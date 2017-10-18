Электрическая вафельница Kitfort KT-1613

Скромненько, но вкусно

В этот холодный день мы поговорим о теплых вафлях и блинчиках и о том, откуда они берутся. Компания Kitfort наряду с однозадачными моделями предлагает вафельницу «два в одном» с формами для квадратных венских вафель и круглых блинчиков (хотя их размер ассоциируется все же с оладьями). Помимо двух комплектов форм, устройство КТ-1613 очень простое: регулятор температуры, индикатор нагрева и нескользящие ножки — вот и весь багаж. Высокая мощность и антипригарное покрытие обещают легкое и приятное использование, что мы и проверим в ходе практических тестов.

Оглавление

Характеристики

Производитель Kitfort Модель KT-1613 Тип электрическая вафельница-блинница «2-в-1» Страна производства Китай Гарантия 1 год Предполагаемый срок службы 5 лет Заявленная мощность 1100 Вт Материал корпуса пластик, металл Покрытие антипригарное Управление механическое Защита от перегрева нет Защита от детей нет Упаковка 36,5×17,2×26,8 Вес с упаковкой 3,4 кг Вес без упаковки 3 кг Средняя цена T-1730183489 Розничные предложения L-1730183489-10

Комплектация

Дизайн упаковки Kitfort остался неизменным: на красном фоне изображены прибор, логотип и ключевые характеристики. Коробка легкая и компактная, поэтому сложностей с переноской быть не должно.

Вставки из пенопласта, защищающие вафельницу, так плотно лежат в коробке, что нам потребовалось приложить большие усилия для их извлечения. Шнур электропитания не отсоединяется от устройства, также в коробке находятся сменные формы, проложенные бумагой, инструкция и гарантийный талон.

На первый взгляд

Корпус вафельницы сделан из черного пластика с накладками из нержавеющей стали сверху, на ручке и на панели управления. Дизайн минималистичный: плавные углы, никаких излишеств и картинок, только логотипы сверху и спереди. Довольно массивная ручка выходит вперед прибора, под ней на панели управления мы видим механический регулятор температуры и световые индикаторы включения и нагрева. Корпус вафельницы поднят над столом за счет четырех пластиковых ножек с прорезиненными накладками на двух передних.

Две половины корпуса стыкуются без щелей, но с минимальным смещением, за счет чего верхняя часть слегка двигается на нижней. Крышка поднимается и опускается без скрипа и щелчков, фиксируется в открытом положении под прямым углом. Справа на каждой части есть черная пластиковая кнопка, которая позволяет снять формы.

В комплекте идут два набора форм: для венских вафель и небольших блинчиков. Антипригарное покрытие позволяет обойтись без добавления масла, однако в инструкции рекомендуется смазывать формы перед жаркой.

Инструкция

Потрясающе лаконичная инструкция Kitfort поместилась в брошюре формата А5 на четырех страничках. Из нее можно понять, что за прибор находится в коробке, как им пользоваться безопасно и как правильно ухаживать. Также мы обнаружили совет о хранении замороженных вафель (действительно, нам бы не пришло в голову) и два до боли похожих рецепта сладких вафель. С ингредиентами блинчиков покупателям предлагается экспериментировать самостоятельно.

Управление

Управиться с прибором сможет любой покупатель: достаточно подключить шнур к сети (загорится красная лампочка) и повернуть регулятор температуры до максимальной отметки (добавится зеленая лампочка). При желании можно остановиться на минимальной отметке температуры, однако большинство рецептов предполагают быстрое приготовление на высокой температуре. Когда формы достаточно нагреются, зеленая лампочка погаснет и можно будет наливать тесто.

Если нужно приготовить много порций, зеленый индикатор будет снова загораться и гаснуть, пока устройство будет поддерживать температуру. Вафельницу, как и блинницу, можно использовать с открытой крышкой для подогрева готовых продуктов.

Эксплуатация

Подготовка

Перед первым использованием вафельницу нужно протереть влажной тканью, обсушить и включить на максимальную температуру на 10-15 минут, чтобы испарились остатки заводской смазки. Допускается технический запах и небольшой дымок, что мы и наблюдали, хотя интенсивность запаха нас неприятно удивила. Тем не менее, один раз пережить эту процедуру совсем не страшно.

Эргономика

Простая конструкция прибора исключает сложности в эксплуатации, если следовать инструкции. Дважды во время нагрева прибор издавал щелчки, а оставшееся на формах масло испарялось в виде дымка, что вынудило нас проветрить помещение после готовки. Нагрев до максимальной температуры занимал 5-6 минут, остывание — около 20 минут.

В зависимости от пропорций и состава ингредиентов, вафли и блинчики готовятся от 5 до 15 минут на максимальной температуре. Получая 4 довольно сытных порции сразу, мы были удовлетворены такой скоростью, однако на большую компанию этого будет мало.

