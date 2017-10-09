Обзор OLED-телевизора Sony Bravia KD-55A1 на платформе Android TV

Не так давно компания Sony представила OLED-телевизоры серии A1, удивившие качеством изображения, оригинальным дизайном и уникальной акустической системой, передающей звук за счет колебаний поверхности экрана. На момент написания статьи в России продавались телевизоры серии A1 с диагональю экрана 55 и 65 дюймов, а на выставке IFA 2017 Sony показала уже 77-дюймовую модель этой серии. На тщательное изучение и тестирование нам достался телевизор KD-55A1, который, как несложно догадаться, имеет экран с диагональю 55 дюймов.

Содержание

Паспортные характеристики, комплект поставки и цена

Экран Тип экрана OLED — органический светоизлучающий диод (тип — W-OLED+C/F) Диагональ 55 дюймов / 138,8 см Разрешение 3840×2160 пикселей (16:9) Яркость Нет данных Контрастность Не применимо Углы обзора Нет данных Время отклика Нет данных Интерфейсы Антенный вход Аналоговый и цифровой (DVB-T, DVB-T2, DVB-C) двойной ТВ-тюнер, VHF/UHF (75 Ом, коаксиальный — IEC75) Main/Sub. Антенный вход, спутниковый тюнер (DVB-S/S2) (75 Ом, коаксиальный — F-тип, 13-19 В/0,45 А) Разъем для карты доступа CI/CI+/CAM (PCMCIA) HDMI In 1/2/3/4 Цифровые входы HDMI, видео и аудио, HDCP 2.2, ARC (только HDMI In 3 ), до 4096×2160/60 Гц (Отчет MonInfo для HDMI In 1 , Отчет MonInfo для HDMI In 3 ) AV In Композитный видеовход, стереоаудиовход (3,5 мм миниджек) Digital Audio Out (Optical) Цифровой аудиовыход S/PDIF, PCM, Dolby Digital, DTS (Toslink) Audio Out Выход на наушники, линейный аудиовыход, выход на сабвуфер (миниджек 3,5 мм) USB 1/2 USB-интерфейс 2.0, подключение внешних устройств, 500 мА макс. (гнездо типа А), 2 шт. USB 3 USB-интерфейс 3.0, подключение внешних устройств, 900 мА макс. (гнездо типа А) LAN Проводная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX (RJ-45) Беспроводные интерфейсы Wi-Fi IEEE802.11ac/a/b/g/n (2,4/5 ГГц,), Bluetooth версии 4.1 Другие характеристики Акустическая система Технология Acoutic Surface (5×10 Вт) Особенности Процессор изображения 4K HDR Processor X1 Extreme

Платформа Android TV

Расширенный динамический диапазон (HDR)

Вставка промежуточных кадров Motionflow XR

Технологии улучшения изображения 4K X-Reality Pro , Triluminos Display , Live Colour

, , Поддержка приема контента с помощью технологий Chromecast , Wi-Fi Direct и Miracast

, и Голосовые поиск и управление

Возможность загружать приложения для Android TV из Google Play

из Мультимедийные функции: сетевые сервисы, воспроизведение аудио-, видео- и графических файлов и т. д.

Управление с мобильного устройства с помощью ПО Android TV Remote Control и Video & TV SideView

и Для цифровых ТВ-каналов — запись на внешний накопитель USB

Монтажные отверстия VESA 40×20 см Размеры (Ш×В×Г) 122,8×71,0×33,9 см с подставкой

122,8×71,1×8,6 см без подставки Масса 28,8 кг с подставкой

25,0 кг без подставки Потребляемая мощность 378 Вт в режиме Яркий , 135 Вт в режиме Стандартный , 0,5 Вт в дежурном режиме (27 Вт если при этом обновляется ПО и данные EPG) Напряжение питания 220—240 В, 50 Гц Комплект поставки (необходимо уточнять перед покупкой!) Телевизор

Сетевой кабель питания

Фиксатор кабеля питания

Комплект подставки

Защитный кожух на заднюю панель

Пульт ДУ и два элемента питания AAA для него

Руководство по установке

Краткое руководство пользователя Ссылка на сайт производителя www.sony.ru Средняя текущая цена Виджет Яндекс Маркет Розничные предложения Виджет Яндекс Маркет

Внешний вид

Телевизор имеет весьма оригинальную конструкцию — часть корпуса откидывается на шарнире сзади вверху, выступая в роли опоры для слегка наклоненного назад (примерно на 5 градусов от вертикали) экрана. При этом экран опирается на нижнюю грань по всей ее длине.

Заметим, что при таком способе установки телевизор должен стоять на горизонтальной поверхности, которая не у?же ширины экрана, иначе свисающие края экрана будут портить внешний «монолитный» вид. Спереди телевизор выглядит просто как большой прямоугольник с плоской монолитной поверхностью, зрителя ничего не отвлекает от происходящего на экране, даже логотип компании на рамке в нижнем левом углу в глаза не бросается. Расстояние от внешнего края экрана до области отображения равно примерно по 9 мм сверху и с боков и 19 мм снизу. Матрица OLED находится между двумя пластинами минерального стекла с зеркально-гладкой поверхностью, фронтальное стекло защищает матрицу, а второе является задней панелью. Общая толщина такого пирога составляет всего 7 мм.

