Автомобильный видеорегистратор Junsun A790

Китайские видеорегистраторы — это всегда интересно, особенно если вы умеете радоваться не только положительному опыту, а вообще любому. Сегодня мы исследуем творение компании, которая, судя по надписи на лицевой части устройства, называется «Junsun». Мы даже нашли нечто похожее на её сайт, хотя содержимое и метод подачи нам показались больше всего похожими не на сайт производителя, а на AliExpress.

Вот вам и первая «интрига» вполне в духе продукции из Поднебесной: судя по утверждениям с сайта производителя (подкрепляемыми информацией из магазина GearBest, который любезно предоставил нам этот прибор), кронштейн для крепления должен содержать в себе GPS-приёмник, а сам прибор — комплектоваться CPL (поляризационным) фильтром. Спойлер: ни того, ни другого, мы по факту не обнаружили.

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Характеристики и комплект поставки

Устройство Производитель Junsun Модель A790 Тип автомобильный видеорегистратор Страна производства Китай Гарантия нет данных Общие характеристики Экран 2,7" цветной ЖК 480×272 Управление 6 механических кнопок Тип крепления присоска Разъёмы miniUSB, miniHDMI, microSD Носитель информации microSD[HC/XC] до 32 ГБ Аккумулятор 3,7 В, 350 мАч Диапазон рабочих температур нет данных Габариты 84×47×20 мм Установка даты и времени вручную Отключение экрана нет, 30 сек, 3 мин Автостарт при включении + Задержка перед выключением выкл, 3 мин Поддержка языков русский, английский, немецкий, несколько иероглифических Версия ПО SMB47FSHZDGE.150724.V1.1 Обновление ПО нет данных Видеорегистратор Количество камер 1 Объектив 4 линзы, f/2, f=3.4, 170° Датчик изображения OmniVision OV4689 4 МП 1/3“ Процессор Ambarella A7LA70 G-датчик выкл, от 1 до 7 с шагом 1 Режимы 2560×1080@30, 2304×1296@30, 1920×1080@60, 1920×1080@30 HDR, 1920×1080@30, 1280×720@60, 1280×720@30 Качество не регулируется Экспозамер не регулируется Экспокоррекция не регулируется WDR/HDR WDR (программный?) для всех режимов и HDR (аппаратный) для 1920×1080 Устранение мерцания авто, 50 Гц, 60 Гц Фрагментация выкл, 1 мин, 3 мин, 5 мин Кодек H.264 AVC Контейнер MOV Детектор движения есть LDWS нет* FCWS нет* Информация на видеозаписи Дата и время + Координаты GPS +** Скорость +** Номер машины + Топонимы — Карта — Результаты тестов и измерений Время работы от аккумулятора 00:18:00 Масса прибор 90 г, кронштейн 50 г Длина шнура питания 3,5 м

* по факту — нет, хотя упоминания этих функций встречаются даже в инструкции

** в нашем случае выводились нулевые значения, т. к. поддержка GPS у тестируемого экземпляра отсутствовала.

Упаковка представляет собой верх дизайнерского лаконизма, а белая наклейка, которую вы видите на фото — верх информативности (в том смысле, что никакой иной информации на коробке нет).

Распаковав коробку, мы обнаруживаем:

видеорегистратор;

автомобильный адаптер питания от прикуривателя;

крепление на лобовое стекло;

кабель для подсоединения к компьютеру (miniUSB);

диск с драйверами и ПО;

инструкцию.

Инструкция имеет 2 раздела, первый на английском, второй на русском. Но не успели мы обрадоваться, как обнаружили, что русский вариант представляет собой минимально отредактированную версию, которую выдал какой-нибудь автоматизированный переводчик. В некоторых случаях пользоваться англоязычной частью руководства было даже проще.

