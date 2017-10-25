Обзор широкоугольных объективов Canon EF 35mm f/1.4L II USM и Canon EF 35mm f/2 IS USM

После «полтинников» (объективов с фокусным расстоянием 50 мм) 35-миллиметровые умеренно-широкоугольные оптические инструменты издавна считаются наиболее популярными и распространенными. Canon всегда уделяла этому виду оптики повышенное внимание, и ее Canon 35mm f/1,4L USM давно и по праву считается одним из лучших для полноформатных зеркальных камер. Есть у него и «младший брат» с меньшей светосилой и более демократичной ценой. Об этих двух родственниках мы и поведем сегодня разговор.

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM Тип широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием и оптической стабилизацией Дата анонса 27 августа 2015 г. 6 ноября 2012 г. Информация производителя canon.ru/lenses/ef-35mm-f-1-4l-ii-usm-lens/ canon.ru/lenses/ef-35mm-f-2-is-usm-lens/ Цена в России Виджет Яндекс Маркет Виджет Яндекс Маркет

Содержание

Сверхсветосильный «старший брат» Canon EF 35mm f/1.4L II USM анонсирован позже и стоит в три раза дороже, в то время как уступающий по величине максимального относительного отверстия «младший» Canon EF 35mm f/2 IS USM оснащен оптическим стабилизатором, который в стандартных съемочных ситуациях с лихвой компенсирует нехватку светосилы. Познакомимся подробнее со спецификациями.

Технические характеристики

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM Байонет Canon EF Фокусное расстояние 35 мм Максимальное значение диафрагмы F1,4 F2 Минимальное значение диафрагмы F22 Число лепестков диафрагмы 9 8 Оптическая схема 14 элементов в 11 группах 10 элементов в 8 группах Минимальная дистанция фокусировки 0,28 м 0,24 м Угол обзора 63° Максимальное увеличение 0,21× 0,23× Автофокусировка внутренняя Привод автофокусировки ультразвуковой мотор (USM) Стабилизация нет оптическая (IS), до 4 EV Защита от пыли и влаги есть нет Резьба для светофильтров ∅72 мм ∅67 мм Размеры (диаметр и длина) ∅80/106 мм ∅78/63 мм Вес 760 г 335 г

Зачем нужна светосила

Для чего нужна оптическая стабилизация изображения, всем понятно. А на вопрос, зачем широкоугольному объективу требуется сверхвысокая светосила, обычно отвечают: чтобы фотографировать в условиях слабого освещения при более коротких выдержках, когда объекты движутся и нужно избежать «смаза». Это очень верно, но правда здесь не вся.

Существенный «довесок» заключается в том, что только при очень высокой светосиле объектив с фокусным расстоянием 35 мм может обеспечить достаточно малую глубину резкости и, соответственно, адекватное художественному замыслу размытие заднего плана. Разумеется, при использовании такой оптики по традиционному назначению — для съемки пейзажей и интерьеров — глубина резкости должна быть, наоборот, наибольшей, поэтому диафрагму прикрывают до F8—F11. А если речь идет о репортаже, многофигурной постановочной съемке или групповом портрете? Тогда следует обеспечить более широкий охват сцены, поэтому используют объектив с фокусным 35 мм, а не типичный «портретник» 75—90 мм. С другой стороны, хочется посильнее размыть фон, чтобы он, во-первых, «не спорил» с сюжетным центром, а во-вторых, чтобы лица и фигуры сильнее отодвигались от него вперед, к зрителю, подчеркивая в кадре объем. Сделать такое с 35-миллиметровым оптическим инструментом, если у него максимальное раскрытие F2,8 или даже F2, очень непросто; сверхвысокую светосилу в этом случае не заменит ни дополнительный свет, ни оптический стабилизатор — это все для другого (для укорочения выдержки), а мы хотим превратить побочное действие сверхвысокой светосилы в основной эффект и использовать именно его. Однако и это еще не всё — вот добавление.