Эффективный антибликовый фильтр (заметим, что свет от экрана имеет линейную поляризацию) снижает яркость отраженных объектов до такой степени, что зеркальность экрана в большинстве случаев просмотру не мешает. Но отражение ярких источников света в экране видно, а на больших по площади черных полях видна и светлая одежда зрителя, если телевизор смотрят в ярко освещенном помещении. По внешнему периметру экран обрамлен узкой рамкой из алюминиевого сплава. Внешняя матовая поверхность рамки анодирована и покрашена в черный цвет. Спереди по низу экрана идет узкая накладка из пластика. За ней в центре находится многоцветный неяркий индикатор состояния, там же — ИК-приемник пульта ДУ и датчик освещенности. Индикатор обычно ровно горит белым при работе телевизора и подмигивает, при приеме команд с пульта ДУ, но, как написано в руководстве, может изменять цвет на голубой, розовый или янтарный в зависимости текущего состояния телевизора. Режим работы индикатора выбирается в меню, и его можно отключить совсем. К той части корпуса, что откидывается назад, снизу прикручивается утяжелитель весом в несколько килограммов, это придает телевизору дополнительную устойчивость. Исключить опрокидывание поможет фиксирующий ремень, для крепления которого есть резьбовые отверстия. Чтобы телевизор не скользил и не царапал поверхность, на которой он установлен, на нижнем торце блока экрана ближе к краям и снизу на откидывающейся части корпуса есть резиновые накладки. Откинутая назад часть фиксируется защелкой рядом с шарниром и нижней распоркой, изготовленной из металла, хромированной и зеркально-гладкой снаружи.

Кожухи корпуса изготовлены из черного пластика преимущественно с матовой поверхностью.

От той части корпуса, что остается на задней панели, вертикально по центру вправо и влево отходят планки из алюминиевого сплава и с черной матовой поверхностью. Ближе к краям эти планки прижимают к задней панели экрана акустические приводы.

Низкочастотный громкоговоритель установлен вверху откидывающейся части за решеткой. Ниже этой решетки находится отверстие фазоинвертора.

Большинство разъемов расположено в нише сзади внизу и ориентировано вниз. За крышкой на боковой грани находятся один из трех портов USB и разъем для карты CAM. Крышка эта снимается с большим усилием, кажется, что вот-вот и отломится один из ее фиксаторов. Выше этой крышки есть кнопка питания и кнопка-качалка, с помощью которых можно очень ограниченно управлять телевизором без использования пульта ДУ и других внешних устройств.

Разъем кабеля питания можно дополнительно закрепить в ответной части специальным фиксатором, входящим в комплект поставки, а сам кабель питания как и отходящие от нижних разъемов кабели можно зафиксировать пластиковыми скобками.

Аккуратный вид сзади придаст решетка-гриль, фиксирующаяся пластиковыми зажимами.

Решетка представляет собой пластиковую рамку, на которую натянута акустически прозрачная ткань. Дребезг решетки устраняется резиновыми накладками, наклеенными в нескольких местах на внутренней поверхности рамки. Кабели выходят из-под решетки снизу.

Для подвешивания телевизора на стену, нужно снять решетку-гриль и противовес, прижать к экрану откинутую часть и зафиксировать ее двумя стальными элементами, входящими в комплект поставки. Резьбовые отверстия для настенного кронштейна расположены в углах прямоугольника со сторонами 400 на 200 мм. Компания Sony предлагает использовать фирменный кронштейн модели SU-WL450. Телевизор имеет полностью пассивное охлаждение — воздух циркулирует через решетки вверху и внизу откидывающейся и неподвижной части корпуса.

Упакован телевизор и все к нему в относительно небольшую, но прочную коробку — ее габариты не сильно превышают ширину, длину и максимальную толщину самого телевизора. Для переноски в коробке проделаны боковые прорезные ручки, что подразумевает транспортировку вдвоем. Отметим, что этот телевизор существенно тяжелее, чем типичный современный ЖК-телевизор с такой же диагональю экрана.

Коммутация

Таблица с характеристиками в начале статьи дает представление о коммуникационных возможностях телевизора. Все разъемы стандартные, но подключение к некоторым слегка затруднено. В частности два разъема USB расположены очень близко друг к другу, а оперативно подключить наушники практически невозможно. Соответствующий разъем нужно было, конечно, вынести выше на боковую поверхность. Видимо, удобнее будет использовать Bluetooth-наушники (заявлена поддержка профиля A2DP). Руководство к телевизору (22 страницы) скупо на описание особенностей функционирования входов, но хоть поддерживаемые типы сигналов для части входов перечислены. Отметим наличие одного входа USB 3.0 с заявленным максимальным током в 900 мА, который рекомендуется использовать для подключения внешнего жесткого диска, а также многофункциональный аудиовыход, режим работы которого выбирается в меню. Заявлена поддержка управления подключенным оборудованием по HDMI (функция Bravia Sync), однако в случае Blu-ray-плеера Sony BDP-S300 работало только включение и выключение плеера.

Пульт и другие способы управления

Корпус пульта изготовлен из черного пластика с матовой поверхность. Накладка на крышке во всю нижнюю часть пульта — из алюминиевого сплава, ее поверхность анодирована, покрашена в черный цвет и имеет фактуру под неполированный металл. Блестящая поверхность рельефного логотипа на этой детали сфрезерована до металла. Внутренняя вкладка крышки изготовлена из плотно тонированного с виду черного, но прозрачного для ИК пластика. Крышка закрывает ИК-диод, но на ее торцах металла нет.

