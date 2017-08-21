Беспроводной роутер Netis MW5230 с портом USB

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Несмотря на достаточно плотный рынок беспроводного оборудования для домашних сетей, на нем продолжают появляться новые игроки со своими продуктами. С решениями компании Netis мы уже встречались на страницах нашего ресурса, но назвать этого производителя известным, пожалуй, сложно. Несмотря на достаточно широкий ассортимент каталога на сайте, на российском рынке в настоящий момент компания представлена слабо. Постараемся исправить эту ситуацию, протестировав недорогой роутер Netis MW5230.

По своим основным характеристикам модель относится к начальному уровню. Она имеет проводные порты 100 Мбит/с и однодиапазонную точку доступа с максимальной скоростью подключения 300 Мбит/с. Но есть в ней и нехарактерный для бюджетных устройств элемент — порт USB, который поддерживает подключение внешних накопителей и сотовых модемов.

Средняя цена комплекта Netis MW5230 T-14258030 Розничные предложения Netis MW5230 L-14258030-10

Комплект поставки

Роутер поставляется в привычной для данного производителя картонной коробке с фактурной поверхностью. На упаковке есть фотография устройства, описание основных особенностей, схема портов, варианты подключения и технические характеристики. На русском языке есть несколько предложений и информационная наклейка. Из последней можно узнать, что гарантия в России составляет два года, а срок службы заявлен в три года.

Комплект поставки базовый и не отличается от других недорогих моделей: роутер, блок питания (12 В 1 А), сетевой патч-корд, краткое руководство по подключению и настройке на нескольких языках (русский присутствует), а также гарантийный талон.

На локализованном сайте производителя на странице данной модели есть ее описание и технические характеристики, а для загрузки предлагаются пара документов в формате PDF, в одном из которых представлен список совместимых моделей сотовых модемов. На момент подготовки статьи в нем было десять устройств, доступных на локальном рынке.

Внешний вид

Корпус роутера изготовлен из белого матового пластика. Он имеет габаритные размеры 145×89×29 мм без учета антенн и подключений кабелей. Антенны здесь несъемные и расположены необычно — на верхней панели устройства. Впрочем, такой вариант мы уже встречали у этого производителя.

Шарниры имеют две степени свободы, а длина подвижного корпуса антенн составляет около 17 сантиметров. Причем этот размер действительно используется практически весь.

Также на верхней панели есть логотип производителя и название модели, а в нижней части находится прозрачная вставка с индикаторными светодиодами. Они имеют зеленый цвет свечения и почти не раздражают миганием, хотя и достаточно яркие.

На дне мы видим отверстия пассивной вентиляции, не очень удобные пластиковые ножки и элементы для крепления на стену. Здесь же расположена традиционная информационная наклейка с серийным номером, MAC-адресом порта WAN, требованиями к блоку питания, данными для входа в веб-интерфейс роутера и подключения к Wi-Fi.

Все разъемы, порты и единственная кнопка расположены на задней панели устройства. Здесь мы видим вход блока питания, порт USB 2.0, четыре LAN и один WAN, а также кнопку для реализации функции WPS и сброса настроек роутера.

В целом дизайн неплохой, немного не понравились только ножки из пластика. На жестких плоских поверхностях они не очень удобны. Вариант размещения антенн на верхней части корпуса часто может оказаться более практичным, чем традиционная установка из сзади.

Аппаратная конфигурация

Роутер построен на базе известной SoC Realtek RTL8196D. Точное значение частоты вычислительных ядер узнать не удалось, формально для данной платформы заявлено 620 МГц. Чип имеет встроенный сетевой коммутатор на один порт WAN и четыре LAN с поддержкой скорости 100 Мбит/с, а также контроллер USB версии 2.0. Объем оперативной памяти роутера составляет 64 МБ, а прошивка записана в чип флэш-памяти на 16 МБ. Радиоблок с поддержкой скоростей подключения до 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц по стандартам 802.11b/g/n здесь внешний — используется микросхема Realtek RTL8192ER.

В устройстве не предусмотрено никаких радиаторов, что вполне оправдано для такой относительно небыстрой платформы. Кабели от антенны припаяны к печатной плате. На последней можно заметить и контактные площадки без подписи, похожие на системную консоль. Ничего нового или необычного с точки зрения аппаратной платформы модель не имеет, а использованным чипам уже несколько лет. С другой стороны, это дает шанс на установку альтернативных прошивок, например OpenWRT.

Тестирование роутера проводилось с прошивкой версии V2.2.39550 от 1 июля 2016 года. Обновлений на сайте производителя найдено не было.

Настройка и возможности

Для настройки используется традиционный веб-интерфейс. Для него предусмотрено несколько вариантов переводов, в том числе и на русский язык. Предусмотрен доступ через WAN, причем номер порта можно изменить. Протокол HTTPS устройство не поддерживает. Отметим наличие упрощенного «одностраничного» варианта настройки интернет-подключения и Wi-Fi. По умолчанию устройство создает защищенную беспроводную сеть, однако пароль стандартный.

Оформление полной версии интерфейса вполне традиционной — дерево меню в левой части окна и страницы с настройками в центре. Прежде всего, обратим внимание на страницу статуса («Состояние»), где приводится информация о текущих сетевых подключениях роутера и его точке доступа.

Поскольку модель поддерживает модемы для сотовых сетей, то здесь можно выбрать один из режимов подключения к интернету — только по одному интерфейсу или по двум с резервированием. Причем в данной модели WAN может работать как по проводу, так и быть клиентом для другой беспроводной точки доступа или роутера.

Для подключения через кабель поддерживаются соединения IPoE, PPPoE, PPTP и L2TP. Набор опций стандартный и включает в себя замену MAC, выбор IP-адреса и установку MTU. Настройка сотового модема заключается в выборе оператора и параметров APN. Причем в готовом списке уже записаны профили для четырех отечественных провайдеров.

В режиме резервирования проводного подключения переключение на модем и обратно происходит примерно за 30-40 секунд. К сожалению, критерием отсутствия проводной связи, вероятно, служит только пропадания линка в физическом кабеле. Возможности использовать собственные критерии (например, pingcheck с заданным сервером) в устройстве нет.

Проверка скорости работы через модем проводилась с Huawei E392 и 4G сетью оператора «Мегафон». Данное устройство отсутствует в официальном списке совместимости, так что возможно из-за этого были получены не очень высокие результаты — всего около 12-17 Мбит/с.

Также был проверен 3G-модем серии Huawei Hi-Link (E3331). Роутер для работы с ним изменил адреса собственной подсети, что было не очень удобно. Но в целом и это устройство корректно работало с роутером, причем была возможность зайти на собственный веб-интерфейс модема.

Предусмотрен встроенный клиент динамического DNS для двух сервисов — DynDNS и No-IP. В некоторых ситуациях может пригодиться опция выбора режима работы порта WAN. Есть в прошивке и страница для настройки дополнительных собственных маршрутов, а также настройки транслирования VPN-трафика через роутер.

Роутер поддерживает сервисы IPTV в нескольких конфигурациях — мостовое соединение с одним или двумя портами LAN, VLAN с выделенными тегами для телевидения и телефонии с трансляцией потоков на выбранные порты LAN. Реализована и возможность работы с мультикаст-трафиком (IGMP Proxy, IGMP Snooping). Сервиса udpxy в устройстве нет.

Для дополнительной защиты клиентов локальной сети, можно активировать сервис Яндекс.DNS. Причем есть возможность выбора одного из трех профилей (Базовый, Безопасный, Семейный) для каждого устройства индивидуально.

Устройство можно переключить в режим моста, что может пригодиться для создания дополнительной точки доступа.

Обеспечение удаленного доступа к сервисам локальной сети через интернет можно реализовать через DMZ, автоматической настройкой по протоколу UPnP, созданием собственных правил трансляции и переключения портов.

Традиционно, адреса для клиентов локальной сети раздаются встроенным в роутер сервером DHCP. В нем можно выбрать диапазон адресов, просмотреть текущие назначения и запрограммировать постоянные соответствия MAC/IP.

Стандартные настройки беспроводной точки включают в себя выбор имени сети, режима работы, региона, номера и ширины канала, а также защиты. Дополнительно предусмотрены фильтр MAC-адресов клиентов, управление WPS (по умолчанию выключена, есть защита от подбора PIN), выбор мощности сигнала (пять вариантов) и несколько других опций.

Кроме того, пользователь может создать до трех дополнительных виртуальных точек доступа с собственными именами и параметрами защиты. Для их клиентов можно ограничить доступ — разрешить работу только с интернетом и блокировать работу с другими устройствами в домашней сети.

Межсетевой экран позволяет запрограммировать правила с учетом адресов источника и получателя, а также порта получателя. Кроме того, в них можно указать и время работы — один диапазон времени и список дней недели. Дополнительно есть фильтры с ключевыми словами в именах сайтов, а также блокировка доступа к сети клиентам по их MAC-адресами. Для этих схем также можно указать время работы.

Устройство оборудовано одним портом USB, поддерживающим накопители и сотовые модемы. Но работу с USB-хабом оно не поддерживает, так что в каждый момент времени использовать можно только одно внешнее устройство. Отметим также, что кнопки безопасного отключения накопителя мы не нашли. Никакой страницы для проверки статуса внешнего диска здесь тоже нет.

На дисках может быть несколько разделов. Поддерживаются файловые системы NTFS, FAT32, ext2/3/4 и exFAT. Доступ к данным осуществляется по протоколам SMB/CIFS и FTP. Явной недоработкой является открытость сервисов с настройками по умолчанию и через интернет (со стороны WAN). Как минимум стоит включить доступ с аккаунтом пользователя, который может быть только один для каждого сервиса.

Кроме того, внешние диски могут выступать в роли медиабиблиотеки для локальной сети благодаря сервису сервера DLNA. Его нужно включать отдельно и он работает сразу для всех подключенных томов. Индексируются файлы форматов JPEG, PNG, MP3, AAC/M4A, FLAC, AVI, M4V, MKV, MOV, MPEG и других.

Официальный список поддерживаемых модемов, который приведен на сайте разработчика, не очень велик. Но в нем присутствуют доступные на локальном рынке модели.

В роутере предусмотрена функция управления полосой пропускания. В указываемых пользователем правилах могут участвовать как отдельные клиенты, так и диапазоны и подсети. В каждом правиле устанавливаются гарантированная и максимальная скорость для приема и передачи данных. Сервис создает очень высокую нагрузку на процессор роутера, так что пользоваться им стоит осторожно.

Раздел «Система» традиционно включает в себя изменение пароля администратора, обновление прошивки из файла, сохранение/восстановление/сброс конфигурации, настройку встроенных часов, перезагрузку.

Для контроля за работой устройства предусмотрен не очень подробный журнал событий, который можно только посмотреть через веб-интерфейс. Плюс есть просмотр таблицы ARP и страница статистики, где указаны объемы полученного и переданного трафика с распределением по интерфейсам (WAN, LAN и WLAN, но отдельно 3G/4G нет). На ней же указывается загрузка процессора и оперативной памяти, а также время работы роутера с момента последнего включения или перезагрузки.

Из дополнительных сервисов в роутере предусмотрены удаленное включение питания клиентов по технологии WOL (требуется каждый раз вводить MAC-адрес нужного устройства) и диагностика сети утилитами ping и tracert. Функция Port Mirror вероятно используется для отправки зеркалирования трафика с выбранных портов, но как конкретно она работает — неизвестно.

При работе в сетях некоторых провайдеров может пригодиться поддержка устройством протокола удаленного конфигурирования и контроля TR-069.

Можно сказать, что встроенное программное обеспечение роутера соответствует сегменту. Предусмотрены все основные функции, которые ждут пользователи от домашних беспроводных роутеров. Однако на рынке можно найти существенно более интересные по своим возможностям устройства, которые не будут сильно дороже.

Производительность

На первом графике мы традиционно приводим результаты тестирования производительности устройств в основной задаче — маршрутизации интернет-трафика. С рассматриваемым устройством исследовались все поддерживаемые им режимы подключения IPoE, PPPoE, PPTP и L2TP.

Тестирование проводилось в один/два и в шестнадцать потоков. Напомним, что данный роутер имеет проводные порты 100 Мбит/с, так что все результаты будут ограничиваться и этой технической характеристикой.

Мы уже встречались с платформами для домашних роутеров производства Realtek и они производят неплохое впечатление по своим скоростным характеристикам. Правда не стоит забывать, что важную роль играет и программное обеспечение.

Netis MW5230 показал в этих тестах практически максимальные скорости для всех проверенных режимов работы. Так что устройство можно смело рекомендовать для пользователей всех тарифных планов до 100 Мбит/с включительно.

Что касается беспроводной точки доступа, то, как мы уже неоднократно писали, сегодня тестировать работу Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц очень сложно, поскольку часто в нем присутствует множество соседних сетей, которые существенно влияют на производительность, особенно на больших расстояниях. Так что на втором графике приводятся только результаты, полученные в условиях прямой видимости в пределах одной комнаты. В роли клиентов использовался компьютер с адаптером Asus PCE-AC68 и смартфон Zopo ZP920+. С роутером Netis MW5230 они соединялись на скоростях 300 и 150 Мбит/с соответственно. Обмен данным осуществлялся между беспроводным клиентом и компьютеров в локальном сегменте сети.

Скорость работы компьютера по беспроводной сети близка к максимальной возможной, ограниченной в данном случае проводными портами 100 Мбит/с. Смартфон выступил заметно слабее — скорость получения информации на него не превысила 50 Мбит/с. Впрочем, для мобильного устройства это в целом неплохой результат, позволяющий, в том числе, и комфортно просматривать онлайн видео высокого разрешения.

Последний график в этой публикации позволяет оценить работу роутера в сценарии сетевого накопителя. Для теста к устройству подключался SSD через адаптер на USB 2.0. Предварительно на внешнем диске создавался раздел с определенной файловой системой. Далее тестировалась скорость чтения и записи файла объемом 1 ГБ с клиента на порту LAN с проводным подключением по протоколам SMB и FTP.

Максимальные скорости чтения и записи достигаются на файловых системах семейства ext с протоколом FTP. В этой конфигурации можно рассчитывать примерно на 8 МБ/с. Недалеко от них отстает FAT32. NTFS и exFAT немного медленнее. При этом протокол SMB обеспечивает меньшую скорость, особенно на запись. Для интенсивной работы с большими документами роутер рекомендовать сложно. Но для хранения сетевой музыкальной библиотеки или фотоальбомов он вполне пригоден.

Заключение

Конечно тем пользователям, которые рассматривают гигабитные роутеры с поддержкой 802.11ac, данная модель совсем не интересна. Однако она вполне может найти своего покупателя. Все-таки не всем требуются высокие скорости и два диапазона. Да и стоимость у Netis MW5230 относительно невелика.

Роутер имеет стандартную бюджетную аппаратную конфигурацию с проводными портами 100 Мбит/с и однодиапазонной точкой доступа со скоростью соединения 300 Мбит/с. Он получил неплохой вариант корпуса с необычно расположенными антеннами. Встроенное программное обеспечение в целом не имеет каких-то существенных проблем. По набору возможностей здесь также особо нечего сказать — вполне характерный для бюджетных устройств комплект, который устроит большинство пользователей этого сегмента. Напомним также, что кроме режима роутера, можно использовать данное устройство и в других сценариях.

Немного выделиться из общей массы недорогих моделей позволяет наличие порта USB, но сложно признать это существенным для ищущих недорогое устройство потребителей. Все-таки если вы задумались о реализации роутером дополнительных функций, обычно хочется получить от него немного больше, чем сетевую папку или сервер FTP. Еще один бонус — подключение к интернету через сотовый модем. Эта возможность может пригодиться в летний сезон на даче.

К скорости работы в задачах маршрутизации нет замечаний. Роутер показывает практически максимальные для своей аппаратной платформы значения. Что касается Wi-Fi, то в значительной степени эффективность его работы будет определяться чистотой эфира и качеством антенн в клиентах. Использование внешнего накопителя с данным роутером может пригодиться в сценариях резервного копирования или организации медиабиблиотеки, если объемы файлов будут невелики. Проблем со стабильностью работы за время тестирования отмечено не было.