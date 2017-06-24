Компактный радар-детектор Artway RD-202 с GPS-информатором

Оглавление Комплектация и внешний вид

ТТХ

Установка и настройка

Использование

Заключение Сегодня традиционные радар-детекторы на рынке представляют множество брендов и выбрать подходящий вариант явно непросто. Современная элементная база и уровень производства обеспечивают примерно одинаковое качество продуктов массового сегмента. Конечно, всегда остается место уникальным технологиями, но их преимущества не всегда заметны на практики, да и далеко не все готовы за это доплачивать. В этих условиях, приходится придумывать что-то необычное и, в то же время, не требующее заметного увеличения стоимости, чтобы выделиться из общей консервативной массы сходных продуктов. Радар-детектор с функцией GPS-информатора Artway RD-202 интересен, прежде всего, своими компактными размерами. Это делает его менее заметным при установке в салоне автомобиля и также может считаться более удобным для хранения. Остальные ключевые характеристики в целом стандартны для данного сегмента. Модель работает с диапазонами X, K, Ka, включая их современные импульсные модификации, в частности «Стрелку», а GPS-информатор имеет обновляемую через компьютер базу объектов. Для оповещений предусмотрены звуковые, голосовые и визуальные сигналы. Для более удобной подачи информации и настройки параметров работы присутствует сегментный дисплей. Комплектация и внешний вид Радар-детектор поставляется в коробке из плотного картона, имеющей откидывающуюся крышку с магнитным креплением. Для его размеров она, пожалуй, слишком велика. Оформление знакомо по другим продуктам этого производителя — фотографии и логотипы выделены глянцем, есть описание устройства, информация о комплекте поставки, технические характеристики, контакты службы поддержки и другие стандартные данные. В комплекте поставки все тоже знакомо: радар-детектор, кабель питания, крепление на лобовое стекло, инструкция, гарантийный талон, кабель для подключения к компьютеру с целью обновления базы объектов. Присутствует также листовка акции «100 рублей на мобильный за отзыв». На сайте производителя есть страничка продукта с его описанием, электронной версией руководства, а также ссылкой на утилиту обновления встроенной базы координат объектов для GPS-информатора. Кабель питания имеет стандартный круглый разъем и угловой штекер, а его длина почти в три метра позволяет удобно расположить его в салоне, если речь идет о постоянном варианте. К сожалению, в отличие от самого радар-детектора, подключаемый в разъем прикуривателя блок здесь очень крупный — около 10 сантиметров в длину. С одной стороны, это позволяет установить в нем предохранитель и обеспечить сквозное подключение других потребителей. Но если уж разработчик делает акцент для компактности устройства, более уместно смотрелся бы менее крупный вариант, пусть и без проходного подключения, да и кабель лучше бы сделать покороче раза в два. Отметим, что данная модель рассчитана на питание от сети 12 В. Динамик для звуковых оповещений здесь расположен на нижней стороне корпуса, так что остается только стандартный вариант установки — на лобовое стекло. Для этого применяется традиционный металлический кронштейн с парой прозрачных присосок, никаких регулировок у него не предусмотрено. По первому впечатлению устройство кажется больше похожим на игрушку — размеры составляют всего 43×55×29 мм, а вес немногим превышает 50 г. По сравнению с недавно протестированным RD-200 в традиционном формате это более чем в три с половиной раза меньший объем и более чем в два с половиной раза меньший вес. Такой и в кармане может легко потеряться, не говоря уже о сумке или салоне автомобиля. Учитывая это, возможно, стоило предусмотреть быстросъемное магнитное крепление. Основные материалы корпуса — черный матовый пластик с эффектом «софт-тач» на верхней и нижней части, а центральная часть использует полупрозрачный черный глянцевый пластик. К качеству изготовления замечаний нет — корпус крепкий, щелей нет, ничего не прогибается и не скрипит. Сверху спереди находится щель для установки на крепление. Никаких дополнительных защелок здесь нет, все держится исключительно на трении. На нижней поверхности, как мы уже говорили, разместили динамик радар-детектора. Размеры его решетки — около 15×20 мм. Выступ на верхней крышке скрывает модуль GPS. На ближней к водителю стороне находятся три кнопки управления. Пользоваться ими достаточно удобно — найти легко, щелчок нажатия отчетливый. Другое дело, что в процессе работы с меню возможно частичное закрытие экрана рукой. Кроме того, из-за размеров устройства, оно будет находиться дальше от водителя и в большинстве случаев придется далеко тянуться рукой. Так что, на наш взгляд, во время движения водителю регулировки не будут доступны. На противоположной боковой стороне находится порт Micro-USB для подключения к компьютеру для обновления базы объектов GPS-информатора и гнездо подачи питания. Штекер штатного кабеля угловой, а расположение на левой стороне позволяет удобно проложить кабель. Кроме того, неполное вхождение штекера в разъем здесь не будет бросаться в глаза. Практически весь передний торец занимает дисплей. Его