ИК-диод пульта направлен вперед и чуть вниз, поэтому пульт можно держать направленным немного вверх, что удобнее. Верхняя часть пульта имеет прорезиненное покрытие типа Soft-touch. Кнопки представляют собой слегка выступающие выпуклости на сплошной мембране. Ход кнопок короткий, усилие нажатия относительно большое, края кнопок острые, в итоге при длительном пользовании, например, курсорными кнопками подушечки пальцев проминаются до болевых ощущений, да и находить кнопки на ощупь не очень-то получается. Подсветки, к сожалению, нет, но в передней части есть отверстие микрофона. Координатного ввода, например гироскопической «мыши», нет, голосовое управление присутствует, но полного списка поддерживаемых команд с примерами конструкций мы нигде не нашли. После нескольких попыток удалось заставить телевизор переключиться на нужный ТВ-канал, произнеся фразу «Переключить на Первый канал», все остальные фразы с выражением просьб переключиться на нужный источник или изменить громкость в большинстве случаев распознавались правильно, но вместо исполнения команды, запускался поиск по этой фразе на YouTube. При этом в ряде программ, где нужно ввести строку для поиска, голосовой ввод работает хорошо. Нажатия на кнопки пульта передаются по ИК-каналу, но для передачи данных с микрофона используется Bluetooth.

Ограниченные в случае такого «умного» телевизора возможности пульта хочется компенсировать, подключив к телевизору клавиатуру и мышь, что вовсе не возбраняется. Эти устройства ввода работают даже через USB-разветвитель, освобождая дефицитные USB-порты под другие задачи. С подключением клавиатуры и мыши, которые работают через беспроводной адаптер USB, не возникло никаких проблем (также заявлена поддержка Bluetooth-профиля HID — устройств ввода). Однако задержка от перемещения мыши до фактического перемещения курсора по экрану чувствуется, что несколько замедляет работу с мышью. Для подключенной «физической» клавиатуры можно выбрать раскладку (только одну), в том числе и кириллическую самого распространенного варианта, при этом поддерживается смена раскладки клавиатуры (сочетание клавиш Ctrl + Alt + пробел) на английскую и обратно на выбранную. Нужно отметить, что в целом интерфейс телевизора, как и предустановленные программы хорошо оптимизированы для использования только комплектного пульта ДУ, а текст, как уже упоминалось, в ряде случаев можно наговаривать, то есть подключать клавиатуру и мышь в общем-то необязательно. Вот для игр может очень захотеться подключить джойстики и т. д., что тоже можно, в том числе игровые контроллеры DualShock 4 (видимо, и в беспроводном режиме). Мы опробовали пару контроллеров Sony CUH-ZCT1E. Их удалось подключить по Bluetooth, но по USB они только заряжались.

Программной платформой для этого ТВ служит Android TV, которая является наследницей Google TV. Основана установленная версия Android TV на ОС Android 7.0. В аппаратной части применяется однокристальная система MediaTek MT5891, оперативной памяти 1,19 ГБ, а флэш-памяти установлено 8,16 ГБ (по данным программы CPU-Z). Домашняя страница в Android TV представляет собой несколько горизонтальных лент с плитками рекомендуемого контента и приложений, плитками установленных приложений и игр, плитками для выбора входов и значками для доступа к настройкам и т. д.

Сразу заметим, что в большинстве случаев для оперативной настройки ТВ, изображения в частности, удобнее использовать контекстное меню, вызываемое кнопкой Action Menu на пульте ДУ. Формально для Android TV выбор приложений в магазине Google Play очень ограничен, например, есть веб-браузер Opera, но нет Chrome. Однако в большинстве случаев можно установить программы из файлов apk, и ими можно будет нормально пользоваться.

Единственно, такие приложения, скорее всего, не будут иметь плитку для запуска на главной странице. Решения как минимум два, можно запускать все установленные программы с помощью сторонних приложений, например из ES проводника (со страницы APPs), или перед установкой из файла apk в него нужно внедрить картинку плитки и соответствующую запись в свойствах (инструкция легко ищется в Сети), тогда такое приложение получит свою плитку на главной странице.

Приложения можно устанавливать на внешний USB-накопитель, для чего его предварительно нужно зарегистрировать. USB-накопители с данными монтируются автоматически, но их подключение может перехватывать ES проводник (если он установлен), что не всегда удобно, так как доступ к файлам с его помощью имеет некоторые ограничения.

Отметим, что в целом ни к стабильности работы, ни к отзывчивости оболочки у нас претензий не возникло, то, что за все время тестирования по разу приложения Настройки и Видео непредвиденно завершали работу, общего положительного впечатления не испортило. Кстати список последних команд выводится на экран удерживанием кнопки Home. Установленный нами веб-браузер Chrome (64-битная версия) поддерживает цветовые профили, внедренных в изображения, однако он считает, что устройство отображения имеет охват sRGB, что существенно снижает практическую ценность такой поддержки. Опытных пользователей Android программы ES проводник и MX Player порадуют привычным интерфейсом и хорошим набором функций. Правда, у ряда предустановленный фирменных приложений, несмотря на их очень неудобный интерфейс и ограниченный набор функций, есть определенные преимущества, о чем сказано ниже.

Управлять этим ТВ можно с мобильного устройства, например, с помощью приложения от Google с названием Android TV Remote Control, но оно имеет очень ограниченную функциональность. Больше возможностей предоставляет программа Video & TV SideView : Remote самой Sony, но все равно хотелось бы больше функций, например удаленного редактирования расписания записи ТВ-программ.

