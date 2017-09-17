Электрическая терка-мультирезка Caso CR3X Acid Etched с насадками из металла, травленого кислотой

Электрические терки — довольно специфический кухонный гаджет, функции которого зачастую выполняют мясорубки (имеющие в комплекте набор специальных насадок), блендеры либо кухонные комбайны. Окажется ли удобно иметь отдельное устройство для этих целей? Будет ли разумно потратить на него драгоценное место на кухне? Давайте разберемся на примере терки-мультирезки Caso CR3X — небольшого прибора с мотором мощностью 220 Вт и насадками, сделанными с применением металла, травленого кислотой. Оглавление Характеристики Комплектация На первый взгляд Инструкция Управление Использование Тестирование Выводы Характеристики Производитель Caso Модель CR3X Тип мультирезка (терка) электрическая Страна производства Китай Гарантия 1 год Заявленная мощность 220 Вт Материал корпуса и толкателя пластик Материал ножей сталь Насадки 3 шт Отсек для хранения шнура нет Отсек для хранения насадок нет Высота горловины 9,5 см Защита от перегрузок нет Управление одна механическая кнопка Длина шнура 155 см Габариты 14×30×23 см Вес 1,2 кг Средняя цена T-1712247535 Розничные предложения L-1712247535-10 Комплектация Терка поставляется в картонной коробке кубической формы, сделанной из гофрированного картона. Оформление коробки красочное: полноцветная печать с изображением самой терки и примеров ее использования (нарезанными продуктами). Техническая информация представлена на основных европейских языках (почему-то в их число не попал английский). Русскоязычному пользователю придется довольствоваться небольшой наклейкой. Содержимое коробки дополнительно упаковано в полиэтиленовые пакеты и защищено от ударов с помощью вкладок из серого гофрированного картона. Вскрыв коробку, внутри мы обнаружили: саму терку (моторный блок);

загрузочную трубу с толкателем;

три насадки для нарезки;

