Электрический чайник Kitfort KT-616
Еще одна вариация на тему неувядающей классики
Чайник Kitfort мы тестировали до этого лишь однажды, и было это довольно давно. Герой нынешнего обзора, как и протестированная тогда модель KT-601, поддерживает несколько температур нагрева, такой же металлический и такой же стеклянный. Разве что объем чуть поменьше — 1,5 литра, а не 1,7 — и добавили синюю подсветку, которая заодно индицирует работу тэна.
Вообще, в линейке чайников Kitfort со стеклянной колбой присутствует 5 моделей. Самая простенькая и дешевая — KT-619. Из всех достоинств там — собственно стеклянная колба, в остальном это простейший «однокнопочный» чайник. Нечувствительно дороже KT-617 — он, по факту, представляет собой модель, рассматриваемую в этой статье, только «однокнопочную», без возможности выбора температуры и функции ее поддержания. Следующая модель KT-618 — это, по сути, KT-619 с выбором температур и подогревом. KT-616 мы рассмотрим сегодня, а KT-601 протестировали 2 года назад. Он самый дорогой и единственный поддерживающий функцию заварки чая в самом чайнике (для этого прилагается дополнительная альтернативная крышка).
Оглавление
- Характеристики
- Комплектация
- На первый взгляд
- Инструкция
- Управление
- Использование
- Тестирование
- Выводы
Характеристики
|Производитель
|Kitfort
|Модель
|KT-616
|Тип
|электрический чайник
|Страна производства
|Китай
|Гарантия
|1 год
|Заявленная мощность
|1850-2200 Вт
|Объем
|1,5 л
|Материал корпуса
|нержавеющая сталь, пластик
|Материал колбы
|стекло
|Фильтр
|очень грубый (диаметр отверстий больше 2 мм)
|Защита от включения без воды
|есть
|Температурные режимы
|40 °C, 70 °C, 90 °C, кипячение
|Поддержание температуры
|есть, максимум 1 час
|Управление
|механические кнопки
|Дисплей
|нет
|Размеры
|250×165×225 мм
|Вес
|1,4 кг
|Длина сетевого шнура
|72 см
|Средняя цена
|T-1722620541
|Розничные предложения
|L-1722620541-10
Комплектация
Упаковка у чайников Kitfort, видимо, традиционно серая — это уже второй чайник с таким цветом коробки на нашей памяти. Все аккуратно, минималистично, без аляповатости.
Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:
- собственно чайник;
- подставку со смотанным в нее сетевым шнуром;
- руководство пользователя;
- гарантийный талон;
- рекламный буклет.
На первый взгляд
Внешний осмотр нового чайника — предприятие не очень длинное по понятным причинам. КТ-616 выглядит строго, аккуратно, спокойно. Нержавеющая сталь (судя по весу) — покрытие, под ней, скорее всего, тот же черный пластик, который иногда выходит на поверхность.
Гнездо на базе предусматривает установку чайника в любом положении относительно оси, можно его вращать и после установки.
Неиспользуемые излишки шнура сворачиваются в днище базы.
Контактная группа на днище чайника выглядит солидно и впечатления хрупкости не создает.
Инструкция
Инструкция одноязычная, язык — русский. Прочитаете вы ее минут за 5, повторное прочтение вряд ли понадобится — поэтому хотя бы один раз мы рекомендовали бы это сделать: некоторые нюансы управления чайником можно, конечно, нащупать и опытным путем, но намного проще о них прочитать.
Например, вы узнаете, что поддерживать температуру 100 °C (теоретически такая комбинация команд существует и правилам не противоречит) не получится.
Управление
На самом чайнике размещена одна-единственная механическая кнопка, она открывает крышку.
На базе находятся 6 кнопок (слева направо):
- подогрев
- 40 °C
- 70 °C
- 90 °C
- 100 °C
- включение
Чтобы освоить управление чайником с помощью этих кнопок, проще всего запомнить основной принцип: «первое нажатие — выбор температуры, второе (если надо) — подогрев, третье — запуск процесса».
Таким образом, чтобы нагреть воду до 90 °C, нам нужно сначала нажать кнопку «90 °C», а потом — кнопку включения. Если же мы хотим, чтобы после достижения температуры воды 90 °C она поддерживалась еще час, то после выбора температуры нажимается кнопка подогрева, а уже потом — включения. Вот так все просто.
Ну и самое простое действие — вскипятить воду; для этого можно не выбирать температуру, а просто нажать на клавишу включения. Кстати, несколько странной в этом контексте выглядит кнопка «100 °C» — она явно лишняя.
Кнопки включения и подогрева после нажатия начинают светиться по ободку синим светом и светятся, пока идет процесс (нагрева или подогрева). Кнопки выбора температуры во время работы тэна мигают тем же синим светом, к тому же на это время включается синяя подсветка дна чайника. Автор к чайникам с подсветкой относится в целом скептично, но эта хотя бы неяркая и не раздражает глаза.