Меню с настройками ТВ занимает большую часть экрана, надписи в нем читаемые. Есть возможность переключить интерфейс на на русский язык. Качество перевода хорошее, и, самое главное, что в основном настройки меняют именно то, что ожидаешь, исходя из их наименования, за исключением ряда фирменных функций, особенности работы которых познаются опытным путем.

Непосредственно при регулировке параметров изображения на экран выводится уже только описание настройки и ползунок или текущее значение, что облегчает оценку влияния этой настройки на изображение, при этом настройки перебираются стрелками вверх и вниз.

Единственное неудобство заключается в том, что списки в меню не зациклены. Настраивать изображение можно индивидуально с привязкой к виду источника.

Воспроизведение мультимедийного контента

При поверхностном тестировании воспроизведения мультимедийного контента мы ограничились рядом файлов, запускаемых с флешки, внешнего HDD и внешнего SSD, подключенных к телевизору по USB 2.0 или 3.0. Отметим, что телевизор поддерживает USB-накопители как минимум с файловыми системами FAT32, exFAT и NTFS.

Тестировать поддержку форматов графических статичных изображений и аудиофайлов в фирменных программах Альбом и Музыка особого смысла нет, так как даже несмотря на ограниченных набор приложений под Android TV, наверняка найдутся альтернативные программы, способные показать и проиграть то, что штатные программы не могут. Впрочем, фирменные программы имеют хорошую интеграцию с интерфейсом телевизора (вызов настроек из Action Menu), а функциональность Альбом позволит наслаждаться слайд-шоу в разрешении 4К под выбранную музыку. Видеофайлы с разрешением вплоть до 1080p включительно (с разнообразными субтитрами и аудиодорожками) и с не очень высоким битрейтом без проблем воспроизводит MX Player даже в режиме программного декодирования, по крайне мере где-то до 30 кадр/с, чего для кино достаточно. Видео с разрешением 4К воспроизводится с помощью аппаратного декодирования (вплоть до 60 кадр/с включительно), при этом штатное приложение Видео лучше справляется с воспроизведением файлов с высоким битрейтом. Отметим, что статичное изображение без использования аппаратного декодирования видео в истинном разрешении 3840×2160 выводит только штатное приложение Альбом. Все остальные программы, как и сама ОС, выводят изображение в разрешении 1920×1080.

Тестовые ролики на определение равномерности чередования кадров (аппаратное декодирование в приложении Видео), помогли выявить, что телевизор при воспроизведении видеофайлов всегда работает в режиме обновления экрана с частотой в 60 Гц (или 120 Гц), то есть только файлы с 30 и 60 кадр/с могут воспроизводиться идеально, без единого пропуска кадров и с равной длительностью кадров. Тогда как длительность кадров файлов с 24, 25 и 50 кадр/с меняется с соответствующим чередованием интервалов, правда, в случае наших тестовых файлов пропусков кадров нет в любом случае, вплоть до файлов 3840×2160 с 60 кадр/с (H.265). Максимальный битрейт видеофайлов, при котором еще не было артефактов, при воспроизведении с USB-носителей составил 90 Мбит/с, по проводной сети Ethernet — 55 Мбит/с, а по Wi-Fi — 42 Мбит/с. В последних двух случаях использовался медиасервер роутера Netgear WNDR3700 и сеть Ethernet 100—Мбит/с или Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц (a/n, до 300 Мбит/с). Поддерживаются видеофайлы с кодировкой 10 бит на цвет, при этом вывод изображения осуществляется также с высокой битностью, что подтверждают специальные тестовые файлы с градиентами. Отметим, что сама концепция HDR заключается не столько в расширенном яркостном диапазоне, сколько в способности устройства выводить изображение без артефактов в том диапазоне яркости, в котором оно в принципе способно показывать. Поддержка 10 бит на цвет как раз и исключает артефакты в виде видимых градиентов там, где их быть не должно. Заявлена поддержка следующих форматов HDR: HDR 10, Hybrid Log-Gamma и Dolby Vision. В приложении YouTube удалось посмотреть видео в разрешении 4K, возможно в HDR и даже с 60 кадр/с, но насчет последних двух свойств есть сомнения, так как признак HDR и частота кадров в свойствах не отображаются.

Звук

Телевизор оснащен системой Acoustic Surface. Ее суть заключается в том, что приводы, размещенные за экраном, воздействуют непосредственно на панель экрана, заставляя ее излучать звук. В итоге пользователь слышит звук, исходящий непосредственно от экрана, а не с боку или снизу. Данное обстоятельство значительно повышает реалистичность того, что происходит на экране. Вибрация панели в области приводов хорошо чувствуется руками, а для ее визуализации на стенде Sony на выставке IFA 2017 использовали мелкую крошку, которая подпрыгивала и формировала узоры, выявляющие области вибрации на горизонтально расположенной поверхности экрана, которые менялись при изменении частоты тестового сигнала.

У такой системы воспроизведения звука есть свои ограничения: во-первых, есть сложности с передачей низких частот, во-вторых, ограниченная поверхность экрана может приводить к возникновению нежелательных резонансов. Первое исправляет низкочастотный громкоговоритель, размещенный сзади по центру, а второе, возможно, отчасти компенсируется частотной коррекцией сигнала.