размеры составляют примерно 30×10 мм. Используется сегментная модель, выполненная по технологии OLED с белым свечением элементов. Это обеспечивает высокий контраст и достаточно высокую яркость. На экране умещается следующая информация — знак подключения к GPS с указанием направления движения, обозначения диапазонов пойманных сигналов, четыре цифры (знакоместа могут показывать и некоторые буквы) и значки режима работы. На обращенной в сторону дороги стороне мы, как и на большинстве подобных устройств, видим две линзы. Однако на самом деле за ними есть только рупор приемника радиосигналов радаров, поскольку датчика лазерного излучения в устройстве не предусмотрено. Безусловно, подобный компактный размер выглядит очень интересно. Однако, на наш взгляд, возможно, стоило пойти немного дальше и предложить более удобный кабель питания и другой вариант крепления. Как и прошлой рассмотренной модели этого производителя, в комплектной инструкции мы не нашли информации с описанием непосредственной работы продукта. Но разобраться с этим в целом несложно, особенно если вы имеете базовые знания о подобных продуктах. ТТХ Производитель Artway Модель RD-202 Гарантия 1 год Дисплей Сегментный OLED с ручной регулировкой яркости Индикаторы Нет Управление 3 кнопки Разъемы Питание, Micro-USB Приемник Супергетеродин с цифровой обработкой сигналов Диапазон K (радары Радис, Визир, Арена, Места, Мультарадар, Кордон, Крис-П) 24050—24250 МГц Диапазон Ka 33400—36000 МГц Диапазон X (радары Сокол, Барьер) 10425—10625 МГц Дополнительно Ultra-K, Ultra-X, POP Обнаружение комплекса «Стрелка» Есть Обнаружение комплексов контроля средней скорости («Автодория») Есть Уведомления Звуковые сигналы, голос, уведомление на экране Режимы «Трасса», «Город1/2/3», без автоматического переключения Отключение диапазонов Есть (K и Ka) Отключение звуковых оповещений Есть GPS-информатор Есть Обновление базы координат объектов Есть Добавление собственных POI в базу координат Есть (до 100) Добавление «точек тишины» Есть (до 100) Обнаружение камер контроля полосы движения Нет Обнаружение камер контроля стоп-линии Нет Габариты 43×55×29 мм Масса 50 г Длина шнура питания 3 м Питание 12 В Цены и предложения Средняя цена T-14143064 Розничные предложения L-14143064-10 Установка и настройка Как мы уже говорили выше, вариант установки в данной модели только один. Используется стандартная металлическая скоба и пара прозрачных присосок. Учитывая небольшой вес радар-детектора, проблем с удержанием быть не должно. Но конечно эту конструкцию сложно назвать практичной в случае необходимости частой установки и снятия. Модель имеет небольшие размеры и тянуться до нее может быть не очень удобно. Скорее всего, в этой ситуации нужно будет снимать именно все сразу — устройство с креплением в сборе, поскольку держится корпус на скобе крепко. При определенной сноровке и опыте, это можно сделать и одной рукой. Про кабель мы тоже уже упоминали — было бы более логично предложить в комплекте и/или более уместный вариант с компактной вилкой и тонким шнуром небольшой длины. Отметим, что для полноценного питания во время работы требуется именно 12 В от бортовой сети. Подключение к Micro-USB применяется только для работы с компьютером с целью обновления базы объектов. Отдельного выключателя питания устройство не имеет, так что есть смысл подключать его именно в синхронизированный с зажиганием порт прикуривателя. Во время работы в солнечный день корпус устройства незначительно нагревается. Негативных последствий этого мы не заметили. С другой стороны, компоновка в этой модели очень плотная. Так что летом стоит обратить внимание на этот момент и конечно не оставлять устройство в салоне. Перед началом тестирования мы обновили базу объектов встроенного GPS-информатора. Требуемый файл можно загрузить из раздела поддержки сайта производителя. Использовалась база от 7 апреля этого года, хотя сам файл прошивки имел дату 28 марта. Далее подключаем устройство к компьютеру комплектным или любым другим стандартным, дожидаемся его появления в диспетчере устройств и запускаем утилиту. Процесс простой и понятный, никаких проблем с ним не было. На всю операцию требуется буквально пара минут. Файл прошивки закрытый, оценить его полноту невозможно. Компания заявляет о наличии в ней объектов в России, Казахстане, Белоруссии, Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Вывести использующуюся в текущий момент версию на экран устройства нельзя. Но мы обратили внимание, что при подключении к компьютеру появляется новый виртуальный оптический диск, на котором записана утилита EDogUpgradeTool, которая при запуске позволяет узнать дату установленной базы. Впрочем, вероятно проще просто регулярно проверять обновления на сайте разработчика и устанавливать новые версии при их появлении. Обратим внимание, что камер контроля полосы движения в базе нет. Радар-детектор имеет несложное встроенное меню настроек, где можно установить требуемые параметры работы. Для входа в него нужно нажать и удерживать центральную кнопку. Далее ей же переключаются пункты, а кнопками «+» и «−» меняются значения. Для удобства предусмотрены голосовые сообщения о выбранном пункте. Всего здесь есть восемь параметров: Тест голосовых сообщений при включении питания (включено или выключено);