инструкцию на основных европейских языках и ее перевод на русский язык. Как мы видим, есть все необходимое и нет ничего лишнего. На первый взгляд Визуально терка производит однозначно положительное впечатление. Основной материал терки — черный глянцевый пластик — выглядит солидно, металлические части тоже не вызывают никаких нареканий. Моторный блок имеет пластиковую подставку, обеспечивающую дополнительную устойчивость прибора. Снизу и по бокам можно увидеть вентиляционные отверстия. Спереди расположен пластиковый байонет для установки насадок, сзади — ручка для переноски и ручной фиксации прибора в процессе использования, а также кнопка механическая включения/отключения. Сбоку нанесен логотип Caso. Загрузочная труба и толкатель также сделаны из пластика, при этом у трубы имеется металлическое кольцо, защищающее ее от возможных ударов. На толкателе можно увидеть стрелку, иллюстрирующую процесс сборки устройства и предупредительные надписи. Насадки для нарезки представляют собой барабаны диаметром 75 мм, сделанные из того самого «особо прочного металла, травленого кислотой». Измельчение продукта происходит с помощью выступающих острых «лепестков», выступающих над поверхностью барабана. Обращаться с такими насадками нужно осторожно: в случае падения лепестки могут погнуться. Место крепления насадки к моторному блоку пластиковое, однако в случае с Caso CR3X этот момент не вызывает опасений: материал выглядит достаточно прочным и надежным. Спереди можно заметить выключатель с предохранительной блокировкой, не допускающий включения устройства без установленной загрузочной трубы или при неправильной сборке. В общем, несмотря на то, что сделан прибор в Китае, выглядит он «немецким» — качественным и надежным. Инструкция Русскоязычная инструкция представляет собой черно-белую 16-страничную брошюру формата А5, отпечатанную на обычной недорогой бумаге. Содержание инструкции не слишком интересное: большую часть занимают всевозможные предупреждения и примечания, касающиеся техники безопасности. Интерес представляют, разве что, разделы, касающиеся сборки устройства его очистки, а также ограничения на максимальное время непрерывной работы — не более 5 минут за один раз. После этого терке нужно дать терке время немного остыть. Управление Управление мультирезкой осуществляется с помощью единственной механической двухпозиционной кнопки, позволяющей включить либо отключить прибор. Как уже было сказано выше, без установленной загрузочной трубы терка не включится. Использование Подготовка Прибор не требует выполнения каких-либо специальных действий перед первым использованием. Все, что требуется от пользователя — сполоснуть съемные детали и собрать терку, установив нужный барабан. Ошибиться в процессе сборки трех деталей вряд ли удастся. Эргономика Отличительной особенностью Caso CR3X Acid Etched является слегка наклоненный раструб, из которого осуществляется подача измельченных продуктов. Таким образом натертые фрукты или овощи будут буквально сами попадать в подставленную тарелку или другую емкость. Высота такой емкости должна составлять не более 9,5 см, чего должно быть более чем достаточно. Поначалу нас несколько смутил подобный наклон прибора: мы опасались, что это может отрицательно сказаться на устойчивости терки (особенно с учетом ее небольшого веса). Однако эксплуатация показала, что наши опасения оказались излишними: терка уверенно стояла на столе даже при измельчении довольно твердых продуктов. Уход Уход за теркой подразумевает очистку всех элементов после каждого использования. Все детали, кроме корпуса, можно мыть в посудомоечной машине (рекомендуется размещать их на верхней полке). Вручную детали можно вымыть с мыльным раствором, соблюдая особую осторожность: лезвия очень острые. Корпус разрешается протирать мягкой салфеткой с добавлением небольшого количества того же мыльного раствора. Наш опыт показал, что и сам прибор, и насадки для нарезки очищаются довольно легко. Иногда, правда, придется немного повозиться с удалением остатков продуктов, застрявших в нарезающих «лепестках». Впрочем, и эта задача не займет больше пары минут. А вот тот факт, что продукты попадают на корпус в месте крепления загрузочной насадки, встревожил нас чуть больше. На практике это означает, что корпус придется протирать не только после каждого использования, но также и после каждой смены типа продукта (конечно, если вы не готовите салат, куда вскоре отправятся все измельчаемые ингредиенты). Тестирование Объективные тесты Замеры энергопотребления во время работы терки производились с помощью ваттметра. Реальные показатели прибора оказались таковы: до 200 Вт для твердых овощей и фруктов (моркови), чуть меньше — 170-180 Вт — для более мягких (например, для яблок). Уровень шума прибора мы оцениваем как невысокий. Терка совершенно не мешает общаться в помещении не повышая голоса. При первом использовании ощущался отчетливый технический запах — видимо, это прогорала заводская смазка мотора. Ну а теперь давайте взглянем, как Caso CR3X Acid Etched справится с разными типами продуктов и, что не менее интересно, какое количество отходов при этом образуется. Морковь С морковью мультирезка отлично справилась во всех трех случаях — со всеми тремя барабанами-терками. У нас получились равномерно нарезанные/натертые кусочки моркови. Результат: отлично. Количество отходов оказалось несущественным. Яблоки С яблоками, нарезанными на четвертинки, терка справилась посредственно: на самой мелкой терке из мультирезки просто потек яблочный сок. Сменив насадки на более крупные, мы смогли добиться приемлемого результата, однако количество отходов все равно оказалось довольно велико. Результат: средне. Огурцы Огурцы — традиционно «сложный» для роторных терок продукт: эти овощи так и норовят превратиться «в кашу», а кожура нередко отказывается измельчаться и в итоге отправляется в отходы. Тем приятнее было увидеть, что Caso CR3X Acid Etched с достоинством прошла этот тест. Результат: хорошо. Огурцы оказались аккуратно нарезаны и потерты, без особых потерь (как в виде сока, так и в виде частиц кожуры). Лук Лук, нарезанный на четвертинки, не измельчился лишь на самой мелкой насадке, превратившись в луковое пюре. А вот на более крупных — результат оказался вполне достойным, хотя при «нарезке» сквозь ножи барабана и удалось проскочить нескольким довольно крупным кусочкам. Результат: хорошо. Количество отходов оказалось выше, чем у других продуктов, однако с учетом низкой цены лука это вряд ли можно назвать большим недостатком. Сыр Твердый сыр (пармезан) мы натерли на самой мелкой терке. Результат оказался отличным как в том, что касается измельчения продукта, так и по незначительному количеству отходов (всего несколько кусочков, которые можно увидеть на фото). Результат: отлично. Яйца С помощью мультирезки можно без труда натереть вареные яйца (например, для салата). Мы воспользовались средней насадкой, которая идеально подошла для измельчения яиц. Отходов в этот раз практически не было. Результат: отлично. Шоколад Измельчение шоколада с помощью ручной терки может стать довольно неприятной задачей. Во-первых, шоколад так и норовит сломаться. Во-вторых, он быстро начинает таять в руках. Электрическая терка позволяет решить обе эти проблемы. Мы взяли плитку шоколада, слегка заморозили ее в морозилке, после чего натерли на самой мелкой терке. Результат: отлично. После разборки прибора обнаружилось несколько неизмельченных кусочков шоколада, так что пытаться натереть пару «квадратиков» с помощью нашей подопытной вряд ли будет целесообразно. Выводы Как мы знаем, приборы для измельчения продуктов могут довольно сильно различаться по качеству работы. Более того, далеко не всегда можно «на глаз» определить, насколько хорошо прибор выполнит ту или иную задачу (и выполнит ли вообще). Тем приятнее нам оказалось прийти к выводу, что Caso CR3X Acid Etched практически без нареканий справилась с самыми разными типами продуктов. Конечно, мы не можем делать долгосрочных выводов: неизвестно, как поведет себя прибор спустя несколько месяцев эксплуатации, когда режущие ножи слегка затупятся. Однако впечатления от нового устройства оказались исключительно положительными. Это касается как качества измельчения продуктов, так и ухода за прибором, который не доставил никаких сложностей. Такой теркой можно пользоваться для приготовления салатов, измельчения моркови и лука для зажарок, быстрого натирания сыра и шоколада и т. д. Плюсы простота в эксплуатации

терка отлично или хорошо справилась почти со всеми тестами Минусы цена может показаться высокой

Терка (мультирезка) Caso CR3X Acid Etched

предоставлена для тестирования компанией

Виджет от SocialMart



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