Субъективное тестирование встроенной акустической системы показало, что ее громкости более чем достаточно для среднего по размерам помещения. Даже на максимальной громкости искажения не очень большие. Присутствуют высокие, средние и существенное количество низких частот. Стереофонический эффект отчетливо выражен. Паразитных резонансов в явном виде нет, но звук все же резковат. Акустика телевизора хорошо передает голоса при разговоре, отлично справляется с типичной поп-музыкой, но подходящей для любого типа музыки ее назвать сложно. Для игр, для спортивных и новостных программ, для ток-шоу — отлично, тогда как для лучшего погружения в атмосферу хорошего кино с качественным музыкальным рядом и/или спецэффектами, требующими передачи мощных басов, лучше все же воспользоваться внешней акустикой, не говоря уже про многоканальный звук.

Запас громкости при использовании наушников на 32 Ом с чувствительностью 112 дБ просто огромный, диапазон воспроизводимых частот широкий, уровень фоновых помех ниже слышимого, но в целом качество звука особых восторгов почему-то не вызывает. Отметим, что громкость наушников и встроенной акустики регулируются раздельно, и по умолчанию при подключении наушников встроенная система отключается.

Работа с источниками видеосигнала

Кинотеатральные режимы работы тестировались при подключении к Blu-ray-плееру Sony BDP-S300. Использовалось HDMI-подключение. Телевизор поддерживает режимы 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i и 1080p при 24/50/60 Гц. Цвета правильные, оверскана точно нет для сигналов 1080p, относительно типа видеосигнала яркостная четкость всегда очень высокая, но цветовая немного ниже возможной. В стандартном для видео диапазоне (16—235) отображаются все градации оттенков, но в зависимости от выбранного профиля изображения в светах может отображаться несколько оттенков белее белого. В случае режима 1080p при 24 кадр/с кадры выводятся с равной длительностью, как и нужно.

Контент высокого качества и разрешения 4К пока еще не очень доступен рядовому пользователю. Скорее всего, даже на этом телевизоре в большинстве случаев будет просматриваться видео с разрешением ниже 4К, с видимыми артефактами сжатия и шумами, при этом высокое физическое разрешение телевизора только способствует выявлению всех недостатков изображения. Ситуацию спасают различные методы улучшения изображения и маскировки артефактов. За обработку изображения в данном телевизоре отвечает процессор 4K HDR X1 Extreme. Процессор использует две базы данных эталонных изображений, одну для эффективного подавления шумов, вторую — для повышения детализации. Благодаря этому улучшается качество картинки с минимальным привнесением артефактов.

Дополнительно технология Object-based HDR remaster корректирует контрастность отдельных объектов, создавая изображение, приближенное к контенту 4K HDR. Одним из самых заметных результатов работы процессора является устранение градиентов на плавных переходах в случае обычных изображений с глубиной цвета 8 бит. Данная технология получила название Super Bit Mapping 4K HDR. Производитель указывает, что в процессоре реализована 14-разрядная обработка сигнала.

В большинстве случаев телевизор отлично справляется с преобразованием чересстрочных видеосигналов в прогрессивное изображение даже при самом замысловатом чередовании полукадров (полей). При масштабировании из низких разрешений и даже в случае чересстрочных сигналов и динамичной картинки выполняется сглаживание границ объектов — зубцы на диагоналях выражены слабо. Функции подавления видеошумов работают хорошо, не приводя к артефактам в случае динамического изображения. Есть функция вставки промежуточных кадров. Ее качество очень хорошее — в большинстве случаев промежуточные кадры рассчитываются правильно с небольшим количеством малозаметных артефактов и с высокой детализацией.

При подключении к компьютеру по HDMI вывод изображения в разрешении 3840 на 2160 пикселей мы получили с кадровой частотой вплоть до 60 Гц. При этом в случае подключения к второму и третьему входу HDMI доступны режимы без потери цветовой четкости, а к первому и четвертому — только режим с компонентным цветоразностным сигналом и сниженной цветовой четкостью (кодирование 4:2:0). Качество изображения было наиболее близко к «мониторному» при выборе профилей Игра и Графика, в которых по умолчанию отключены почти все функции улучшения изображения. Масштабирование из низких разрешений (например, из 1080p) выполняется хорошо, с минимальной потерей контраста тонких линий.

Данная модель, помимо двойного спутникового тюнера, оснащена двойным тюнером, принимающим аналоговый и цифровой сигнал эфирного и кабельного вещания и имеющим один антенный вход. Качество приема цифровых каналов на комнатную антенну в нашем помещении и в случае данного ТВ было на высоком уровне, даже не пришлось подстраивать ориентацию антенны.

По всей видимости, удалось обнаружить все транслируемые в Москве цифровые каналы ТВ (по 10 каналов в двух мультиплексах) и радио (3 канала).

Качество изображения всех каналов было высоким. Есть хорошая поддержка электронной программы передач — можно посмотреть, что именно идет на текущем и других каналах, запрограммировать просмотр или запись программы или сериала и т. д.

Есть функция картинка-в-картинке, правда с ограниченными возможностями, так как вывод в основном окне любого видеоизображения убирает с экрана дополнительное видеоокошко.