Минимальная скорость для работы звуковых оповещений (от 0 до 90 км/с с шагом 10 км/ч);

Режим работы («Трасса», «Город 1/2/3»);

Порог скорости для функции предупреждения о высокой скорости (от 0 до 120 км/с с шагом 10 км/ч);

Установка часового пояса;

Установка допустимого предела превышения скорости для стационарных камер (от 0 до 20 км/ч с шагом 5 км/ч);

Выбор дистанции оповещения GPS-информатора (авто, 400/600/800/1000/1500 метров);

Яркость экрана (три позиции). При движении в городе будет полезно установить минимальный порог скорости для отключения звуковых сигналов на значения 60 или 80 км/с, что существенно снизит число оповещений без ущерба основной работе. Кроме того, визуальные сигналы будут продолжать использоваться. Настройка допустимого превышения работает совместно с GPS-информатором и учитывает записанные в его базе данные о камере и вашу текущую скорость. Если система определит превышение порога, то будет звучать дополнительное звуковое сообщение об этом. Через это же меню можно удалить записанные пользовательские точки, добавить или удалить точки тишины или ложного срабатывания (блокировка звуковых оповещений в радиусе 500 метров от заданной точки). Из дополнительных функций отметим возможность подсчета статистики по последней (до выключения питания устройства) поездки — общего времени в пути, дальности и максимальной скорости. Параметры сохраняются в энергонезависимой памяти радар-детектора. Возможности сброса на заводские значения не предусмотрено. Использование После подключения питания радар детектор включает все сегменты индикатора для проверки и проигрывает голосовые сообщения. После этого он переходит в рабочий режим. Как мы уже писали выше, конструкция корпуса и расположение кнопок достаточно удачные. Однако из-за небольших размеров, радар-детектор будет располагаться дальше от водителя и что-то перенастраивать во время движения может быть затруднительно. Кроме того, из-за того, что в этой модели нет отдельной регулировки громкости, для нее выделены короткие нажатия кнопок «+» и «−», что привело к тому, что теперь для регулировки яркости дисплея и выбора режима работы придется заходить в меню, что менее удобно. Пожалуй, стоило рассмотреть вариант добавления еще пары кнопок, если уж для колеса регулировки громкости нет места. Что касается центральной кнопки, то она выполняет функции оперативного отключения голосовых сообщений (однократное нажатие) и добавления пользовательской точки для GPS-информатора (быстрое двойное нажатие). К работе приемника GPS нет замечаний. Он быстро находит спутники и хорошо держит связь, в том числе на большой скорости на трассе и в условиях плотной городской застройки. Определить статус сервиса можно по постоянному свечению индикатора направления движения. А при первом подключении звучит и голосовое сообщение. Жаль только что и в штатном режиме крест в левой части экрана мигает и этим немного отвлекает. Встроенный динамик имеет относительно небольшие размеры и конечно ему будет сложно тягаться с аудиосистемой автомобиля. Но если музыку не включать, то его громкости будет достаточно и при слабой шумоизоляции салона. Для звуковых оповещений используются разные варианты трелей и длинные голосовые сообщения, для которых используется приятный женский голос. Звучит он без искажений даже на максимальной громкости. Дополнительно озвучивается каждый целый час. Экран в устройстве небольшой и располагается он дальше от водителя, чем у обычных моделей. Так что его высокая яркость и контрастность здесь явно будут полезны с точки зрения удобства восприятия информации. В целом алфавитно-цифровые символы видны, а вот если вдруг потребуется прочитать значки типа пойманного сигнала, сделать это будет непросто. С другой стороны, такая информация является обычно только дополнительной. Настройка режима чувствительности производится через основное меню радар-детектора. Предусмотрены варианты «Трасса» и «Город 1/2/3». В инструкции приводится вполне подходящий пример выбора в зависимости от условий поездки. Отметим только, что в режимах «Город» отключается детектирование сигналов «Стрелки». Дополнительно предусмотрено оперативное отключение диапазонов «К» и «Ka» длительными нажатиями кнопок «−» и «+» соответственно. При отсутствии сообщений о радарах, на экране показывается статус приема сигнала GPS, направление движения, режим «Трасса» или «Город», текущее время (во время остановки) или скорость (во время движения). При появлении сигнала радара на экране показывается его частота, потом она сменяется на уровень (буква «L» и одна цифра). Кроме того, тип можно понять и по маленькому значку около креста GPS. При этом будет звучать характерная для данного