Использование
Подготовка
Как всегда, нам рекомендовали первую вскипяченную воду слить. Но поскольку обнюхивание чайника, только что вытащенного из коробки, вообще ничего не дало, мы даже этим шагом пренебрегли: никаких неприятных запахов Kitfort KT-616 не издает. Впрочем, нам еще не попадалось чайников со стеклянными колбами, которые имели бы проблемы с «амбре».
Эргономика
Наливать в чайник воду удобно, поскольку крышка откидывается почти на 90° по отношению к верхнему срезу.
«Фильтр» на носике как бы есть, но что он должен «отфильтровывать» при таком диаметре отверстий — непонятно. Зато выливается вода из чайника очень быстро, поскольку «фильтр» ее практически не задерживает.
«Попасть» чайником на базу легко, у нас это в большинстве случаев получалось с первого раза.
Звуковое сопровождение действий предусмотрено (и неотключаемо): при снятии с базы и при достижении выбранной температуры (в том числе кипения) чайник издает один короткий не очень громкий писк.
Отдельное большое человеческое спасибо разработчикам Kitfort KT-616 за то, что если он стоит на подогреве и чайник снимается с базы, у вас есть целая минута на то, чтобы налить себе воды и вернуть чайник обратно на базу — в таком случае подогрев не отключится. Это настолько же логично... насколько практически не встречается в реальности: большинство «многокнопочных» чайников на снятие с базы реагируют как на команду «отменить всё».
Уход
Руководство советует вовремя очищать чайник от накипи специальными средствами или просто раствором уксуса или лимонной кислоты. Снаружи чайник и базу можно протирать влажной тряпкой, последнюю при этом рекомендуется предварительно отключить от сети.
Заявленный производителем срок службы чайника (это не гарантийный срок, а некое обобщенное предположение о том, сколько он сможет проработать при среднестатистической нагрузке) составляет 5 лет.
Тестирование
Полезный объем чайника (наливаем воду до риски Max на корпусе, выливаем в мерную колбу) составил 1525 мл, то есть на 25 мл больше паспортного. Больше, как говорится, не меньше, да и 25 мл — это, в общем-то, «ни о чем», так что считаем тест пройденным.
Полный чайник (1,5 л) воды температурой 20 °C доводится до кипения за 5 минут 19 секунд, тратится на это 0,162 кВт·ч электроэнергии. Максимальная замеренная потребляемая мощность при напряжении 220 В составила 1850 Вт.
Эталонную порцию воды (1 л при температуре 20 °C) чайник довел до кипения за 3 минуты 50 секунд, потратив на это 0,12 кВт·ч электроэнергии.
Потребление энергии прибором во включенном, но неработающем состоянии равно 0,2 Вт.
Температура стеклянной колбы через 2 минуты после закипания воды и отключения чайника составила 97 °C (при температуре в помещении около 22 °C).
Фактическая температура воды после нагрева до выставленного значения, по данным кулинарного термометра, составила:
|Выставлено
|Измерено
|40 °C
|42 °C
|70 °C
|57 °C
|90 °C
|78 °C
А вот это уже сюрприз! То есть, фактически, кнопка «70 °C» работает как «60 °C», а кнопка «90 °C» — как «80 °C». Это довольно серьезный прокол, с таким мы встречаемся впервые. Хотя, честно говоря, сам по себе диапазон «40-60-80-100» нам нравится даже больше, чем «40-70-90-100».
Температура воды в чайнике после закипания составила:
- через 1 час — 68 °C
- через 2 часа — 53 °C
- через 3 часа — 42 °C
Вода из прибора с закрытой крышкой полностью выливается за 10 секунд, фильтр несъемный (но мы уже писали, что он вряд ли влияет на скорость выливания).
Выводы
Kitfort KT-616 — модель вполне классическая, как по внешнему виду, так и по поддерживаемым функциям: электрические чайники с возможностью выбора температуры давно уже примелькались на полках магазинов и экзотикой быть перестали. Конструкция смотрится солидно, все кнопки — механические (существуют люди, которые терпеть не могут сенсорные).
Конечно, сильно удивил прокол с несоответствием выбранной и фактической температуры, но если вас устраивает ряд «40-60-80-100», то не так уж сложно запомнить, что кнопка «70 °C» греет воду примерно до 60 °C, а кнопка «90 °C» — примерно до 80 °C.
Зато очень приятно, что режим подогрева «не слетает», если чайник кратковременно снять с базы.
Плюсы
- солидная конструкция с механическими кнопками
- «стеклянно-стальной» дизайн имеет массу поклонников
Минусы
- 2 кнопки выбора температуры работают не так, как заявлено
|Электрический чайник Kitfort KT-616
предоставлен для тестирования производителем
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