С помощью цифровых зеркальных камер (ЦЗК) уже давно производят профессиональную видеопродукцию — вспомним хотя бы сериал «Доктор Хаус» (House M.D.), многие сезоны которого снимали с помощью Canon EOS 5D mark II. Кинематографисты не дадут соврать: нехватка света для них губительна. Поэтому на съемках обычно жарко не только из-за нервного напряжения: десятки киловатт электрической мощности превращают в свет и тепло огромные прожекторы. Ведь адекватную экспозицию можно обеспечить либо источником света, либо светосилой объектива, либо подъемом ISO, потому что удлинение эквивалента выдержки в кино и на видео — это понижение частоты кадров, каковое быстро доходит до степеней, когда движение на видео теряет плавность, превращается в рваное, воспроизводимое рывками. Итак, на прожектора нам рассчитывать нечего, ISO и частоту кадров мы не трогаем, что же остается? — только светосила.

Надеемся, что наши аргументы добавили ясности в вопросе о том, почему за каждый +1 EV, обеспечиваемый раскрытием диафрагмы, приходится платить — иногда просто много, а иногда и очень много.

Конструкция

Качество исполнения обоих объективов очень высокое. Canon EF 35mm f/1.4L II USM подтверждает свою принадлежность к линейке профессиональной оптики (L) не только более значительными светосилой, весом, размерами и ценой, но и гарантированной герметизацией (при использовании соответствующих моделей ЦЗК Canon).

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM «Старший брат» имеет лишь один переключатель — режима фокусировки (автомат/ручная), а «младший» сверх того оснащен выключателем системы оптической стабилизации. Оптическая схема: ASP (Aspherical) — асферические элементы; UD (Ultra-low Dispersion) — элемент со сверхнизкой дисперсией; SWC (Sub-Wavelength Coating) — субволновое покрытие; BR (Blue spectrum Refractive) — элемент с повышенным преломлением для синей части спектра; IS — элемент системы оптической стабилизации. Вид сбоку. Ближе к передним линзам расположены прорезиненные кольца управления ручной фокусировкой. Шкала расстояний в футах (зеленого цвета) и метрах (белого цвета). Вид сзади. Стыковочные узлы байонетного крепления тщательно отшлифованы. У «старшего брата» это обеспечивает адекватную герметизацию для защиты от проникновения внутрь камеры пыли и влаги. Вид спереди. У Canon EF 35mm f/1.4L II USM передняя линза снабжена герметизирующей прокладкой. Графики MTF (данные производителя): черный цвет — F2, синий цвет — F8; толстые линии — 10 линий/мм, тонкие — 30 линий/мм; сплошные кривые — для сагиттальных структур, пунктирные — для тангенциальных. В целом, рисунок MTF у Canon EF 35mm f/2 IS USM впечатляет меньше.

Canon EF 35mm f/1.4L II USM получил ряд усовершенствований, достигнутых в ходе прогресса технологий изготовления оптики. Во-первых, это новое просветляющее покрытие SWC, которое состоит из наночастиц размерами меньше длины полуволны видимого света. Предполагается, что они более эффективно фильтруют паразитные отражения.



SWC (Sub-Wavelength Coating)

Во-вторых, в конструкцию второй версии включен оптический элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (UD), а переднее асферическое стекло обладает покрытием BR (Blue Spectrum Refractive Optics), более эффективно борющимся с хроматическими аберрациями.



Эффект использования BR-оптики

«Младший брат» лишен всех этих новшеств; в нем присутствует лишь один асферический элемент.

Лабораторный тест

Сравним наших подопечных в ходе «стендовой стрельбы по мишеням».