Присутствует функция записи цифровых ТВ-передач на внешний носитель, но носитель предварительно нужно зарегистрировать, что означает его форматирование и потерю всех данных на нем. В явном виде функции сдвига во времени (Time shift), похоже, нет, но текущую запись можно запустить на воспроизведение, ставить на паузу и свободно перемещаться по ней в пределах записанного на текущий момент фрагмента. Двойной ТВ-тюнер позволяет записывать один канал и смотреть другой. Печально только, что на момент проведения тестов эфирное вещание в Москве велось только в стандартном разрешении, а многие каналы к тому же имели картинку формата 4:3.

Микрофотографии матрицы

Это первый телевизор с матрицей OLED, побывавший у нас на тестировании, поэтому рассмотрим подробнее ее устройство. В данном случае экран OLED существенно отличается от типичных реализаций OLED в мобильных устройствах. Главное отличие заключается в том, что каждый субпиксель имеет свой независимо управляемый OLED-источник белого света, а красный, зеленый и синий цвета формируются с помощью светофильтров, размещенных перед этими источниками. Эта реализация получила название W-OLED+C/F. Тогда как в большинстве OLED-экранов мобильных устройств каждый субпиксель изначально излучает свой цвет и светофильтры отсутствуют (RGB OLED). Дополнительно для снижения энергозатрат и повышения яркости в экране этого телевизора каждая триада красного, зеленого и синего субпикселя дополнена белым субпикселем, то есть субпикселем без светофильтра. Отметим, что, несмотря на такой белый субпиксель, W-OLED+C/F все равно может иметь меньшую эффективность, чем RGB OLED, так как светофильтры отфильтровывают большую часть спектра излучения, то есть превращают ее в бесполезное тепло. Схема ниже поясняет различие между RGB OLED и W-OLED+C/F.

Несмотря на различия в технологиях, W-OLED+C/F все равно имеет те же основные преимущества, а это, прежде всего, возможность получить абсолютно черный цвет на площади одного пикселя независимо от состояния других пикселей, как и у RGB OLED, при этом матрицы с W-OLED+C/F проще и дешевле в производстве.

Так выглядят пиксели матрицы этого телевизора при не очень большом увеличении в случае вывода белого цвета :

Видно, что светофильтры нанесены вертикальными полосками, как и в случае типичной ЖК-матрицы. При этом белый цвет формируется без участия синего субпикселя, так как достаточно свечения белого субпикселя, оттенок которого слегка корректируется добавлением света от красного и зеленого субпикселя. Теперь микрофотографии с большим увеличением при выводе чистых цветов в режиме с максимальным цветовым охватом:

Красный:

Синий:

Зеленый:

Видно, что при этом зеленый цвет формируется без видимого участия субпикселей других цветов, а в случае красного и синего цвета чуть подмешивается свет от синих и зеленых субпикселей соответственно. Белый субпиксель погашен во всех трех случаях. Заметим, что в режимах с минимальной коррекцией изображения при выводе вертикальных цветных линий толщиной в один пиксель на белом фоне такие линии с одной стороны обрамлены тонкой черной полоской, соответствующей погашенному белому пикселю. Это несколько снижает качество изображения, когда телевизор используется в качестве компьютерного монитора.

Измерение яркостных характеристик и энергопотребления

Измерения яркости белого поля во весь экран проводились в 25 точках экрана, расположенных с шагом 1/6 от ширины и высоты экрана (границы экрана не включены). Замерять яркость черного поля и вычислять контрастность в данном случае бесполезно, так как при правильных настройках черное поле совсем и абсолютно черное.

Параметр Среднее Отклонение от среднего мин., % макс., % Яркость белого поля 129 кд/м² −9,0 8,8

Равномерность белого поля хорошая, визуально оно также равномерное, без видимой вариации яркости и цветового тона по площади. Яркость белого поля составляет 129 кд/м², что по современным меркам совсем немного, однако это яркость при выводе белого поля во весь экран, с уменьшением площади белого яркость возрастает, при этом характер зависимости яркости от площади белого участка зависит как минимум от выбранного профиля (список Режим изображ.) и от значения настройки X-tended Dynamic Range. Если выбрать профиль Яркий и оставить остальные настройки по умолчанию, то зависимость яркости от площади белого имеет следующий вид (дополнительно по вертикальной оси отложена потребляемая мощность):

Видно, что вплоть до 10% площади белого пиковая яркость достигает 700 кд/м², с ростом площади выше этого значения яркость плавно снижается и достигает величины порядка 150 кд/м². В случае реального контента (кино, игры, фотографии) условная площадь белого или светлота сцены в большинстве случаев достаточно низкая, чтобы яркость изображения оставалась высокой и картинка на экране этого телевизора не выглядела тусклой даже в условиях ярко освещенного помещения. Ситуация меняется при выборе других профилей, например, при выборе профиля Cinema pro пиковая яркость сохраняется на уровне 220 кд/м², поэтому в ярко освещенном помещении картинка уже кажется тускловатой, особенно сразу после переключения с профиля Яркий:

Однако для типичной жилой комнаты, освещенной искусственным светом, даже такой яркости экрана вполне достаточно. И все же для более полного погружения, конечно, лучше приглушить свет, а то и выключить его совсем. То, что в профиле Cinema pro яркость не так сильно изменяется от сцены к сцене, конечно, улучшает качество изображения, так как скачки яркости выглядят не совсем естественно, особенно при выводе на экран чего-то светлого и не меняющегося в пределах нескольких кадров, например, при выводе субтитров. Отметим, что подобный характер изменения яркости от светлоты сцены в свое время встречался у телевизоров с плазменным экраном, видимо, и в случае матриц OLED существует ограничение на общую мощность, которую можно подвести к матрице. Если оценить эффективность экрана как источника света, подсчитав прирост яркости экрана, приходящийся на 1 Вт прироста потребляемой мощности, то эффективность экрана OLED-телевизора Sony Bravia KD-55A1 составит 0,93 кд/Вт, что примерно в 3,5 раза ниже, чем у современного телевизора на ЖК-матрице типа VA. Правда, если учитывать именно световой поток от экрана, то разница уменьшится, так как яркость экрана у ЖК-матрицы при отклонении от перпендикуляра к экрану снижается гораздо быстрее, то есть матрица OLED больше светит в стороны.

