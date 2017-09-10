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Электрический чайник Kitfort KT-616

Еще одна вариация на тему неувядающей классики


Чайник Kitfort мы тестировали до этого лишь однажды, и было это довольно давно. Герой нынешнего обзора, как и протестированная тогда модель KT-601, поддерживает несколько температур нагрева, такой же металлический и такой же стеклянный. Разве что объем чуть поменьше — 1,5 литра, а не 1,7 — и добавили синюю подсветку, которая заодно индицирует работу тэна.

Вообще, в линейке чайников Kitfort со стеклянной колбой присутствует 5 моделей. Самая простенькая и дешевая — KT-619. Из всех достоинств там — собственно стеклянная колба, в остальном это простейший «однокнопочный» чайник. Нечувствительно дороже KT-617 — он, по факту, представляет собой модель, рассматриваемую в этой статье, только «однокнопочную», без возможности выбора температуры и функции ее поддержания. Следующая модель KT-618 — это, по сути, KT-619 с выбором температур и подогревом. KT-616 мы рассмотрим сегодня, а KT-601 протестировали 2 года назад. Он самый дорогой и единственный поддерживающий функцию заварки чая в самом чайнике (для этого прилагается дополнительная альтернативная крышка).

Электрический чайник Kitfort KT-616

Оглавление

  1. Характеристики
  2. Комплектация
  3. На первый взгляд
  4. Инструкция
  5. Управление
  6. Использование
  7. Тестирование
  8. Выводы

Характеристики

Производитель Kitfort
Модель KT-616
Тип электрический чайник
Страна производства Китай
Гарантия 1 год
Заявленная мощность 1850-2200 Вт
Объем 1,5 л
Материал корпуса нержавеющая сталь, пластик
Материал колбы стекло
Фильтр очень грубый (диаметр отверстий больше 2 мм)
Защита от включения без воды есть
Температурные режимы 40 °C, 70 °C, 90 °C, кипячение
Поддержание температуры есть, максимум 1 час
Управление механические кнопки
Дисплей нет
Размеры 250×165×225 мм
Вес 1,4 кг
Длина сетевого шнура 72 см
Средняя цена T-1722620541
Розничные предложения L-1722620541-10

Комплектация

Упаковка у чайников Kitfort, видимо, традиционно серая — это уже второй чайник с таким цветом коробки на нашей памяти. Все аккуратно, минималистично, без аляповатости.

Электрический чайник Kitfort KT-616

Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили:

  • собственно чайник;
  • подставку со смотанным в нее сетевым шнуром;
  • руководство пользователя;
  • гарантийный талон;
  • рекламный буклет.

На первый взгляд

Внешний осмотр нового чайника — предприятие не очень длинное по понятным причинам. КТ-616 выглядит строго, аккуратно, спокойно. Нержавеющая сталь (судя по весу) — покрытие, под ней, скорее всего, тот же черный пластик, который иногда выходит на поверхность.

Электрический чайник Kitfort KT-616

Гнездо на базе предусматривает установку чайника в любом положении относительно оси, можно его вращать и после установки.

Электрический чайник Kitfort KT-616

Неиспользуемые излишки шнура сворачиваются в днище базы.

Электрический чайник Kitfort KT-616

Контактная группа на днище чайника выглядит солидно и впечатления хрупкости не создает.

Электрический чайник Kitfort KT-616

Инструкция

Инструкция одноязычная, язык — русский. Прочитаете вы ее минут за 5, повторное прочтение вряд ли понадобится — поэтому хотя бы один раз мы рекомендовали бы это сделать: некоторые нюансы управления чайником можно, конечно, нащупать и опытным путем, но намного проще о них прочитать.

Электрический чайник Kitfort KT-616

Например, вы узнаете, что поддерживать температуру 100 °C (теоретически такая комбинация команд существует и правилам не противоречит) не получится.

Управление

На самом чайнике размещена одна-единственная механическая кнопка, она открывает крышку.

Электрический чайник Kitfort KT-616

На базе находятся 6 кнопок (слева направо):

  • подогрев
  • 40 °C
  • 70 °C
  • 90 °C
  • 100 °C
  • включение
Электрический чайник Kitfort KT-616

Чтобы освоить управление чайником с помощью этих кнопок, проще всего запомнить основной принцип: «первое нажатие — выбор температуры, второе (если надо) — подогрев, третье — запуск процесса».

Таким образом, чтобы нагреть воду до 90 °C, нам нужно сначала нажать кнопку «90 °C», а потом — кнопку включения. Если же мы хотим, чтобы после достижения температуры воды 90 °C она поддерживалась еще час, то после выбора температуры нажимается кнопка подогрева, а уже потом — включения. Вот так все просто.

Ну и самое простое действие — вскипятить воду; для этого можно не выбирать температуру, а просто нажать на клавишу включения. Кстати, несколько странной в этом контексте выглядит кнопка «100 °C» — она явно лишняя.

Кнопки включения и подогрева после нажатия начинают светиться по ободку синим светом и светятся, пока идет процесс (нагрева или подогрева). Кнопки выбора температуры во время работы тэна мигают тем же синим светом, к тому же на это время включается синяя подсветка дна чайника. Автор к чайникам с подсветкой относится в целом скептично, но эта хотя бы неяркая и не раздражает глаза.

