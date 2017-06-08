Самый тонкий игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus

Репортаж с пресс-конференции в рамках выставки Computex 2017

30 мая, в рамках выставки Computex 2017, компания Asus провела отдельную пресс-конференцию, посвященную игровым решениям Asus ROG. Открыл пресс-конференцию бессменный лидер, глава компании Asus, харизматичный Джонни Ши (Jonney Shih).

Он отметил, что в этом году бренду Asus ROG (Republic of Gamers) исполняется 11 лет и сегодня это бренд номер один на рынке игровых устройств. И как мировой лидер, компания Asus продемонстрировала в ходе выставки Computex 2017 несколько новых продуктов под брендом Asus ROG.

Так, были представлены новые материнские платы Asus ROG Rampage VI Apex и Asus ROG Rampage VI Extreme на только что анонсированном чипсете Intel X299. Об этих платах, как и о других платах Asus на чипсете Intel X299, мы подробно расскажем в отдельном обзоре.

Кроме того, был анонсирован новый геймерский 35-дюймовый монитор ROG Swift PG35VQ c задней подсветкой на основе квантовых точек с разрешением 3440×1440 и частотой кадровой развертки 200 Гц.

Еще один новый геймерский продукт — наушники ROG Strix Fusion с RGB-подсветкой.

Но гвоздем мероприятия Asus стал новый геймерский ноутбук Asus ROG Zephyrus, который Джонни Ши продемонстрировал вместе с основателем и исполнительным директором компании Nvidia Жэньсюнь Хуаном.

Вот тут, пожалуй, прежде чем рассказать о новом ноутбуке Asus ROG Zephyrus, стоит сделать небольшое отступление, чтобы было понятно, при чем тут вообще компания Nvidia и чем уникален ноутбук ROG Zephyrus.

История партнерских отношений Asus и Nvidia началась в далеком 1997 году, кода молодая еще компания Nvidia выпустила на рынок дискретную видеокарту Riva 128 и Жэньсюнь Хуан предложил Джонни Ши выпускать эту видеокарту. Собственно, с этого стартапа и началось тесное сотрудничество Nvidia и Asus. И сегодня, 20 лет спустя, главы этих компаний совместно представили новый инновационный геймерский продукт Asus ROG Zephyrus на базе платформы Nvidia Max-Q.

Об этой новой референсной платформе для игровых ноутбуков было объявлено Жэньсюнь Хуаном чуть ранее в рамках пресс-конференции Nvidia на Computex 2017. Речь не идет о каком-то новом графическом процессоре. Max-Q — это комплексный подход к дизайну ноутбуков, который позволяет производителям создавать тонкие (толщиной 18 мм и менее) игровые модели с топовыми 3D-видеокартами (GeForce GTX 1080/1070/1060).

Max-Q подразумевает комплекс мер, включающий изменения в работе GPU, настройки игр, особенности систем охлаждения ноутбуков и эффективность регуляторов напряжения. Основная идея Max-Q заключается в том, чтобы снизить энергопотребление без особого ущерба производительности.

Так вот, ноутбук Asus ROG Zephyrus уникален тем, что это одна из первых игровых моделей с технологией Nvidia Max-Q.

Теперь познакомимся поближе с этим ноутбуком, о котором рассказал на пресс-конференции маркетинговый директор подразделения Asus ROG Дерек Ю (Derek Yu).

Максимальная толщина корпуса ноутбука Asus ROG Zephyrus составляет 17,9 мм, а минимальная — 16,9 мм. При этом диагональный размер экрана — 15,6 дюйма, а вес — 2,24 кг.

Разрешение экрана ноутбука — 1920×1080, а частота кадровой развертки — 120 Гц. Поддерживается технология Nvidia G-Sync.

Основу аппаратной конфигурации ноутбука составляют процессор Intel Core i7 (Kaby Lake) и видеокарта Nvidia GeForce GTX 1080. Казалось бы, ничего особенного, но еще раз подчеркнем, что речь идет о ноутбуке с толщиной корпуса менее 18 мм.

Также ноутбук оснащен портом USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 и четырьмя портами USB 3.1. Больше никаких подробностей о конфигурации ноутбука Asus ROG Zephyrus пока не сообщается.

Впрочем, Asus ROG Zephyrus интересен не столько своей конфигурацией, сколько дизайном и своими уникальными фишками.

В частности, в ноутбуке используется система охлаждения, которую в Asus назвали ROG Active Aerodynamic System (AAS). Сложно сказать, отличается ли она от референсной системы, предусмотренной технологией Q-Max — возможно, у всех ноутбуков с Q-Max будет нечто подобное, но под другими названиями. По заявлению Asus, система охлаждения ROG AAS на 32% увеличивает воздушный поток (правда, непонятно, по сравнению с чем).

Кроме того, заявляется, что под нагрузкой Asus ROG Zephyrus нагревается до 42,3 °C (видимо, речь идет о температуре нижней части корпуса), в то время как ноутбуки конкурентов греются до 66,6 °C.

К этим цифрам, конечно, есть масса вопросов. Какая именно нагрузка? Какая модель конкурента сравнивается? Судя по слайдам, показанным Дереком, речь идет об игровом ноутбуке MSI (просматривается там логотип дракона), хотя, конечно же, это не озвучивалось. Наверное, было бы логичнее и корректнее сравнить Asus ROG Zephyrus с игровым ноутбуком Asus аналогичной конфигурации, но без технологии ROG AAS. Но это Тайвань, и там свои понятия о конкуренции.

Еще одна ключевая особенность конструкции Asus ROG Zephyrus — это низкий уровень шума. Вообще, низкий уровень шума — это особенность платформы Max-Q. Для того, чтобы добиться низкого уровня шума, в Nvidia используют технологию, которая получила название WhisperMode. Смысл технологии заключается в том, чтобы снизить уровень шума во время игры за счет корректировки графических настроек, пусть и приводящей к незначительному снижению FPS.

И если верить слайду, который демонстрировался на пресс-конференции, уровень шума под нагрузкой (правда, непонятно какой) ноутбука Asus ROG Zephyrus в варианте с видеокартой Nvidia GeForce GTХ 1080 не превышает 30 дБА, в то время как у конкурентов (непонятно каких) он превышает 40 дБА.

Ну а если ввести такой параметр, как уровень шума в расчете на ватт потребляемой энергии, то у Asus ROG Zephyrus, он, конечно же, рекордно низкий. Параметр, безусловно, странный, но тут главное, что он рекордно низкий.

Интересным является и дизайн ноутбука. Клавиатура здесь смещена вплотную к переднему краю корпуса, тачпад находится справа от нее. В результате над клавиатурой имеется много ничем не занятого свободного места, что смотрится очень непривычно.

Собственно, такое изменение расположения клавиатуры не является чем-то уникальным и новым. Мы уже видели его в топовых игровых моделях конкурентов (правда, там клавиатура была механической). Такая перекомпоновка необходима для создания более эффективной системы охлаждения и, видимо, является особенностью платформы Max-Q.

Клавиатура в ноутбуке Asus ROG Zephyrus имеет настраиваемую RGB-подсветку (Asus Aura RGB) с возможностью выбора эффектов свечения и подсвечивания разными цветами различных зон клавиш. Кроме того, клавиатура может корректно обрабатывать одновременно до 30 нажатий на клавиши.

Остается добавить, что ноутбук Asus ROG Zephyrus поступит в продажу 27 июня.