На любом уровне яркости видимое мерцание отсутствует, его не выявляет и тест на стробоскопический эффект. Регистрация зависимости яркости от времени при различных уровнях яркости выявила модуляцию яркости с очень высоким коэффициентом заполнения, что и объясняет отсутствие мерцания. В доказательство приведем графики зависимости яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) при различных значениях настройки Яркость в режиме Яркий в случае белого поля примерно на 15% от площади экрана, если не указано иное.

И да, это не ошибка, в указанных условиях реальная яркость при максимальном значении настройки ниже, чем на 50%, так работают функции улучшения изображения, включенные по умолчанию в профиле Яркий.

Минимальное зарегистрированное значение потребляемой мощности в режиме ожидания составило 0,5 Вт (сетевые интерфейсы неактивные, нет подключенных внешних устройств), в случае работающего Wi-Fi — порядка 22 Вт, если к ТВ подключен внешний жесткий диск (он не выключается, когда ТВ в режиме ожидания) — 25 Вт, а если на этот диск пишется ТВ-передача — 27 Вт. Максимально зарегистрированное потребление при работе достигало значения порядка 300 Вт.

Нагрев телевизора можно оценить по приведенному снимку с ИК-камеры, полученному после долговременной работы на максимальной яркости в помещении с температурой примерно 24 °C (чем ближе к белому, тем выше температура):

Нагрев спереди:

Нагрев закономерно выше в центре, так как там сзади модуль корпуса с электроникой и пластиковым кожухом, а сама панель греется равномерно, но по краям охлаждается лучше.

Определение времени отклика и задержки вывода

Время отклика условно нулевое, так как состояние пикселей меняется практически мгновенно. На фронтах переходов нет никаких ступенек, а значит, и артефакты в виде шлейфов, тянущихся за двигающимися объектами, исключены. Для примера приведем графики изменения яркости (вертикальная ось) от времени (горизонтальная ось) в случае переходов между черным и белым (0—100) и полутонами серого (40—60 — это проценты от численного значения оттенка):

Мы определяли полную задержку вывода от переключения страниц видеобуфера до начала вывода изображения на экран. При этом в итоговое значение не включалась неизвестная фиксированная величина задержки от запроса на переключение страниц видеобуфера до запуска АЦП с внешним фотодатчиком, установленным в центре экрана монитора, а также некая постоянная/переменная задержка, обусловленная тем, что ОС Windows не является системой реального времени с нормированными задержками и особенностями работы видеокарты, ее драйвера и Microsoft DirectX. То есть получаемая величина задержки привязана к конкретной программно-аппаратной конфигурации. В итоге задержка вывода изображения в случае сигнала 3840×2160 пикселей при 60 Гц составила порядка 115 мс в режиме Яркий и около 48 мс в режиме Игра. Первое значение относительно большое и чувствуется не только в играх, но и просто при работе за ПК, вторая величина полной задержки уже позволяет с относительным комфортом играть в динамичные игры. В игровом режиме и в случае снижения разрешения до 1080p при 60 Гц задержка снижается где-то до 45 мс.

Оценка качества цветопередачи

Для оценки характера роста яркости мы измерили яркость 256 оттенков серого (от 0, 0, 0 до 255, 255, 255) при выборе профиля Cinema pro и Гамма = 0. График ниже показывает прирост (не абсолютное значение!) яркости между соседними полутонами:

В среднем рост прироста яркости более-менее равномерный вплоть до белого, и почти каждый следующий оттенок значимо ярче предыдущего. В самой темной области яркость растет от черного, но рост замедляется, что немного снижает различимость в тенях:

Вообще для темных оттенков хотелось бы иметь линейный рост яркости, как предусмотрено стандартом sRGB. Аппроксимация полученной гамма-кривой дала показатель 2,23, что близко к стандартному значению 2,2, при этом реальная гамма-кривая на большей своей части мало отклоняется от аппроксимирующей степенной функции:

Для оценки качества цветопередачи мы использовали спектрофотометр i1Pro 2 и комплект программ Argyll CMS (1.5.0).

Цветовой охват меняется в зависимости от выбранного профиля в списке Цветовое пространство. В случае профиля sRGB/BT.709 охват очень близок к границам одноименного цветового пространства:

При этом цвета на экране имеют естественную насыщенность, так как практически все изображения на текущий момент предполагают просмотр на устройствах с охватом sRGB. Дополнительно есть возможность выбрать профиль DCI, тогда охват приближается к этому стандарту цифрового кинематографа:

Есть и профили Adobe RGB и BT.2020, но реальный цветовой охват телевизора уже практически не меняется в сравнении с предыдущим вариантом:

Ниже приведен спектр для белого поля (белая линия), наложенный на спектры красного, зеленого и синего полей (линии соответствующих цветов) для профиля BT.2020:

Видно, что компоненты, соответствующие основным цветам, хорошо разделены, что и позволяет получить широкий цветовой охват. В случае профиля sRGB/BT.709 охват уменьшается за счет перекрестного подмешивания компонент:

Участие белого субпикселя проявляется в частности в том, что спектр белого явно не является простой суммой спектров красного, зеленого и синего цветов. Отметим, что белый субпиксель позволяет легко смещать баланс яркости белых участков относительно цветных. Тестирование показало, что в зависимости от режима и типа изображения (динамичное или статичное) яркость белых участков может быть как больше, так и меньше суммы яркостей красных, зеленых и синих участков. Тем не менее, визуально дисбаланса яркости не наблюдается.

