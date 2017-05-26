Видеорегистратор с GPS-приемником Viofo A119 «Китаец» с очень приличным SuperHD

Китайский онлайн-магазин Gearbest продолжает радовать нас различными товарами из Поднебесной, и на сей раз это автомобильный видеорегистратор с поддержкой разрешения SuperHD (2560×1440). В отличие от некоторых других случаев, сайт компании-производителя нашелся без проблем, равно как и само устройство на нем. В наличии страничка поддержки, и на ней даже успело появиться несколько вариантов обновлений прошивки. В общем, «все серьезно». Оглавление Характеристики и комплект поставки

Эксплуатация

Полевые испытания

Результаты тестов

Выводы Характеристики и комплект поставки Устройство Производитель Viofo Модель A119 Тип видеорегистратор с GPS-приемником Страна производства Китай Гарантия нет данных Общие характеристики Экран 2″ цветной ЖК Управление 5 механических кнопок Тип крепления двухсторонняя липучка Разъемы microSD, Mini-USB, AV Носитель информации microSD[HC/XC] до 128 ГБ Аккумулятор суперконденсатор 5 В, 1 А Диапазон рабочих температур нет данных Габариты 55×85×35 мм (основной блок) Установка даты и времени по GPS, вручную Отключение экрана выкл., 1 сек., 3 сек., 15 сек., 30 сек., 1 мин., 3 мин. Автостарт при включении есть Задержка перед выключением нет Поддержка языков русский, основные европейские, несколько языков с иероглифами Версия ПО 2.02 Обновление ПО на страничке поддержки Видеорегистратор Количество камер 1 Объектив 6 стеклянных линз, f=1,8, угол 160° Датчик изображения OV4689 Процессор Novatek 96660 G-датчик выкл., низкая, средняя, высокая Режимы 2560×1440@30, 2304×1296@30, 1920×1080p@60, 1920×1080p@30, 1280×720p@120, 1280×720p@60, 1280×720p@30 Качество не регулируется Экспозамер не регулируется Экспокоррекция −2,0...+2,0 WDR/HDR выкл., вкл. Устранение мерцания 50 Гц, 60 Гц Фрагментация выкл., 1 мин., 2 мин., 3 мин., 5 мин., 10 мин. Кодек H.264 Контейнер MP4 Детектор движения выкл., вкл. LDWS есть* FCWS есть* Информация на видеозаписи Дата и время да Координаты GPS да Скорость да Номер машины да Топонимы нет Карта нет GPS Чипсет нет данных База данных по радарам нет Карты нет Результаты тестов и измерений Время работы от аккумулятора не работает (аккумулятор отсутствует) Масса 75 г (основной блок), 35 г (кронштейн+GPS) Длина шнура питания 4 м * Поддержка FCWS и LDWS заявлена, соответствующие пункты присутствуют в меню, но c фактической ситуацией лучше ознакомиться в соответствующем разделе статьи Видеорегистратор упакован во вполне приличную коробку с намеком на фирменный стиль. Она дошла до нас практически целой, разве что только чуть-чуть помяты углы. Распаковав коробку, мы обнаруживаем: видеорегистратор;

автомобильный адаптер питания от прикуривателя с двумя портами USB на выходе;

кабель USB—Mini-USB для подключения питания (длинный);

кабель USB—Mini-USB для подключения к компьютеру (покороче);

крепление на лобовое стекло, совмещенное с приемником GPS и гнездом питания;

двухсторонняя липучка;

2 простых крепления на лобовое стекло с предустановленными липучками;

5 скоб для аккуратной прокладки кабеля с предустановленными липучками;