диапазона трель. В зависимости от настройки также может присутствовать и голосовое сообщение о событии с указанием диапазона. Схема стандартная, немного расстраивает только «чрезмерное мигание» на экране устройства. Учитывая, что скорость и время обычно отображаются на приборной панели автомобиля или мультимедийной системе, так что нет смысла показывать их поочередно с более важной информацией об обнаруженном радаре. Схема работы с объектами GPS-информатора аналогична. При приближении к нему (с учетом направления) на заданное в настройках расстояние на экране начинает мигать обратный отсчет в метрах, звучит трель и голосовое сообщение, в котором также указывается указанное для этой точки ограничение. Здесь, как и у прошлой модели, хотелось бы услышать более короткие голосовые сообщения, несмотря на приятный голос. После прохождения точки на экране на несколько секунд показывается надпись «PAS», а в динамике звучит специальная трель. Наличие звуковых сообщений зависит от настроек устройства и вашей текущей скорости. Еще одними преимуществом наличия GPS-информатора является возможность оповещать водителя о радарах на существенно большем расстоянии, чем может определить встроенный датчик радиоизлучения, что особенно актуально при движении по трассе на большой скорости. Дополнительным плюсом рассматриваемого устройства является работа с комплексами «Автодория». При проезде первой камеры системы, звучит голосовое сообщение с указанием допустимой скорости на участке. После этого на экран начинает выводиться информация о текущей средней скорости транспортного средства и продолжается это до проезда второй камеры. Не очень удобно, что оповещение о второй камере происходит заранее и данные о средней скорости сменяются на экране расстоянием до камеры. Так что вам нужно будет или постоянно следить за их значением или просто включить ограничение скорости на автомобиле, поскольку никаких других способов «справиться» с данным комплексом нет. В работе устройство, несмотря на свой компактный корпус, оказалось не хуже своих «полноразмерных» аналогов, а иногда даже и лучше. В городских условиях стоит использовать соответствующие режимы «Город» для снижения числа ложных срабатываний и включать максимальную чувствительность только при движении по трассе. А о стационарных камерах контроля скорости GPS-информатор предупреждает вовремя. При этом настройками можно существенно сократить число лишних звуковых предупреждений, например, если скорость движения транспортного средства невелика или нет существенного превышения над установленным ограничением. Заключение В массовом сегменте большинство моделей радар-детекторов отличаются в основном только внешним видом, особенностями визуальных и звуковых оповещений, а также органами управления. При этом основные ключевые характеристики у них совпадают. Дополнительно для моделей с GPS-информаторами важное значение имеет регулярность выпуска обновлений базы, но чаще всего объективно проверить ее полноту не представляется возможным и здесь можно ориентироваться если только на известность марки и отзывы пользователей. Радар-детектор Artway RD-202 представляет собой компактное устройство, способное выступать на равных с современными моделями в традиционном формате. Причем кроме датчиков сигналов нескольких распространенных диапазонов, в нем реализована и функция GPS-информатора с обновляемой базой объектов. А вот сенсору лазерного излучения места в корпусе уже не нашлось. Что, вероятно, может быть единственной серьезной причиной выбора другой модели, поскольку с точки зрения чувствительности и других параметров к работе RD-202 замечаний нет. Еще один компромисс, на который пришлось пойти разработчикам, относится к эргономике. В результате сокращения числа органов управления, к такому востребованному для оперативного изменения параметру как режим «Трасса/Город» придется добираться через меню. Пожалуй, лучше было бы перенести в меню отключение диапазонов, но оставить выбор режима с аппаратных кнопок. Кроме того, в прошивке этой модели предусмотрена возможность настройки нескольких параметров работы, позволяющая подобрать оптимальный для данных дорожных условий вариант с минимальными отвлекающими и избыточными сигналами. В плюсы стоит также записать хороший экран и понятные голосовые сообщения. Стоимость модели на момент написания статьи составляла около 4000 рублей, что сравнимо с аналогичными устройствами этого сегмента. Так что если вам требуется удобный компактный радар-детектор с GPS-информатором и вы готовы пожертвовать приемником лазерных сигналов, стоит обратить внимание на рассмотренную в статье модель.





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