Использование

Подготовка

Как всегда, нам рекомендовали первую вскипяченную воду слить. Но поскольку обнюхивание чайника, только что вытащенного из коробки, вообще ничего не дало, мы даже этим шагом пренебрегли: никаких неприятных запахов Kitfort KT-616 не издает. Впрочем, нам еще не попадалось чайников со стеклянными колбами, которые имели бы проблемы с «амбре».

Электрический чайник Kitfort KT-616

Эргономика

Наливать в чайник воду удобно, поскольку крышка откидывается почти на 90° по отношению к верхнему срезу.

Электрический чайник Kitfort KT-616

«Фильтр» на носике как бы есть, но что он должен «отфильтровывать» при таком диаметре отверстий — непонятно. Зато выливается вода из чайника очень быстро, поскольку «фильтр» ее практически не задерживает.

Электрический чайник Kitfort KT-616

«Попасть» чайником на базу легко, у нас это в большинстве случаев получалось с первого раза.

Звуковое сопровождение действий предусмотрено (и неотключаемо): при снятии с базы и при достижении выбранной температуры (в том числе кипения) чайник издает один короткий не очень громкий писк.

Электрический чайник Kitfort KT-616

Отдельное большое человеческое спасибо разработчикам Kitfort KT-616 за то, что если он стоит на подогреве и чайник снимается с базы, у вас есть целая минута на то, чтобы налить себе воды и вернуть чайник обратно на базу — в таком случае подогрев не отключится. Это настолько же логично... насколько практически не встречается в реальности: большинство «многокнопочных» чайников на снятие с базы реагируют как на команду «отменить всё».

Уход

Руководство советует вовремя очищать чайник от накипи специальными средствами или просто раствором уксуса или лимонной кислоты. Снаружи чайник и базу можно протирать влажной тряпкой, последнюю при этом рекомендуется предварительно отключить от сети.

Заявленный производителем срок службы чайника (это не гарантийный срок, а некое обобщенное предположение о том, сколько он сможет проработать при среднестатистической нагрузке) составляет 5 лет.

Тестирование

Полезный объем чайника (наливаем воду до риски Max на корпусе, выливаем в мерную колбу) составил 1525 мл, то есть на 25 мл больше паспортного. Больше, как говорится, не меньше, да и 25 мл — это, в общем-то, «ни о чем», так что считаем тест пройденным.

Полный чайник (1,5 л) воды температурой 20 °C доводится до кипения за 5 минут 19 секунд, тратится на это 0,162 кВт·ч электроэнергии. Максимальная замеренная потребляемая мощность при напряжении 220 В составила 1850 Вт.

Эталонную порцию воды (1 л при температуре 20 °C) чайник довел до кипения за 3 минуты 50 секунд, потратив на это 0,12 кВт·ч электроэнергии.

Потребление энергии прибором во включенном, но неработающем состоянии равно 0,2 Вт.

Температура стеклянной колбы через 2 минуты после закипания воды и отключения чайника составила 97 °C (при температуре в помещении около 22 °C).

Фактическая температура воды после нагрева до выставленного значения, по данным кулинарного термометра, составила:

ВыставленоИзмерено
40 °C 42 °C
70 °C 57 °C
90 °C 78 °C
А вот это уже сюрприз! То есть, фактически, кнопка «70 °C» работает как «60 °C», а кнопка «90 °C» — как «80 °C». Это довольно серьезный прокол, с таким мы встречаемся впервые. Хотя, честно говоря, сам по себе диапазон «40-60-80-100» нам нравится даже больше, чем «40-70-90-100».

Температура воды в чайнике после закипания составила:

  • через 1 час — 68 °C
  • через 2 часа — 53 °C
  • через 3 часа — 42 °C

Вода из прибора с закрытой крышкой полностью выливается за 10 секунд, фильтр несъемный (но мы уже писали, что он вряд ли влияет на скорость выливания).

Выводы

Kitfort KT-616 — модель вполне классическая, как по внешнему виду, так и по поддерживаемым функциям: электрические чайники с возможностью выбора температуры давно уже примелькались на полках магазинов и экзотикой быть перестали. Конструкция смотрится солидно, все кнопки — механические (существуют люди, которые терпеть не могут сенсорные).

Конечно, сильно удивил прокол с несоответствием выбранной и фактической температуры, но если вас устраивает ряд «40-60-80-100», то не так уж сложно запомнить, что кнопка «70 °C» греет воду примерно до 60 °C, а кнопка «90 °C» — примерно до 80 °C.

Электрический чайник Kitfort KT-616

Зато очень приятно, что режим подогрева «не слетает», если чайник кратковременно снять с базы.

Плюсы

  • солидная конструкция с механическими кнопками
  • «стеклянно-стальной» дизайн имеет массу поклонников

Минусы

  • 2 кнопки выбора температуры работают не так, как заявлено

Электрический чайник Kitfort KT-616
предоставлен для тестирования производителем


10 сентября 2017 г. Автор Станислав Гарматюк
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