инструкцию. Скобы для прокладки провода мы давненько не видали — а ведь вещь-то на самом деле нужная. Особенно учитывая большой запас кабеля питания по длине — целых 4 метра. Наличие на штатном адаптере питания дополнительного порта USB — тоже опция приятная. На маркировке обещают отдачу 5 В 3,1 А, но на каждый порт или на оба вместе — не уточняют. Эксплуатация Управление Прибор управляется пятью кнопками, расположенными под экраном. Кнопка с символом включения питания включает и выключает устройство. Краткое нажатие на нее в режиме записи выключает и включает экран. Кнопка MENU в режиме остановки вызывает меню, а в режиме записи делает фото. Кнопка REC в режиме записи вызывает ее остановку, а в режиме остановки — старт. Также она служит для перемещения на предыдущий пункт списка. Кнопка MIC включает/выключает микрофон, также она служит для перемещения на следующий элемент списка. Кнопка с восклицательным знаком помечает пишущийся в данный момент фрагмент как нестираемый а также служит для выбора текущего элемента в списке (т. е. как «ОК»). Запомнить все это крайне несложно, нам хватило одного прочтения инструкции. На правом боку расположен разъем Mini-USB (для подачи питания а также соединения с компьютером) и 3,5-миллиметровый круглый разъем AV. Напомним, что никакого AV-кабеля к устройству не прилагается. На левом боку расположен разъем microSD, допускающий, по заявлению производителя, установку карт памяти объемом до 128 ГБ. На передней стенке, над объективом, находятся 4 контактные площадки для приемки питания от специального кронштейна а также связи с находящимся в нем же приемником GPS. В настройках прибора нам встретилось две функции, ранее нигде не встречавшиеся. Первая — «интервальная съемка», ее можно настроить на интервал в 100 мс, 200 мс, 1 сек., 2 сек., 5 сек., 10 сек., 30 сек., 1 мин., 5 мин. и 10 мин. Соответственно, раз в указанный отрезок времени видеорегистратор будет автоматически делать фотографию. Зачем это может быть нужно, придумать несложно, поэтому не будем навязывать вам свои фантазии на тему. Вторая функция — «интервал форматирования», он может быть равен 15, 30 и 60 дням (ну и, разумеется, может быть выключен). Если выставлено одно из значений — карта памяти через указанный интервал времени будет форматироваться. Выглядит это, честно говоря, как «костыль» — видимо, разработчики не без оснований подозревают, что в процессе работы (включений, выключений...) видеорегистратор может создавать мелкие ошибки в файловой системе карты памяти. Форматирование, естественно, позволяет разом их все «обнулить». Крепление Кронштейнов для крепления на стекло к прибору прилагается 3: один «сложный» и два «простых». «Сложный» кронштейн снабжен прямоугольным шипом, который вставляется в паз на видеорегистраторе а также подпружиненными контактами, которые соприкасаются с контактными площадками на нем и разъемом для подключения питания. Таким образом, кабель питания в данном случае подключается к кронштейну, а уже с него электроэнергия попадает на устройство. Также в этот кронштейн интегрирован GPS-приемник, который взаимодействует с основным блоком через ту же контактную группу. «Простые» кронштейны снабжены исключительно прямоугольным шипом, который вставляется в паз на устройстве. Таким образом, они осуществляют только функцию крепления видеорегистратора на стекло — кабель питания в данном случае придется присоединять непосредственно к устройству, а GPS-приемника в данной конфигурации не будет. Совместная работа с другими устройствами При подключении видеорегистратора к компьютеру он становится картоводом для установленной в него карточки. Никаких дополнительных драйверов ОС Windows 10 Pro x64 при этом не понадобилось. AV-выход как бы подразумевает возможность подключить устройство к телевизору, но ввиду отсутствия в комплекте кабеля данную функциональность мы проверить не смогли. Никакого программного обеспечения к видеорегистратору не прилагается, и «подхватить» из файла информацию о местоположении наш любимый универсальный Registrator Viewer, к сожалению, не смог. Так что вопрос о существовании плеера, который способен не только проиграть видеозапись с прибора, но и одновременно продемонстрировать перемещение автомобиля по карте, остается открытым. Полевые испытания Объектив регистратора имеет только одну степень свободы — он может поворачиваться, регулируя направление взгляда «вверх/вниз». Таким образом, очевидно, что наилучшее место для этого устройства на лобовом стекле — как можно выше и горизонтально точно посередине. Мы разместили его чуть в стороне от геометрической середины (сантиметров на 5), прямо за зеркалом заднего вида. Задумка при этом была такая, что на фоне большого зеркала маленький черный приборчик теряется, то есть частично возникает эффект скрытого размещения. Конечно, это мешает смотреть на экран прибора во время езды — большая его часть закрыта зеркалом заднего вида. Однако (спойлер) как мы выяснили впоследствии, единственная картинка, которую стоило бы видеть водителю в процессе езды — довольно малоинформативна и ей смело можно пренебречь. Если же нам требовалось поменять настройки — да, нужно было остановиться, наклониться определенным образом, чтобы видеть весь экран и только потом вызывать меню и начинать с ним работать. Никаких проблем с эргономикой мы за весь период общения с прибором не встретили. Кнопки достаточно тугие, но и кронштейн закрепляется на стекле, что называется «намертво», поэтому сбить объектив при настройке прибора практически нереально. На экран можно смотреть под любыми разумными углами — и при этом даже читать пункты меню. Мы даже усомнились, не IPS ли это. В устройстве есть датчик движения, он реагирует на достаточно крупные предметы, субъективно время реакции составляет где-то между половиной секунды и секундой. Чувствительность датчика удара мы бы рекомендовали устанавливать на уровень «низкая», иначе на отечественных дорогах будет слишком большое количество срабатываний, а они автоматически помечают записываемый фрагмент как нестираемый — то есть скоро вся карточка окажется забита нестираемыми данными. Встроенного GPS-информера, сообщающего о приближении к радару в соответствии с внутренней базой данных координат камер слежения, в данном устройстве, вопреки последней моде — нет. То есть это «чистый» видеорегистратор, не более. Зато заявлена поддержка FCWS (forward collision warning system — система предупреждения об опасности лобового столкновения) и LDWS (lane departure warning system — система предупреждения об уходе с полосы). Работают они... никак. FCWS (если ее включить в меню настройки) реагирует случайным образом на что угодно — стену, человека, просто на проезжающий рядом автомобиль. И не раз оставляла без внимания те ситуации, когда столкновение было действительно возможно. С LDWS еще проще: как мы ни перестраивались, какие только разграничительные линии при какой угодно скорости и освещенности ни пересекали — все без толку, прибор молчал как рыба об лед. Таким образом, по факту FCWS лучше отключить, потому что количество ложных срабатываний делают ее бесполезной, а LDWS можно не включать, потому что включай, не включай — никакой разницы. Снимается регистратор достаточно удобно, хотя, конечно, приноравливаться все равно придется. Снаружи он действительно малозаметен, особенно если объектив не смотрит прямо на вас. Результаты тестов Видео В качестве образцов дневной и ночной записи мы приводим видеофрагменты длиной 2 минуты, вырезанные из оригинальных файлов без какого-либо перекодирования. В данном случае мы сделали по 2 дневных и ночных ролика: первый — SuperHD (2560×1440) и второй — FullHD (1920×1080). День:

Мы бы сказали: «очень прилично». Хороший динамический диапазон, неплохая четкость и цветопередача. И разница между FullHD и SuperHD видна даже невооруженным глазом. Геометрические искажения по краям кадра, конечно, заметны — ну а что поделать, если нужен большой угол обзора при маленьком объективе? Можно, конечно, пытаться их программно корректировать «на лету» — но, видимо, это решение не для данной ценовой категории. WDR/HDR Тестируемый видеорегистратор поддерживает специальный режим работы, призванный улучшить качество картинки за счет расширения динамического диапазона. Чаще всего такой режим называют WDR (HDR) — Wide (High) Dynamic Range — широкий (по-русски более правильно будет «расширенный») динамический диапазон [изображения]. Мы протестировали качество картинки с ним и без него, днем и ночью. Ночью эффект от включения WDR почти не виден. Можно, конечно, заметить парочку «проявившихся» деталей, но в целом разница между картинками минимальная. Днем WDR делает картинку чуть «сочнее», но тоже чудес не демонстрирует. В общем, включить его можно (хуже не будет), но ждать от этой функции чего-то сверхъестественного в случае с Viofo A119 не стоит. Ночное видео: Ночная съемка осуществлялась с теми же параметрами, что и дневная.

И снова все очень неплохо: картинка пусть и темная (ну так и в реальности тоже было темно), но малошумная, сильных огрехов цветопередачи не заметно, четкость, конечно, чуть снизилась по сравнению с дневной записью, но тоже отнюдь не так сильно, как мы подсознательно ждали. В общем, с видеорегистраторной частью у этого прибора все хорошо — твердая четверка. Звук Звук имеет проблемы: во-первых, явно завышен уровень, его смело можно было сделать раза в полтора ниже. Во-вторых — избыток низких частот приводит к постоянному «бубнению». Но для чисто технических целей даже такой звуковой дорожки вполне достаточно. Фото

«Фотографии» делаются того же разрешения, которое выставлено на данный момент для видеозаписи, поэтому нетрудно догадаться, что это просто скриншоты в формате JPEG. Качество у них, соответственно, в точности такое же, как у стоп-кадра с видео. Но, кстати, дневное фото очень даже ничего. Выводы Несмотря на то (а может, наоборот — благодаря тому), что настроены мы были весьма критически, по результатам тестирования нам остается сделать очень простой вывод: за свою цену Viofo A119 — отличный автомобильный видеорегистратор. Да, он не может работать «антирадаром», т. к. не поддерживает определение камер по базе координат. Да, по факту заявленные FCWS и LDWS не работают от слова «совсем», и лучше их отключить. Что нам остается в сухом остатке? Обычный видеорегистратор, без каких-либо расширенных функций, поддерживающий разрешение SuperHD (2560×1440) с весьма приличным качеством съемки. За такие деньги это очень хорошее предложение.

Автомобильный видеорегистратор Viofo A119

предоставлен для тестирования магазином GearBest





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