Эксплуатация

Управление

Управление реализовано с помощью 6 клавиш, 4 из которых находятся на верхней грани прибора, а 2 — на левой. На верхней грани находятся кнопки (слева направо):

вызов меню / удалить

включить / выключить

режим / блокировка файла

запись / фотографирование / ОК

На левом боку сверху находится кнопка «вверх / ускорить», а снизу — «вниз / замедлить».

Управление регистратором осваивается в целом просто, но это не означает, что его можно назвать удобным. Во-первых, кнопок просто слишком много. Во-вторых, во множестве случаев (например, при работе с меню) приходится работать с кнопками сразу на двух сторонах, а это само по себе неудобно. Ну и в-третьих — сбить направление объектива при нажатии на кнопку — легче лёгкого, а придерживать устройство, уже установленное на лобовое стекло, от усилий, направленных сразу в 2 разных стороны — проблематично.

Оба разъёма — miniHDMI и miniUSB (он же питания) расположены на нижней грани, там же находится дырочка микрофона.

Спереди находится подписанная и утопленная в корпус (предохранение от случайного нажатия) кнопка RESET. Мы не включали её в список управляющих, т. к. назначение у неё одно и довольно редкое.

Также мы заметили вокруг объектива 4 светодиода. Это ещё одна загадка, т. к. никакого управления ими в меню не обнаружено, да и светящимися мы их никогда не видели. Впрочем, вполне возможно, это IR-светодиоды.

Крепление

Крепление достаточно часто встречающееся: «паз» на верхней грани основного блока, в который входит «шип» на кронштейне. Четыре контактные площадки позволяют получать с кронштейна питание и данные приёмника GPS (в том случае, когда кронштейн им снабжён, в нашем случае это было не так).

Защёлка, предохраняющая устройство от выпадания из кронштейна, предусмотрена.

Совместная работа с другими устройствами

При подключении видеорегистратора к компьютеру выясняется, что у него есть собственная память — аж целых 84 МБ — её содержимое показывается как первый новый диск. Второй появившийся в системе диск, это, соответственно — содержимое карточки. Зачем прибору собственная память такого мизерного объёма, осталось для нас загадкой.

При подключении устройства к телевизору на экран телевизора начинает выводиться то же изображение, что и на экран устройства. Никаких ограничений функциональности устройства мы в этом режиме не заметили.

На прилагаемом к прибору CD-ROM содержится плеер (хотя он же автоматически появляется на любой SD-карточке, которая побывала в регистраторе), инструкция по его установке (плеер не требует никакой установки) и старая версия инсталляционного пакета K-Lite Codec Pack, почему-то переименованная в «driver.exe».

В целом, прилагаемое ПО никакой ценности не представляет, потому что умение плеера отображать автомобиль на карте ввиду отсутствия в данной комплектации поддержки GPS никому не нужно, а без него проще проиграть видеоряд стандартным системным плеером.

Полевые испытания

Поскольку шарнир на кронштейне позволяет крутить устройство во всех направлениях, устанавливать его строго посередине лобового стекла не обязательно.

Увидеть картинку на экране прибора можно даже под очень острыми углами, это несомненный плюс. А вот управлять им в установленном состоянии, как мы уже говорили раньше, неудобно — кнопки тугие, и шанс сбить направление «взгляда» объектива очень велик.

Мы в конечном итоге пришли к тому, что при необходимости внести какие-то более-менее существенные (более одного пункта) изменения в настройки — просто «отлепляли» устройство от стекла, брали в 2 руки, работали с меню, я потом устанавливали обратно: даже с учётом необходимости каждый раз подстраивать положение, это оказалось быстрее.

Датчик движения работал немного странно: по нашим субъективным впечатлениям, некоторое количество срабатываний было просто случайным. Но на все действительные события реакция была, так что всё не так плохо.

Датчик удара в этом регистраторе имеет очень тонкую настройку — 7 градаций. Мы поставили 4 — и сразу попали в нужную.

Снять видеорегистратор с кронштейна, оставив сам кронштейн на стекле — задачка довольно трудная: нужно иметь очень гибкие пальцы, чтобы подцепить защёлку, которая препятствует снятию. Но, в принципе, помучавшись где-то минуту-две, это сможет сделать даже не очень изящный представитель мужского пола. Но главное — непонятно, зачем это делать: настройку шарнира вы всё равно собьёте, 100%.

Заметность прибора на стекле можно оценить как среднюю: он не невидимка, конечно — но маленький, чёрный и матовый.

Результаты тестов

Угол обзора

Не все видеорегистраторы имеют одинаковый угол обзора во всех поддерживаемых разрешениях и мы традиционно проверяем этот вопрос с помощью простейшего эксперимента: делаем видеозапись одного и того же вида из окна в разных разрешениях, приводим скриншоты к одному размеру и накладываем друг на друга.

Здесь мы приводим только 2 разрешения: 2304×1296 и 2560×1080, т. к. при разрешениях 1920×1080 и 1280×720 видеорегистратор имеет точно такой же угол обзора, как и при 2304×1296. А вот при 2560×1080 обзор снижается, причём по вертикали — очень сильно. В связи с чем возникает законный вопрос о смысле существования этого режима: зачем нужна картинка большего размера с меньшим количеством информации?

Видео

В качестве образцов дневной и ночной записи мы приводим видеофрагменты длиной 2 минуты, вырезанные из оригинальных файлов без какого-либо перекодирования, либо перекодированные с заведомо избыточным битрейтом. По умолчанию, если нет причин для использования иного подхода, для записи тестовых видеороликов используется максимальное поддерживаемое устройством разрешение.

День

Однако в данном случае мы решили сделать 2 ролика: в разрешении 2304×1296 и 1920×1080. Дело в том, что FullHD-режим позволяет включить аппаратный HDR.

Ощущения смешанные: на первом видео мы видим довольно неплохую чёткость при блеклых, выцветших цветах, на втором — хорошие краски, но почему-то при довольно резко упавшей чёткости. А хотелось бы, вообще-то, того и другого сразу.

WDR/HDR

Тестируемый видеорегистратор поддерживает специальный режим работы, призванный улучшить качество картинки за счёт расширения динамического диапазона. Причём в данном случае присутствует «весь ансамбль» — и WDR (предположительно программный), который можно включить/выключить глобально, и HDR (предположительно аппаратный), который присутствует в качестве отдельного режима разрешения: «1920×1080@30 HDR». Мы сравнили 3 режима: 1920×1080 с выключенным WDR, 1920×1080 с включенным WDR и 1920×1080 HDR с включенным WDR.

Днём некий эффект виден, но практически бесполезен. Ночью достаточно ощутимую пользу приносит аппаратный HDR.

Ночное видео

Ночная съёмка осуществлялась с теми же параметрами, что и дневная, только на это раз мы сделали ещё один, третий ролик — в разрешении 2560×1080.

Здесь особой чёткости не видно и в SuperHD, поэтому FullHD+HDR оказывается в ощутимом выигрыше. Но всё равно, видали мы картинку и получше.

Звук

Звук «технический» — красотами не блещет, слегка смазанный, слегка бубнящий. Но, в принципе, детали слышны и окончательно в кашу всё не превращается.

Фото

Наиболее интересно в данном случае ночное фото, а именно: равномерный белёсый муар по всему изображению. У одного из участников тестирования появилась смелая гипотеза, что благодаря «косяку» программеров на фото нам показали «сырую», необработанную картинку.

Выводы

Это довольно странный прибор. Даже если опустить заявленные, но почему-то по факту отсутствующие GPS, FCWS и LDWS, и считать Junsun A790 просто SuperHD-видеорегистратором — то мы совсем недавно тестировали тоже китайский, тоже с Gearbest и тоже просто SuperHD-видеорегистратор — Viofo A119. Но там, по крайней мере, простота устройства компенсировалась достаточно неплохой картинкой. Про героя нынешнего тестирования этого сказать нельзя, а ведь цена у него ещё и выше.