Графики ниже показывают цветовую температуру на различных участках шкалы серого и отклонение от спектра абсолютно черного тела (параметр ΔE) для профиля Cinema pro, в котором с нашей точки зрения цветопередача максимально близка к стандартной, и для профиля Яркий с самой яркой и сочной картинкой:

Самый близкий к черному диапазон можно не учитывать, так как в нем цветопередача не так важна, а погрешность измерения цветовых характеристик высокая. В случае профиля Cinema pro даже без дополнительно коррекции цветопередача хорошая, так как цветовая температура близка к стандартным 6500 К, а отклонение от спектра абсолютно черного тела (ΔE) меньше 10 единиц, что для потребительского устройства считается приемлемым показателем. При этом вариация цветовой температуры и ΔE не очень большая — это положительно сказывается на визуальной оценке цветового баланса. Профиль Яркий подойдет в том случае, если не стоит задача получить изображение максимально близкое к оригинальному.

Измерение углов обзора

Чтобы выяснить, как меняется яркость экрана при отклонении от перпендикуляра к экрану, мы провели серию измерений яркости белого и оттенков серого в центре экрана в широком диапазоне углов, отклоняя ось датчика в вертикальном, горизонтальном и диагональном (из угла в угол) направлениях. Яркость черного поля по понятным причинам не определялась, как и контрастность.

В вертикальной плоскости

В горизонтальной плоскости

По диагонали

Уменьшение яркости на 50% от максимального значения:

Направление Угол, градусы Вертикальное −61/62 Горизонтальное −71/71 Диагональное −68/69

Отметим очень плавное уменьшение яркости при отклонении от перпендикуляра к экрану во всех трех направлениях, при этом графики яркости полутонов не пересекаются во всем диапазоне измеряемых углов. Для сравнения — в случае типичного ЖК-телевизора на матрице VA яркость падает вдвое уже примерно при 30°.

Для количественной характеристики изменения цветопередачи мы провели колориметрические измерения для белого, серого (127, 127, 127), красного, зеленого и синего, а также светло-красного, светло-зеленого и светло-синего полей во весь экран с использованием установки, подобной той, что применялась в предыдущем тесте. Измерения проводились в диапазоне углов от 0° (датчик направлен перпендикулярно к экрану) до 80° с шагом в 5°. Полученные значения интенсивностей были пересчитаны в отклонение ΔE относительно замера каждого поля при перпендикулярном положении датчика относительно экрана. Результаты представлены ниже:







В качестве реперной точки можно выбрать отклонение в 45°. Критерием сохранения правильности цветов можно считать значение ΔE меньше 3. Из графиков следует, что при взгляде под углом основные цвета и их светлые оттенки меняются несущественно, чего не скажешь про белый и серый цвета. Действительно, при выводе белого поля во весь экран или на очень большой неразрывной площади видно, что белый цвет даже при не очень большом отклонении заметно розовеет или синеет. Однако на типичных реальных изображениях, которые обычно выводятся на бытовом телевизоре, заметить изменение оттенка белого практически невозможно, так как большие белые поля встречаются нечасто и не демонстрируются продолжительное время.

Выводы

Технология OLED, с помощью которой формируется изображение на экране телевизора Sony Bravia KD-55A1, позволяет получить, пожалуй, самую качественную картинку с настоящим черным цветом, насыщенными яркими цветами и без каких-либо артефактов в динамике. Благодаря оригинальному дизайну выглядит телевизор весьма необычно, однако при просмотре зрителя ничто не отвлекает от контента, что способствует лучшему погружению в происходящее на экране. Звуковые приводы Acoustic Surface транслируют звук непосредственно с поверхности экрана, максимально приближая локализацию источников звука к их расположению на экране. По функциональному оснащению Sony Bravia KD-55A1 относится к классу продвинутых современных телевизоров, являющихся, по сути, мультимедийными комбайнами с расширенными сетевыми возможностями. При этом используемая платформа Android TV отличается удобным интерфейсом с поддержкой голосового ввода, а также внешних клавиатуры и мыши и мало чем ограничивает пользователя в выборе дополнительного программного обеспечения, что дает дополнительные преимущества в сравнении со специализированными решениями.

Достоинства:

Высокое качество изображения

Хорошее качество встроенной акустической системы

Оригинальный дизайн

Отличные мультимедийные возможности, расширяемые за счет использования сторонних программ

Голосовое управление и поиск

Возможность записи цифровых ТВ-программ

Есть порт USB 3.0 с повышенным током

Двойной спутниковый тюнер и двойной тюнер аналогового и цифрового сигнала

Отлично работающая функция вставки промежуточных кадров

Относительно низкая задержка вывода

Возможность использования фирменного настенного кронштейна или стандартного VESA

Недостатки: