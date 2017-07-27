Экшн-камера MGCool Explorer 1S

Иной читатель скажет: давно пора объединить все обзоры экшн-камер в один. Всё равно выпускаемые аппараты — суть клоны одной и той же модели, неизвестно кем и когда выпущенной (хотя мы-то знаем, кем и когда она была выпущена).

Нет. Объединить — это плохая идея. Слишком велики случаются различия между одной и той же с виду моделью. А наличие отдельных особенностей и изюминок, как положительных, так и негативных, вполне может сыграть главную роль при подборе конкретной модели экшн-камеры с требующимися пользователю характеристиками.

Например, большинство новых экшн-аппаратов, сходящих с конвейера, гордо несут на одном из ребер корпуса надпись 4K. Нужно ли это конкретному потребителю? Кому-то необходимо, другой же попросту не будет пользоваться таким форматом. Более того, в действительности такая надпись совсем не означает умение камеры записывать видео с размером кадра 4K и сохранением положенных стандартов, да к тому же с соответствующей разрешающей способностью. Подвох можно ожидать с любой стороны, как в каждой потребительской сфере, особенно высокотехнологичной.

Конструкция, технические характеристики

Упаковка, в которой поставляется экшн-камера MGCool Explorer 1S — ни дать ни взять черный ящик. Лаконичность и загадочность.

Но никаких тайн внутри не обнаруживается. Вполне стандартная экшн-камера комплектуется не менее стандартным набором аксессуаров. Хотя, нужно признать — довольно обширным набором. Здесь определенно не хватает единственного типа крепления, с помощью которого можно было бы прикрепить аппарат на лобовое автомобильное стекло.

прозрачный водонепроницаемый бокс

открытый бокс с верхним и нижним резьбовыми штативными отверстиями

крепление на велосипедный руль

крепление-клипса

две площадки с клейкими основаниями

два крепления-переходника

кабель USB

документация

Описывать дизайн данной камеры — все равно, что рассказывать о конструкции стандартного велосипеда. Пожалуй, важным свойством такого форм-фактора можно назвать тот факт, что привычный большинству «кирпичная» конструкция не отпугнет потенциального владельца. Потому, что проверена временем и многими компаниями-производителями. Но мы-то знаем, что кирпич кирпичу рознь, абсолютно одинаковых устройств на рынке не существует. Если по аппаратной части и могут быть какие-то совпадения вплоть до зеркальных, то уж программное-то обеспечение в любом случае — свое, уникальное.

Служебные интерфейсы, как и во всех подобных камерах, собраны на левом торце. Здесь, ничем не прикрытые, расположены порт Micro-USB, порт Micro-HDMI и слот для карты памяти формата microSD/SDHC/SDXC.

Четыре управляющих кнопки — Питание, Старт/Стоп записи, а также Вниз и Вверх — этих органов управления оказывается более чем достаточно для того, чтобы командовать аппаратом или оперативно изменять настройки.

Ориентироваться в служебном меню, равно как следить за построением кадра или текущими настройками, помогает миниатюрный цветной дисплей диагональю два дюйма. Его разрешение составляет 320×240 точек, что для такого размера вполне достаточно. Яркостью, контрастностью и широтой угла обзора этот дисплей похвастаться не в состоянии. Объясняется это просто: максимальное удешевление конечной стоимости.

В нижней части корпуса расположен отсек для сменного аккумулятора, он прикрывается съемной крышкой на защелке.

Емкость аккумулятора составляет 1050 мА·ч. Этой энергии хватает на 104 минуты беспрерывной видеозаписи в режиме 4K с выключенным Wi-Fi.

Следующие теплоснимки были получены во время длительной видеозаписи в режиме 4K. Несмотря на то, что некоторые участки корпуса камеры нагрелись до 48 °C (USB-порт, слот карты памяти), аппарат ни разу не подал признаков перегрева, который мог бы привести к аварийному отключению. Запись продолжалась до тех пор, пока не иссякал заряд батареи.

Справедливости ради отметим: камера тестировалась в основном без герметичного бокса и преимущественно при температуре, близкой к комнатной либо холоднее. Но длительная съемка в боксе или в условиях сильной жары вряд ли предусмотрена конструкцией камер, не предназначенных для этого изначально. Как, например, видеорегистраторы для производств. Поэтому, если камера вдруг отключится — не стоит этому удивляться и тем более негодовать. Любая электроника имеет слабые стороны, и перегрев является наиболее значительной уязвимостью, ахиллесовой пятой любого современного гаджета.

Основные технические характеристики аппарата приведены в следующей таблице:

Углы обзора 170°, 140°, 110°, 70° Датчик изображения BSI CMOS 1/2,3″ 12 Мп Sony IMX078 Габариты, масса 59×41×29 мм

58 г с батареей и картой памяти Время непрер. записи от батареи, входящей в комплект до 104 минут в режиме 4K с выключенным Wi-Fi Носитель карта памяти microSD/SDHC/SDXC Форматы видео в тексте статьи Интерфейсы Micro-HDMI

Micro-USB 2.0

Wi-Fi Прочие характеристики аппаратно-программная стабилизация

встроенный цветной дисплей

детектор движения, включающий запись

полноценный режим автомобильного видеорегистратора

скоростная видеосъемка

интервальная видеосъемка

цикличная видеосъемка (запись по кругу с указанной длительностью)

подзарядка аккумулятора через USB

режим веб-камеры

работа от адаптера питания

управление по Wi-Fi

Видео/фотосъемка

При подготовке статей с обзорами видео- или фотокамер не делается попыток снять художественный, видовой или экшн-фильм, как того хочется некоторым читателям. Цель каждой сугубо технической статьи — рассказать об эксплуатационных свойствах прибора, по возможности показать, каким образом настройки камеры либо условия съемки могут повлиять на характер и качество получаемого видео, а также ознакомиться с оригинальными видеороликами, снятыми в фиксированных условиях, для последующего сравнения со съемками, которые сделаны другими аппаратами.

Обработкой изображения в камере занимается процессор Novatek NT96660, способный расправиться с видео Full HD и частотой 60 кадров в секунду. Стоп-стоп, о каком Full HD с частотой 60 кадров в секунду идет речь, если в рассматриваемом аппарате заявляется наличие режима 4K? Похоже, начав знакомство с аппаратом, мы столкнулись с какими-то противоречиями. Придется обратить на эту деталь более пристальное внимание.

Прежде всего, рассмотрим технические параметры видео, которое записывается камерой. Она предлагает на выбор семь режимов видеосъемки с разным размером кадра и разной частотой.

Размер кадра, соотношение сторон Частота кадров в файле Средний битрейт, Мбит/с Звук 2880×2160, 4/3 (1,333) 24 60 AAC один канал 96 Кбит/с 2560×1440, 16/9 (1,777) 30 30 1920×1080, 16/9 (1,777) 60 30 1920×1080, 16/9 (1,777) 30 60 1280×720 16/9 (1,777) 120 30 1280×720 16/9 (1,777) 60 30 1280×720 16/9 (1,777) 30 50 (макс.)

В таблице приведены лишь те пункты, которые доступны в стандартном списке выбора формата видеосъемки. Помимо них, камера может вести запись в файлы, имеющие другие характеристики. Это зависит от выбранного режима записи. Например, если выбран режим ускоренной видеосъемки, то запись с размером кадра 1280×720 будет иметь частоту в файле не 120 кадров в секунду, а 30. Но при этом в получившемся видеоролике вчетверо уменьшится скорость воспроизведения, а звука в файле не будет. То есть, если в первом варианте — 1280×720 120p — мы имеем скоростную видеозапись со звуком, которая впоследствии должна быть обработана в видеоредакторе (соответствующим образом изменена скорость воспроизведения, обработан звук), то во втором случае, при выбранном специальном режиме, камера даст файл, готовый к просмотру или — условно — загрузке на YouTube.

Также из таблицы можно понять, что указанный в спецификациях аппарата режим 4K является "неродным". Об этом говорит нестандартный размер кадра (2880×2160) с нестандартным же соотношением сторон (4:3). Такое соотношение (аспект) означает неквадратный пиксель, что может привести к вытянутому по вертикали изображению. Впрочем, это уже зависит от средств просмотра или монтажа. Правильная программа или плеер всегда увидит и распознает флаг, указывающий на аспект и соответствующим образом исправит соотношение сторон кадра при просмотре.

При формировании видеопотока кодек камеры создает два типа кадров: I (ключевые) и P (разностные). Двунаправленные кадры (B) в потоке отсутствуют.

Наглядно представить разницу в детализации и характере картинки, которые дают разные режимы записи, можно с помощью следующих стоп-кадров и оригинальных роликов.

Вот теперь очевидно, что кадр с размерами, превышающими Full HD, формируется в камере посредством программного увеличения, когда исходные 1920×1080 на лету трансформируются в 2880×2160 либо 2560×1440. Об этом говорит детализация, которая присутствует в кадре 1920×1080, но фактически отсутствует в 4K- и 2K-режимах. Примерно то же самое можно сказать и о скоростной видеосъемке: по всему видно, что эта съемка получается методом адресного сканирования матрицы, или, иначе, с пропуском строк. Доказательством служит ярко выраженный алиасинг, ступенчатость наклонных линий — одно из проявлений «эффекта дуршлага». Кстати, похоже, что и кадр с HD-размером (1280×720) и частотой 60 либо 30 кадров в секунду точно так же получается посредством трансформации исходного Full HD, но в меньшую сторону. Таким образом, «родным» для камеры режимом, в котором следует вести съемку, является Full HD с частотой 60 кадров в секунду. Все прочие режимы — это производные от него, а любая трансформация всегда приводит к потере качества.

Сказанное успешно доказывает и измерение разрешающей способности камеры. Ввиду слишком большого угла обзора объектива, такое измерение нельзя произвести съемкой обычной тестовой таблицы. Либо таблица должна быть гигантских размеров. Вместо съемки целой таблицы приходится ограничиваться одним ее ключевым участком, съемка которого производится с разных расстояний. Впоследствии полученные видеоролики накладываются в видеоредакторе на изображение оригинальной таблицы до совпадения размеров ключевых участков, при этом исходный видеоролик никоим образом не трансформируется. Полученный результат вполне пригоден для вынесения вердикта.

Который в нашем случае оказался ожидаемым: максимальная разрешающая способность камеры дотягивает до 900 ТВ-линий по горизонтали в Full HD-съемке. Это неплохой результат. Он характерен для Full HD-видеокамер среднего и высшего ценового сегмента.

2880×2160 24p 2560×1440 30p 1920×1080 60p 1920×1080 30p

Это измерение разрешающей способности также доказывает — уже повторно — бесполезность съемки с размером кадра, большим, чем 1920×1080. Дополнительных деталей такая съемка не дает, зато увеличивается битрейт и появляется риск намудрить с соотношением сторон.

Не так давно мы изучали одну из первых камер, в которой применяется гибридная система стабилизации, состоящая из двух модулей: электронного гироскопа и программы, получающей с него информацию о движении камеры. Именно таким стабилизатором оснащен рассматриваемый экшн-аппарат. Попробуем оценить эффективность такого решения в исполнении MGCool Explorer 1S.

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Замечательно! Никак не ожидаешь увидеть такой стабилизирующий эффект в миниатюрном «кирпичике». Между прочим, этот гибридный стабилизатор работает в любом режиме съемки, даже в 4K (косвенно этим подтверждается, что 4K-видео камера все-таки получает из стандартного Full HD методом трансформации размера кадра со сменой частоты).

Нужно помнить, что работающий стабилизатор ощутимо снижает угол обзора. Это объясняется тем, что для программной стабилизации требуется достаточно свободной площади датчика, по которой «плавает» стабилизируемое изображение.

Углы обзора камеры можно изменить и вручную, для этого в служебном меню камеры имеется специальная настройка. Она позволяет выбрать один из четырех вариантов: 170°, 140°, 110° и 70°. Однако, по всей видимости, программное обеспечение ещё недостаточно отлажено, поскольку в действительности угол изменяется лишь со 170° до 140° и еще более узким сделать его не получится.

Следующий на очереди вопрос — роллинг-шаттер (подробнее см. в материале Роллинг-шаттер в видеосъемке — описание дефекта, примеры, пояснения). Наклон вертикалей в случае с экшн-камерой не измеришь — слишком велик угол обзора, изображение словно бы натягивается на полусферу. Но имеется еще один способ увидеть последствия роллинг-шаттера. Для этого достаточно произвести съемку в условиях сильной тряски, в чем поможет игрушечный электроавтомобильчик.

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Очевидно, что значительного роллинг-шаттера в съемке этой камерой можно не опасаться. Используемый датчик имеет достаточно высокую скорость построчного считывания, чтобы даже при наличии активного движения камеры картинка не превращалась в непрестанно колышащееся желе. Однако, следует иметь в виду, что при съемке, когда камера закреплена на каком-то мелко вибрирующем основании (какой-то виброинструмент, рама мотопараплана или коптер), в кадре обязательно появится регулярная желейная волна. В таких случаях встроенные стабилизаторы обычно не спасают — слишком высокая частота вибрации. Но в нашей камере стабилизатор необычный, а вдруг он в состоянии изменить существующее положение? Проверим его работу с помощью виброшлифовальной машинки.

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С включенным стабилизатором эффект волны роллинг-шаттера становится чуть менее заметным, хотя полностью устранить его не получится.

Пора изучить качество кодирования. В статичных сценах оно не вызывает особых нареканий, кроме пресловутой зернистости, которая характерна для камер среднего и низшего ценового диапазона. То же касается и съемки динамичных сцен.

В камере имеется установка параметров съемки, которая называется «Aqua mode». Похоже, этот режим просто изменяет баланс белого, вместо того, чтобы усиливать насыщенность цвета (на глубине цвет теряется).

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Большинство камер с микрооптикой почти всегда бесполезны при съемке в условиях недостаточного уровня освещенности. Рассматриваемая камера в этом вопросе не исключение — при недостатке света аппарат увеличивает чувствительность и выдержку до предела, вследствие чего контуры движущихся объектов становятся размытыми, а в кадре появляется стандартный для такой съемки шум. В полной темноте картинка представляет собой просто черный кадр. Чуточку обидно, что это незыблемое правило касается даже интервальной съемки, когда камера делает отдельные кадры через определенные пользователем промежутки времени. Ведь технически ничего не мешает при недостатке света делать кадры с длительной выдержкой в режиме интервальной съемки.

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Еще один режим камеры — высокоскоростная съемка — позволяет запечатлеть какие-то быстротекущие события. Размер кадра при такой съемке составляет 1280×720, а детализация снижается, поскольку для увеличения частоты кадров применяется пропуск строк при сканировании датчика.

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Изучим один из полезнейших режимов — режим автомобильного видеорегистратора. В рассматриваемой камере этот режим можно назвать полноценным. То есть, разработчик камеры предусмотрел возможность не только записи по кругу, когда при заполнении карты памяти старые файлы стираются, а на их место записывается новый материал. Дело еще и в питании. Хороший видеорегистратор должен соответствовать правилу «установил и забыл». Именно так ведет себя и наша камера. При включении бортового питания аппарат автоматически начинает запись, а когда водитель вынимает ключ зажигания, камера выключается, перед этим аккуратно сохранив записываемое в этот момент видео.

О качестве и детализации видео, получаемого в режиме автомобильного видеорегистратора, говорить нечего — эти параметры точно такие, какие мы получили в предыдущих съемках. Конечно, и в этом режиме лучше использовать оптимальный для рассматриваемой камеры формат съемки — 1080 60p. Представленные ниже стоп-кадры взяты из 4K-съемки — этот режим не подходит для регистрации (да и вообще ни для чего не подходит) ввиду невысокой частоты кадров и необоснованно высокого битрейта, который не дает никаких преимуществ в плане детализации.

Во время записи в режиме регистратора камера разбивает видео на фрагменты. Стыки этих фрагментов часто являются проблемой во многих экшн-камерах и регистраторах. например, случается, что между концом первого ролика и началом второго возникает пропуск одной-двух секунд. Либо перед окончанием первого файла исчезает звук. В нашей камере также не обошлось без особенностей. Индивидуальных, как это бывает всегда в любом гаджете.

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Этот программный недочет приводит к тому, что на стыке двух файлов по кадру пробегает цифровая волна, этакий особенный артефакт кодирования. Также в файле, который следует за стыком, повторяется одна секунда из конца предыдущего ролика. Учитывая, что вряд ли кто-то из этих записей будет делать художественные фильмы, такую особенность нельзя считать сильным недостатком. Скорее, просто особенностью. Системы видеонаблюдения, даже стационарные, иногда и не такое вытворяют!

Кстати, в режиме регистратора и при наличии внешнего питания может пригодиться особая функция камеры — распознавание движения. Этот программный анализатор автоматически запускает видеозапись лишь в моменты, когда в кадре обнаруживается движущийся объект. Стоит движению прекратиться — запись останавливается и камера вновь переходит в режим ожидания с постоянным анализом картинки на предмет появления движения.

Камера создает фотоснимки с разным размером кадра и разным соотношением сторон. Возможна серийная фотосъемка и съемка с интервалами.

Программное обеспечение

Порт Micro-HDMI камеры позволяет транслировать видеосигнал в Full HD-разрешении. При подключении камеры к устройству отображения встроенный в аппарат дисплей отключается.

Прямая трансляция Режим просмотра Настройки

При USB подключении к ПК аппарат становится внешним USB накопителем с названием DEMO1 (возможно, такое название в текущей версии прошивки обусловлено тем, что предоставленная на тестирование камера является опытным тестовым образцом).

Также при соединении с ПК по USB камера может играть роль веб-камеры. Причем по-настоящему продвинутой камеры высокого разрешения с возможностью выбора режима вплоть до 1920×1080 и частотой до 30 кадров в секунду.

Подключенный к компьютеру в режиме веб-камеры аппарат становится доступным для всех сторонних приложений Windows. Включая даже капризный к этому делу Skype.

Настройки Viber Настройки Skype

Беспроводное соединение мобильных устройств с камерой осуществляется с помощью приложения, которое называется точь-в-точь, как и камера: MGCool Explorer 1S. Процесс соединения камеры со смартфоном крайне прост. В камере, к счастью, отсутствуют такие дорогие адаптеры, как Bluetooth с пониженным энергопотреблением (BLE) и тем более NFC, которое используется для оплаты проезда в метро и других «повседневных» вещей.

Приложение позволяет изменить любые настройки камеры, выбрать нужный режим съемки, размер кадра и произвести другие операции вплоть до форматирования карты памяти.

Расстояние, на котором возможна устойчивая видеосвязь с камерой, зависит от погодных условий, наличия преград и от «замусоренности» радиоэфира (попросту, наличия других Wi-Fi точек с такой же частотой). В нашем случае, при полном отсутствии преград и сторонних Wi-Fi сетей, максимальное расстояние, на котором камера передавала видеопоток и слушалась команд, составило 55 метров.

Выводы

Как водится, камера имеет минусы. Отметим наиболее весомые, их всего два:

«нечестный» режим 4K

монозвук

Прочие характеристики камеры имеют положительный знак. Все плюсы перечислять не имеет смысла (тем более, что полезность некоторых аспектов определяется субъективной точкой зрения), укажем очевидные:

низкий уровень роллинг-шаттера

эффективный аппаратно-программный стабилизатор

встроенный ЖК-дисплей

интервальная и высокоскоростная видеосъемка

устойчивое управление по Wi-Fi

полноценный режим автомобильного видеорегистратора

возможность эксплуатации в качестве Full HD-веб-камеры

Невзыскательный пользователь, которому содержание видеоролика важнее, нежели качество видеоряда — таким видится потенциальный владелец рассмотренной камеры. Значительную помощь оператору окажет быстрая готовность камеры к работе, довольно эффективный аппаратно-программный стабилизатор и возможность управлять камерой с помощью мобильных устройств на большом расстоянии.

Камера MGCool Explorer 1S предоставлена на тестирование производителем

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