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM Разрешение Центр кадра Край кадра Дисторсия, хроматические аберрации Центр кадра Край кадра Графики разрешающей способности

Стендовые снимки традиционно делались в RAW, после чего проявлялись с использованием последних профилей Adobe. Профиль для Canon EF 35mm f/2 IS USM настроен хорошо, поэтому хроматические аберрации в центре кадра практически отсутствуют. В случае с его «старшим братом» ситуация чуть хуже, но аберрации по-прежнему едва заметны. Все это не может не радовать, поскольку иногда профили недостаточно хорошо справляются с подобными дефектами без доводки вручную. Край кадра сильнее проявляет хроматику и этим делает разницу в объективах заметнее: EF 35mm f/1.4L II USM здесь не в выигрыше, несмотря на высокотехнологичную оптику. Впрочем, в «камерном» JPEG оба «брата» выглядят достаточно хорошо, хотя такое сравнение не совсем честно. Дисторсия у обоих примерно на одном уровне — вероятно, благодаря асферическим элементам. На открытых диафрагмах у обоих объективов наблюдается заметное виньетирование, которое сильно затемняет углы кадра, а оценка светопропускания в обоих случаях дает одинаковые значения в пределах погрешности измерения. По разрешающей способности оба объектива демонстрируют высокие показатели. EF 35mm f/1.4L II USM очень стабилен практически на всем диапазоне значений диафрагмы, при этом среднее значение разрешения достаточно высокое и в центре кадра, и на краю. EF 35mm f/2 IS USM, впрочем, практически не уступает более дорогой версии: он чуть менее стабилен, немного проигрывает по среднему значению в центре кадра, зато немного выигрывает по краю.

Canon EF 35mm f/2 IS USM оснащен стабилизатором изображения, эффективность которого производитель декларирует как выигрыш в четыре ступени экспозиции. Тестирование по нашей методике дает оценку эффективности в 3⅓, что достаточно близко к заявленной.

Практическая фотосъемка

Полевые испытания объективов мы проводили в связке с камерой Canon EOS 5D mark IV. При этом использовали следующие параметры:

приоритет диафрагмы,

центрально-взвешенный замер экспозиции,

однокадровая автоматическая фокусировка,

фокусировка по центральной точке,

автоматический баланс белого (АББ).

Отснятые кадры сохранялись на носителе информации в виде несжатых RAW-файлов, которые впоследствии подвергались преобразованию в JPEG с минимальной компрессией. В ситуациях со сложным и смешанным характером освещения баланс белого корректировали вручную. В ряде случаев в интересах композиции прибегали к обрезке кадра.

Основное назначение объективов с фокусным расстоянием 35 мм — съемка пейзажа. С него и начнем. Ниже представлен вид на Свято-Боголюбский Богородице-Рождественский монастырь под Владимиром. Первая пара кадров сделана обоими нашими испытуемыми при F4, вторая — при диафрагмировании до F8. Эквивалентная светочувствительность составила ISO 100.

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM F4

1/1000 c

1/1250 c F8

1/200 c

1/320 c

Нам не удалось выявить отличий между объективами в резкости и в детализации. Кадры, сделанные с помощью «младшего брата», представляются недоэкспонированными примерно на ½ EV и более холодными по цветовой тональности.

Возьмемся теперь за «глубокое копание» в сравнительном аспекте. Постараемся выявить, что происходит в широком диапазоне диафрагмирования и отправимся на заповедный Боголюбский луг, что под Владимиром. Здесь без малого 900 лет стоит прекрасная белая церковь, которая с давних пор считается одним из символов России — это храм Покрова на Нерли. Согласно Житию великого князя Андрея Боголюбского, храм Покрова был построен в 1165 г. в память о его погибшем сыне Изяславе. Он неоднократно перестраивался (и вообще чудом уцелел), но даже в дошедшем до нас виде являет собой несомненное совершенство.

Для каждого значения диафрагмы приведем четыре фотографии: первая пара — результат «проявки» без коррекции с помощью стандартных профилей объективов, вторая пара — с использованием таких профилей.

