Температура воды в чайнике после закипания составила: через 1 час — 68 °C

через 2 часа — 53 °C

через 3 часа — 42 °C Вода из прибора с закрытой крышкой полностью выливается за 10 секунд, фильтр несъемный (но мы уже писали, что он вряд ли влияет на скорость выливания). Выводы Kitfort KT-616 — модель вполне классическая, как по внешнему виду, так и по поддерживаемым функциям: электрические чайники с возможностью выбора температуры давно уже примелькались на полках магазинов и экзотикой быть перестали. Конструкция смотрится солидно, все кнопки — механические (существуют люди, которые терпеть не могут сенсорные). Конечно, сильно удивил прокол с несоответствием выбранной и фактической температуры, но если вас устраивает ряд «40-60-80-100», то не так уж сложно запомнить, что кнопка «70 °C» греет воду примерно до 60 °C, а кнопка «90 °C» — примерно до 80 °C. Зато очень приятно, что режим подогрева «не слетает», если чайник кратковременно снять с базы. Плюсы солидная конструкция с механическими кнопками

«стеклянно-стальной» дизайн имеет массу поклонников Минусы 2 кнопки выбора температуры работают не так, как заявлено

Электрический чайник Kitfort KT-616

предоставлен для тестирования производителем

Виджет от SocialMart



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