Формы кажутся недостаточно глубокими, особенно это касается блинчиков, однако пышное тесто легко приподнимает крышку, а плотное моментально схватывается при контакте с нагретой формой и также никуда не вытекает. Нас удивила рекомендация переворачивать блинчики, несмотря на двухсторонний нагрев форм — однако верхняя часть действительно подрумянивалась быстрее, чем нижняя.

Опыт тестирования показал, что если у вас нет лопатки из дерева или термостойкого пластика, можно наливать тесто обычной ложкой, а снимать готовые десерты — руками или аккуратно цеплять вилкой, не касаясь антипригарного покрытия.

Уход

Антипригарное покрытие нельзя царапать или мыть абразивными средствами. Оптимально протирать формы бумажной салфеткой, пока они еще теплые после работы. Погружать прибор в воду запрещается, но этого и не требуется, а формы в любом случае съемные. Относительно возможности мытья форм в посудомойке инструкция безмолвствует, но в этом, как нам кажется, нет особой необходимости — они и так превосходно и быстро очищаются.

Тестирование

Объективные тесты

Замеры энергопотребления показали, что прибор потребляет в среднем 1275 Вт во время нагрева, затем «отдыхает» и включается для поддержания температуры, потребляя 1240-1250 Вт. Максимальная температура форм составила 204 °C.

Практические тесты

Мы проверили один из рецептов в инструкции, а также приготовили диетические версии вафель и блинчиков:

сладкие вафли; вафли на йогурте; рисовые вафли и блинчики с кокосом; вафли на сметане; безглютеновые блинчики.

Сладкие вафли

Мы взбили яйцо с 25 г сахара, добавили 50 г подтаявшего масла, четверть стакана молока и 100 г просеянной муки с разрыхлителем теста. На выходе мы получили тесто ровно на один заход: 4 порции прекрасных румяных вафель с хрустящей корочкой и нежной сердцевиной. Количество сахара мы уменьшили по сравнению с рецептом в инструкции, однако вафли были достаточно сладкими, чтобы их съели быстрее, чем удалось достать варенье. Мы полагали, что тесто будет распределяться при закрытой крышке, и положили его недостаточно, поэтому края у вафель получились неровными.

Результат: отлично.

Вафли на йогурте

Мы решили немного видоизменить первый рецепт, заменив молоко на брусничный йогурт и добавив 30 г кокосовой стружки. Результат был прекрасен, но почти не отличался от предыдущего рецепта. Посему эксперименты с кокосом решено было продолжить.

Результат: отлично.

Рисовые вафли и блинчики с кокосом

Чтобы облегчить рецепт, мы заменили сливочное масло подсолнечным (50 мл) и кокосовым (40 мл), добавили 100 мл молока, вездесущее яйцо, 20 г кокосовой стружки, 5 ложечек сахара и рисовую муку до консистенции густой сметаны. Вафли получились чуть более сухими внутри и менее хрустящими, а количество сахара явно было занижено. Кокоса также оказалось недостаточно, чтобы проявились его вкус и аромат. Любителям атмосферы тропиков остается увеличить пропорции либо прибегнуть к ароматизаторам.

Результат: хорошо.

Блинчики поднялись пышными оладушками, однако это помешало им быстро пропечься внутри, тогда как снаружи они сильно зарумянились. Густое тесто не растекалось по формам, поэтому вместо идеальных кружочков получились неровные комочки.

Вафли на сметане

Завершая вафельный сезон, мы попробовали заменить молочную составляющую на сметану, а также обойтись всего 20 г сливочного масла. В результате вафли получились более пластичными и тягучими, и сколько ни румянились, хрустеть не начали.

Результат: хорошо.

Безглютеновые блинчики

Дабы не отставать от моды, мы заменили пшеничную муку на равную смесь кукурузной и рисовой, смешав ее с молоком, яйцом, сахаром, растительным маслом и разрыхлителем. Такой состав не дает подъема теста, а конструкция вафельницы не позволяет готовить тонкую выпечку, поэтому мы добавили больше теста и блинчики предсказуемо оказались плотными внутри. Если убрать сахар, то можно получить пресные лепешки для острых, соленых и мясных закусок, разнообразя форму подачи.

Результат: отлично.

Выводы

Kitfort КТ-1613 — хорошая вафельница и блинница, если вы любите классические венские вафли и пышные оладьи из пшеничной муки. Тонкие вафли, которые можно скрутить в трубочку, или тонкие блинчики здесь приготовить не получится. Неравномерный нагрев форм влечет необходимость переворачивать блинчики, что снижает привлекательность электронного аналога старой доброй сковородки. Прибор имеет средние габариты и неплохую скорость работы для обслуживания до четырех человек.

Плюсы

два комплекта форм

простое управление

быстрый нагрев

легкая очистка

устойчивость

Минусы

неравномерный нагрев