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM F2

1/3200 c, ISO 100

1/6400 c, ISO 100

1/3200 c, ISO 100, с профилем

1/6400 c, ISO 100, с профилем F2,8

1/1600 c, ISO 100

1/3200 c, ISO 100

1/1600 c, ISO 100, с профилем

1/3200 c, ISO 100, с профилем F4

1/800 c, ISO 100

1/1600 c, ISO 100

1/800 c, ISO 100, с профилем

1/1600 c, ISO 100, с профилем F5,6

1/400 c, ISO 100

1/800 c, ISO 100

1/400 c, ISO 100, с профилем

1/800 c, ISO 100, с профилем F8

1/200 c, ISO 100

1/400 c, ISO 100

1/200 c, ISO 100, с профилем

1/400 c, ISO 100, с профилем F11

1/100 c, ISO 100

1/200 c, ISO 100

1/100 c, ISO 100, с профилем

1/200 c, ISO 100, с профилем F16

1/60 c, ISO 100

1/100 c, ISO 100

1/60 c, ISO 100, с профилем

1/100 c, ISO 100, с профилем F22

1/40 c, ISO 125

1/50 c, ISO 125

1/40 c, ISO 125, с профилем

1/50 c, ISO 125, с профилем

На всех парах снимков без приложения профилей вновь обращает на себя внимание недодержка, но уже не на половину, а на целую ступень экспозиции, которую почему-то допускает автоматика при работе с «младшим братом».

Налицо весьма заметное виньетирование (до −2 EV), которое демонстрируют оба объектива на максимальном раскрытии. Оно сохраняется при диафрагмировании вплоть до F2,8 у Canon EF 35mm f/1.4L II USM и до F4 у Canon EF 35mm f/2 IS USM. Приложение профилей в ходе «проявки» в Adobe Camera RAW устраняет этот недостаток почти полностью, а допущенная недодержка то нивелируется совсем, то уменьшается наполовину, то остается почти без изменений, причем степень этой коррекции не зависит от исходного диафрагмирования.

Специфика АББ с дрейфом в теплые тона у «старшего» испытуемого сохраняется. Резкость в центре кадров практически одинаковая у обоих объективов при всех сравнимых степенях диафрагмирования. На периферии кадра Canon EF 35mm f/2 IS USM чуть менее резок на открытой, но чуть опережает Canon EF 35mm f/1.4L II USM при F16—F22.

Чтобы меньше заниматься виньетированием, которое, по счастью, неплохо исправляется в ходе постобработки, для следующей серии мы специально выбрали сцену, в которой это самое виньетирование подчеркивает (скорее, даже имитирует) специфика освещения убранного поля под Суздалем близ Кидекши — бывшей вотчины князя Юрия Долгорукого. Вновь первые пары снимков получены при «проявке» без коррекции, а вторые пары — с приложением соответствующих профилей. Эквивалентная светочувствительность составила ISO 100.

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM F1,4

1/4000 c

1/3200 c, с профилем F2

1/2000 c

1/3200 c

1/2000 c, с профилем

1/3200 c, с профилем F2,8

1/1600 c

1/1600 c

1/1600 c, с профилем

1/1600 c, с профилем F4

1/800 c

1/800 c

1/800 c, с профилем

1/800 c, с профилем F5,6

1/400 c

1/400 c

1/400 c, с профилем

1/400 c, с профилем F8

1/200 c

1/200 c

1/200 c, с профилем

1/200 c, с профилем F11

1/100 c

1/100 c

1/100 c, с профилем

1/100 c, с профилем

Результаты те же, что и в первой серии: более теплый тон изображения у Canon EF 35mm f/1.4L II USM, недодержка −1 EV на всех снимках, сделанных с помощью Canon EF 35mm f/2 IS USM, заметное виньетирование (которое мы решили более не анализировать). При раскрытии F2—F4 «старший брат» более резок как в центре, так и на периферии кадра, при F5,6—F8 эта разница почти нивелируется. При F11 лучшие результаты демонстрирует Canon EF 35mm f/2 IS USM.

Теперь исследуем, какие снимки позволяют получить наши подопечные при искусственном освещении, причем в условиях его нехватки. Фото ниже сделаны в Преображенском соборе Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале. Он построен в 1594 г. и расписан мастерами под руководством Гурия Никитина и Силы Савина. Сегодня собор входит в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника и вместе с монастырем включен в список Всемирного наследия человечества (UNESCO World Heritage). Фрески в соборе освещаются светодиодными лампами, что позволило обойтись без дополнительной корректировки баланса белого.

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM F1,4

1/30 c, ISO 500 F2

1/30 c, ISO 1000

1/40 c, ISO 800 F2,8

1/30 c, ISO 2000

1/40 c, ISO 1600

В этой серии отличия в цветности на снимках не определяются: оба объектива работают практически одинаково, без дрейфа в теплые или холодные тона. «Младший брат» чуть менее резок, особенно на максимальном раскрытии. Уровень шумов почти не влияет на восприятие изображения.

Солнце в кадре

На наш взгляд, при съемке широкоугольным объективом важной иллюстрацией его возможностей является способность рисовать красивые лучики от источников света, особенно солнца, так как при большом поле зрения оно часто попадает в кадр.

Снимки ниже сделаны в Суздале, в огородах между рекой Каменкой и стенами Покровского монастыря при ISO 100. Из-за высокой яркости утреннего солнца при F1,4—F2 камере не хватило минимальной длительности выдержки (требовалось 1/32000 с и 1/16000 с соответственно), поэтому допущенную передержку мы исправили в Adobe Camera RAW. Эта коррекция не влияет на значимую для нас деталь — рисунок солнца и его лучей.

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM F1,4

1/8000 c, ISO 100 F2

1/8000 c, ISO 100

1/8000 c, ISO 100 F2,8

1/8000 c, ISO 100

1/8000 c, ISO 100 F4

1/5000 c, ISO 100

1/6400 c, ISO 100 F5,6

1/2500 c, ISO 100

1/3200 c, ISO 100 F8

1/1250 c, ISO 100

1/1600 c, ISO 100 F11

1/500 c, ISO 100

1/800 c, ISO 100 F16

1/250 c, ISO 100

1/400 c, ISO 100 F22

1/125 c, ISO 100

1/200 c, ISO 100

Как видим, из-за специфики разнообразных технологических ухищрений, при полном раскрытии и диафрагмировании вплоть до F8 солнце напоминает планету Сатурн с ее кольцами, что интересно как оптический феномен, но лишено эстетической ценности. Отчетливые лучи при съемке обоими нашими подопечными появляются только при диафрагмировании до F8, а до конца правильным их рисунок становится при F11 у «младшего» и F16 у «старшего брата», причем у последнего он более привлекательный, так как его лучики тонкие, изящные и рисуются в изобилии (число лепестков диафрагмы у этого объектива нечетное, и их на один больше, чем у Canon EF 35mm f/2 IS USM). При F5,6, однако, Canon EF 35mm f/1.4L II USM начинает «выпускать зайцев», то есть в кадрах появляются паразитные отражения с поверхностей линз, располагающиеся по диагонали кадра от солнца к левому нижнему углу. Начиная с F11 и при более сильном диафрагмировании на снимках, сделанных с помощью «старшего брата», заметны также светлые пятна внутренних отражений вокруг солнечного диска. Canon EF 35mm f/2 IS USM не допускает образования «зайцев», располагающихся по оси объектива, но пятна вокруг солнца тоже рисует — правда, при диафрагмировании F16—F22.

Размытие фона

Даже лучшие 35-миллиметровые объективы обычно не отличаются высокохудожественным размытием заднего плана (бокэ), и по традиции считается, что это качество у них лучше не оценивать. Но в начале этого материала мы разъясняли, зачем может понадобиться сверхвысокая светосила, и первым упоминали именно художественную ценность размытия. Поэтому мы будем правы, пытаясь выяснить, в какой мере оно присуще нашим подопечным.

Все снимки в серии ниже сделаны при свете утреннего солнца в полях Владимирской области с минимальным эквивалентом светочувствительности (ISO 100). Задний план удален примерно на 7 м, а объект в зоне фокуса расположен на дистанции около 40 см от передних линз обоих объективов.

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM F1,4

1/5000 c F2

1/2500 c

1/3200 c F2,8

1/1250 c

1/1600 c

Оба «брата» показывают, что они в состоянии «нарисовать» нам достаточно приятное боке. Во всяком случае, оно получается лучше, чем у многих других 35-миллиметровых оптических инструментов, и результаты нас вполне удовлетворяют. Заодно оценим по достоинству ту существенную прибавку в степени размытия, которую позволяет получить Canon EF 35mm F1,4L II USM благодаря лишней ступени EV по светосиле.

Из-за появляющихся перспективных искажений 35-миллиметровая оптика не рекомендована для съемки портретов, однако при репортаже она все-таки остается инструментом выбора. Оценим, как наши подопечные справятся с поясным портретом на пленэре. Этот сюжет мы снимали в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре (при ISO 100).

Canon EF 35mm f/1.4L II USM Canon EF 35mm f/2 IS USM F1,4

1/1000 c F2

1/640 c

1/1250 c

По нашему мнению, результаты вполне приличные у обоих испытуемых. Опять-таки, благодаря более высокой светосиле Canon EF 35mm F1,4L II USM позволяет сильнее размыть фон, но сама сцена ограничивает возможности обоих объективов в этом плане, поскольку лицо в зоне фокуса в обоих случаях слишком отдалено от передней линзы и размытие не достигает желаемой степени.

Остальные фото, полученные в ходе практической фотосъемки, мы собрали в галерее без комментариев.

Итоги

Canon EF 35mm f/1.4L II USM и Canon EF 35mm f/2 IS USM — высококлассные оптические инструменты, позволяющие получать изображения отличного качества в самых разных съемочных ситуациях.

Canon EF 35mm f/1.4L II USM принадлежит к линейке профессиональной оптики и отличается от «младшего брата» техническим совершенством конструкции, в которой представлены передовые оптические решения. Его светосила больше на целую ступень, но при этом он в три раза дороже, в полтора раза длиннее и весит вдвое больше. Этот объектив незаменим для высокохудожественных задач, когда рисунок размытия заднего плана становится важной частью замысла фотографа, а также для видеосъемки в условиях недостатка освещения. Мы рекомендуем этот объектив профессиональным фотографам и видеографам, а также тем из энтузиастов, для которых на первый план выходит художественный замысел.

Canon EF 35mm f/2 IS USM значительно легче, компактнее и удобнее в обращении. Недостаток светосилы по сравнению со «старшим братом» в нем компенсирован оптическим стабилизатором изображения, который позволяет снимать так, как если бы этот объектив обладал максимальным раскрытием F0,5. Однако получить столь же впечатляющее размытие заднего плана он не позволяет. Мы рекомендуем использовать его для самого широкого круга любительских и профессиональных задач, начиная от репортажа и стрит-фотографии и кончая интерьерной съемкой.

С учетом сказанного выше, каждый фотограф в состоянии самостоятельно решить, чего стоят те возможности, за которые он платит.

Авторские фотографии, сделанные с помощью 35-миллиметровых и 24-миллиметровых объективов Canon, можно найти в этом альбоме: http://ixbt.photo/?id=album:60381

Авторские фотографии, сделанные с помощью объектива Canon EF 35mm F1.4L II USM, можно найти в этом альбоме: http://ixbt.photo/?id=album:60410

Благодарим компанию Canon за объективы и фотокамеру, предоставленные для тестирования